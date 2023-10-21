Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Антонио Санчес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Ларин Кайл нанес удар головой, но Алекс Ремиро спокойно отбил мяч.

43' Антонио Санчес получает желтую карточку за неспортивное поведение

43' Антонио Санчес наказан за толчок Муньос Айхен

41' Лато Тони получил желтую карточку от судьи

41' Удар от ворот произведет Мальорка

40' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Удар от ворот произведет Мальорка

38' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Удар от ворот произведет Мальорка

37' Захарян Арсен не смог попасть в створ ударом издали

35' Удар от ворот произведет Мальорка

33' Удар от ворот произведет Мальорка

31' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Настасич Матия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Гонсалес Джованни из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет Мальорка

27' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Браис Мендес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Субельдия Игор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Хорошую попытку сделал Фернандес Карлос . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Копете Хосе получил желтую карточку от судьи

15' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Родригес Даниэль I навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Антонио Санчес нанес удар, но тот был заблокирован.

11' Хорошую попытку сделал Ларин Кайл . Удар в створ, но вратарь начеку

11' Родригес Даниэль I создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Удар от ворот произведет Мальорка

8' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Игрок из команды Реал Сосьедад делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

7' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Ариц Элустондо нанес удар головой, но Предраг Райкович спокойно отбил мяч.

5' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Хорошую попытку сделал Ларин Кайл . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Мурики Ведат создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Мальорка начинает с центра поля