Тур: 10. Стадион: Реале Арена. Зрители: 31279 Главный судья: Фигероа Хорхе
1:0
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаКопете Хосе
41' Желтая карточкаЛато Тони
43' Желтая карточкаСанчес Антонио
47' Желтая карточкаСубельдия Игор
1:0
64' ГолБраис Мендес
67' Undefined phrase: football_event_Оярсабаль Микель
71' Желтая карточкаПачеко Хон
90' Желтая карточкаБраис Мендес
90' Желтая карточкаХавьер Агирре
90'+7
Ход матча
15'
41'
43'
47'
64'
1:0
67'
69'
71'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 7
-
2 Угловые 5
-
1 Офсайды 4
-
14 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Пачеко
Хон
23
Браис
Мендес
12
Саму
Кошта
17
Ларин
Кайл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
- Защитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Марреро УнаиВратарь
-
37 Фрага АйторВратарь
- Защитник
-
18 Траоре АмариЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Умар СадикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Саму КоштаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ларин КайлНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Куэльяр ИванВратарь
-
11 Коста ХаумеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Луна ДаниэльПолузащитник
-
27 Давид ЛопесПолузащитник
- Нападающий
-
23 Дьедью АматНападающий
- Нападающий
-
31 Yuzun Ley
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Реал Сосьедад
Мальорка
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
15 матчей
66.7%
6.7%
26.6%
10 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
53.3%
13.3%
33.4%
8 побед 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.63
0.86
Среднее время на гол
55
105
Всего голов
12
0
Голов в среднем за матч
1.71
0
Среднее время на гол
52
0
Всего голов
25
6
Голов в среднем за матч
1.67
0.4
Тотал матчей
2.5
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
54
225
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кубо Такефуса
|5
|0.5
|Оярсабаль Микель
|4 (1)
|0.4
|Барренечеа Андер
|3
|0.3
|Браис Мендес
|2
|0.2
|Фернандес Карлос
|1
|0.1
|Субименди Мартин
|1
|0.1
|Ле Норман Робен
|1
|0.1
|Мерино Микель
|0
|0
|Тирни Киран
|0
|0
|Траоре Амари
|0
|0
|Умар Садик
|0
|0
|Муньос Айхен
|0
|0
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурики Ведат
|4 (1)
|0.4
|Пратс Абдон
|4
|0.4
|Родригес Даниэль I
|1
|0.1
|Санчес Антонио
|1
|0.1
|Раильо Антонио
|1
|0.1
|Саму Кошта
|1
|0.1
|Дардер Серхи
|0
|0
|Лато Тони
|0
|0
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Норман Робен
|4
|0
|Субельдия Игор
|4
|0
|Браис Мендес
|4
|0
|Мерино Микель
|3
|0
|Траоре Амари
|3
|0
|Фернандес Карлос
|2
|0
|Пачеко Хон
|2
|0
|Ремиро Алехандро
|1
|0
|Умар Садик
|1
|0
|Оярсабаль Микель
|1
|0
|Муньос Айхен
|1
|0
|Субименди Мартин
|1
|0
|Урко Гонсалес
|1
|0
|Оласагасти Хон
|1
|0
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригес Даниэль I
|4
|0
|Хавьер Агирре
|4
|0
|Настасич Матия
|3
|0
|Коста Хауме
|3
|0
|Маскарель Омар
|3
|0
|Гонсалес Джованни
|3
|0
|Копете Хосе
|3
|0
|Маффео Пабло
|1
|1
|Саму Кошта
|2
|0
|Лато Тони
|1
|0
|Райкович Предраг
|1
|0
|Дардер Серхи
|1
|0
|Вальент Мартин
|1
|0
|Ларин Кайл
|1
|0
|Дьедью Амат
|1
|0
|Санчес Антонио
|1
|0
|Ману Морланес
|1
|0
|Льябрес Хавьер
|1
|0
Результаты матчей
Реал Сосьедад
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Мальорка
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
2
8
Реал Сосьедад
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Мальорка
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
1
3
Реал Сосьедад
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Мальорка
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
3
11
Голы по времени матча
Забито
15
9
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
3
20%
1
11%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
5
33%
1
11%
61-75
1
7%
4
44%
76-90
Пропущено
8
12
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
25%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
5
63%
1
8%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
33%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
18
12
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
4
22%
3
25%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
17%
3
25%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
6
33%
1
8%
61-75
1
6%
4
33%
76-90
Пропущено
12
16
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
2
17%
5
31%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
1
8%
4
25%
61-75
6
50%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1
Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Бетис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Байер Л 1:0 Спортинг Л - Реал Сосьедад 3:0 Осасуна - Реал Сосьедад 3:1 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Альмерия 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 1:2
Мальорка
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Мальорка - Валенсия 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Мальорка - Барселона 2:2 Жирона - Мальорка 5:3
Сельта - Мальорка 0:1 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Гранада - Мальорка 3:2 Мальорка - Вильярреал 0:1 Лас-Пальмас - Мальорка 1:1 Мальорка - Специя 1:1 Сандерленд - Мальорка 1:1 Побленсе - Мальорка 0:5 Кёльн - Мальорка 1:1 Рид - Мальорка 0:9 Юнион Гюртен - Мальорка 1:3 Мальорка - Райо Вальекано 3:0 Барселона - Мальорка 3:0 Мальорка - Валенсия 1:0 Альмерия - Мальорка 3:0 Мальорка - Кадис 1:0
Результаты матчей
Реал Сосьедад
Мальорка
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Реал Сосьедад
Мальорка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
13
33
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
73
37
46
37
19
28
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|20 - 6
|24
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 11
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|21 - 10
|21
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|20 - 8
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 12
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|7.
|1:1 Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 14
|14
|8.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 13
|13
|9.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 14
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 8
|11
|12.
|1:1 Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 16
|11
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 12
|8
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 15
|8
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 13
|8
|17.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 16
|8
|18.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 15
|6
|19.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|15 - 25
|6
|20.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|11 - 24
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 8
|14
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 2
|12
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|4.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|7.
|1:1 Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|8.
|1:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 10
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 11
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|17.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|18.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|8 - 11
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 8
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 8
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|1:1 Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 13
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 12
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|15.
|1:1 Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 13
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 11
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|7 - 14
|1
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
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|Барселона
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|5 (2)
|Реал Сосьедад
|Кубо Такефуса
|5 (2)
|Гранада
|Сарагоса Брайан
|5 (1)
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|1 4
|Хетафе
|Дьене Даконам
|5
|Гранада
|Гумбау Херард
|5
|Бетис
|Гидо Родригес
|5
|Кадис
|Алькарас Рубен
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:0 Мальорка
Исход игры
Реал Сосьедад
96.7% (116)
Ничья
3.3% (4)
Мальорка
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.49% (53)
Меньше
53.51% (61)
Обе команды забьют
Да
47.37% (54)
Нет
52.63% (60)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
34.2% (41)
2:0 Реал Сосьедад
25.8% (31)
1:0 Реал Сосьедад
22.5% (27)
3:1 Реал Сосьедад
6.7% (8)
1:1 Ничья
2.5% (3)
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