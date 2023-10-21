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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Сото Сесар
Хетафе
1:1
Первый тайм: 32'
Бетис
0'
0:1
1' Гол
Рока Марк
1:1
17' Гол
Майораль Борха

Ход матча

1'
0:1
Рока Марк
(Иглесиас Борха)
17'
Майораль Борха
(Рико Диего)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 113
Хетафе 21.2% (24)
X 58.4% (66)
Бетис 20.4% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Хетафе
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
23
Митрович
Стефан
4
Альварес
Гастон
16
Рико
Диего
18
Кармона
Хосе
Анхель
8
Арамбарри
Мауро
20
Максимович
Неманья
7
Мата
Хайме
12
Гринвуд
Мэйсон
19
Майораль
Борха
1
Браво
Клаудио
2
Бельерин
Эктор
6
Песселья
Херман
28
Риад
Чади
3
Миранда
Хуан
18
Гуардадо
Андрес
21
Рока
Марк
38
Диао
Ассане
22
Иско
Аларкон
17
Родри
Родриго
9
Иглесиас
Борха
Хетафе
4-4-2
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Хетафе
Бетис

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
75%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 13 побед

26 матчей

34.6%
30.8%
34.6%
9 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

30.8%
53.8%
15.4%
8 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.1%
26.9%
50%
6 побед 7 ничьих 13 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
П
1:2
П
2:0
П
0:1
П
2:2
П
2:1
П
1:0
П
2:0
П
3:1
П
0:0
П
2:4
П
1:1
П
1:0
КК
1:3
КК
1:2
П
2:2
П
0:0
ПД
1:1
ПД
3:2

Голы

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.15
1.08

Среднее время на гол

78
83

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.38
0.85

Среднее время на гол

65
106

Всего голов

33
25

Голов в среднем за матч

1.27
0.96

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

70
93

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майораль Борха 5 (2) 0.5
Латаса Хуан 2 0.2
Аленья Карлес 1 0.1
Гринвуд Мэйсон 1 0.1
Кармона Хосе Анхель 1 0.1
Митрович Стефан 1 0.1
Максимович Неманья 1 0.1
Альварес Гастон 1 0.1
Рико Диего 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Жозе 3 0.3
Перес Айосе 2 0.2
Рока Марк 2 0.2
Диао Ассане 2 0.2
Иско Аларкон 1 0.1
Гидо Родригес 1 0.1
Эззалзули Абде 1 0.1
Карвалью Вилльям 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Иглесиас Борха 0 0
Руибаль Айтор 0 0
Энрике Луис IX 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Домингуш 4 1
Дьене Даконам 5 0
Мата Хайме 3 1
Митрович Стефан 3 0
Дамиан Суарес 3 0
Латаса Хуан 3 0
Анхилери Фабрисио 1 1
Хосе Бордалас 1 1
Сория Давид 2 0
Оскар Родригес 2 0
Рико Диего 2 0
Майораль Борха 2 0
Аленья Карлес 2 0
Кармона Хосе Анхель 2 0
Лосано Энтони 1 0
Максимович Неманья 1 0
Порту Кристиан 1 0
Арамбарри Мауро 1 0
Альдерете Омар 1 0
Альварес Гастон 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0
Иглесиас Хуан 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гидо Родригес 5 0
Иско Аларкон 3 0
Руибаль Айтор 2 0
Миранда Хуан 2 0
Абнер 2 0
Виллиан Жозе 0 1
Перес Айосе 1 0
Бартра Марк 1 0
Песселья Херман 1 0
Иглесиас Борха 1 0
Рока Марк 1 0
Луис Фелипе 1 0

Результаты матчей

Хетафе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Бетис
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
5
Хетафе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Бетис
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

4
5
Хетафе
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Бетис
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
1

Упущенные победы

4
10

Голы по времени матча

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
14%
76-90

Пропущено

2
11
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
50%
3
27%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
20%
31-45
1
13%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Пропущено

13
1
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
100%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Забито

12
12
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
2
17%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
33%
3
25%
31-45
2
17%
4
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
33%
2
17%
76-90

Пропущено

15
12
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
2
13%
4
33%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
4
33%
61-75
2
13%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сельта - Хетафе 2:2 Хетафе - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3
Хетафе - Осасуна 3:2 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Хетафе - Алавес 1:0 Жирона - Хетафе 3:0 Хетафе - Барселона 0:0 Хетафе - Витесс 4:1 Гранада - Хетафе 2:1 Хетафе - Реймс 0:1 Хетафе - Индепендьенте дель Валле 2:1 Хетафе - Леганес 1:0 Брэдфорд Сити - Хетафе 0:3 Вальядолид - Хетафе 0:0 Хетафе - Осасуна 2:1 Бетис - Хетафе 0:1 Хетафе - Эльче 1:1 Реал Мадрид - Хетафе 1:0
Бетис
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Алавес - Бетис 1:1 Бетис - Спарта Прага 2:1 Бетис - Валенсия 3:0 Гранада - Бетис 1:1
Бетис - Кадис 1:1 Рейнджерс - Бетис 1:0 Барселона - Бетис 5:0 Бетис - Райо Вальекано 1:0 Атлетик Б - Бетис 4:2 Бетис - Атлетико М 0:0 Вильярреал - Бетис 1:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:1 Севилья - Бетис 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1 Мидлсбро - Бетис 0:1 Бетис - Монако 1:3 Айнтрахт Бр - Бетис 3:1 Бетис - Валенсия 1:1 Жирона - Бетис 1:2 Бетис - Хетафе 0:1

Результаты матчей

Хетафе
Бетис

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:2
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Хетафе
Бетис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
2
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
4
5
1.5
3
6
2
7
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 9 8 0 1 20 - 6 24
2.
Жирона
 Заявка 9 7 1 1 19 - 11 22
3.
Барселона
 Заявка 9 6 3 0 21 - 10 21
4.
Атлетико М
 Заявка 8 6 1 1 20 - 8 19
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 5 3 2 18 - 12 18
6.
Атлетик Б
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
7.
Бетис
 1:1 Заявка 10 3 5 2 12 - 14 14
8.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 4 2 11 - 13 13
9.
Осасуна
 Заявка 10 4 1 5 11 - 14 13
10.
Валенсия
 Заявка 9 3 2 4 10 - 11 11
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 9 3 2 4 6 - 8 11
12.
Хетафе
 1:1 Заявка 10 2 5 3 13 - 16 11
13.
Кадис
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
14.
Севилья
 Заявка 8 2 2 4 13 - 12 8
15.
Вильярреал
 Заявка 9 2 2 5 11 - 15 8
16.
Алавес
 Заявка 9 2 2 5 7 - 13 8
17.
Мальорка
 Заявка 10 1 5 4 12 - 16 8
18.
Сельта
 Заявка 9 1 3 5 10 - 15 6
19.
Гранада
 Заявка 10 1 3 6 15 - 25 6
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 3 6 11 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 4 2 0 15 - 8 14
2.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
3.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
4.
Атлетико М
 Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
5.
Атлетик Б
 Заявка 5 3 1 1 12 - 6 10
6.
Жирона
 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
7.
Хетафе
 1:1 Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
8.
Бетис
 1:1 Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
10.
Кадис
 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
11.
Севилья
 Заявка 5 2 1 2 10 - 7 7
12.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
13.
Валенсия
 Заявка 4 2 0 2 5 - 3 6
14.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 5 - 10 5
15.
Гранада
 Заявка 5 1 2 2 8 - 11 5
16.
Осасуна
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17.
Мальорка
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
18.
Вильярреал
 Заявка 5 1 0 4 8 - 11 3
19.
Сельта
 Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
20.
Альмерия
 Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
Реал Мадрид
 Заявка 5 4 0 1 10 - 4 12
3.
Осасуна
 Заявка 5 3 0 2 8 - 8 9
4.
Барселона
 Заявка 5 2 3 0 10 - 8 9
5.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
6.
Атлетико М
 Заявка 4 2 1 1 9 - 3 7
7.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Бетис
 1:1 Заявка 6 1 3 2 7 - 13 6
9.
Вильярреал
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
10.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
11.
Мальорка
 Заявка 6 1 2 3 9 - 12 5
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Сельта
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 1 0 4 2 - 6 3
15.
Хетафе
 1:1 Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
16.
Севилья
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17.
Алавес
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
18.
Кадис
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
19.
Альмерия
 Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
20.
Гранада
 Заявка 5 0 1 4 7 - 14 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 8 (2)
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Мадрид Хоселу Санмартин 5 (2)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 5 (2)
Гранада Сарагоса Брайан 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дуарте Домингуш 1 4
Хетафе Дьене Даконам 5
Гранада Гумбау Херард 5
Бетис Гидо Родригес 5
Кадис Алькарас Рубен 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 32'
    Песселья Херман из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 32'
    Гринвуд Мэйсон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 32'
    Миранда Хуан ослабляет давление, выбив мяч.
  • 32'
    Хетафе пытается что-то создать.
  • 31'
    Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 31'
    Митрович Стефан ослабляет давление, выбив мяч.
  • 31'
    Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
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    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 53.4% пользователей.
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    Прогнозы 113
    Хетафе 21.2% (24)
    X 58.4% (66)
    Бетис 20.4% (23)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хетафе
    Ничья
    Бетис
    5.10
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    3.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хетафе 1:1 Бетис

    Исход игры
    Хетафе
    21.6% (25)
    Ничья
    58.6% (68)
    Бетис
    19.8% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    22.52% (25)
    Меньше
    77.48% (86)
    Обе команды забьют
    Да
    78.38% (87)
    Нет
    21.62% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    53.4% (62)
    1:0 Хетафе
    13.8% (16)
    1:2 Бетис
    12.9% (15)
    2:1 Хетафе
    5.2% (6)
    0:1 Бетис
    3.4% (4)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
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