Тур: 10. Стадион: Coliseum. Главный судья: Сото Сесар
Ход матча
1'
0:1
17'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Сория
Давид
16
Рико
Диего
28
Риад
Чади
21
Рока
Марк
38
Диао
Ассане
22
Иско
Аларкон
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Рико ДиегоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Патрик ДжонПолузащитник
-
14 Латаса ХуанНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Риад ЧадиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Рока МаркПолузащитник
-
38 Диао АссанеПолузащитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Силва РуиВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
16 Круз ХуанЗащитник
- Защитник
-
20 АбнерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Перес АйосеНападающий
-
11 Энрике Луис
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Хетафе
Бетис
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
75%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 13 побед
26 матчей
34.6%
30.8%
34.6%
9 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
30.8%
53.8%
15.4%
8 побед 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
23.1%
26.9%
50%
6 побед 7 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1.15
1.08
Среднее время на гол
78
83
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
1.38
0.85
Среднее время на гол
65
106
Всего голов
33
25
Голов в среднем за матч
1.27
0.96
Тотал матчей
2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
70
93
Бомбардиры внутри турнира
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майораль Борха
|5 (2)
|0.5
|Латаса Хуан
|2
|0.2
|Аленья Карлес
|1
|0.1
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0.1
|Кармона Хосе Анхель
|1
|0.1
|Митрович Стефан
|1
|0.1
|Максимович Неманья
|1
|0.1
|Альварес Гастон
|1
|0.1
|Рико Диего
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллиан Жозе
|3
|0.3
|Перес Айосе
|2
|0.2
|Рока Марк
|2
|0.2
|Диао Ассане
|2
|0.2
|Иско Аларкон
|1
|0.1
|Гидо Родригес
|1
|0.1
|Эззалзули Абде
|1
|0.1
|Карвалью Вилльям
|0
|0
|Сабали Юссуф
|0
|0
|Иглесиас Борха
|0
|0
|Руибаль Айтор
|0
|0
|Энрике Луис IX
|0
|0
Карточки
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Домингуш
|4
|1
|Дьене Даконам
|5
|0
|Мата Хайме
|3
|1
|Митрович Стефан
|3
|0
|Дамиан Суарес
|3
|0
|Латаса Хуан
|3
|0
|Анхилери Фабрисио
|1
|1
|Хосе Бордалас
|1
|1
|Сория Давид
|2
|0
|Оскар Родригес
|2
|0
|Рико Диего
|2
|0
|Майораль Борха
|2
|0
|Аленья Карлес
|2
|0
|Кармона Хосе Анхель
|2
|0
|Лосано Энтони
|1
|0
|Максимович Неманья
|1
|0
|Порту Кристиан
|1
|0
|Арамбарри Мауро
|1
|0
|Альдерете Омар
|1
|0
|Альварес Гастон
|1
|0
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0
|Иглесиас Хуан
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гидо Родригес
|5
|0
|Иско Аларкон
|3
|0
|Руибаль Айтор
|2
|0
|Миранда Хуан
|2
|0
|Абнер
|2
|0
|Виллиан Жозе
|0
|1
|Перес Айосе
|1
|0
|Бартра Марк
|1
|0
|Песселья Херман
|1
|0
|Иглесиас Борха
|1
|0
|Рока Марк
|1
|0
|Луис Фелипе
|1
|0
Результаты матчей
Хетафе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Бетис
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
5
Хетафе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Бетис
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
4
5
Хетафе
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Бетис
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
11
1
Упущенные победы
4
10
Голы по времени матча
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
14%
76-90
Пропущено
2
11
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
50%
3
27%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
8
5
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
20%
31-45
1
13%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90
Пропущено
13
1
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
100%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Забито
12
12
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
2
17%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
33%
3
25%
31-45
2
17%
4
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
33%
2
17%
76-90
Пропущено
15
12
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
2
13%
4
33%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
4
33%
61-75
2
13%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Хетафе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сельта - Хетафе 2:2 Хетафе - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3
Хетафе - Осасуна 3:2 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Хетафе - Алавес 1:0 Жирона - Хетафе 3:0 Хетафе - Барселона 0:0 Хетафе - Витесс 4:1 Гранада - Хетафе 2:1 Хетафе - Реймс 0:1 Хетафе - Индепендьенте дель Валле 2:1 Хетафе - Леганес 1:0 Брэдфорд Сити - Хетафе 0:3 Вальядолид - Хетафе 0:0 Хетафе - Осасуна 2:1 Бетис - Хетафе 0:1 Хетафе - Эльче 1:1 Реал Мадрид - Хетафе 1:0
Бетис
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Алавес - Бетис 1:1 Бетис - Спарта Прага 2:1 Бетис - Валенсия 3:0 Гранада - Бетис 1:1
Бетис - Кадис 1:1 Рейнджерс - Бетис 1:0 Барселона - Бетис 5:0 Бетис - Райо Вальекано 1:0 Атлетик Б - Бетис 4:2 Бетис - Атлетико М 0:0 Вильярреал - Бетис 1:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:1 Севилья - Бетис 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1 Мидлсбро - Бетис 0:1 Бетис - Монако 1:3 Айнтрахт Бр - Бетис 3:1 Бетис - Валенсия 1:1 Жирона - Бетис 1:2 Бетис - Хетафе 0:1
Результаты матчей
Хетафе
Бетис
Точный счет
0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:2
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Хетафе
Бетис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
45
36
27
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|20 - 6
|24
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 11
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|21 - 10
|21
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|20 - 8
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 12
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|7.
|1:1 Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 14
|14
|8.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 13
|13
|9.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 14
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 8
|11
|12.
|1:1 Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 16
|11
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 12
|8
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 15
|8
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 13
|8
|17.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 16
|8
|18.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 15
|6
|19.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|15 - 25
|6
|20.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|11 - 24
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 8
|14
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 2
|12
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|4.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|7.
|1:1 Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|8.
|1:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 10
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 11
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|17.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|18.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|8 - 11
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 8
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 8
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|1:1 Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 13
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 12
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|15.
|1:1 Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 13
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 11
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|7 - 14
|1
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|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|1 4
|Хетафе
|Дьене Даконам
|5
|Гранада
|Гумбау Херард
|5
|Бетис
|Гидо Родригес
|5
|Кадис
|Алькарас Рубен
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хетафе 1:1 Бетис
Исход игры
Хетафе
21.6% (25)
Ничья
58.6% (68)
Бетис
19.8% (23)
Тотал 2.5
Больше
22.52% (25)
Меньше
77.48% (86)
Обе команды забьют
Да
78.38% (87)
Нет
21.62% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
53.4% (62)
1:0 Хетафе
13.8% (16)
1:2 Бетис
12.9% (15)
2:1 Хетафе
5.2% (6)
0:1 Бетис
3.4% (4)
0:0 Ничья
2.6% (3)
2:2 Ничья
2.6% (3)
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