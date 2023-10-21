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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 13926 Главный судья: Сото Сесар
Хетафе
1:1
Конец матча
Бетис
0'
0:1
1' Гол
Рока Марк
1:1
17' Гол
Майораль Борха
34' Желтая карточка
Гуардадо Андрес
38' Желтая карточка
Рико Диего
38' Желтая карточка
Арамбарри Мауро
41' Желтая карточка
Песселья Херман
43' Желтая карточка
Альварес Гастон
45' Желтая карточка
Хосе Бордалас
86' Желтая карточка
Кармона Хосе Анхель
89' Желтая карточка
Максимович Неманья
90'+5

Ход матча

1'
0:1
Рока Марк
(Иглесиас Борха)
17'
Майораль Борха
(Рико Диего)
1:1
34'
 
Гуардадо Андрес
38'
Рико Диего
 
38'
Арамбарри Мауро
 
41'
 
Песселья Херман
43'
Альварес Гастон
 
45'
Хосе Бордалас
 
46'
Альдерете Омар
Арамбарри Мауро
 
55'
Иглесиас Хуан
Дамиан Суарес
 
60'
 
Висус Рикардо
Гуардадо Андрес
60'
 
Карвалью Вилльям
Песселья Херман
64'
Аленья Карлес
Митрович Стефан
 
64'
Латаса Хуан
Мата Хайме
 
72'
 
Эззалзули Абде
Родри Родриго
72'
 
Энрике Луис
Диао Ассане
78'
Оскар Родригес
Гринвуд Мэйсон
 
86'
Кармона Хосе Анхель
 
89'
Максимович Неманья
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 8
  • 2 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 12
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 185 Количество передач 180
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Хетафе 21.6% (25)
X 58.6% (68)
Бетис 19.8% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
23
Митрович
Стефан
4
Альварес
Гастон
16
Рико
Диего
18
Кармона
Хосе
Анхель
8
Арамбарри
Мауро
20
Максимович
Неманья
7
Мата
Хайме
12
Гринвуд
Мэйсон
19
Майораль
Борха
1
Браво
Клаудио
2
Бельерин
Эктор
6
Песселья
Херман
28
Риад
Чади
3
Миранда
Хуан
18
Гуардадо
Андрес
21
Рока
Марк
38
Диао
Ассане
22
Иско
Аларкон
17
Родри
Родриго
9
Иглесиас
Борха
Хетафе
4-4-2
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Хетафе
Бетис

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
75%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 13 побед

26 матчей

34.6%
30.8%
34.6%
9 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

30.8%
53.8%
15.4%
8 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.1%
26.9%
50%
6 побед 7 ничьих 13 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
П
1:2
П
2:0
П
0:1
П
2:2
П
2:1
П
1:0
П
2:0
П
3:1
П
0:0
П
2:4
П
1:1
П
1:0
КК
1:3
КК
1:2
П
2:2
П
0:0
ПД
1:1
ПД
3:2

Голы

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.15
1.08

Среднее время на гол

78
83

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.38
0.85

Среднее время на гол

65
106

Всего голов

33
25

Голов в среднем за матч

1.27
0.96

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

70
93

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майораль Борха 5 (2) 0.5
Латаса Хуан 2 0.2
Аленья Карлес 1 0.1
Гринвуд Мэйсон 1 0.1
Кармона Хосе Анхель 1 0.1
Митрович Стефан 1 0.1
Максимович Неманья 1 0.1
Альварес Гастон 1 0.1
Рико Диего 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Жозе 3 0.3
Перес Айосе 2 0.2
Рока Марк 2 0.2
Диао Ассане 2 0.2
Иско Аларкон 1 0.1
Гидо Родригес 1 0.1
Эззалзули Абде 1 0.1
Карвалью Вилльям 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Иглесиас Борха 0 0
Руибаль Айтор 0 0
Энрике Луис IX 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Домингуш 4 1
Дьене Даконам 5 0
Мата Хайме 3 1
Хосе Бордалас 2 1
Митрович Стефан 3 0
Дамиан Суарес 3 0
Рико Диего 3 0
Латаса Хуан 3 0
Кармона Хосе Анхель 3 0
Анхилери Фабрисио 1 1
Сория Давид 2 0
Оскар Родригес 2 0
Майораль Борха 2 0
Максимович Неманья 2 0
Арамбарри Мауро 2 0
Аленья Карлес 2 0
Альварес Гастон 2 0
Лосано Энтони 1 0
Порту Кристиан 1 0
Альдерете Омар 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0
Иглесиас Хуан 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гидо Родригес 5 0
Иско Аларкон 3 0
Песселья Херман 2 0
Руибаль Айтор 2 0
Миранда Хуан 2 0
Абнер 2 0
Виллиан Жозе 0 1
Перес Айосе 1 0
Гуардадо Андрес 1 0
Бартра Марк 1 0
Иглесиас Борха 1 0
Рока Марк 1 0
Луис Фелипе 1 0

Результаты матчей

Хетафе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Бетис
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
6
Хетафе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Бетис
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

4
5
Хетафе
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Бетис
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
1

Упущенные победы

5
11

Голы по времени матча

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
0
0%
3
38%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
13%
76-90

Пропущено

3
12
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
33%
3
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
20%
31-45
1
13%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Пропущено

13
1
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
100%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Забито

13
13
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
2
15%
3
23%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
4
31%
3
23%
31-45
2
15%
4
31%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
31%
2
15%
76-90

Пропущено

16
13
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
4
25%
0
0%
1-15
1
6%
3
23%
16-30
2
13%
4
31%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
4
25%
4
31%
61-75
2
13%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сельта - Хетафе 2:2 Хетафе - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3
Хетафе - Осасуна 3:2 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Хетафе - Алавес 1:0 Жирона - Хетафе 3:0 Хетафе - Барселона 0:0 Хетафе - Витесс 4:1 Гранада - Хетафе 2:1 Хетафе - Реймс 0:1 Хетафе - Индепендьенте дель Валле 2:1 Хетафе - Леганес 1:0 Брэдфорд Сити - Хетафе 0:3 Вальядолид - Хетафе 0:0 Хетафе - Осасуна 2:1 Бетис - Хетафе 0:1 Хетафе - Эльче 1:1 Реал Мадрид - Хетафе 1:0
Бетис
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Алавес - Бетис 1:1 Бетис - Спарта Прага 2:1 Бетис - Валенсия 3:0 Гранада - Бетис 1:1
Бетис - Кадис 1:1 Рейнджерс - Бетис 1:0 Барселона - Бетис 5:0 Бетис - Райо Вальекано 1:0 Атлетик Б - Бетис 4:2 Бетис - Атлетико М 0:0 Вильярреал - Бетис 1:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:1 Севилья - Бетис 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1 Мидлсбро - Бетис 0:1 Бетис - Монако 1:3 Айнтрахт Бр - Бетис 3:1 Бетис - Валенсия 1:1 Жирона - Бетис 1:2 Бетис - Хетафе 0:1

Результаты матчей

Хетафе
Бетис

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:2
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:1
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
1:1
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Хетафе
Бетис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
1
3
1
4
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
2
1.5
2
4
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
2
4
6
1.5
3
7
2
8
2.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 9 8 0 1 20 - 6 24
2.
Жирона
 Заявка 9 7 1 1 19 - 11 22
3.
Барселона
 Заявка 9 6 3 0 21 - 10 21
4.
Атлетико М
 Заявка 8 6 1 1 20 - 8 19
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 5 3 2 18 - 12 18
6.
Атлетик Б
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
7.
Бетис
 Заявка 10 3 5 2 12 - 14 14
8.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 4 2 11 - 13 13
9.
Осасуна
 Заявка 10 4 1 5 11 - 14 13
10.
Валенсия
 Заявка 9 3 2 4 10 - 11 11
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 9 3 2 4 6 - 8 11
12.
Хетафе
 Заявка 10 2 5 3 13 - 16 11
13.
Кадис
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
14.
Севилья
 Заявка 8 2 2 4 13 - 12 8
15.
Вильярреал
 Заявка 9 2 2 5 11 - 15 8
16.
Алавес
 Заявка 9 2 2 5 7 - 13 8
17.
Мальорка
 Заявка 10 1 5 4 12 - 16 8
18.
Сельта
 Заявка 9 1 3 5 10 - 15 6
19.
Гранада
 Заявка 10 1 3 6 15 - 25 6
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 3 6 11 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 4 2 0 15 - 8 14
2.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
3.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
4.
Атлетико М
 Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
5.
Атлетик Б
 Заявка 5 3 1 1 12 - 6 10
6.
Жирона
 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
7.
Хетафе
 Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
8.
Бетис
 Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
10.
Кадис
 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
11.
Севилья
 Заявка 5 2 1 2 10 - 7 7
12.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
13.
Валенсия
 Заявка 4 2 0 2 5 - 3 6
14.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 5 - 10 5
15.
Гранада
 Заявка 5 1 2 2 8 - 11 5
16.
Осасуна
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17.
Мальорка
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
18.
Вильярреал
 Заявка 5 1 0 4 8 - 11 3
19.
Сельта
 Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
20.
Альмерия
 Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
Реал Мадрид
 Заявка 5 4 0 1 10 - 4 12
3.
Осасуна
 Заявка 5 3 0 2 8 - 8 9
4.
Барселона
 Заявка 5 2 3 0 10 - 8 9
5.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
6.
Атлетико М
 Заявка 4 2 1 1 9 - 3 7
7.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 7 - 13 6
9.
Вильярреал
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
10.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
11.
Мальорка
 Заявка 6 1 2 3 9 - 12 5
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Сельта
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 1 0 4 2 - 6 3
15.
Хетафе
 Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
16.
Севилья
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17.
Алавес
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
18.
Кадис
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
19.
Альмерия
 Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
20.
Гранада
 Заявка 5 0 1 4 7 - 14 1
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 8 (2)
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Мадрид Хоселу Санмартин 5 (2)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 5 (2)
Гранада Сарагоса Брайан 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дуарте Домингуш 1 4
Хетафе Дьене Даконам 5
Гранада Гумбау Херард 5
Бетис Гидо Родригес 5
Кадис Алькарас Рубен 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Хетафе: 45%, Бетис: 55%.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Хетафе
  • 94'
    Иглесиас Борха оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 94'
    Энрике Луис IX создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Хетафе
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Хетафе 21.6% (25)
    X 58.6% (68)
    Бетис 19.8% (23)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хетафе 1:1 Бетис

    Исход игры
    Хетафе
    21.6% (25)
    Ничья
    58.6% (68)
    Бетис
    19.8% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    22.52% (25)
    Меньше
    77.48% (86)
    Обе команды забьют
    Да
    78.38% (87)
    Нет
    21.62% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    53.4% (62)
    1:0 Хетафе
    13.8% (16)
    1:2 Бетис
    12.9% (15)
    2:1 Хетафе
    5.2% (6)
    0:1 Бетис
    3.4% (4)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
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