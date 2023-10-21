Тур: 10. Стадион: Coliseum. Зрители: 13926 Главный судья: Сото Сесар
0'
0:1
1' ГолРока Марк
1:1
17' ГолМайораль Борха
34' Желтая карточкаГуардадо Андрес
38' Желтая карточкаРико Диего
38' Желтая карточкаАрамбарри Мауро
41' Желтая карточкаПесселья Херман
43' Желтая карточкаАльварес Гастон
45' Желтая карточкаХосе Бордалас
86' Желтая карточкаКармона Хосе Анхель
89' Желтая карточкаМаксимович Неманья
90'+5
Ход матча
1'
0:1
17'
1:1
34'
38'
38'
41'
43'
45'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 3
-
4 Угловые 8
-
2 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 12
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
185 Количество передач 180
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Сория
Давид
16
Рико
Диего
28
Риад
Чади
21
Рока
Марк
38
Диао
Ассане
22
Иско
Аларкон
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Рико ДиегоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Патрик ДжонПолузащитник
-
14 Латаса ХуанНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Риад ЧадиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Рока МаркПолузащитник
-
38 Диао АссанеПолузащитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Силва РуиВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
16 Круз ХуанЗащитник
- Защитник
-
20 АбнерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Перес АйосеНападающий
-
11 Энрике Луис
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Хетафе
Бетис
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
75%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 13 побед
26 матчей
34.6%
30.8%
34.6%
9 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
30.8%
53.8%
15.4%
8 побед 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
23.1%
26.9%
50%
6 побед 7 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1.15
1.08
Среднее время на гол
78
83
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
1.38
0.85
Среднее время на гол
65
106
Всего голов
33
25
Голов в среднем за матч
1.27
0.96
Тотал матчей
2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
70
93
Бомбардиры внутри турнира
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майораль Борха
|5 (2)
|0.5
|Латаса Хуан
|2
|0.2
|Аленья Карлес
|1
|0.1
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0.1
|Кармона Хосе Анхель
|1
|0.1
|Митрович Стефан
|1
|0.1
|Максимович Неманья
|1
|0.1
|Альварес Гастон
|1
|0.1
|Рико Диего
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллиан Жозе
|3
|0.3
|Перес Айосе
|2
|0.2
|Рока Марк
|2
|0.2
|Диао Ассане
|2
|0.2
|Иско Аларкон
|1
|0.1
|Гидо Родригес
|1
|0.1
|Эззалзули Абде
|1
|0.1
|Карвалью Вилльям
|0
|0
|Сабали Юссуф
|0
|0
|Иглесиас Борха
|0
|0
|Руибаль Айтор
|0
|0
|Энрике Луис IX
|0
|0
Карточки
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Домингуш
|4
|1
|Дьене Даконам
|5
|0
|Мата Хайме
|3
|1
|Хосе Бордалас
|2
|1
|Митрович Стефан
|3
|0
|Дамиан Суарес
|3
|0
|Рико Диего
|3
|0
|Латаса Хуан
|3
|0
|Кармона Хосе Анхель
|3
|0
|Анхилери Фабрисио
|1
|1
|Сория Давид
|2
|0
|Оскар Родригес
|2
|0
|Майораль Борха
|2
|0
|Максимович Неманья
|2
|0
|Арамбарри Мауро
|2
|0
|Аленья Карлес
|2
|0
|Альварес Гастон
|2
|0
|Лосано Энтони
|1
|0
|Порту Кристиан
|1
|0
|Альдерете Омар
|1
|0
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0
|Иглесиас Хуан
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гидо Родригес
|5
|0
|Иско Аларкон
|3
|0
|Песселья Херман
|2
|0
|Руибаль Айтор
|2
|0
|Миранда Хуан
|2
|0
|Абнер
|2
|0
|Виллиан Жозе
|0
|1
|Перес Айосе
|1
|0
|Гуардадо Андрес
|1
|0
|Бартра Марк
|1
|0
|Иглесиас Борха
|1
|0
|Рока Марк
|1
|0
|Луис Фелипе
|1
|0
Результаты матчей
Хетафе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Бетис
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
6
Хетафе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Бетис
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
4
5
Хетафе
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Бетис
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
11
1
Упущенные победы
5
11
Голы по времени матча
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
0
0%
3
38%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
13%
76-90
Пропущено
3
12
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
33%
3
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Забито
8
5
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
20%
31-45
1
13%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90
Пропущено
13
1
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
100%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Забито
13
13
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
2
15%
3
23%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
4
31%
3
23%
31-45
2
15%
4
31%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
31%
2
15%
76-90
Пропущено
16
13
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
4
25%
0
0%
1-15
1
6%
3
23%
16-30
2
13%
4
31%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
4
25%
4
31%
61-75
2
13%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Хетафе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сельта - Хетафе 2:2 Хетафе - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3
Хетафе - Осасуна 3:2 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Хетафе - Алавес 1:0 Жирона - Хетафе 3:0 Хетафе - Барселона 0:0 Хетафе - Витесс 4:1 Гранада - Хетафе 2:1 Хетафе - Реймс 0:1 Хетафе - Индепендьенте дель Валле 2:1 Хетафе - Леганес 1:0 Брэдфорд Сити - Хетафе 0:3 Вальядолид - Хетафе 0:0 Хетафе - Осасуна 2:1 Бетис - Хетафе 0:1 Хетафе - Эльче 1:1 Реал Мадрид - Хетафе 1:0
Бетис
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Алавес - Бетис 1:1 Бетис - Спарта Прага 2:1 Бетис - Валенсия 3:0 Гранада - Бетис 1:1
Бетис - Кадис 1:1 Рейнджерс - Бетис 1:0 Барселона - Бетис 5:0 Бетис - Райо Вальекано 1:0 Атлетик Б - Бетис 4:2 Бетис - Атлетико М 0:0 Вильярреал - Бетис 1:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:1 Севилья - Бетис 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1 Мидлсбро - Бетис 0:1 Бетис - Монако 1:3 Айнтрахт Бр - Бетис 3:1 Бетис - Валенсия 1:1 Жирона - Бетис 1:2 Бетис - Хетафе 0:1
Результаты матчей
Хетафе
Бетис
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:2
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:1
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
1:1
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Хетафе
Бетис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
14
13
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
32
24
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
82
46
37
28
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|20 - 6
|24
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 11
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|21 - 10
|21
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|20 - 8
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 12
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|7.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 14
|14
|8.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 13
|13
|9.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 14
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 8
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 16
|11
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 12
|8
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 15
|8
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 13
|8
|17.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 16
|8
|18.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 15
|6
|19.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|15 - 25
|6
|20.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|11 - 24
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 8
|14
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 2
|12
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|4.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 10
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 11
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|17.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|18.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|8 - 11
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 8
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 8
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 13
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 12
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 13
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 11
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|7 - 14
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|8 (2)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5 (3)
|Реал Мадрид
|Хоселу Санмартин
|5 (2)
|Реал Сосьедад
|Кубо Такефуса
|5 (2)
|Гранада
|Сарагоса Брайан
|5 (1)
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|1 4
|Хетафе
|Дьене Даконам
|5
|Гранада
|Гумбау Херард
|5
|Бетис
|Гидо Родригес
|5
|Кадис
|Алькарас Рубен
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хетафе 1:1 Бетис
Исход игры
Хетафе
21.6% (25)
Ничья
58.6% (68)
Бетис
19.8% (23)
Тотал 2.5
Больше
22.52% (25)
Меньше
77.48% (86)
Обе команды забьют
Да
78.38% (87)
Нет
21.62% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
53.4% (62)
1:0 Хетафе
13.8% (16)
1:2 Бетис
12.9% (15)
2:1 Хетафе
5.2% (6)
0:1 Бетис
3.4% (4)
0:0 Ничья
2.6% (3)
2:2 Ничья
2.6% (3)
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