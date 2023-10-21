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Здравствуйте, дорогие любители футбола!рад начать текстовую трансляцию одного из главных матчей 10 тура испанской Примеры между "Севильей" и мадридским "Реалом". И пусть команды пока далеки друг от друга в турнирном плане, встреча этих соперников всегда будет привлекать внимание, вне зависимости от их статуса во внутреннем испанском первенстве!Следить за матчем из солнечной Севильи, что пройдёт на арене «Рамон Санчес Писхуан», вместе с Вами буду я, Серёдкин Григорий. Начнём совсем скоро - в 19:30 по московскому времени!