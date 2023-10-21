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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Де Бургос Рикардо
Севилья
 
Позже
Реал Мадрид
Прогнозы 150
Севилья 7.3% (11)
X 12.7% (19)
Реал Мадрид 80% (120)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Севилья
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Нюланд
Эрьян
16
Навас
Хесус
6
Гудель
Неманья
4
Рамос
Серхио
19
Акунья
Маркос
24
Сумаре
Бубакари
10
Ракитич
Иван
18
Соу
Джибрил
5
Окампос
Лукас
15
Эн-Несири
Юссеф
11
Лукебакио
Доди
25
Аррисабалага
Кепа
2
Карвахаль
Даниэль
22
Рюдигер
Антонио
4
Алаба
Давид
23
Менди
Ферлан
18
Тчуамени
Орельен
15
Вальверде
Федерико
8
Кроос
Тони
5
Беллингем
Джуд
11
Родриго
7
Винисиус
Жуниор
Севилья
4-3-3
Реал Мадрид
4-1-2-1-2

История личных встреч

Севилья
Реал Мадрид

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
70%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

28 матчей

3.6%
96.4%
0 побед 1 ничья 27 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

7.1%
92.9%
0 побед 2 ничьи 26 побед

38 матчей

23.7%
5.3%
71%
9 побед 2 ничьи 27 побед

Первый тайм

26.3%
36.8%
36.9%
10 побед 14 ничьих 14 побед

Второй тайм

10.5%
21.1%
68.4%
4 победы 8 ничьих 26 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
3:1
ЛЛ
2:3
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:1
П
2:0
П
3:0
П
3:2
П
5:0
П
4:1
П
2:1
КК
3:3
КК
3:0
СУ
3:2
П
4:0
П
3:2
П
2:3
П
2:1
СУ
2:0
П
2:1
П
7:3
П
4:1
П
1:0
П
3:0
П
2:6
П
2:6
КК
2:0
КК
0:1
П
1:0
П
3:2
П
2:1
П
2:4
П
3:4
ПД
3:1
ПД
2:0

Голы

Всего голов

32
20

Голов в среднем за матч

1.78
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

60
37

Голов в среднем за матч

3
2.06

Среднее время на гол

30
43

Всего голов

92
57

Голов в среднем за матч

2.42
1.5

Тотал матчей

2.5
33
Больше 87%
Меньше 13%
5
29
Больше 76%
Меньше 24%
9
19
Больше 50%
Меньше 50%
19
15
Больше 39%
Меньше 61%
23
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

37
60

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 3 0.38
Ламела Эрик 2 0.25
Лукебакио Доди 2 0.25
Сусо Хесус 1 0.13
Соу Джибрил 1 0.13
Гудель Неманья 1 0.13
Мир Рафа 1 0.13
Салас Кике 1 0.13
Ракитич Иван 0 0
Окампос Лукас 0 0
Педроса Адриа 0 0
Баде Луак 0 0
Хуанлу Санчес 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингем Джуд 8 0.89
Хоселу Санмартин 5 0.56
Винисиус Жуниор 2 0.22
Кроос Тони 1 0.11
Вальверде Федерико 1 0.11
Родриго 1 0.11
Диас Браим 1 0.11
Тчуамени Орельен 1 0.11
Карвахаль Даниэль 0 0
Гарсия Франсиско III 0 0
Алаба Давид 0 0
Васкес Лукас 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гудель Неманья 3 0
Баде Луак 1 1
Ракитич Иван 2 0
Навас Хесус 2 0
Ламела Эрик 2 0
Окампос Лукас 2 0
Торрес Оливер 2 0
Сусо Хесус 2 0
Салас Кике 2 0
Акунья Маркос 1 0
Хордан Хоан 1 0
Мир Рафа 1 0
Соу Джибрил 1 0
Педроса Адриа 1 0
Хуанлу Санчес 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рюдигер Антонио 4 0
Начо Фернандес 1 1
Кроос Тони 2 0
Алаба Давид 2 0
Тчуамени Орельен 2 0
Модрич Лука 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Менди Ферлан 1 0
Беллингем Джуд 1 0
Гарсия Франсиско III 1 0

Результаты матчей

Севилья
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Реал Мадрид
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
1
Севилья
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Реал Мадрид
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
10
Севилья
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Реал Мадрид
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

4
11

Голы по времени матча

Забито

10
10
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
2
20%
1
10%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
3
43%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

3
10
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
10%
31-45
0
0%
5
50%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
67%
1
10%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
2
40%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
20
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
2
15%
1
5%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
3
23%
3
15%
31-45
2
15%
6
30%
46-60
2
15%
4
20%
61-75
4
31%
2
10%
76-90

Пропущено

12
6
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
17%
4
67%
1-15
3
25%
1
17%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
33%
1
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Севилья - Райо Вальекано 2:2 ПСВ - Севилья 2:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 5:1
Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Ланс 1:1 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Алавес - Севилья 4:3 Манчестер Сити - Севилья 1:1 Севилья - Валенсия 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 1:0 Магдебург - Севилья 3:1 Ганза - Севилья 2:1 Севилья - Индепендьенте дель Валле 1:1 Севилья - Сеута 5:2 Кордова - Севилья 0:2 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Рома 1:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0
Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Реал Мадрид - Милан 3:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Севилья - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0

Результаты матчей

Севилья
Реал Мадрид

Точный счет

1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
3 раза 75%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Севилья
Реал Мадрид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5
1
3
1
4
3.5
1
3
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
3
2
1
2
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
7
2
2
6
2.5
3
6
1
7
3.5
1
8
1
7
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 9 8 0 1 20 - 6 24
2.
Жирона
 Заявка 9 7 1 1 19 - 11 22
3.
Барселона
 Заявка 9 6 3 0 21 - 10 21
4.
Атлетико М
 Заявка 8 6 1 1 20 - 8 19
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 5 3 2 18 - 12 18
6.
Атлетик Б
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
7.
Бетис
 Заявка 10 3 5 2 12 - 14 14
8.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 4 2 11 - 13 13
9.
Осасуна
 Заявка 10 4 1 5 11 - 14 13
10.
Валенсия
 Заявка 9 3 2 4 10 - 11 11
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 9 3 2 4 6 - 8 11
12.
Хетафе
 Заявка 10 2 5 3 13 - 16 11
13.
Кадис
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
14.
Севилья
 Заявка 8 2 2 4 13 - 12 8
15.
Вильярреал
 Заявка 9 2 2 5 11 - 15 8
16.
Алавес
 Заявка 9 2 2 5 7 - 13 8
17.
Мальорка
 Заявка 10 1 5 4 12 - 16 8
18.
Сельта
 Заявка 9 1 3 5 10 - 15 6
19.
Гранада
 Заявка 10 1 3 6 15 - 25 6
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 3 6 11 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 4 2 0 15 - 8 14
2.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
3.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
4.
Атлетико М
 Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
5.
Атлетик Б
 Заявка 5 3 1 1 12 - 6 10
6.
Жирона
 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
7.
Хетафе
 Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
8.
Бетис
 Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
10.
Кадис
 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
11.
Севилья
 Заявка 5 2 1 2 10 - 7 7
12.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
13.
Валенсия
 Заявка 4 2 0 2 5 - 3 6
14.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 5 - 10 5
15.
Гранада
 Заявка 5 1 2 2 8 - 11 5
16.
Осасуна
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17.
Мальорка
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
18.
Вильярреал
 Заявка 5 1 0 4 8 - 11 3
19.
Сельта
 Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
20.
Альмерия
 Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
Реал Мадрид
 Заявка 5 4 0 1 10 - 4 12
3.
Осасуна
 Заявка 5 3 0 2 8 - 8 9
4.
Барселона
 Заявка 5 2 3 0 10 - 8 9
5.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
6.
Атлетико М
 Заявка 4 2 1 1 9 - 3 7
7.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 7 - 13 6
9.
Вильярреал
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
10.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
11.
Мальорка
 Заявка 6 1 2 3 9 - 12 5
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Сельта
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 1 0 4 2 - 6 3
15.
Хетафе
 Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
16.
Севилья
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17.
Алавес
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
18.
Кадис
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
19.
Альмерия
 Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
20.
Гранада
 Заявка 5 0 1 4 7 - 14 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 8 (2)
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Мадрид Хоселу Санмартин 5 (2)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 5 (2)
Гранада Сарагоса Брайан 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дуарте Домингуш 1 4
Хетафе Дьене Даконам 5
Гранада Гумбау Херард 5
Бетис Гидо Родригес 5
Кадис Алькарас Рубен 5
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие любители футбола! LiveResult.ru рад начать текстовую трансляцию одного из главных матчей 10 тура испанской Примеры между "Севильей" и мадридским "Реалом". И пусть команды пока далеки друг от друга в турнирном плане, встреча этих соперников всегда будет привлекать внимание, вне зависимости от их статуса во внутреннем испанском первенстве!

    Следить за матчем из солнечной Севильи, что пройдёт на арене «Рамон Санчес Писхуан», вместе с Вами буду я, Серёдкин Григорий. Начнём совсем скоро - в 19:30 по московскому времени!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 октября 2023, осталось 4 минуты.

    Главный судья: Де Бургос Рикардо

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 83 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 150
Севилья 7.3% (11)
X 12.7% (19)
Реал Мадрид 80% (120)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Севилья
Ничья
Реал Мадрид
4.70
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4.75
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4.05
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Севилья - Реал Мадрид

Исход игры
Севилья
7% (11)
Ничья
12.1% (19)
Реал Мадрид
80.9% (127)
Тотал 2.5
Больше
72.17% (83)
Меньше
27.83% (32)
Обе команды забьют
Да
83.48% (96)
Нет
16.52% (19)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
39.5% (62)
1:1 Ничья
8.3% (13)
1:3 Реал Мадрид
6.4% (10)
0:1 Реал Мадрид
5.7% (9)
0:2 Реал Мадрид
5.1% (8)
2:3 Реал Мадрид
2.5% (4)
2:1 Севилья
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.9% (3)
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