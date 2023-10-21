Тур: 10. Стадион: Рамон Санчес Писхуан. Главный судья: Де Бургос Рикардо
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
13
Нюланд
Эрьян
16
Навас
Хесус
10
Ракитич
Иван
18
Соу
Джибрил
23
Менди
Ферлан
11
Родриго
- Основной состав
-
13 Нюланд ЭрьянВратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
-
18 Соу ДжибрилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Ньянзу ТангиЗащитник
-
22 Баде ЛуакЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Янузай АднанПолузащитник
-
9 Мир РафаНападающий
-
17 Ламела ЭрикНападающий
-
Главный тренер: Алонсо Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 РодригоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Защитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
-
21 Диас БраимПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Севилья
Реал Мадрид
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
70%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
28 матчей
3.6%
96.4%
0 побед 1 ничья 27 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Второй тайм
7.1%
92.9%
0 побед 2 ничьи 26 побед
38 матчей
23.7%
5.3%
71%
9 побед 2 ничьи 27 побед
Первый тайм
26.3%
36.8%
36.9%
10 побед 14 ничьих 14 побед
Второй тайм
10.5%
21.1%
68.4%
4 победы 8 ничьих 26 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
20
Голов в среднем за матч
1.78
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
60
37
Голов в среднем за матч
3
2.06
Среднее время на гол
30
43
Всего голов
92
57
Голов в среднем за матч
2.42
1.5
Тотал матчей
2.5
33
Больше 87%
Меньше 13%
5
29
Больше 76%
Меньше 24%
9
19
Больше 50%
Меньше 50%
19
15
Больше 39%
Меньше 61%
23
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
37
60
Бомбардиры внутри турнира
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эн-Несири Юссеф
|3
|0.38
|Ламела Эрик
|2
|0.25
|Лукебакио Доди
|2
|0.25
|Сусо Хесус
|1
|0.13
|Соу Джибрил
|1
|0.13
|Гудель Неманья
|1
|0.13
|Мир Рафа
|1
|0.13
|Салас Кике
|1
|0.13
|Ракитич Иван
|0
|0
|Окампос Лукас
|0
|0
|Педроса Адриа
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
|Хуанлу Санчес
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беллингем Джуд
|8
|0.89
|Хоселу Санмартин
|5
|0.56
|Винисиус Жуниор
|2
|0.22
|Кроос Тони
|1
|0.11
|Вальверде Федерико
|1
|0.11
|Родриго
|1
|0.11
|Диас Браим
|1
|0.11
|Тчуамени Орельен
|1
|0.11
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|Гарсия Франсиско III
|0
|0
|Алаба Давид
|0
|0
|Васкес Лукас
|0
|0
Карточки
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гудель Неманья
|3
|0
|Баде Луак
|1
|1
|Ракитич Иван
|2
|0
|Навас Хесус
|2
|0
|Ламела Эрик
|2
|0
|Окампос Лукас
|2
|0
|Торрес Оливер
|2
|0
|Сусо Хесус
|2
|0
|Салас Кике
|2
|0
|Акунья Маркос
|1
|0
|Хордан Хоан
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Соу Джибрил
|1
|0
|Педроса Адриа
|1
|0
|Хуанлу Санчес
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рюдигер Антонио
|4
|0
|Начо Фернандес
|1
|1
|Кроос Тони
|2
|0
|Алаба Давид
|2
|0
|Тчуамени Орельен
|2
|0
|Модрич Лука
|1
|0
|Аррисабалага Кепа
|1
|0
|Менди Ферлан
|1
|0
|Беллингем Джуд
|1
|0
|Гарсия Франсиско III
|1
|0
Результаты матчей
Севилья
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Реал Мадрид
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
1
Севилья
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Реал Мадрид
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
10
Севилья
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Реал Мадрид
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
4
11
Голы по времени матча
Забито
10
10
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
2
20%
1
10%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
3
43%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
3
10
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
10%
31-45
0
0%
5
50%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
67%
1
10%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
2
40%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
20
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
2
15%
1
5%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
3
23%
3
15%
31-45
2
15%
6
30%
46-60
2
15%
4
20%
61-75
4
31%
2
10%
76-90
Пропущено
12
6
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
17%
4
67%
1-15
3
25%
1
17%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
33%
1
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Севилья - Райо Вальекано 2:2 ПСВ - Севилья 2:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 5:1
Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Ланс 1:1 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Алавес - Севилья 4:3 Манчестер Сити - Севилья 1:1 Севилья - Валенсия 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 1:0 Магдебург - Севилья 3:1 Ганза - Севилья 2:1 Севилья - Индепендьенте дель Валле 1:1 Севилья - Сеута 5:2 Кордова - Севилья 0:2 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Рома 1:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0
Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Реал Мадрид - Милан 3:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Севилья - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0
Результаты матчей
Севилья
Реал Мадрид
Точный счет
1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
3 раза 75%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Севилья
Реал Мадрид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
13
14
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
32
12
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
35
72
26
36
17
18
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|20 - 6
|24
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 11
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|21 - 10
|21
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|20 - 8
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 12
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|7.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 14
|14
|8.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 13
|13
|9.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 14
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 8
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 16
|11
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 12
|8
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 15
|8
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 13
|8
|17.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 16
|8
|18.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 15
|6
|19.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|15 - 25
|6
|20.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|11 - 24
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 8
|14
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 2
|12
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|4.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 10
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 11
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|17.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|18.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|8 - 11
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 8
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 8
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 13
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 12
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 13
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 11
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|7 - 14
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|8 (2)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5 (3)
|Реал Мадрид
|Хоселу Санмартин
|5 (2)
|Реал Сосьедад
|Кубо Такефуса
|5 (2)
|Гранада
|Сарагоса Брайан
|5 (1)
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|1 4
|Хетафе
|Дьене Даконам
|5
|Гранада
|Гумбау Херард
|5
|Бетис
|Гидо Родригес
|5
|Кадис
|Алькарас Рубен
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Севилья - Реал Мадрид
Исход игры
Севилья
7% (11)
Ничья
12.1% (19)
Реал Мадрид
80.9% (127)
Тотал 2.5
Больше
72.17% (83)
Меньше
27.83% (32)
Обе команды забьют
Да
83.48% (96)
Нет
16.52% (19)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
39.5% (62)
1:1 Ничья
8.3% (13)
1:3 Реал Мадрид
6.4% (10)
0:1 Реал Мадрид
5.7% (9)
0:2 Реал Мадрид
5.1% (8)
2:3 Реал Мадрид
2.5% (4)
2:1 Севилья
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.9% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!