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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Севилья
 
Позже
Реал Мадрид
Прогнозы 59
Севилья 13.6% (8)
X 15.3% (9)
Реал Мадрид 71.2% (42)
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Севилья
Ничья
Реал Мадрид
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Севилья
Реал Мадрид

История личных встреч

Севилья
Реал Мадрид

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
70%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

28 матчей

3.6%
96.4%
0 побед 1 ничья 27 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

7.1%
92.9%
0 побед 2 ничьи 26 побед

38 матчей

23.7%
5.3%
71%
9 побед 2 ничьи 27 побед

Первый тайм

26.3%
36.8%
36.9%
10 побед 14 ничьих 14 побед

Второй тайм

10.5%
21.1%
68.4%
4 победы 8 ничьих 26 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
3:1
ЛЛ
2:3
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:1
П
2:0
П
3:0
П
3:2
П
5:0
П
4:1
П
2:1
КК
3:3
КК
3:0
СУ
3:2
П
4:0
П
3:2
П
2:3
П
2:1
СУ
2:0
П
2:1
П
7:3
П
4:1
П
1:0
П
3:0
П
2:6
П
2:6
КК
2:0
КК
0:1
П
1:0
П
3:2
П
2:1
П
2:4
П
3:4
ПД
3:1
ПД
2:0

Голы

Всего голов

32
20

Голов в среднем за матч

1.78
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

60
37

Голов в среднем за матч

3
2.06

Среднее время на гол

30
43

Всего голов

92
57

Голов в среднем за матч

2.42
1.5

Тотал матчей

2.5
33
Больше 87%
Меньше 13%
5
29
Больше 76%
Меньше 24%
9
19
Больше 50%
Меньше 50%
19
15
Больше 39%
Меньше 61%
23
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

37
60

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 3 0.38
Ламела Эрик 2 0.25
Лукебакио Доди 2 0.25
Сусо Хесус 1 0.13
Соу Джибрил 1 0.13
Гудель Неманья 1 0.13
Мир Рафа 1 0.13
Салас Кике 1 0.13
Ракитич Иван 0 0
Окампос Лукас 0 0
Педроса Адриа 0 0
Баде Луак 0 0
Хуанлу Санчес 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингем Джуд 8 0.89
Хоселу Санмартин 5 0.56
Винисиус Жуниор 2 0.22
Кроос Тони 1 0.11
Вальверде Федерико 1 0.11
Родриго 1 0.11
Диас Браим 1 0.11
Тчуамени Орельен 1 0.11
Карвахаль Даниэль 0 0
Гарсия Франсиско III 0 0
Алаба Давид 0 0
Васкес Лукас 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гудель Неманья 3 0
Баде Луак 1 1
Ракитич Иван 2 0
Навас Хесус 2 0
Ламела Эрик 2 0
Окампос Лукас 2 0
Торрес Оливер 2 0
Сусо Хесус 2 0
Салас Кике 2 0
Акунья Маркос 1 0
Хордан Хоан 1 0
Мир Рафа 1 0
Соу Джибрил 1 0
Педроса Адриа 1 0
Хуанлу Санчес 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рюдигер Антонио 4 0
Начо Фернандес 1 1
Кроос Тони 2 0
Алаба Давид 2 0
Тчуамени Орельен 2 0
Модрич Лука 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Менди Ферлан 1 0
Беллингем Джуд 1 0
Гарсия Франсиско III 1 0

Результаты матчей

Севилья
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Реал Мадрид
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
1
Севилья
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Реал Мадрид
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
10
Севилья
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Реал Мадрид
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

4
11

Голы по времени матча

Забито

10
10
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
2
20%
1
10%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
3
43%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

3
10
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
10%
31-45
0
0%
5
50%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
67%
1
10%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
2
40%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
20
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
2
15%
1
5%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
3
23%
3
15%
31-45
2
15%
6
30%
46-60
2
15%
4
20%
61-75
4
31%
2
10%
76-90

Пропущено

12
6
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
17%
4
67%
1-15
3
25%
1
17%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
33%
1
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Севилья - Райо Вальекано 2:2 ПСВ - Севилья 2:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 5:1
Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Ланс 1:1 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Алавес - Севилья 4:3 Манчестер Сити - Севилья 1:1 Севилья - Валенсия 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 1:0 Магдебург - Севилья 3:1 Ганза - Севилья 2:1 Севилья - Индепендьенте дель Валле 1:1 Севилья - Сеута 5:2 Кордова - Севилья 0:2 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Рома 1:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0
Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Реал Мадрид - Милан 3:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Севилья - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0

Результаты матчей

Севилья
Реал Мадрид

Точный счет

1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
3 раза 75%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Севилья
Реал Мадрид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5
1
3
1
4
3.5
1
3
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
3
2
1
2
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
7
2
2
6
2.5
3
6
1
7
3.5
1
8
1
7
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 9 8 0 1 20 - 6 24
2.
Жирона
 Заявка 9 7 1 1 19 - 11 22
3.
Барселона
 Заявка 9 6 3 0 21 - 10 21
4.
Атлетико М
 Заявка 8 6 1 1 20 - 8 19
5.
Атлетик Б
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 4 3 2 17 - 12 15
7.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 4 2 11 - 13 13
8.
Бетис
 Заявка 9 3 4 2 11 - 13 13
9.
Валенсия
 Заявка 9 3 2 4 10 - 11 11
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 9 3 2 4 6 - 8 11
11.
Осасуна
 Заявка 9 3 1 5 9 - 14 10
12.
Хетафе
 Заявка 9 2 4 3 12 - 15 10
13.
Кадис
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
14.
Севилья
 Заявка 8 2 2 4 13 - 12 8
15.
Вильярреал
 Заявка 9 2 2 5 11 - 15 8
16.
Алавес
 Заявка 9 2 2 5 7 - 13 8
17.
Мальорка
 Заявка 9 1 5 3 12 - 15 8
18.
Сельта
 Заявка 9 1 3 5 10 - 15 6
19.
Гранада
 Заявка 9 1 3 5 15 - 23 6
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 3 6 11 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
2.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Атлетико М
 Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 3 2 0 14 - 8 11
5.
Атлетик Б
 Заявка 5 3 1 1 12 - 6 10
6.
Жирона
 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
7.
Бетис
 Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
9.
Хетафе
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
10.
Кадис
 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
11.
Севилья
 Заявка 5 2 1 2 10 - 7 7
12.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
13.
Валенсия
 Заявка 4 2 0 2 5 - 3 6
14.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 5 - 10 5
15.
Гранада
 Заявка 5 1 2 2 8 - 11 5
16.
Мальорка
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17.
Вильярреал
 Заявка 5 1 0 4 8 - 11 3
18.
Сельта
 Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
19.
Альмерия
 Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
20.
Осасуна
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
Реал Мадрид
 Заявка 5 4 0 1 10 - 4 12
3.
Осасуна
 Заявка 5 3 0 2 8 - 8 9
4.
Барселона
 Заявка 5 2 3 0 10 - 8 9
5.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
6.
Атлетико М
 Заявка 4 2 1 1 9 - 3 7
7.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Вильярреал
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
9.
Мальорка
 Заявка 5 1 2 2 9 - 11 5
10.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
11.
Бетис
 Заявка 5 1 2 2 6 - 12 5
12.
Сельта
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 1 0 4 2 - 6 3
15.
Хетафе
 Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
16.
Севилья
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17.
Алавес
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
18.
Гранада
 Заявка 4 0 1 3 7 - 12 1
19.
Кадис
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
20.
Альмерия
 Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 8 (2)
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Мадрид Хоселу Санмартин 5 (2)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 5 (1)
Гранада Сарагоса Брайан 5 (1)
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Топ нарушителей
Хетафе Дуарте Домингуш 1 4
Хетафе Дьене Даконам 5
Бетис Гидо Родригес 5
Кадис Алькарас Рубен 5
Хетафе Мата Хайме 1 3
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 октября 2023, осталось 2 дня 11 часов 52 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 40.7% пользователей.
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    • Прогнозы 59
    Севилья 13.6% (8)
    X 15.3% (9)
    Реал Мадрид 71.2% (42)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Реал Мадрид
    4.20
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    4.20
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    3.95
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    Прогнозы на матч Севилья - Реал Мадрид

    Исход игры
    Севилья
    13.6% (8)
    Ничья
    15.3% (9)
    Реал Мадрид
    71.2% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.86% (38)
    Меньше
    32.14% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    80.36% (45)
    Нет
    19.64% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    40.7% (24)
    1:1 Ничья
    11.9% (7)
    0:1 Реал Мадрид
    10.2% (6)
    2:3 Реал Мадрид
    6.8% (4)
    0:2 Реал Мадрид
    6.8% (4)
    2:1 Севилья
    5.1% (3)
    1:3 Реал Мадрид
    5.1% (3)
    2:2 Ничья
    3.4% (2)
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    Реал Мадрид
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