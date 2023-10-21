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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Куадра Гильермо
Сельта
0:0
Первый тайм: 30'
Атлетико М
0'
25' Красная карточка
Вильяр Иван

Ход матча

25'
Вильяр Иван
 
28'
Гуаита Висенте
Васкес Кевин
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 129
Сельта 1.6% (2)
X 9.3% (12)
Атлетико М 89.1% (115)
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Сельта
Ничья
Атлетико М
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13
Вильяр
Иван
20
Васкес
Кевин
2
Старфельт
Карл
4
Нуньес
Унай
23
Санчес
Мануэль
3
Мингеса
Оскар
8
Пейнадо
Франсиско
14
Де
ла
Торре
Лука
17
Бамба
Джонатан
10
Аспас
Яго
18
Ларсен
Йорген
13
Облак
Ян
3
Аспиликуэта
Сесар
20
Витсель
Аксель
22
Эрмосо
Марио
14
Льоренте
Маркос
24
Ривас
Пабло
Барриос
6
Коке
Хорхе
8
Ньигес
Сауль
12
Лино
Сэмуел
19
Мората
Альваро
7
Гризманн
Антуан
Сельта
4-3-3
Атлетико М
3-5-2

История личных встреч

Сельта
Атлетико М

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

160%
0 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
80%
5 побед 4 ничьи 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 13 побед

26 матчей

11.5%
23.1%
65.4%
3 победы 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

57.7%
42.3%
0 побед 15 ничьих 11 побед

Второй тайм

19.2%
30.8%
50%
5 побед 8 ничьих 13 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
4:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
П
2:0
П
2:0
П
3:0
П
0:1
П
3:2
П
0:4
П
2:0
КК
2:3
КК
0:0
П
0:2
П
2:0
П
2:2
П
0:2
П
2:1
П
1:3
П
1:0
КК
0:1
КК
1:1

Голы

Всего голов

7
12

Голов в среднем за матч

0.54
0.92

Среднее время на гол

167
97

Всего голов

26
19

Голов в среднем за матч

2
1.46

Среднее время на гол

45
61

Всего голов

33
31

Голов в среднем за матч

1.27
1.19

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
23

Среднее время на гол

70
75

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 3 0.3
Дувикас Анастасиос 2 0.2
Бамба Джонатан 1 0.1
Нуньес Унай 1 0.1
Мингеса Оскар 1 0.1
Сведберг Виллиот 1 0.1
Аспас Яго 0 0
Де ла Торре Лука 0 0
Санчес Мануэль 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 5 0.56
Гризманн Антуан 4 (1) 0.44
Корреа Анхель 3 0.33
Депай Мемфис 2 0.22
Льоренте Маркос 2 0.22
Молина Науэль 2 0.22
Лино Сэмуел 1 0.11
Рикельме Родриго 1 0.11
Ньигес Сауль 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Аспиликуэта Сесар 0 0
Коке Хорхе 0 0
Карраско Янник 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де ла Торре Лука 2 1
Аспас Яго 3 0
Пейнадо Франсиско 2 0
Нуньес Унай 2 0
Тапия Ренато 1 0
Старфельт Карл 1 0
Санчес Мануэль 1 0
Перес Карлес 1 0
Рафаэль Бенитес 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мората Альваро 2 1
Гризманн Антуан 3 0
Эрмосо Марио 3 0
Коке Хорхе 2 0
Ривас Пабло Барриос 2 0
Аспиликуэта Сесар 1 0
Савич Стефан 1 0
Ньигес Сауль 1 0
Хименес Хосе 1 0
Льоренте Маркос 1 0
Галан Хави 1 0
Лино Сэмуел 1 0
Диего Симеоне 1 0

Результаты матчей

Сельта
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Атлетико М
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Сельта
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Атлетико М
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

4
11
Сельта
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Атлетико М
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

6
11

Голы по времени матча

Забито

2
9
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
50%
2
22%
16-30
1
50%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Пропущено

8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
1
13%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

7
11
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
9%
1-15
2
29%
2
18%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
3
43%
2
18%
76-90

Пропущено

8
5
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
5
63%
0
0%
76-90

Забито

9
20
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
0
0%
2
10%
1-15
3
33%
4
20%
16-30
2
22%
3
15%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
1
11%
3
15%
61-75
3
33%
6
30%
76-90

Пропущено

16
8
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
1
6%
2
25%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
2
13%
2
25%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
3
19%
2
25%
61-75
7
44%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сельта - Хетафе 2:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Сельта - Алавес 1:1 Барселона - Сельта 3:2
Сельта - Мальорка 0:1 Альмерия - Сельта 2:3 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Осасуна 0:2 Компостела - Сельта 0:3 Вольфсбург - Сельта 0:1 Сельта - Лион 1:0 Бенфика - Сельта 2:0 Сельта - Аль-Наср Эр-Рияд 5:0 Сельта - Барселона 2:1 Кадис - Сельта 1:0 Сельта - Жирона 1:1 Атлетик Б - Сельта 2:1 Сельта - Валенсия 1:2 Хетафе - Сельта 1:0
Атлетико М
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Атлетико М - Кадис 3:2 Осасуна - Атлетико М 0:2
Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Лацио - Атлетико М 1:1 Валенсия - Атлетико М 3:0 Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Нумансия - Атлетико М 0:2 Бетис - Атлетико М 0:0 Атлетико М - Гранада 3:1 Атлетико М - Севилья 1:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 0:0 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2 Атлетико М - К-Лига Старс 2:3 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол - Атлетико М 3:3 Атлетико М - Осасуна 3:0 Эльче - Атлетико М 1:0

Результаты матчей

Сельта
Атлетико М

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:7
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
7
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:7
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
7
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Сельта
Атлетико М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
2
3
6
1.5
6
2
1
8
2.5
4
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 10 8 1 1 21 - 7 25
2.
Жирона
 Заявка 9 7 1 1 19 - 11 22
3.
Барселона
 Заявка 9 6 3 0 21 - 10 21
4.
Атлетико М
 0:0 Заявка 9 6 2 1 20 - 8 20
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 5 3 2 18 - 12 18
6.
Атлетик Б
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
7.
Бетис
 Заявка 10 3 5 2 12 - 14 14
8.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 4 2 11 - 13 13
9.
Осасуна
 Заявка 10 4 1 5 11 - 14 13
10.
Валенсия
 Заявка 9 3 2 4 10 - 11 11
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 9 3 2 4 6 - 8 11
12.
Хетафе
 Заявка 10 2 5 3 13 - 16 11
13.
Севилья
 Заявка 9 2 3 4 14 - 13 9
14.
Кадис
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
15.
Вильярреал
 Заявка 9 2 2 5 11 - 15 8
16.
Алавес
 Заявка 9 2 2 5 7 - 13 8
17.
Мальорка
 Заявка 10 1 5 4 12 - 16 8
18.
Сельта
 0:0 Заявка 10 1 4 5 10 - 15 7
19.
Гранада
 Заявка 10 1 3 6 15 - 25 6
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 3 6 11 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 4 2 0 15 - 8 14
2.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
3.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
4.
Атлетико М
 0:0 Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
5.
Атлетик Б
 Заявка 5 3 1 1 12 - 6 10
6.
Жирона
 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
7.
Хетафе
 Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
8.
Бетис
 Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
10.
Кадис
 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
11.
Севилья
 Заявка 6 2 2 2 11 - 8 8
12.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
13.
Валенсия
 Заявка 4 2 0 2 5 - 3 6
14.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 5 - 10 5
15.
Гранада
 Заявка 5 1 2 2 8 - 11 5
16.
Осасуна
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17.
Мальорка
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
18.
Вильярреал
 Заявка 5 1 0 4 8 - 11 3
19.
Сельта
 0:0 Заявка 6 0 3 3 3 - 7 3
20.
Альмерия
 Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
Реал Мадрид
 Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
3.
Осасуна
 Заявка 5 3 0 2 8 - 8 9
4.
Барселона
 Заявка 5 2 3 0 10 - 8 9
5.
Атлетико М
 0:0 Заявка 5 2 2 1 9 - 3 8
6.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
7.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 7 - 13 6
9.
Вильярреал
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
10.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
11.
Мальорка
 Заявка 6 1 2 3 9 - 12 5
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Сельта
 0:0 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 1 0 4 2 - 6 3
15.
Хетафе
 Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
16.
Севилья
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17.
Алавес
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
18.
Кадис
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
19.
Альмерия
 Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
20.
Гранада
 Заявка 5 0 1 4 7 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 8 (2)
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Мадрид Хоселу Санмартин 5 (2)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 5 (2)
Гранада Сарагоса Брайан 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дуарте Домингуш 1 4
Хетафе Дьене Даконам 5
Гранада Гумбау Херард 5
Бетис Гидо Родригес 5
Кадис Алькарас Рубен 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Пенальти
    29'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    ГРИЗМАНН!!! Гризманн с одиннадцатиметровой отметки пробил в правый угол, а Гуаита завалился в другую сторону.
  • Замена
    27'
    Замена в составе "Сельты": вместо Кевина Васкеса на поле вышел Висенте Гуаита.
  • Красная карточка
    26'
    Вильяр удалён.
  • Пенальти!
    26'
    Пенальти! Вильяр выходит на подачу Эрмосо к воротам и выпускает мяч из рук. Мората проталкивает сферу вперёд, но голкипер "Сельты" сбивает Альваро.
  • 25'
    Льоренте справа побежал вперёд, где упёрся в Санчеса и потерял мяч.
  • 24'
    Аспас справа у угла штрафной площади попытался обыграться с Ларсеном, но ответную передачу прервал Ньигес.
  • 23'
    К середине тайма "Атлетико" всё чаще контролирует мяч в центре поля. Хозяева при перехватах стараются быстро продвигаться вперёд.
  • Фол, нарушение
    22'
    Ларсен у чужой штрафной площади сбил Лино.
  • 21'
    Ларсен сделал в штрафной площади пас направо на Мингесу, которому не удалось переправить мяч дальше на свободного Васкеса.
  • Офсайд
    20'
    Мората из офсайда головой не смог пробить в сторону ворот.
  • 19'
    Заброс Васкеса вперёд по правому флангу получился слишком сильным. Ларсен в пределах поля догнать мяч не смог.
  • Угловой
    18'
    Аспас от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости мяч выбили.
  • Опасный момент
    17'
    Аспас слева вывел к воротам Ларсена, удару которого в ближний угол помешал Эрмосо.
  • 16'
    Лино слева с острого угла решил пробить под дальнюю штангу. Вильяр успел сложиться и мяч отбил.
  • 15'
    Удар Де ла Торре справа с девятнадцати метров заблокировал Ньигес.
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    • Угловой
      14'
      Аспас исполнил подачу от углового флага. Гости на ближней штанге борьбу вверху выиграли и мяч из штрафной площади выбили.
    • 13'
      Бамба слева сделал короткий пас на Де ла Торре, чей удар с восемнадцати метров заблокировал Витсель.
    • Опасный момент
      12'
      Мингеса воспользовался замешательством защитников "Атлетико" и с подбора с пятнадцати метров не попал в правый верхний угол ворот.
    • 11'
      Гризманн слева со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке, куда выдвинулся Вильяр и выбил мяч кулаками.
    • Фол, нарушение
      10'
      Васкес на фланге ударил по ногам Лино.
    • 9'
      "Атлетико" постепенно перехватывает инициативу. Мадридцы стали больше держать мяч в центре поля. Вперёд столичная команда продвигается осторожно.
    • 8'
      Аспас справа сместился в центр и с восемнадцати метров пробил выше ворот.
    • 7'
      Барриос справа сделал пас в штрафную площадь на Льоренте, который не смог переиграть соперника.
    • 6'
      "Сельта" первые минуты встречи проводит более агрессивно. Хозяева стараются быстро доставлять мяч вперёд.
    • Опасный момент
      5'
      Мингеса справа вывел к воротам Ларсена, который в касание низом пробил в ближний угол. Облак распластался на газоне и забрал мяч в руки.
    • Фол, нарушение
      4'
      Аспиликуэта на фланге не попал головой по мячу, и этот  самый снаряд прилетел в руку находившегося у Сесара за спиной Ларсена.
    • Фол, нарушение
      3'
      Лино в центре поля придержал руками Мингесу.
    • 2'
      "Сельта" играет в голубых футболках и белых трусах, "Атлетико" - в полосатых красно-белых футболках и синих трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Балаидосе"!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сельта 0:0 Атлетико М

    Исход игры
    Сельта
    1.6% (2)
    Ничья
    9.3% (12)
    Атлетико М
    89.1% (115)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.14% (57)
    Меньше
    50.86% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    56.03% (65)
    Нет
    43.97% (51)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    38% (49)
    0:1 Атлетико М
    23.3% (30)
    0:2 Атлетико М
    14% (18)
    1:1 Ничья
    7.8% (10)
    1:3 Атлетико М
    2.3% (3)
    0:3 Атлетико М
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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    Атлетико М
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