К середине тайма "Атлетико" всё чаще контролирует мяч в центре поля. Хозяева при перехватах стараются быстро продвигаться вперёд.

Аспас справа у угла штрафной площади попытался обыграться с Ларсеном, но ответную передачу прервал Ньигес.

Льоренте справа побежал вперёд, где упёрся в Санчеса и потерял мяч.

Пенальти! Вильяр выходит на подачу Эрмосо к воротам и выпускает мяч из рук. Мората проталкивает сферу вперёд, но голкипер "Сельты" сбивает Альваро.

Замена в составе "Сельты": вместо Кевина Васкеса на поле вышел Висенте Гуаита.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! ГРИЗМАНН!!! Гризманн с одиннадцатиметровой отметки пробил в правый угол, а Гуаита завалился в другую сторону.

Лино слева с острого угла решил пробить под дальнюю штангу. Вильяр успел сложиться и мяч отбил.

Аспас слева вывел к воротам Ларсена, удару которого в ближний угол помешал Эрмосо.

Аспас от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости мяч выбили.

Заброс Васкеса вперёд по правому флангу получился слишком сильным. Ларсен в пределах поля догнать мяч не смог.

Мората из офсайда головой не смог пробить в сторону ворот.

Ларсен сделал в штрафной площади пас направо на Мингесу, которому не удалось переправить мяч дальше на свободного Васкеса.

14' Аспас исполнил подачу от углового флага. Гости на ближней штанге борьбу вверху выиграли и мяч из штрафной площади выбили.

13' Бамба слева сделал короткий пас на Де ла Торре, чей удар с восемнадцати метров заблокировал Витсель.

12' Мингеса воспользовался замешательством защитников "Атлетико" и с подбора с пятнадцати метров не попал в правый верхний угол ворот.

11' Гризманн слева со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке, куда выдвинулся Вильяр и выбил мяч кулаками.

10' Васкес на фланге ударил по ногам Лино.

9' "Атлетико" постепенно перехватывает инициативу. Мадридцы стали больше держать мяч в центре поля. Вперёд столичная команда продвигается осторожно.

8' Аспас справа сместился в центр и с восемнадцати метров пробил выше ворот.

7' Барриос справа сделал пас в штрафную площадь на Льоренте, который не смог переиграть соперника.

6' "Сельта" первые минуты встречи проводит более агрессивно. Хозяева стараются быстро доставлять мяч вперёд.