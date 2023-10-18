Тур: 10. Стадион: Балаидос.
Позже
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Главный тренер: Бенитес Рафаэль
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Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Сельта
Атлетико М
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
160%
0 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
80%
5 побед 4 ничьи 0 побед
21 матч
19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
19%
81%
0 побед 4 ничьи 13 побед
26 матчей
11.5%
23.1%
65.4%
3 победы 6 ничьих 17 побед
Первый тайм
57.7%
42.3%
0 побед 15 ничьих 11 побед
Второй тайм
19.2%
30.8%
50%
5 побед 8 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
12
Голов в среднем за матч
0.54
0.92
Среднее время на гол
167
97
Всего голов
26
19
Голов в среднем за матч
2
1.46
Среднее время на гол
45
61
Всего голов
33
31
Голов в среднем за матч
1.27
1.19
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
Среднее время на гол
70
75
Бомбардиры внутри турнира
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларсен Йорген
|3
|0.33
|Дувикас Анастасиос
|2
|0.22
|Бамба Джонатан
|1
|0.11
|Нуньес Унай
|1
|0.11
|Мингеса Оскар
|1
|0.11
|Сведберг Виллиот
|1
|0.11
|Аспас Яго
|0
|0
|Де ла Торре Лука
|0
|0
|Санчес Мануэль
|0
|0
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мората Альваро
|5
|0.63
|Гризманн Антуан
|4 (1)
|0.5
|Корреа Анхель
|3
|0.38
|Депай Мемфис
|2
|0.25
|Льоренте Маркос
|2
|0.25
|Молина Науэль
|2
|0.25
|Лино Сэмуел
|1
|0.13
|Рикельме Родриго
|1
|0.13
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Коке Хорхе
|0
|0
|Карраско Янник
|0
|0
Карточки
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де ла Торре Лука
|2
|1
|Аспас Яго
|3
|0
|Пейнадо Франсиско
|2
|0
|Нуньес Унай
|2
|0
|Тапия Ренато
|1
|0
|Старфельт Карл
|1
|0
|Санчес Мануэль
|1
|0
|Перес Карлес
|1
|0
|Рафаэль Бенитес
|1
|0
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мората Альваро
|2
|1
|Гризманн Антуан
|3
|0
|Эрмосо Марио
|3
|0
|Коке Хорхе
|2
|0
|Ривас Пабло Барриос
|2
|0
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0
|Савич Стефан
|1
|0
|Ньигес Сауль
|1
|0
|Хименес Хосе
|1
|0
|Льоренте Маркос
|1
|0
|Галан Хави
|1
|0
|Лино Сэмуел
|1
|0
|Диего Симеоне
|1
|0
Результаты матчей
Сельта
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Атлетико М
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Сельта
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Атлетико М
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
4
11
Сельта
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Атлетико М
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
6
11
Голы по времени матча
Забито
2
9
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
50%
2
22%
16-30
1
50%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Пропущено
8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
1
13%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
7
11
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
9%
1-15
2
29%
2
18%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
3
43%
2
18%
76-90
Пропущено
8
5
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
5
63%
0
0%
76-90
Забито
9
20
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
0
0%
2
10%
1-15
3
33%
4
20%
16-30
2
22%
3
15%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
1
11%
3
15%
61-75
3
33%
6
30%
76-90
Пропущено
16
8
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
1
6%
2
25%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
2
13%
2
25%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
3
19%
2
25%
61-75
7
44%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сельта
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сельта - Хетафе 2:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Сельта - Алавес 1:1 Барселона - Сельта 3:2
Сельта - Мальорка 0:1 Альмерия - Сельта 2:3 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Осасуна 0:2 Компостела - Сельта 0:3 Вольфсбург - Сельта 0:1 Сельта - Лион 1:0 Бенфика - Сельта 2:0 Сельта - Аль-Наср Эр-Рияд 5:0 Сельта - Барселона 2:1 Кадис - Сельта 1:0 Сельта - Жирона 1:1 Атлетик Б - Сельта 2:1 Сельта - Валенсия 1:2 Хетафе - Сельта 1:0
Атлетико М
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Атлетико М - Кадис 3:2 Осасуна - Атлетико М 0:2
Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Лацио - Атлетико М 1:1 Валенсия - Атлетико М 3:0 Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Нумансия - Атлетико М 0:2 Бетис - Атлетико М 0:0 Атлетико М - Гранада 3:1 Атлетико М - Севилья 1:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 0:0 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2 Атлетико М - К-Лига Старс 2:3 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол - Атлетико М 3:3 Атлетико М - Осасуна 3:0 Эльче - Атлетико М 1:0
Результаты матчей
Сельта
Атлетико М
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:7
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
7
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:7
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
7
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Сельта
Атлетико М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
62
36
62
18
44
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|20 - 6
|24
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 11
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|21 - 10
|21
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|20 - 8
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 12
|15
|7.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 13
|13
|8.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 13
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 8
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 14
|10
|12.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 15
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 12
|8
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 15
|8
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 13
|8
|17.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 15
|8
|18.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 15
|6
|19.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|15 - 23
|6
|20.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|11 - 24
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|14 - 8
|11
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 10
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 11
|5
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|8 - 11
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 13
|2
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 8
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 8
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 11
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 12
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 13
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|7 - 12
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|8 (2)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|5 (3)
|Реал Мадрид
|Хоселу Санмартин
|5 (2)
|Реал Сосьедад
|Кубо Такефуса
|5 (1)
|Гранада
|Сарагоса Брайан
|5 (1)
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|1 4
|Хетафе
|Дьене Даконам
|5
|Бетис
|Гидо Родригес
|5
|Кадис
|Алькарас Рубен
|5
|Хетафе
|Мата Хайме
|1 3
Прогнозы на матч Сельта - Атлетико М
Исход игры
Сельта
3.5% (2)
Ничья
19.3% (11)
Атлетико М
77.2% (44)
Тотал 2.5
Больше
49.09% (27)
Меньше
50.91% (28)
Обе команды забьют
Да
61.82% (34)
Нет
38.18% (21)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
36.8% (21)
0:1 Атлетико М
19.3% (11)
1:1 Ничья
15.8% (9)
0:2 Атлетико М
12.3% (7)
0:3 Атлетико М
3.5% (2)
2:2 Ничья
3.5% (2)
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