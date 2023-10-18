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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Сельта
 
Позже
Атлетико М
Прогнозы 57
Сельта 3.5% (2)
X 19.3% (11)
Атлетико М 77.2% (44)
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Сельта
Атлетико М

История личных встреч

Сельта
Атлетико М

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

160%
0 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
80%
5 побед 4 ничьи 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 13 побед

26 матчей

11.5%
23.1%
65.4%
3 победы 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

57.7%
42.3%
0 побед 15 ничьих 11 побед

Второй тайм

19.2%
30.8%
50%
5 побед 8 ничьих 13 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
4:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
П
2:0
П
2:0
П
3:0
П
0:1
П
3:2
П
0:4
П
2:0
КК
2:3
КК
0:0
П
0:2
П
2:0
П
2:2
П
0:2
П
2:1
П
1:3
П
1:0
КК
0:1
КК
1:1

Голы

Всего голов

7
12

Голов в среднем за матч

0.54
0.92

Среднее время на гол

167
97

Всего голов

26
19

Голов в среднем за матч

2
1.46

Среднее время на гол

45
61

Всего голов

33
31

Голов в среднем за матч

1.27
1.19

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
23

Среднее время на гол

70
75

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 3 0.33
Дувикас Анастасиос 2 0.22
Бамба Джонатан 1 0.11
Нуньес Унай 1 0.11
Мингеса Оскар 1 0.11
Сведберг Виллиот 1 0.11
Аспас Яго 0 0
Де ла Торре Лука 0 0
Санчес Мануэль 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 5 0.63
Гризманн Антуан 4 (1) 0.5
Корреа Анхель 3 0.38
Депай Мемфис 2 0.25
Льоренте Маркос 2 0.25
Молина Науэль 2 0.25
Лино Сэмуел 1 0.13
Рикельме Родриго 1 0.13
Ньигес Сауль 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Аспиликуэта Сесар 0 0
Коке Хорхе 0 0
Карраско Янник 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де ла Торре Лука 2 1
Аспас Яго 3 0
Пейнадо Франсиско 2 0
Нуньес Унай 2 0
Тапия Ренато 1 0
Старфельт Карл 1 0
Санчес Мануэль 1 0
Перес Карлес 1 0
Рафаэль Бенитес 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мората Альваро 2 1
Гризманн Антуан 3 0
Эрмосо Марио 3 0
Коке Хорхе 2 0
Ривас Пабло Барриос 2 0
Аспиликуэта Сесар 1 0
Савич Стефан 1 0
Ньигес Сауль 1 0
Хименес Хосе 1 0
Льоренте Маркос 1 0
Галан Хави 1 0
Лино Сэмуел 1 0
Диего Симеоне 1 0

Результаты матчей

Сельта
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Атлетико М
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Сельта
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Атлетико М
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

4
11
Сельта
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Атлетико М
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

6
11

Голы по времени матча

Забито

2
9
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
50%
2
22%
16-30
1
50%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Пропущено

8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
1
13%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

7
11
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
9%
1-15
2
29%
2
18%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
3
43%
2
18%
76-90

Пропущено

8
5
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
5
63%
0
0%
76-90

Забито

9
20
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
0
0%
2
10%
1-15
3
33%
4
20%
16-30
2
22%
3
15%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
1
11%
3
15%
61-75
3
33%
6
30%
76-90

Пропущено

16
8
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
1
6%
2
25%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
2
13%
2
25%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
3
19%
2
25%
61-75
7
44%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сельта - Хетафе 2:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Сельта - Алавес 1:1 Барселона - Сельта 3:2
Сельта - Мальорка 0:1 Альмерия - Сельта 2:3 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Осасуна 0:2 Компостела - Сельта 0:3 Вольфсбург - Сельта 0:1 Сельта - Лион 1:0 Бенфика - Сельта 2:0 Сельта - Аль-Наср Эр-Рияд 5:0 Сельта - Барселона 2:1 Кадис - Сельта 1:0 Сельта - Жирона 1:1 Атлетик Б - Сельта 2:1 Сельта - Валенсия 1:2 Хетафе - Сельта 1:0
Атлетико М
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Атлетико М - Кадис 3:2 Осасуна - Атлетико М 0:2
Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Лацио - Атлетико М 1:1 Валенсия - Атлетико М 3:0 Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Нумансия - Атлетико М 0:2 Бетис - Атлетико М 0:0 Атлетико М - Гранада 3:1 Атлетико М - Севилья 1:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 0:0 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2 Атлетико М - К-Лига Старс 2:3 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол - Атлетико М 3:3 Атлетико М - Осасуна 3:0 Эльче - Атлетико М 1:0

Результаты матчей

Сельта
Атлетико М

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:7
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
7
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:7
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
7
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Сельта
Атлетико М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
2
3
6
1.5
6
2
1
8
2.5
4
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 9 8 0 1 20 - 6 24
2.
Жирона
 Заявка 9 7 1 1 19 - 11 22
3.
Барселона
 Заявка 9 6 3 0 21 - 10 21
4.
Атлетико М
 Заявка 8 6 1 1 20 - 8 19
5.
Атлетик Б
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 4 3 2 17 - 12 15
7.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 4 2 11 - 13 13
8.
Бетис
 Заявка 9 3 4 2 11 - 13 13
9.
Валенсия
 Заявка 9 3 2 4 10 - 11 11
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 9 3 2 4 6 - 8 11
11.
Осасуна
 Заявка 9 3 1 5 9 - 14 10
12.
Хетафе
 Заявка 9 2 4 3 12 - 15 10
13.
Кадис
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
14.
Севилья
 Заявка 8 2 2 4 13 - 12 8
15.
Вильярреал
 Заявка 9 2 2 5 11 - 15 8
16.
Алавес
 Заявка 9 2 2 5 7 - 13 8
17.
Мальорка
 Заявка 9 1 5 3 12 - 15 8
18.
Сельта
 Заявка 9 1 3 5 10 - 15 6
19.
Гранада
 Заявка 9 1 3 5 15 - 23 6
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 3 6 11 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
2.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Атлетико М
 Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 3 2 0 14 - 8 11
5.
Атлетик Б
 Заявка 5 3 1 1 12 - 6 10
6.
Жирона
 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
7.
Бетис
 Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
9.
Хетафе
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
10.
Кадис
 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
11.
Севилья
 Заявка 5 2 1 2 10 - 7 7
12.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
13.
Валенсия
 Заявка 4 2 0 2 5 - 3 6
14.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 5 - 10 5
15.
Гранада
 Заявка 5 1 2 2 8 - 11 5
16.
Мальорка
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17.
Вильярреал
 Заявка 5 1 0 4 8 - 11 3
18.
Сельта
 Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
19.
Альмерия
 Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
20.
Осасуна
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
Реал Мадрид
 Заявка 5 4 0 1 10 - 4 12
3.
Осасуна
 Заявка 5 3 0 2 8 - 8 9
4.
Барселона
 Заявка 5 2 3 0 10 - 8 9
5.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
6.
Атлетико М
 Заявка 4 2 1 1 9 - 3 7
7.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Вильярреал
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
9.
Мальорка
 Заявка 5 1 2 2 9 - 11 5
10.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
11.
Бетис
 Заявка 5 1 2 2 6 - 12 5
12.
Сельта
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 1 0 4 2 - 6 3
15.
Хетафе
 Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
16.
Севилья
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17.
Алавес
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
18.
Гранада
 Заявка 4 0 1 3 7 - 12 1
19.
Кадис
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
20.
Альмерия
 Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 8 (2)
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Мадрид Хоселу Санмартин 5 (2)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 5 (1)
Гранада Сарагоса Брайан 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дуарте Домингуш 1 4
Хетафе Дьене Даконам 5
Бетис Гидо Родригес 5
Кадис Алькарас Рубен 5
Хетафе Мата Хайме 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сельта - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 октября 2023, осталось 2 дня 14 часов 22 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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    • Прогнозы 57
    Сельта 3.5% (2)
    X 19.3% (11)
    Атлетико М 77.2% (44)
    Все прогнозы
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    Ничья
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    Где смотреть матч Сельта - Атлетико М онлайн

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    Прогнозы на матч Сельта - Атлетико М

    Исход игры
    Сельта
    3.5% (2)
    Ничья
    19.3% (11)
    Атлетико М
    77.2% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.09% (27)
    Меньше
    50.91% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    61.82% (34)
    Нет
    38.18% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    36.8% (21)
    0:1 Атлетико М
    19.3% (11)
    1:1 Ничья
    15.8% (9)
    0:2 Атлетико М
    12.3% (7)
    0:3 Атлетико М
    3.5% (2)
    2:2 Ничья
    3.5% (2)
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    Атлетико М
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