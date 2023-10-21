Тур: 10. Стадион: Аль-Аввал Парк.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
15
Теллес
Алекс
10
Мане
Садио
15
Чафай
Фарук
49
Заин
Ахмед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Теллес АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мане СадиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Яхья АйманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Кастру Луиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Чафай ФарукЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
49 Заин АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
51 Солан РамзиНападающий
- Нападающий
-
18 Хариси АхмедНападающий
-
Главный тренер: Контра Космин
История личных встреч
Аль-Наср Эр-Рияд
Дамак
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
8 матчей
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
2.5
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.75
1.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
51
60
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|10 (3)
|1.11
|Мане Садио
|6
|0.67
|Талиска Андерсон
|5
|0.56
|Отавио Эдмилсон
|2
|0.22
|Гариб Абдуррахман
|1
|0.11
|Аль-Ганам Султан
|1
|0.11
|Аль-Хайбари Абдулла
|1
|0.11
|Брозович Марсело
|0
|0
|Лапорт Эмерик
|0
|0
|Аль-Хассан Али
|0
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|0
|0
Дамак
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Н'Куду Жорж-Кевин
|4 (1)
|0.44
|Сисей Ассан
|4 (1)
|0.44
|Аль-Аммар Абдуллах Халид
|2
|0.22
|Станчу Николае
|1
|0.11
|Заин Ахмед
|1
|0.11
|Чафай Фарук
|1
|0.11
|Факири Султан
|1
|0.11
|Хамед Тарек
|0
|0
|Сануси Альхусави
|0
|0
Карточки
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мане Садио
|3
|0
|Талиска Андерсон
|2
|0
|Аль-Хайбари Абдулла
|2
|0
|Брозович Марсело
|1
|0
|Теллес Алекс
|1
|0
|Мухтар Али
|1
|0
|Аль-Амри Абдулела
|1
|0
|Аль-Хассан Али
|1
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|1
|0
Дамак
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антолич Домагой
|2
|0
|Хамед Тарек
|2
|0
|Аль-Аммар Абдуллах Халид
|2
|0
|Мунши Бадер
|2
|0
|Абдулла Ахмед Аль-Хавсави
|2
|0
|Аль-Рашиди Нур
|0
|1
|Махер Адам
|1
|0
|Аль-Биши Абдулазиз
|1
|0
|Бедране Абделькадер
|1
|0
|Сисей Ассан
|1
|0
|Hasan Abu Sharara
|1
|0
|Зехба Мустафа
|1
|0
|Факири Султан
|1
|0
|Аль-Шаммрани Хассан
|1
|0
|Макинг Абдулазиз
|1
|0
|Аль-Анази Дхари
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Дамак
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
4
Аль-Наср Эр-Рияд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Дамак
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
15
8
Аль-Наср Эр-Рияд
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
0% (0)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Дамак
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
17
12
Голы по времени матча
Забито
10
6
8 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
3
30%
1
17%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
2
33%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
10%
1
17%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
43%
2
22%
76-90
Забито
16
8
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
2
25%
16-30
5
31%
2
25%
31-45
3
19%
2
25%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
5
31%
1
13%
76-90
Пропущено
5
7
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
40%
2
29%
76-90
Забито
26
14
15 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
4
15%
1
7%
1-15
3
12%
2
14%
16-30
8
31%
4
29%
31-45
4
15%
3
21%
46-60
1
4%
2
14%
61-75
6
23%
2
14%
76-90
Пропущено
12
16
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
0
0%
3
19%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
4
33%
1
6%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
5
42%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Истиклол 3:1 Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Охуд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 4:3 Персеполис - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 4:0 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Шабаб Аль-Ахли Дубай 4:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 0:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Раджа Касабланка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Замалек - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ЮС Монастир - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1
Дамак
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Дамак - Аль-Хазм 4:1 Аль-Халидж - Дамак 0:2 Дамак - Аль-Кайсумах 2:1 Дамак - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1
Аль-Вахда Мекка - Дамак 4:2 Аль-Иттифак - Дамак 3:1 Дамак - Аль-Фатех 2:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Дамак 1:1 Дамак - Аль-Рияд 2:2 Аль-Таи - Дамак 1:0 Мурсия - Дамак 2:1 Дамак - ФК Картахена САД 1:0 Дамак - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:4 Аль-Фатех - Дамак 1:1 Дамак - Абха 1:0 Дамак - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Раед Бурайда - Дамак 5:0 Аль-Вахда Мекка - Дамак 0:2 Аль-Иттифак - Дамак 2:0 Дамак - Аль-Адаль 2:2
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
Дамак
Точный счет
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
2:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
4
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:5
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
5
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
5
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Аль-Наср Эр-Рияд
Дамак
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
22
13
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
32
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
72
54
54
18
45
18
27
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Зона вылета
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|10 (5)
|Аль-Фатех
|Батна Мурад
|7 (5)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|7 (2)
|Аль-Иттифак
|Дембеле Мусса II
|7 (1)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Малком Филипе
|6 (3)
|Аль-Халидж
|Родригеш Иву
|4
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|Сантос Яго
|4
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Аль-Булаихи Али
|4
|Аль-Охдуд
|Eid Al-Muwallad
|4
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Мухтар Али
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд - Дамак
Исход игры
Аль-Наср Эр-Рияд
100% (117)
Ничья
0% (0)
Дамак
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50.46% (55)
Меньше
49.54% (54)
Обе команды забьют
Да
41.28% (45)
Нет
58.72% (64)
Популярный счёт
2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
38.5% (45)
3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
20.5% (24)
2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
16.2% (19)
1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
7.7% (9)
3:0 Аль-Наср Эр-Рияд
6% (7)
4:0 Аль-Наср Эр-Рияд
2.6% (3)
3:2 Аль-Наср Эр-Рияд
1.7% (2)
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