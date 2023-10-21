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  3. Саудовская Аравия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Аль-Наср Эр-Рияд
 
Позже
Дамак
Прогнозы 113
Аль-Наср Эр-Рияд 100% (113)
X 0% (0)
Дамак 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Аль-Наср Эр-Рияд
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36
Алаа
Наджар
Рахид
12
Аль-Бушайль
Наваф
5
Аль-Амри
Абдулела
27
Лапорт
Эмерик
15
Теллес
Алекс
6
Фофана
Секо
17
Аль-Хайбари
Абдулла
25
Отавио
Эдмилсон
94
Талиска
Андерсон
10
Мане
Садио
7
Роналду
Криштиану
30
Зехба
Мустафа
21
Сануси
Альхусави
15
Чафай
Фарук
3
Бедране
Абделькадер
20
Аль-Анази
Дхари
8
Хамед
Тарек
17
Антолич
Домагой
49
Заин
Ахмед
31
Станчу
Николае
10
Н'Куду
Жорж-Кевин
9
Сисей
Ассан
Аль-Наср Эр-Рияд
Дамак

История личных встреч

Аль-Наср Эр-Рияд
Дамак

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

8 матчей

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.75
1.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

51
60

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 10 (3) 1.11
Мане Садио 6 0.67
Талиска Андерсон 5 0.56
Отавио Эдмилсон 2 0.22
Гариб Абдуррахман 1 0.11
Аль-Ганам Султан 1 0.11
Аль-Хайбари Абдулла 1 0.11
Брозович Марсело 0 0
Лапорт Эмерик 0 0
Аль-Хассан Али 0 0
Аль-Бушайль Наваф 0 0
Дамак
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Н'Куду Жорж-Кевин 4 (1) 0.44
Сисей Ассан 4 (1) 0.44
Аль-Аммар Абдуллах Халид 2 0.22
Станчу Николае 1 0.11
Заин Ахмед 1 0.11
Чафай Фарук 1 0.11
Факири Султан 1 0.11
Хамед Тарек 0 0
Сануси Альхусави 0 0

Карточки

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мане Садио 3 0
Талиска Андерсон 2 0
Аль-Хайбари Абдулла 2 0
Брозович Марсело 1 0
Теллес Алекс 1 0
Мухтар Али 1 0
Аль-Амри Абдулела 1 0
Аль-Хассан Али 1 0
Аль-Бушайль Наваф 1 0
Дамак
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антолич Домагой 2 0
Хамед Тарек 2 0
Аль-Аммар Абдуллах Халид 2 0
Мунши Бадер 2 0
Абдулла Ахмед Аль-Хавсави 2 0
Аль-Рашиди Нур 0 1
Махер Адам 1 0
Аль-Биши Абдулазиз 1 0
Бедране Абделькадер 1 0
Сисей Ассан 1 0
Hasan Abu Sharara 1 0
Зехба Мустафа 1 0
Факири Султан 1 0
Аль-Шаммрани Хассан 1 0
Макинг Абдулазиз 1 0
Аль-Анази Дхари 1 0

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Дамак
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
4
Аль-Наср Эр-Рияд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Дамак
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

15
8
Аль-Наср Эр-Рияд
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
0% (0)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Дамак
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

17
12

Голы по времени матча

Забито

10
6
8 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
3
30%
1
17%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
2
33%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
10%
1
17%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
43%
2
22%
76-90

Забито

16
8
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
2
25%
16-30
5
31%
2
25%
31-45
3
19%
2
25%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
5
31%
1
13%
76-90

Пропущено

5
7
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
40%
2
29%
76-90

Забито

26
14
15 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
4
15%
1
7%
1-15
3
12%
2
14%
16-30
8
31%
4
29%
31-45
4
15%
3
21%
46-60
1
4%
2
14%
61-75
6
23%
2
14%
76-90

Пропущено

12
16
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
0
0%
3
19%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
4
33%
1
6%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
5
42%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Истиклол 3:1 Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Охуд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 4:3 Персеполис - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 4:0 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Шабаб Аль-Ахли Дубай 4:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 0:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Раджа Касабланка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Замалек - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ЮС Монастир - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1
Дамак
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Дамак - Аль-Хазм 4:1 Аль-Халидж - Дамак 0:2 Дамак - Аль-Кайсумах 2:1 Дамак - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1
Аль-Вахда Мекка - Дамак 4:2 Аль-Иттифак - Дамак 3:1 Дамак - Аль-Фатех 2:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Дамак 1:1 Дамак - Аль-Рияд 2:2 Аль-Таи - Дамак 1:0 Мурсия - Дамак 2:1 Дамак - ФК Картахена САД 1:0 Дамак - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:4 Аль-Фатех - Дамак 1:1 Дамак - Абха 1:0 Дамак - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Раед Бурайда - Дамак 5:0 Аль-Вахда Мекка - Дамак 0:2 Аль-Иттифак - Дамак 2:0 Дамак - Аль-Адаль 2:2

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
Дамак

Точный счет

0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
2:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

4
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:5
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

5
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
5
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Аль-Наср Эр-Рияд
Дамак

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
3
1
2
2
2.5
1
3
2
2
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
3
3
2
2.5
2
3
3.5
2
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
7
2
1.5
5
4
5
4
2.5
1
8
4
5
3.5
1
8
2
7
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 10 8 2 0 27 - 7 26
2.
Аль-Таавун Бурайда
 10 7 2 1 20 - 8 23
3.
Аль-Иттихад Джидда
 10 6 2 2 19 - 7 20
4.
Аль-Фатех
 10 6 2 2 26 - 16 20
5.
Аль-Наср Эр-Рияд
 9 6 1 2 26 - 12 19
6.
Аль-Ахли Джидда
 9 6 1 2 17 - 13 19
7.
Аль-Иттифак
 9 5 2 2 16 - 11 17
8.
Аль-Фейха
 10 3 5 2 11 - 8 14
9.
Аль-Вахда Мекка
 9 4 1 4 17 - 17 13
10.
Дамак
 9 2 4 3 15 - 15 10
11.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 9 2 3 4 11 - 17 9
12.
Аль-Халидж
 10 2 3 5 9 - 15 9
13.
Аль-Рияд
 9 2 2 5 8 - 21 8
14.
Аль-Таи
 9 2 1 6 7 - 17 7
15.
Аль-Охдуд
 10 2 1 7 6 - 14 7
16.
Абха
 10 2 1 7 8 - 20 7
17.
Аль-Раед Бурайда
 9 1 2 6 6 - 15 5
18.
Аль-Хазм
 9 0 3 6 7 - 23 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 5 4 1 0 12 - 2 13
2.
Аль-Таавун Бурайда
 5 4 1 0 11 - 3 13
3.
Аль-Ахли Джидда
 5 4 1 0 9 - 3 13
4.
Аль-Фатех
 5 3 1 1 15 - 9 10
5.
Аль-Вахда Мекка
 5 3 1 1 12 - 7 10
6.
Аль-Иттифак
 5 3 1 1 11 - 8 10
7.
Аль-Наср Эр-Рияд
 4 2 1 1 10 - 7 7
8.
Аль-Иттихад Джидда
 4 2 0 2 7 - 6 6
9.
Аль-Таи
 4 2 0 2 3 - 5 6
10.
Дамак
 4 1 3 0 9 - 6 6
11.
Абха
 5 2 0 3 5 - 8 6
12.
Аль-Фейха
 5 1 3 1 3 - 2 6
13.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 4 1 2 1 7 - 6 5
14.
Аль-Рияд
 5 1 1 3 4 - 10 4
15.
Аль-Раед Бурайда
 5 1 0 4 5 - 12 3
16.
Аль-Халидж
 5 0 2 3 3 - 9 2
17.
Аль-Хазм
 4 0 1 3 3 - 11 1
18.
Аль-Охдуд
 6 0 0 6 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 6 4 2 0 12 - 1 14
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 5 4 1 0 15 - 5 13
3.
Аль-Наср Эр-Рияд
 5 4 0 1 16 - 5 12
4.
Аль-Фатех
 5 3 1 1 11 - 7 10
5.
Аль-Таавун Бурайда
 5 3 1 1 9 - 5 10
6.
Аль-Фейха
 5 2 2 1 8 - 6 8
7.
Аль-Иттифак
 4 2 1 1 5 - 3 7
8.
Аль-Охдуд
 4 2 1 1 4 - 3 7
9.
Аль-Халидж
 5 2 1 2 6 - 6 7
10.
Аль-Ахли Джидда
 4 2 0 2 8 - 10 6
11.
Аль-Рияд
 4 1 1 2 4 - 11 4
12.
Дамак
 5 1 1 3 6 - 9 4
13.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 5 1 1 3 4 - 11 4
14.
Аль-Вахда Мекка
 4 1 0 3 5 - 10 3
15.
Аль-Раед Бурайда
 4 0 2 2 1 - 3 2
16.
Аль-Хазм
 5 0 2 3 4 - 12 2
17.
Аль-Таи
 5 0 1 4 4 - 12 1
18.
Абха
 5 0 1 4 3 - 12 1
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 10 (5)
Аль-Фатех Батна Мурад 7 (5)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 7 (2)
Аль-Иттифак Дембеле Мусса II 7 (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Малком Филипе 6 (3)
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Топ нарушителей
Аль-Халидж Родригеш Иву 4
Аль-Шабаб Эр-Рияд Сантос Яго 4
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Булаихи Али 4
Аль-Охдуд Eid Al-Muwallad 4
Аль-Наср Эр-Рияд Мухтар Али 1 2
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  • До матча
  • Добрый день, уважаемые любители футбола! Комментировать встречу для вас будет Николай Усатов. 
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Наср Эр-Рияд - Дамак от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 октября 2023, осталось 11 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 55 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 113
Аль-Наср Эр-Рияд 100% (113)
X 0% (0)
Дамак 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Наср Эр-Рияд
Ничья
Дамак
1.14
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8.50
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16.00
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд - Дамак

Исход игры
Аль-Наср Эр-Рияд
100% (117)
Ничья
0% (0)
Дамак
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50.46% (55)
Меньше
49.54% (54)
Обе команды забьют
Да
41.28% (45)
Нет
58.72% (64)
Популярный счёт
2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
38.5% (45)
3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
20.5% (24)
2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
16.2% (19)
1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
7.7% (9)
3:0 Аль-Наср Эр-Рияд
6% (7)
4:0 Аль-Наср Эр-Рияд
2.6% (3)
3:2 Аль-Наср Эр-Рияд
1.7% (2)
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Дамак
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