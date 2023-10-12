Иван Рамирес в центре поля поставил подножку Энцо Фернандесу. Обошлось без жёлтой карточки. Арбитр не желает сильно нагнетать страсти.

Родриго де Пауль ударил по воротам парагвайцев из-за пределов штрафной площади, в направлении правого угла, и не доставал уже до этого мяча Карлос Мигел Коронел, однако за гостей сыграла штанга, принявшая на себя этот удар. Повезло тут визитёрам.

Довольно динамично смотрится игра в первом тайме за счёт движений аргентинцев в канве их созидательных усилий. Нельзя сказать, что хозяева просто уныло катают мяч.

Ух какой момент! Энцо Фернандес сделал короткий пас из центра на левый полуфланг Нико Гонсалесу, который низом пробил совсем рядом с дальней штангой.

Николас Гонсалес делал поперечную передачу перед чужой штрафной площадкой из зоны левого инсайда в зону правого, и никто из аргентинцев не смог зацепиться за этот мяч.

Альваро Кампусано в центральной трети поля уронил Николса Тальяфико и не получил жёлтую карточку, хотя арбитр вполне мог полезть в карман за "горчичником".

Этот матч проходит в рамках отборочного турнира ЧМ-2026. Пока в Европе сборные определяют, кто попадёт на континентальный чемпионат, в Южной Америке уже начали разыгрывать путёвки на следующий мундиаль.

Угловой на левом фланге заработала сборная Аргентины. В начале матча отсюда родился забитый гол команды Лионеля Скалони.

И снова домашняя заготовка. Родриго де Пауль слева с корнера набросил мяч на подступы к вратарской, откуда был заблокирован удар Алексиса Макаллистера, вскоре упавшего в борьбе с несколькими оппонентами в пределах штрафной площади соперника. Пенальти здесь не будет, ВАР подтвердил это.

Пробивал игрок аргентинцев головой с левого угла вратарской в ближний угол после высокой подачи с правого фланга, и вступил в дело Карлос Мигел Коронел, который перевёл мяч на угловой.

Разыграл угловой с левого фланга Родриго де Пауль со своим партнёром. И ничего опасного не возникло в скором времени у ворот парагвайцев.

Хулиан Альварес отдал передачу к лицевой линии в район правого угла вратарской на Лаутаро Мартинеса, который прострелил во вратарскую, где по мячу сыграл Карлос Мигел Коронел.

Антонио Барейро наносил удар по чужим воротам с правого полуфланга из-за пределов штрафной площади. Мяч был заблокирован аргентинской обороной.

Теперь уже парагвайцы разжились своим штрафным ударом на левом фланге. После выполненной подачи воздух также выиграла обороняющаяся команда.

Родриго де Пауль осуществил подачу углового с правого фланга в дальнюю часть штрафной площади парагвайцев, и Кристиан Ромеро пробил головой значительно выше створа.

Лаутаро Мартинес вырывался один на один с Карлосом Мигелом Коронелом после проникающей передачи Родриго де Пауля и в борьбе с защитником проткнул мяч в руки голкипера. Оказывается, офсайд там был у Лаутаро.

Частенько операторы видеотрансляции показывают Лионеля Месси, который находится на скамейке запасных и ждёт своей минуты, когда Лионель Скалони выпустит его на футбольное поле на замену. Если выпустит, конечно.

Сборная Парагвая до сих пор не отметилась какими-то серьёзными претензиями на гол в чужие ворота. Аргентинцам практически не приходилось ещё задумываться о разрушении, хотя редкие атаки гости всё-таки проводили.

Напомним, что сборная Аргентины является действующим победителем чемпионата мира. Титул она взяла в ноябре-декабре прошлого года на мундиале в Катаре.

Лаутаро Мартинес сделал передачу в чужой штрафной площади на Хулиана Альвареса, который пробил достаточно хлёстко, однако от ноги Густава Гомеса мяч срикошетил на угловой.

После розыгрыша углового "альбиселесте" на левом фланге дело дошло до удара Родриго де Пауля с подступов к штрафной площади. В створ, однако слишком слабо, в руки Карлоса Мигела Коронела.

Итак, полчаса игры остались позади. Аргентинцы закономерно ведут с минимальным счётом, и есть у них потенциал заметно укрепить своё преимущество на табло.

22' Выбили мяч верхом из своей штрафной площади парагвайцы, когда Родриго де Пауль сделал туда забросную передачу со штрафного удара из глубины с правого полуфланга.

21' Алексису Макаллистеру наступил на ногу Хуниор Алонсо. Это жёлтая карточка для защитника "Краснодара" и сборной Парагвая Хуниора Алонсо.

20' Парагвайцам, если они хотят избежать сегодня поражения, когда-то придётся перестраиваться на игру первым номером, но пока это время в матче ещё не наступило.

19' Николас Тальяфико вбросил аут впереди на левом фланге, вскоре после чего вернулся к нему мяч от партнёров, и он выполнил кручёную подачу по высокой траектории за лицевую линию.

18' Хулиан Альварес получил диагональный перевод на правом фланге в рамках контратаки, однако выполнить передачу в центр штрафной площади парагвайцев ему помешал опекавший его соперник.

17' Сборная Парагвая не имела ещё сегодня опасных моментов. Хозяева контролируют происходящее на поле стадиона "Монументаль".

16' В направлении Лаутаро Мартинеса по центру была отдана слишком сильная передача. Тянулся к мячу футболист миланского "Интера" и попал ногами в Карлоса Мигела Коронела. Хорошо, что не получил травму вратарь гостей.

15' Нико Гонсалес стал пробовать смещаться с левого угла чужой штрафной площади к центру и потерял мяч, наткнувшись на соперников. Никакого фола или падения на газон не было.

14' Родриго де Пауль активно возмущается тем, что Антонио Барейро упал на газон в середине поля, когда фолил сам полузащитник сборной Парагвая.

13' Николас Гонсалес простреливал с левого края, оказалась эта передача безадресной, и было зафиксировано положение "вне игры" у сборной Аргентины.

12' У парагвайской сборной недавно сменился тренер, поэтому футболисты этой сборной должны быть мотивированы по-особенному проявить себя перед Даниэлем Гарнеро.

11' И снова нарушаются правила против Рамона Сосы, только теперь на половине поля аргентинцев. Арбитр мог показать уже больше одной жёлтой карточки подопечным Лионеля Скалони.

10' Кристиан Ромеро фолит на половине поля соперника против Рамона Сосы. Прослеживается, что аргентинцы стремятся нарушать правила после потерь мяча, дабы не допускать острых контратаках оппонентов.

9' Николас Гонсалес в пределах чужой штрафной площади стал улучшать себе условия для удара и нарвался на перехват мяча со стороны парагвайцев.

8' Высоко прессингуют парагвайцы Эмилиано Мартинеса, не дают аргентинскому вратарю покоя даже внутри его штрафной площади, когда он получает мяч. Но Мартинес не ошибается. По крайней мере, пока не ошибается.

7' Энцо Фернандес на чужой половине поля сыграл достаточно грубо, наступив на ногу избавившемуся от мяча Густаво Гомесу. Жёлтая карточка вручена нарушителю.

6' Николас Гонсалес простреливал с левого фланга, защитники сборной Парагвая поставили волнорез, после чего мяч вернулся в обратную сторону к аргентинцам, которые затем перевели игровой снаряд в середину поля.

5' В центре поля владеют мячом подопечные Лионеля Скалони. Только что подход к чужим воротам был у парагвайцев, но там ничего опасного не возникло.

4' Начало у аргентинцев получилось за здравие. Главное для "альбиселесты", чтобы конец матча не оказался для хозяев за упокой.

3' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! Николас Отаменди!

Прекрасный гол, забитый в формате домашней заготовки! Де Пауль подал угловой слева на дальний край вратарской, откуда Отаменди прямой ногой мощно ударил влёт и поразил сетку. Коронел коснулся мяча рукой, но не смог преградить ему путь за ленточку.

3' Николас Гонсалес устремился с мячом вперёд по левому флангу, и Фабиан Бальбуэна помешал ему сделать подачу. Угловой будет у аргентинцев.

2' Лионель Месси остался в запасе "альбиселесте". На протяжении последнего месяца он не провёл ни одного полного тайма за "Интер Майами" из-за травмы.

1' Сборная Аргентины играет в традиционной бело-синей форме, у сборной Парагвая бело-красно-чёрная расцветка.