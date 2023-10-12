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  3. Отборочные матчи: Южная Америка 2023-2025
Тур: 3.
Аргентина
FIFA #1
1:0
Перерыв
Парагвай
FIFA #52
0'
1:0
3' Гол
Отаменди Николас
7' Желтая карточка
Фернандес Энцо
21' Желтая карточка
Алонсо Хуниор

Ход матча

3'
Отаменди Николас
(Де Пауль Родриго)
1:0
7'
Фернандес Энцо
 
21'
 
Алонсо Хуниор

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 68 Владение мячом, % 32
Прогнозы 129
Аргентина 96.9% (125)
X 1.6% (2)
Парагвай 1.6% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Аргентина
Ничья
Парагвай
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6.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Мартинес
Эмилиано
21
Молина
Науэль
13
Ромеро
Кристиан
19
Отаменди
Николас
3
Тальяфико
Николас
7
Де
Пауль
Родриго
16
Фернандес
Энцо
20
Макаллистер
Алексис
15
Гонсалес
Николас
22
Мартинес
Лаутаро
9
Альварес
Хулиан
1
Карлос
Мигел
Коронел
15
Гомес
Густаво
5
Бальбуэна
Фабиан
6
Алонсо
Хуниор
14
Рамирес
Иван
4
Эспиноса
Матиас
20
Санчес
Ричард
II
8
Кампусано
Альваро
21
Барейро
Антонио
10
Альмирон
Мигель
19
Соса
Рамон
Аргентина
4-3-3
Парагвай
3-4-3

История личных встреч

Аргентина
Парагвай

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

13 матчей

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 1 победа

История матчей

ОМЮА
0:0
КА
1:0
ОМЮА
1:1
КА
1:1
ОМЮА
0:1
ОМЮА
0:0
КА
6:1
КА
2:2
ЧМОМ
2:5
ЧМОМ
3:1
ТМС
4:2
ЧМОМ
1:0
ЧМОМ
1:1

Голы

Всего голов

19
5

Голов в среднем за матч

2.11
1.25

Среднее время на гол

42
72

Всего голов

3
10

Голов в среднем за матч

0.75
1.11

Среднее время на гол

120
81

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.69
1.15

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

53
78

Бомбардиры внутри турнира

Аргентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 1 0.33
Отаменди Николас 1 0.33
Тальяфико Николас 1 0.33
Гонсалес Николас 1 0.33
Фернандес Энцо 1 0.33
Ди Мария Анхель 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Паласиос Эсекиэль 0 0
Парагвай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Аргентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Леандро 1 0
Фернандес Энцо 1 0
Парагвай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Густаво 1 0
Ортис Ричард 1 0
Пирис Иван 1 0
Алонсо Хуниор 1 0
Гонсалес Карлос III 1 0

Результаты матчей

Аргентина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Парагвай
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Аргентина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Парагвай
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Аргентина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Парагвай
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Аргентина
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Боливия - Аргентина 0:3 Аргентина - Эквадор 1:0 Индонезия - Аргентина 0:2 Аргентина - Австралия 2:0
Аргентина - Кюрасао 7:0 Аргентина - Панама 2:0 Аргентина - Франция 3:3 Аргентина - Хорватия 3:0 Нидерланды - Аргентина 2:2 Аргентина - Австралия 2:1 Польша - Аргентина 0:2 Аргентина - Мексика 2:0 Аргентина - Саудовская Аравия 1:2 ОАЭ - Аргентина 0:5 Аргентина - Ямайка 3:0 Аргентина - Гондурас 3:0 Аргентина - Эстония 5:0 Италия - Аргентина 0:3 Эквадор - Аргентина 1:1 Аргентина - Венесуэла 3:0
Парагвай
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Венесуэла - Парагвай 1:0 Парагвай - Перу 0:0 Парагвай - Никарагуа 2:0 Чили - Парагвай 3:2
Парагвай - Колумбия 0:2 Перу - Парагвай 1:0 Парагвай - Марокко 0:0 Парагвай - ОАЭ 1:0 Мексика - Парагвай 0:1 Южная Корея - Парагвай 2:2 Япония - Парагвай 4:1 Перу - Парагвай 2:0 Парагвай - Эквадор 3:1 Бразилия - Парагвай 4:0 Парагвай - Уругвай 0:1 Колумбия - Парагвай 0:0 Парагвай - Чили 0:1 Боливия - Парагвай 4:0 Чили - Парагвай 2:0 Парагвай - Аргентина 0:0

Результаты матчей

Аргентина
Парагвай

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Аргентина
Парагвай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 1:0 3 3 0 0 5 - 0 9
2.
Бразилия
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Колумбия
 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Уругвай
 3 1 1 1 6 - 5 4
5.
Эквадор
 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
6.
Венесуэла
 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Перу
 2 0 1 1 0 - 1 1
8.
Чили
 2 0 1 1 1 - 3 1
9.
Парагвай
 0:1 3 0 1 2 0 - 2 1
10.
Боливия
 0:0 3 0 1 2 1 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Колумбия
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Бразилия
 1 1 0 0 5 - 1 3
4.
Уругвай
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Венесуэла
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Эквадор
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Парагвай
 0:1 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Чили
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Боливия
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
10.
Перу
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 1:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Бразилия
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Перу
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Колумбия
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Эквадор
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
6.
Уругвай
 2 0 1 1 3 - 4 1
7.
Венесуэла
 1 0 0 1 0 - 1 0
8.
Чили
 1 0 0 1 1 - 3 0
9.
Боливия
 0:0 1 0 0 1 1 - 5 0
10.
Парагвай
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
  • — Выход на Чемпионат мира
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Бразилия Неймар 2 (2)
Уругвай Де ла Крус Николас 2 (1)
Бразилия Родриго 2 (1)
Эквадор Торрес Феликс 2
Колумбия Родригес Хамес 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Перу Адвинкула Луис 1 1
Колумбия Варгас Камило 1 1
Боливия Фернандес Роберто II 1 1
Уругвай Винья Матиас 2
Боливия Морено Марсело 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Перерыв.
  • 45'
    Николас Гонсалес делал поперечную передачу перед чужой штрафной площадкой из зоны левого инсайда в зону правого, и никто из аргентинцев не смог зацепиться за этот мяч.
  • Дополнительное время
    45'
    +1 минута к первому тайму.
  • Опасный момент
    44'
    Ух какой момент! Энцо Фернандес сделал короткий пас из центра на левый полуфланг Нико Гонсалесу, который низом пробил совсем рядом с дальней штангой.
  • 43'
    Довольно динамично смотрится игра в первом тайме за счёт движений аргентинцев в канве их созидательных усилий. Нельзя сказать, что хозяева просто уныло катают мяч.
  • Штанга
    42'
    Родриго де Пауль ударил по воротам парагвайцев из-за пределов штрафной площади, в направлении правого угла, и не доставал уже до этого мяча Карлос Мигел Коронел, однако за гостей сыграла штанга, принявшая на себя этот удар. Повезло тут визитёрам.
  • Фол, нарушение
    41'
    Иван Рамирес в центре поля поставил подножку Энцо Фернандесу. Обошлось без жёлтой карточки. Арбитр не желает сильно нагнетать страсти.
  • 40'
    Антонио Барейро наносил удар по чужим воротам с правого полуфланга из-за пределов штрафной площади. Мяч был заблокирован аргентинской обороной.
  • 39'
    Хулиан Альварес отдал передачу к лицевой линии в район правого угла вратарской на Лаутаро Мартинеса, который прострелил во вратарскую, где по мячу сыграл Карлос Мигел Коронел.
  • Угловой
    38'
    Разыграл угловой с левого фланга Родриго де Пауль со своим партнёром. И ничего опасного не возникло в скором времени у ворот парагвайцев.
  • Опасный момент
    37'
    Пробивал игрок аргентинцев головой с левого угла вратарской в ближний угол после высокой подачи с правого фланга, и вступил в дело Карлос Мигел Коронел, который перевёл мяч на угловой.
  • Видеоповтор
    36'
    И снова домашняя заготовка. Родриго де Пауль слева с корнера набросил мяч на подступы к вратарской, откуда был заблокирован удар Алексиса Макаллистера, вскоре упавшего в борьбе с несколькими оппонентами в пределах штрафной площади соперника. Пенальти здесь не будет, ВАР подтвердил это. 
  • Угловой
    35'
    Угловой на левом фланге заработала сборная Аргентины. В начале матча отсюда родился забитый гол команды Лионеля Скалони.
  • 34'
    Этот матч проходит в рамках отборочного турнира ЧМ-2026. Пока в Европе сборные определяют, кто попадёт на континентальный чемпионат, в Южной Америке уже начали разыгрывать путёвки на следующий мундиаль.
  • Фол, нарушение
    33'
    Альваро Кампусано в центральной трети поля уронил Николса Тальяфико и не получил жёлтую карточку, хотя арбитр вполне мог полезть в карман за "горчичником".
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    • 32'
      Итак, полчаса игры остались позади. Аргентинцы закономерно ведут с минимальным счётом, и есть у них потенциал заметно укрепить своё преимущество на табло.
    • Угловой
      31'
      После розыгрыша углового "альбиселесте" на левом фланге дело дошло до удара Родриго де Пауля с подступов к штрафной площади. В створ, однако слишком слабо, в руки Карлоса Мигела Коронела.
    • Опасный момент
      30'
      Лаутаро Мартинес сделал передачу в чужой штрафной площади на Хулиана Альвареса, который пробил достаточно хлёстко, однако от ноги Густава Гомеса мяч срикошетил на угловой.
    • 29'
      Напомним, что сборная Аргентины является действующим победителем чемпионата мира. Титул она взяла в ноябре-декабре прошлого года на мундиале в Катаре.
    • 28'
      Сборная Парагвая до сих пор не отметилась какими-то серьёзными претензиями на гол в чужие ворота. Аргентинцам практически не приходилось ещё задумываться о разрушении, хотя редкие атаки гости всё-таки проводили.
    • 27'
      Частенько операторы видеотрансляции показывают Лионеля Месси, который находится на скамейке запасных и ждёт своей минуты, когда Лионель Скалони выпустит его на футбольное поле на замену. Если выпустит, конечно.
    • Офсайд
      26'
      Лаутаро Мартинес вырывался один на один с Карлосом Мигелом Коронелом после проникающей передачи Родриго де Пауля и в борьбе с защитником проткнул мяч в руки голкипера. Оказывается, офсайд там был у Лаутаро.
    • Угловой
      25'
      Родриго де Пауль осуществил подачу углового с правого фланга в дальнюю часть штрафной площади парагвайцев, и Кристиан Ромеро пробил головой значительно выше створа.
    • Опасный момент
      24'
      Лаутаро Мартинес подключил по правому полуфлангу Хулиана Альвареса, чей удар вытащил из ближнего угла Карлос Мигел Коронел.
    • Фол, нарушение
      23'
      Теперь уже парагвайцы разжились своим штрафным ударом на левом фланге. После выполненной подачи воздух также выиграла обороняющаяся команда.
    • 22'
      Выбили мяч верхом из своей штрафной площади парагвайцы, когда Родриго де Пауль сделал туда забросную передачу со штрафного удара из глубины с правого полуфланга.
    • Желтая карточка
      21'
      Алексису Макаллистеру наступил на ногу Хуниор Алонсо. Это жёлтая карточка для защитника "Краснодара" и сборной Парагвая Хуниора Алонсо.
    • 20'
      Парагвайцам, если они хотят избежать сегодня поражения, когда-то придётся перестраиваться на игру первым номером, но пока это время в матче ещё не наступило.
    • 19'
      Николас Тальяфико вбросил аут впереди на левом фланге, вскоре после чего вернулся к нему мяч от партнёров, и он выполнил кручёную подачу по высокой траектории за лицевую линию.
    • 18'
      Хулиан Альварес получил диагональный перевод на правом фланге в рамках контратаки, однако выполнить передачу в центр штрафной площади парагвайцев ему помешал опекавший его соперник.
    • 17'
      Сборная Парагвая не имела ещё сегодня опасных моментов. Хозяева контролируют происходящее на поле стадиона "Монументаль".
    • 16'
      В направлении Лаутаро Мартинеса по центру была отдана слишком сильная передача. Тянулся к мячу футболист миланского "Интера" и попал ногами в Карлоса Мигела Коронела. Хорошо, что не получил травму вратарь гостей.
    • 15'
      Нико Гонсалес стал пробовать смещаться с левого угла чужой штрафной площади к центру и потерял мяч, наткнувшись на соперников. Никакого фола или падения на газон не было.
    • Фол, нарушение
      14'
      Родриго де Пауль активно возмущается тем, что Антонио Барейро упал на газон в середине поля, когда фолил сам полузащитник сборной Парагвая.
    • Офсайд
      13'
      Николас Гонсалес простреливал с левого края, оказалась эта передача безадресной, и было зафиксировано положение "вне игры" у сборной Аргентины.
    • 12'
      У парагвайской сборной недавно сменился тренер, поэтому футболисты этой сборной должны быть мотивированы по-особенному проявить себя перед Даниэлем Гарнеро.
    • Фол, нарушение
      11'
      И снова нарушаются правила против Рамона Сосы, только теперь на половине поля аргентинцев. Арбитр мог показать уже больше одной жёлтой карточки подопечным Лионеля Скалони.
    • Фол, нарушение
      10'
      Кристиан Ромеро фолит на половине поля соперника против Рамона Сосы. Прослеживается, что аргентинцы стремятся нарушать правила после потерь мяча, дабы не допускать острых контратаках оппонентов.
    • 9'
      Николас Гонсалес в пределах чужой штрафной площади стал улучшать себе условия для удара и нарвался на перехват мяча со стороны парагвайцев.
    • 8'
      Высоко прессингуют парагвайцы Эмилиано Мартинеса, не дают аргентинскому вратарю покоя даже внутри его штрафной площади, когда он получает мяч. Но Мартинес не ошибается. По крайней мере, пока не ошибается.
    • Желтая карточка
      7'
      Энцо Фернандес на чужой половине поля сыграл достаточно грубо, наступив на ногу избавившемуся от мяча Густаво Гомесу. Жёлтая карточка вручена нарушителю.  
    • 6'
      Николас Гонсалес простреливал с левого фланга, защитники сборной Парагвая поставили волнорез, после чего мяч вернулся в обратную сторону к аргентинцам, которые затем перевели игровой снаряд в середину поля.
    • 5'
      В центре поля владеют мячом подопечные Лионеля Скалони. Только что подход к чужим воротам был у парагвайцев, но там ничего опасного не возникло.
    • 4'
      Начало у аргентинцев получилось за здравие. Главное для "альбиселесты", чтобы конец матча не оказался для хозяев за упокой.
    • Описание гола
      3'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! Николас Отаменди!
      Прекрасный гол, забитый в формате домашней заготовки! Де Пауль подал угловой слева на дальний край вратарской, откуда Отаменди прямой ногой мощно ударил влёт и поразил сетку. Коронел коснулся мяча рукой, но не смог преградить ему путь за ленточку.
    • Угловой
      3'
      Николас Гонсалес устремился с мячом вперёд по левому флангу, и Фабиан Бальбуэна помешал ему сделать подачу. Угловой будет у аргентинцев.
    • 2'
      Лионель Месси остался в запасе "альбиселесте". На протяжении последнего месяца он не провёл ни одного полного тайма за "Интер Майами" из-за травмы.
    • 1'
      Сборная Аргентины играет в традиционной бело-синей форме, у сборной Парагвая бело-красно-чёрная расцветка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! В 3-м туре отборочного этапа ЧМ-2026 в зоне КОНМЕБОЛ сборная Аргентины сыграет у себя дома со сборной Парагвая. Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
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    Прогнозы 129
    Аргентина 96.9% (125)
    X 1.6% (2)
    Парагвай 1.6% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аргентина
    Ничья
    Парагвай
    16.00
    6.20
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    45.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аргентина 1:0 Парагвай

    Исход игры
    Аргентина
    96.9% (125)
    Ничья
    1.6% (2)
    Парагвай
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.86% (36)
    Меньше
    68.14% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    22.12% (25)
    Нет
    77.88% (88)
    Популярный счёт
    2:0 Аргентина
    43.4% (56)
    1:0 Аргентина
    16.3% (21)
    2:1 Аргентина
    13.2% (17)
    3:0 Аргентина
    8.5% (11)
    3:1 Аргентина
    4.7% (6)
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    Парагвай
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