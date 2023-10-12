Тур: 3.
Ход матча
3'
21'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 0
-
5 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
68 Владение мячом, % 32
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Муссо ХуанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Скалони Лионель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Рамирес ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Соса РамонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Рохас МатиасПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Охеда БрайанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарнеро Даниэль
История личных встреч
Аргентина
Парагвай
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
13 матчей
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
19
5
Голов в среднем за матч
2.11
1.25
Среднее время на гол
42
72
Всего голов
3
10
Голов в среднем за матч
0.75
1.11
Среднее время на гол
120
81
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.69
1.15
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
53
78
Бомбардиры внутри турнира
Аргентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Месси Лионель
|1
|0.33
|Отаменди Николас
|1
|0.33
|Тальяфико Николас
|1
|0.33
|Гонсалес Николас
|1
|0.33
|Фернандес Энцо
|1
|0.33
|Ди Мария Анхель
|0
|0
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Паласиос Эсекиэль
|0
|0
Парагвай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Аргентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паредес Леандро
|1
|0
|Фернандес Энцо
|1
|0
Парагвай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Густаво
|1
|0
|Ортис Ричард
|1
|0
|Пирис Иван
|1
|0
|Алонсо Хуниор
|1
|0
|Гонсалес Карлос III
|1
|0
Результаты матчей
Аргентина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Парагвай
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Аргентина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Парагвай
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Аргентина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Парагвай
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Аргентина
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Боливия - Аргентина 0:3 Аргентина - Эквадор 1:0 Индонезия - Аргентина 0:2 Аргентина - Австралия 2:0
Аргентина - Кюрасао 7:0 Аргентина - Панама 2:0 Аргентина - Франция 3:3 Аргентина - Хорватия 3:0 Нидерланды - Аргентина 2:2 Аргентина - Австралия 2:1 Польша - Аргентина 0:2 Аргентина - Мексика 2:0 Аргентина - Саудовская Аравия 1:2 ОАЭ - Аргентина 0:5 Аргентина - Ямайка 3:0 Аргентина - Гондурас 3:0 Аргентина - Эстония 5:0 Италия - Аргентина 0:3 Эквадор - Аргентина 1:1 Аргентина - Венесуэла 3:0
Парагвай
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Венесуэла - Парагвай 1:0 Парагвай - Перу 0:0 Парагвай - Никарагуа 2:0 Чили - Парагвай 3:2
Парагвай - Колумбия 0:2 Перу - Парагвай 1:0 Парагвай - Марокко 0:0 Парагвай - ОАЭ 1:0 Мексика - Парагвай 0:1 Южная Корея - Парагвай 2:2 Япония - Парагвай 4:1 Перу - Парагвай 2:0 Парагвай - Эквадор 3:1 Бразилия - Парагвай 4:0 Парагвай - Уругвай 0:1 Колумбия - Парагвай 0:0 Парагвай - Чили 0:1 Боливия - Парагвай 4:0 Чили - Парагвай 2:0 Парагвай - Аргентина 0:0
Результаты матчей
Аргентина
Парагвай
Точный счет
1:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Аргентина
Парагвай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|5.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|6.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|8.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|9.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|10.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|6.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|7.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|8.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|9.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|10.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
- — Выход на Чемпионат мира
- — Выход в плей-офф
|Бразилия
|Неймар
|2 (2)
|Уругвай
|Де ла Крус Николас
|2 (1)
|Бразилия
|Родриго
|2 (1)
|Эквадор
|Торрес Феликс
|2
|Колумбия
|Родригес Хамес
|1 (1)
|Перу
|Адвинкула Луис
|1 1
|Колумбия
|Варгас Камило
|1 1
|Боливия
|Фернандес Роберто II
|1 1
|Уругвай
|Винья Матиас
|2
|Боливия
|Морено Марсело
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аргентина 1:0 Парагвай
Исход игры
Аргентина
96.9% (125)
Ничья
1.6% (2)
Парагвай
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
31.86% (36)
Меньше
68.14% (77)
Обе команды забьют
Да
22.12% (25)
Нет
77.88% (88)
Популярный счёт
2:0 Аргентина
43.4% (56)
1:0 Аргентина
16.3% (21)
2:1 Аргентина
13.2% (17)
3:0 Аргентина
8.5% (11)
3:1 Аргентина
4.7% (6)
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