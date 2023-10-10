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  3. Отборочные матчи: Южная Америка 2023-2025
Тур: 3.
Аргентина
FIFA #1
 
Позже
Парагвай
FIFA #52
Прогнозы 55
Аргентина 98.2% (54)
X 1.8% (1)
Парагвай 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Аргентина
Ничья
Парагвай
15.50
5.80
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13.00
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Аргентина
Парагвай

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

13 матчей

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 1 победа

История матчей

ОМЮА
0:0
КА
1:0
ОМЮА
1:1
КА
1:1
ОМЮА
0:1
ОМЮА
0:0
КА
6:1
КА
2:2
ЧМОМ
2:5
ЧМОМ
3:1
ТМС
4:2
ЧМОМ
1:0
ЧМОМ
1:1

Голы

Всего голов

19
5

Голов в среднем за матч

2.11
1.25

Среднее время на гол

42
72

Всего голов

3
10

Голов в среднем за матч

0.75
1.11

Среднее время на гол

120
81

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.69
1.15

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

53
78

Бомбардиры внутри турнира

Аргентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 1 0.5
Тальяфико Николас 1 0.5
Гонсалес Николас 1 0.5
Фернандес Энцо 1 0.5
Ди Мария Анхель 0 0
Паласиос Эсекиэль 0 0
Парагвай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Аргентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Леандро 1 0
Парагвай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Густаво 1 0
Ортис Ричард 1 0
Пирис Иван 1 0
Гонсалес Карлос III 1 0

Результаты матчей

Аргентина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Парагвай
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Аргентина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Парагвай
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Аргентина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Парагвай
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Аргентина
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Боливия - Аргентина 0:3 Аргентина - Эквадор 1:0 Индонезия - Аргентина 0:2 Аргентина - Австралия 2:0
Аргентина - Кюрасао 7:0 Аргентина - Панама 2:0 Аргентина - Франция 3:3 Аргентина - Хорватия 3:0 Нидерланды - Аргентина 2:2 Аргентина - Австралия 2:1 Польша - Аргентина 0:2 Аргентина - Мексика 2:0 Аргентина - Саудовская Аравия 1:2 ОАЭ - Аргентина 0:5 Аргентина - Ямайка 3:0 Аргентина - Гондурас 3:0 Аргентина - Эстония 5:0 Италия - Аргентина 0:3 Эквадор - Аргентина 1:1 Аргентина - Венесуэла 3:0
Парагвай
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Венесуэла - Парагвай 1:0 Парагвай - Перу 0:0 Парагвай - Никарагуа 2:0 Чили - Парагвай 3:2
Парагвай - Колумбия 0:2 Перу - Парагвай 1:0 Парагвай - Марокко 0:0 Парагвай - ОАЭ 1:0 Мексика - Парагвай 0:1 Южная Корея - Парагвай 2:2 Япония - Парагвай 4:1 Перу - Парагвай 2:0 Парагвай - Эквадор 3:1 Бразилия - Парагвай 4:0 Парагвай - Уругвай 0:1 Колумбия - Парагвай 0:0 Парагвай - Чили 0:1 Боливия - Парагвай 4:0 Чили - Парагвай 2:0 Парагвай - Аргентина 0:0

Результаты матчей

Аргентина
Парагвай

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Аргентина
Парагвай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бразилия
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Аргентина
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Колумбия
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Уругвай
 2 1 0 1 4 - 3 3
5.
Эквадор
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Венесуэла
 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Парагвай
 2 0 1 1 0 - 1 1
8.
Перу
 2 0 1 1 0 - 1 1
9.
Чили
 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Боливия
 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бразилия
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Уругвай
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Венесуэла
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Эквадор
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Колумбия
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Аргентина
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Чили
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Парагвай
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Перу
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Боливия
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Бразилия
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Перу
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Колумбия
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Парагвай
 1 0 0 1 0 - 1 0
6.
Венесуэла
 1 0 0 1 0 - 1 0
7.
Эквадор
 1 0 0 1 0 - 1 0
8.
Уругвай
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Чили
 1 0 0 1 1 - 3 0
10.
Боливия
 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход на Чемпионат мира
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Бразилия Неймар 2 (2)
Уругвай Де ла Крус Николас 2 (1)
Бразилия Родриго 2 (1)
Эквадор Торрес Феликс 2
Бразилия Рафинья Диас 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Перу Адвинкула Луис 1 1
Боливия Фернандес Роберто II 1 1
Уругвай Винья Матиас 2
Боливия Морено Марсело 1
Бразилия Неймар 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аргентина - Парагвай от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 октября 2023, осталось 2 дня 15 часов 35 минут.



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    • Прогнозы 55
    Аргентина 98.2% (54)
    X 1.8% (1)
    Парагвай 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аргентина
    Ничья
    Парагвай
    15.50
    5.80
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    Прогнозы на матч Аргентина - Парагвай

    Исход игры
    Аргентина
    98.2% (54)
    Ничья
    1.8% (1)
    Парагвай
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.4% (23)
    Меньше
    56.6% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    30.19% (16)
    Нет
    69.81% (37)
    Популярный счёт
    2:0 Аргентина
    34.5% (19)
    2:1 Аргентина
    20% (11)
    1:0 Аргентина
    20% (11)
    3:0 Аргентина
    12.7% (7)
    3:1 Аргентина
    7.3% (4)
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    Аргентина
    Парагвай
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