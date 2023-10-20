Тур: 10. Стадион: Эннио Тардини.
Ход матча
8'
1:0
20'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
98
Ман
Деннис
19
Зом
Симон
26
Одентал
Кас
90
Верди
Симоне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Турк МартинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Бегич ТьясПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Эно АнтониНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Верди СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
80 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лонго Морено
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Парма
Комо
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
0.5
Среднее время на гол
36
180
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенедычак Адриан
|6 (4)
|0.6
|Ман Деннис
|3
|0.3
|Чолак Антонио-Мирко
|3
|0.3
|Партипило Антони
|2
|0.2
|Бернабе Адриан
|2
|0.2
|Бонни Анж-Йоан
|1
|0.1
|Эрнани Азеведо
|1
|0.1
|Чиркати Алессандро
|1
|0.1
|Зом Симон
|0
|0
|Кулибали Войо
|0
|0
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Эстевес Науэль
|0
|0
|Дель Прато Энрико
|0
|0
|Михэйлэ Валентин
|0
|0
|Бегич Тьяс
|0
|0
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иоанну Николас
|3
|0.33
|Кутроне Патрик
|3
|0.33
|Одентал Кас
|2
|0.22
|Беллемо Алессандро
|1
|0.11
|Черри Альберто
|1
|0.11
|Барба Федерико
|1
|0.11
|Иовин Алессио
|0
|0
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Коне Бенджамин
|0
|0
|Абильдгор Оливер
|0
|0
Карточки
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Войо
|2
|1
|Эрнани Азеведо
|2
|0
|Эстевес Науэль
|2
|0
|Загаритис Василиос
|2
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|1
|0
|Чичисола Леандро
|1
|0
|Партипило Антони
|1
|0
|Ман Деннис
|1
|0
|Дель Прато Энрико
|1
|0
|Михэйлэ Валентин
|1
|0
|Бернабе Адриан
|1
|0
|Бонни Анж-Йоан
|1
|0
|Чиркати Алессандро
|1
|0
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Бенджамин
|4
|1
|Кутроне Патрик
|2
|0
|Курто Марко
|2
|0
|Да Кунья Лукас
|2
|0
|Барба Федерико
|1
|0
|Беллемо Алессандро
|1
|0
|Иовин Алессио
|1
|0
|Одентал Кас
|1
|0
|Габриеллони Алессандро
|1
|0
|Абильдгор Оливер
|1
|0
|Мустафа Сулиман
|1
|0
|Кассандро Томмазо
|1
|0
Результаты матчей
Парма
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Комо
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Парма
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Комо
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
9
5
Парма
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Комо
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
10
6
Голы по времени матча
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
29%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
6
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
9%
1
17%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
3
50%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
2
33%
76-90
Пропущено
5
6
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
2
40%
2
33%
61-75
2
40%
1
17%
76-90
Забито
18
11
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
3
17%
2
18%
1-15
2
11%
1
9%
16-30
2
11%
1
9%
31-45
4
22%
4
36%
46-60
2
11%
1
9%
61-75
5
28%
2
18%
76-90
Пропущено
7
10
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
29%
2
20%
46-60
2
29%
3
30%
61-75
2
29%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Парма
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Венеция - Парма 3:2 Кремонезе - Парма 1:2 Парма - Бари 2:1 Парма - Сампдория 1:1
Катанзаро - Парма 0:5 Парма - Реджо-Аудаче 0:0 Пиза - Парма 1:2 Парма - Читтаделла 2:0 Парма - ФералпиСало 2:0 Бари - Парма 0:3 Эльче - Парма 1:1 Парма - Сассуоло 1:0 Парма - Бохум 1:0 Фиорентина - Парма 1:1 Парма - Кальяри 0:0 Кальяри - Парма 3:2 Парма - Венеция 2:1 СПАЛ - Парма 0:1 Парма - Брешия 2:0 Беневенто - Парма 2:2
Комо
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Комо - Кремонезе 1:3 Бари - Комо 1:1 Комо - Сампдория 1:0 Читтаделла - Комо 0:3
Комо - Тернана 2:1 Специя - Комо 0:1 Комо - Реджо-Аудаче 2:2 Венеция - Комо 3:0 Лечче - Комо 1:0 Комо - Пиза 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Комо - Про Патрия 1:0 Комо - Торрес 1:0 Комо - Джиллингем 0:1 Читтаделла - Комо 0:0 Комо - Тернана 3:1 Реджина - Комо 2:1 Комо - Палермо 1:1 Комо - Асколи 1:1 Бари - Комо 2:2
Результаты матчей
Парма
Комо
Точный счет
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
1:2
2 раза 50%
0:5
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
5
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
6 раз 67%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Парма
Комо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
71
72
35
18
17
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|10
|7
|2
|1
|19 - 7
|23
|2.
|8
|6
|1
|1
|14 - 4
|19
|3.
|9
|5
|3
|1
|14 - 8
|18
|4.
|9
|5
|3
|1
|15 - 13
|18
|5.
|9
|4
|2
|3
|14 - 9
|14
|6.
|0:1
|9
|4
|2
|3
|11 - 11
|14
|7.
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|8.
|9
|3
|4
|2
|9 - 11
|13
|9.
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|10.
|6
|2
|4
|0
|5 - 2
|10
|11.
|8
|2
|4
|2
|12 - 10
|10
|12.
|9
|1
|7
|1
|8 - 8
|10
|13.
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|14.
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|15.
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|16.
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|17.
|9
|1
|3
|5
|9 - 12
|6
|18.
|9
|1
|3
|5
|8 - 13
|6
|19.
|9
|1
|2
|6
|5 - 16
|5
|20.
|6
|0
|1
|5
|5 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|4
|2
|0
|8 - 2
|14
|2.
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|3.
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|4.
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|5.
|0:1
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|10 - 6
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|9.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|10.
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|5 - 4
|5
|13.
|4
|0
|4
|0
|4 - 4
|4
|14.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|15.
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|16.
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|17.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|19.
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
|20.
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|3.
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|4.
|1:0
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|5.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|6.
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|7.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|9.
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|10.
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|11.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|12.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|13.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|14.
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|15.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|16.
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|17.
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|18.
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|19.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|7
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|6 (2)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|6 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|5
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|3 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 4
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 4
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|5
|Реджо-Аудаче
|Кабаши Элвис
|5
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|5