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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Парма
2:1
Конец матча
Комо
0'
7' Желтая карточка
Абильдгор Оливер
1:0
8' Гол
Ман Деннис
20' Желтая карточка
Курто Марко
50' Желтая карточка
Бернабе Адриан
2:0
74' Гол
Шарпантье Габриэль
87' Желтая карточка
Чиркати Алессандро
2:1
90' Гол
Барба Федерико
90'+7

Ход матча

7'
 
Абильдгор Оливер
8'
Ман Деннис
(Бенедычак Адриан)
1:0
20'
 
Курто Марко
50'
Бернабе Адриан
 
58'
Бонни Анж-Йоан
Зом Симон
 
62'
 
Чаджиа Мутир
Иоанну Николас
63'
Михэйлэ Валентин
Бенедычак Адриан
 
63'
Эстевес Науэль
Чолак Антонио-Мирко
 
71'
 
Бланко Алехандро
Абильдгор Оливер
72'
Бегич Тьяс
Бернабе Адриан
 
72'
Шарпантье Габриэль
Ман Деннис
 
74'
Шарпантье Габриэль
(Эрнани Азеведо)
2:0
78'
 
Liam Kerrigan2
Базелли Даниэле
78'
 
Габриеллони Алессандро
Верди Симоне
79'
 
Арригони Томмазо
Кассандро Томмазо
87'
Чиркати Алессандро
 
90'
2:1
Барба Федерико
(Арригони Томмазо)

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 462 Количество передач 492
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Чичисола
Леандро
26
Кулибали
Войо
15
Дель
Прато
Энрико
39
Чиркати
Алессандро
77
Ди
Кьяра
Джанлука
10
Бернабе
Адриан
27
Эрнани
Азеведо
98
Ман
Деннис
19
Зом
Симон
7
Бенедычак
Адриан
17
Чолак
Антонио-Мирко
1
Шемпер
Адриан
5
Курто
Марко
26
Одентал
Кас
93
Барба
Федерико
84
Кассандро
Томмазо
44
Иоанну
Николас
28
Абильдгор
Оливер
14
Беллемо
Алессандро
90
Верди
Симоне
8
Базелли
Даниэле
10
Кутроне
Патрик
Парма
4-2-3-1
Комо
3-4-2-1

История личных встреч

Парма
Комо

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

СB
2:0
СB
1:0
СB
4:3
СB
1:1

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
0.5

Среднее время на гол

36
180

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенедычак Адриан 6 (4) 0.6
Ман Деннис 3 0.3
Чолак Антонио-Мирко 3 0.3
Партипило Антони 2 0.2
Бернабе Адриан 2 0.2
Бонни Анж-Йоан 1 0.1
Эрнани Азеведо 1 0.1
Шарпантье Габриэль 1 0.1
Чиркати Алессандро 1 0.1
Зом Симон 0 0
Кулибали Войо 0 0
Ансальди Кристиан 0 0
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Эстевес Науэль 0 0
Дель Прато Энрико 0 0
Михэйлэ Валентин 0 0
Бегич Тьяс 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоанну Николас 3 0.33
Кутроне Патрик 3 0.33
Барба Федерико 2 0.22
Одентал Кас 2 0.22
Беллемо Алессандро 1 0.11
Черри Альберто 1 0.11
Иовин Алессио 0 0
Арригони Томмазо 0 0
Чаджиа Мутир 0 0
Коне Бенджамин 0 0
Абильдгор Оливер 0 0

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Войо 2 1
Эрнани Азеведо 2 0
Эстевес Науэль 2 0
Бернабе Адриан 2 0
Загаритис Василиос 2 0
Чиркати Алессандро 2 0
Ди Кьяра Джанлука 1 0
Чичисола Леандро 1 0
Партипило Антони 1 0
Ман Деннис 1 0
Дель Прато Энрико 1 0
Михэйлэ Валентин 1 0
Бонни Анж-Йоан 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Бенджамин 4 1
Кутроне Патрик 2 0
Курто Марко 2 0
Да Кунья Лукас 2 0
Барба Федерико 1 0
Беллемо Алессандро 1 0
Иовин Алессио 1 0
Одентал Кас 1 0
Габриеллони Алессандро 1 0
Абильдгор Оливер 1 0
Мустафа Сулиман 1 0
Кассандро Томмазо 1 0

Результаты матчей

Парма
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Комо
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
2
Парма
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Комо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

9
5
Парма
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Комо
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

10
7

Голы по времени матча

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
3
33%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

11
6
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
9%
1
17%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
3
50%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
2
33%
76-90

Пропущено

5
6
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
2
40%
2
33%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Забито

20
12
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
4
20%
2
17%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
4
20%
4
33%
46-60
3
15%
1
8%
61-75
5
25%
3
25%
76-90

Пропущено

8
12
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
25%
2
17%
46-60
2
25%
4
33%
61-75
3
38%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Парма
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Венеция - Парма 3:2 Кремонезе - Парма 1:2 Парма - Бари 2:1 Парма - Сампдория 1:1
Катанзаро - Парма 0:5 Парма - Реджо-Аудаче 0:0 Пиза - Парма 1:2 Парма - Читтаделла 2:0 Парма - ФералпиСало 2:0 Бари - Парма 0:3 Эльче - Парма 1:1 Парма - Сассуоло 1:0 Парма - Бохум 1:0 Фиорентина - Парма 1:1 Парма - Кальяри 0:0 Кальяри - Парма 3:2 Парма - Венеция 2:1 СПАЛ - Парма 0:1 Парма - Брешия 2:0 Беневенто - Парма 2:2
Комо
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Комо - Кремонезе 1:3 Бари - Комо 1:1 Комо - Сампдория 1:0 Читтаделла - Комо 0:3
Комо - Тернана 2:1 Специя - Комо 0:1 Комо - Реджо-Аудаче 2:2 Венеция - Комо 3:0 Лечче - Комо 1:0 Комо - Пиза 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Комо - Про Патрия 1:0 Комо - Торрес 1:0 Комо - Джиллингем 0:1 Читтаделла - Комо 0:0 Комо - Тернана 3:1 Реджина - Комо 2:1 Комо - Палермо 1:1 Комо - Асколи 1:1 Бари - Комо 2:2

Результаты матчей

Парма
Комо

Точный счет

2:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:2
2 раза 50%
0:5
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
5
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
7 раз 70%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Парма
Комо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
2.5
Больше Меньше
1
4
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
1
8
2
1.5
3
6
1
9
2.5
1
8
1
9
3.5
1
9
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 10 7 2 1 20 - 8 23
2.
Палермо
 8 6 1 1 14 - 4 19
3.
Венеция
 9 5 3 1 14 - 8 18
4.
Катанзаро
 9 5 3 1 15 - 13 18
5.
Козенца
 9 4 2 3 14 - 9 14
6.
Комо
 9 4 2 3 12 - 12 14
7.
Кремонезе
 9 3 4 2 12 - 10 13
8.
Читтаделла
 9 3 4 2 9 - 11 13
9.
Модена
 8 3 3 2 7 - 7 12
10.
Брешия
 6 2 4 0 5 - 2 10
11.
Зюйдтироль
 8 2 4 2 12 - 10 10
12.
Бари
 9 1 7 1 8 - 8 10
13.
Пиза
 8 2 3 3 6 - 7 9
14.
Асколи
 9 2 3 4 10 - 12 9
15.
Реджо-Аудаче
 9 1 5 3 8 - 13 8
16.
Специя
 8 1 3 4 6 - 11 6
17.
Тернана
 9 1 3 5 9 - 12 6
18.
Сампдория
 9 1 3 5 8 - 13 6
19.
ФералпиСало
 9 1 2 6 5 - 16 5
20.
Лекко
 6 0 1 5 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 6 4 2 0 9 - 3 14
2.
Венеция
 5 3 1 1 9 - 6 10
3.
Читтаделла
 5 2 2 1 5 - 6 8
4.
Асколи
 4 2 1 1 6 - 2 7
5.
Комо
 4 2 1 1 6 - 6 7
6.
Катанзаро
 4 2 1 1 6 - 7 7
7.
Козенца
 5 2 1 2 10 - 6 7
8.
Модена
 5 2 1 2 4 - 5 7
9.
Палермо
 3 2 0 1 5 - 2 6
10.
Брешия
 4 1 3 0 3 - 2 6
11.
Зюйдтироль
 4 1 2 1 6 - 5 5
12.
Тернана
 5 1 2 2 5 - 4 5
13.
Бари
 4 0 4 0 4 - 4 4
14.
Реджо-Аудаче
 4 0 3 1 4 - 6 3
15.
Кремонезе
 5 0 3 2 4 - 6 3
16.
Специя
 4 0 2 2 1 - 3 2
17.
Пиза
 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
ФералпиСало
 4 0 1 3 2 - 6 1
19.
Лекко
 3 0 0 3 4 - 8 0
20.
Сампдория
 4 0 0 4 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Катанзаро
 5 3 2 0 9 - 6 11
3.
Кремонезе
 4 3 1 0 8 - 4 10
4.
Парма
 4 3 0 1 11 - 5 9
5.
Венеция
 4 2 2 0 5 - 2 8
6.
Пиза
 5 2 2 1 3 - 2 8
7.
Козенца
 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Комо
 5 2 1 2 6 - 6 7
9.
Сампдория
 5 1 3 1 5 - 5 6
10.
Бари
 5 1 3 1 4 - 4 6
11.
Модена
 3 1 2 0 3 - 2 5
12.
Зюйдтироль
 4 1 2 1 6 - 5 5
13.
Читтаделла
 4 1 2 1 4 - 5 5
14.
Реджо-Аудаче
 5 1 2 2 4 - 7 5
15.
Брешия
 2 1 1 0 2 - 0 4
16.
Специя
 4 1 1 2 5 - 8 4
17.
ФералпиСало
 5 1 1 3 3 - 10 4
18.
Асколи
 5 0 2 3 4 - 10 2
19.
Лекко
 3 0 1 2 1 - 5 1
20.
Тернана
 4 0 1 3 4 - 8 1
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 7
Зюйдтироль Казираги Даниэль 6 (2)
Парма Бенедычак Адриан 6 (1)
Асколи Мендеш Педру 5
Венеция Похьянпало Йоэль 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 4
Комо Коне Бенджамин 1 4
ФералпиСало Чеппители Лука 5
Реджо-Аудаче Кабаши Элвис 5
ФералпиСало Davide Balestrero 5
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    • 58'
      Зом Симон уходит с поля. Бонни Анж-Йоан выходит вместо него
    • 50'
      Бернабе Адриан получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 20'
      Курто Марко получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Бенедычак Адриан сделал результативную передачу.
    • 8'
      Г О О О О Л - Ман Деннис бьет в цель!
    • 7'
      Абильдгор Оливер получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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