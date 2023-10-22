Тур: 10. Стадион: Луиджи Феррарис.
0'
10' Желтая карточкаМаррас Мануэль
39' Желтая карточкаД'Орацио Томмазо
39' Желтая карточкаДепаоли Фабио
41' Желтая карточкаВиейра Ронни
42' Желтая карточкаВерре Валерио
45' Желтая карточкаПрашелик Матеуш
1:0
59' ПенальтиБорини Фабио
74' Желтая карточкаПирло Андреа
2:0
82' ГолБорини Фабио
87' Желтая карточкаФлоренци Альдо
Ход матча
10'
39'
39'
41'
42'
45'
59'
1:0
74'
82'
2:0
87'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
4 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
28
Йепес
Жерар
16
Борини
Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Борини ФабиоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
36 Ilario Porzi
-
35 Hugo Buyla
-
Главный тренер: Пирло Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кало ДжакомоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Касерта Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борини Фабио
|3 (3)
|0.3
|Педрола Эстанис
|3
|0.3
|Ла Гумина Антонино
|2 (1)
|0.2
|Депаоли Фабио
|1
|0.1
|Верре Валерио
|0
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|0
|0
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маццокки Симоне
|3
|0.3
|Вока Идриз
|2
|0.2
|Тутино Дженнаро
|2 (1)
|0.2
|Форте Франческо
|2
|0.2
|Маррас Мануэль
|1
|0.1
|Канотто Луиджи
|1
|0.1
|Вентури Майкл
|1
|0.1
|Ариоли Алессандро
|1
|0.1
|Massimo Zilli
|1
|0.1
|Кало Джакомо
|0
|0
|Рисполи Андреа
|0
|0
|Д'Урсо Кристиан
|0
|0
|Baldovino Cimino
|0
|0
Карточки
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верре Валерио
|4
|0
|Стоянович Петар
|4
|0
|Мурру Никола
|3
|0
|Виейра Ронни
|3
|0
|Борини Фабио
|2
|0
|Феррари Алекс
|2
|0
|Ла Гумина Антонино
|2
|0
|Депаоли Фабио
|2
|0
|Педрола Эстанис
|2
|0
|Пирло Андреа
|1
|0
|Риччи Матео
|1
|0
|Баррека Антонио
|1
|0
|Джирелли Стефано
|1
|0
|Эспозито Себастьяно
|1
|0
|Панада Симоне
|1
|0
|Гонсалес Факундо
|1
|0
|Йепес Жерар
|1
|0
|Даниэле Гиларди
|1
|0
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канотто Луиджи
|4
|0
|Д'Орацио Томмазо
|4
|0
|Кало Джакомо
|3
|0
|Вентури Майкл
|3
|0
|Тутино Дженнаро
|2
|0
|Маррас Мануэль
|2
|0
|Вивиани Маттиа
|2
|0
|Прашелик Матеуш
|2
|0
|Фонтанаросса Алессандро
|2
|0
|Сгарби Филиппо
|0
|1
|Микай Алессандро
|1
|0
|Вока Идриз
|1
|0
|Ариоли Алессандро
|1
|0
|Дзуккон Федерико
|1
|0
Результаты матчей
Сампдория
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Козенца
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
1
Сампдория
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Козенца
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
5
8
Сампдория
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Козенца
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
8
9
Голы по времени матча
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
8
3
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
2
67%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
33%
76-90
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
20%
3
30%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
20%
1
10%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
2
40%
2
33%
76-90
Забито
8
14
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
1
13%
4
29%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
2
25%
1
7%
31-45
3
38%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
13%
3
21%
76-90
Пропущено
13
9
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
1
11%
31-45
3
23%
2
22%
46-60
1
8%
3
33%
61-75
4
31%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Сампдория
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Асколи - Сампдория 1:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Комо - Сампдория 1:0 Парма - Сампдория 1:1
Сампдория - Читтаделла 1:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Тернана - Сампдория 1:2 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Новара - Сампдория 0:1 Сампдория - Виртус Энтелла 3:1 Алессандрия - Сампдория 0:1 Сампдория - Про Патрия 3:1 Сампдория - Рапперсвиль-Йона 5:1 Наполи - Сампдория 2:0 Сампдория - Сассуоло 2:2 Милан - Сампдория 5:1 Сампдория - Эмполи 1:1 Удинезе - Сампдория 2:0
Козенца
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Козенца - Лекко 3:0 Пиза - Козенца 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Палермо - Козенца 0:1
Козенца - Зюйдтироль 2:2 Брешия - Козенца 1:0 Козенца - Модена 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 3:0 Козенца - Сассуоло 2:5 Фрозиноне - Козенца 3:3 Губбио - Козенца 1:2 Козенца - Ареццо 1:0 Брешия - Козенца 1:1 Козенца - Брешия 1:0 Козенца - Кальяри 0:1 Асколи - Козенца 1:1 Козенца - Венеция 1:1 Брешия - Козенца 2:1 Перуджа - Козенца 0:0
Результаты матчей
Сампдория
Козенца
Точный счет
1:2
3 раза 75%
0:2
1 раз 25%
1:2
2 раза 40%
3:0
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:2
4 раза 44%
1:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
3 раза 33%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Сампдория
Козенца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
18
45
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|20 - 8
|23
|2.
|10
|6
|3
|1
|18 - 13
|21
|3.
|8
|6
|1
|1
|14 - 4
|19
|4.
|9
|5
|3
|1
|14 - 8
|18
|5.
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|6.
|0:2
|10
|4
|2
|4
|14 - 11
|14
|7.
|7
|3
|4
|0
|6 - 2
|13
|8.
|9
|3
|4
|2
|13 - 10
|13
|9.
|9
|3
|4
|2
|8 - 8
|13
|10.
|10
|3
|4
|3
|12 - 11
|13
|11.
|10
|3
|4
|3
|10 - 13
|13
|12.
|9
|3
|3
|3
|8 - 8
|12
|13.
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|14.
|10
|1
|8
|1
|9 - 9
|11
|15.
|2:0
|10
|2
|3
|5
|10 - 13
|9
|16.
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|17.
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|18.
|10
|1
|3
|6
|9 - 13
|6
|19.
|10
|1
|2
|7
|5 - 19
|5
|20.
|7
|0
|1
|6
|5 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|2.
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|4.
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|7.
|0:2
|5
|2
|1
|2
|10 - 6
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|9.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|10.
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|12.
|5
|0
|5
|0
|5 - 5
|5
|13.
|6
|1
|2
|3
|5 - 5
|5
|14.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|15.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|16.
|2:0
|5
|1
|0
|4
|5 - 8
|3
|17.
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|18.
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|19.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|20.
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|3.
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|4.
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|5.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|6.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|8.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|10.
|0:2
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|11.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|12.
|2:0
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|13.
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|14.
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|15.
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|16.
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|17.
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|18.
|6
|1
|1
|4
|3 - 13
|4
|19.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|7
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|6 (2)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|6 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|5
|Катанзаро
|Вандепутте Яри
|4 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 5
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 4
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|5
|Реджо-Аудаче
|Кабаши Элвис
|5
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|5