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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Сампдория
2:0
Второй тайм: 89'
Козенца
0'
10' Желтая карточка
Маррас Мануэль
39' Желтая карточка
Д'Орацио Томмазо
39' Желтая карточка
Депаоли Фабио
41' Желтая карточка
Виейра Ронни
42' Желтая карточка
Верре Валерио
45' Желтая карточка
Прашелик Матеуш
1:0
59' Пенальти
Борини Фабио
74' Желтая карточка
Пирло Андреа
2:0
82' Гол
Борини Фабио
87' Желтая карточка
Флоренци Альдо

Ход матча

10'
 
Маррас Мануэль
39'
 
Д'Орацио Томмазо
39'
Депаоли Фабио
 
41'
Виейра Ронни
 
42'
Верре Валерио
 
45'
 
Прашелик Матеуш
59'
Борини Фабио
1:0
62'
Касами Пайтим
Джирелли Стефано
 
63'
Педрола Эстанис
Верре Валерио
 
69'
 
Канотто Луиджи
Маррас Мануэль
69'
Simone Giordano
Баррека Антонио
 
69'
 
Вивиани Маттиа
Прашелик Матеуш
74'
Пирло Андреа
 
77'
 
Флоренци Альдо
Маццокки Симоне
77'
 
Фонтанаросса Алессандро
Д'Орацио Томмазо
82'
Борини Фабио
2:0
87'
 
Флоренци Альдо
87'
 
Valerio Crespi
Рисполи Андреа
87'
Риччи Матео
Борини Фабио
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 4 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Сампдория
Ничья
Козенца
2.10
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6.75
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30.00
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Все Коэффициенты
1
Станкович
Филип
23
Депаоли
Фабио
87
Даниэле
Гиларди
33
Гонсалес
Факундо
3
Баррека
Антонио
32
Джирелли
Стефано
28
Йепес
Жерар
4
Виейра
Ронни
16
Борини
Фабио
7
Эспозито
Себастьяно
10
Верре
Валерио
1
Микай
Алессандро
3
Рисполи
Андреа
13
Мерони
Андреа
23
Вентури
Майкл
11
Д'Орацио
Томмазо
14
Кало
Джакомо
26
Прашелик
Матеуш
7
Маррас
Мануэль
9
Тутино
Дженнаро
30
Маццокки
Симоне
10
Форте
Франческо
Сампдория
4-3-1-2
Козенца
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борини Фабио 3 (3) 0.3
Педрола Эстанис 3 0.3
Ла Гумина Антонино 2 (1) 0.2
Депаоли Фабио 1 0.1
Верре Валерио 0 0
Аскилдсен Кристоффер 0 0
Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маццокки Симоне 3 0.3
Вока Идриз 2 0.2
Тутино Дженнаро 2 (1) 0.2
Форте Франческо 2 0.2
Маррас Мануэль 1 0.1
Канотто Луиджи 1 0.1
Вентури Майкл 1 0.1
Ариоли Алессандро 1 0.1
Massimo Zilli 1 0.1
Кало Джакомо 0 0
Рисполи Андреа 0 0
Д'Урсо Кристиан 0 0
Baldovino Cimino 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верре Валерио 4 0
Стоянович Петар 4 0
Мурру Никола 3 0
Виейра Ронни 3 0
Борини Фабио 2 0
Феррари Алекс 2 0
Ла Гумина Антонино 2 0
Депаоли Фабио 2 0
Педрола Эстанис 2 0
Пирло Андреа 1 0
Риччи Матео 1 0
Баррека Антонио 1 0
Джирелли Стефано 1 0
Эспозито Себастьяно 1 0
Панада Симоне 1 0
Гонсалес Факундо 1 0
Йепес Жерар 1 0
Даниэле Гиларди 1 0
Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канотто Луиджи 4 0
Д'Орацио Томмазо 4 0
Кало Джакомо 3 0
Вентури Майкл 3 0
Тутино Дженнаро 2 0
Маррас Мануэль 2 0
Вивиани Маттиа 2 0
Прашелик Матеуш 2 0
Фонтанаросса Алессандро 2 0
Сгарби Филиппо 0 1
Микай Алессандро 1 0
Вока Идриз 1 0
Ариоли Алессандро 1 0
Дзуккон Федерико 1 0

Результаты матчей

Сампдория
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Козенца
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
1
Сампдория
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Козенца
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

5
8
Сампдория
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Козенца
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

8
9

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

8
3
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
2
67%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
33%
76-90

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
20%
3
30%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
20%
1
10%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
2
40%
2
33%
76-90

Забито

8
14
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
1
13%
4
29%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
2
25%
1
7%
31-45
3
38%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
13%
3
21%
76-90

Пропущено

13
9
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
1
11%
31-45
3
23%
2
22%
46-60
1
8%
3
33%
61-75
4
31%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Асколи - Сампдория 1:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Комо - Сампдория 1:0 Парма - Сампдория 1:1
Сампдория - Читтаделла 1:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Тернана - Сампдория 1:2 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Новара - Сампдория 0:1 Сампдория - Виртус Энтелла 3:1 Алессандрия - Сампдория 0:1 Сампдория - Про Патрия 3:1 Сампдория - Рапперсвиль-Йона 5:1 Наполи - Сампдория 2:0 Сампдория - Сассуоло 2:2 Милан - Сампдория 5:1 Сампдория - Эмполи 1:1 Удинезе - Сампдория 2:0
Козенца
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Козенца - Лекко 3:0 Пиза - Козенца 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Палермо - Козенца 0:1
Козенца - Зюйдтироль 2:2 Брешия - Козенца 1:0 Козенца - Модена 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 3:0 Козенца - Сассуоло 2:5 Фрозиноне - Козенца 3:3 Губбио - Козенца 1:2 Козенца - Ареццо 1:0 Брешия - Козенца 1:1 Козенца - Брешия 1:0 Козенца - Кальяри 0:1 Асколи - Козенца 1:1 Козенца - Венеция 1:1 Брешия - Козенца 2:1 Перуджа - Козенца 0:0

Результаты матчей

Сампдория
Козенца

Точный счет

1:2
3 раза 75%
0:2
1 раз 25%
1:2
2 раза 40%
3:0
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:2
4 раза 44%
1:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
3 раза 33%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Сампдория
Козенца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
1
8
1.5
4
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 10 7 2 1 20 - 8 23
2.
Катанзаро
 10 6 3 1 18 - 13 21
3.
Палермо
 8 6 1 1 14 - 4 19
4.
Венеция
 9 5 3 1 14 - 8 18
5.
Комо
 9 4 2 3 12 - 12 14
6.
Козенца
 0:2 10 4 2 4 14 - 11 14
7.
Брешия
 7 3 4 0 6 - 2 13
8.
Зюйдтироль
 9 3 4 2 13 - 10 13
9.
Модена
 9 3 4 2 8 - 8 13
10.
Кремонезе
 10 3 4 3 12 - 11 13
11.
Читтаделла
 10 3 4 3 10 - 13 13
12.
Пиза
 9 3 3 3 8 - 8 12
13.
Асколи
 10 3 3 4 12 - 12 12
14.
Бари
 10 1 8 1 9 - 9 11
15.
Сампдория
 2:0 10 2 3 5 10 - 13 9
16.
Реджо-Аудаче
 9 1 5 3 8 - 13 8
17.
Специя
 8 1 3 4 6 - 11 6
18.
Тернана
 10 1 3 6 9 - 13 6
19.
ФералпиСало
 10 1 2 7 5 - 19 5
20.
Лекко
 7 0 1 6 5 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 6 4 2 0 9 - 3 14
2.
Венеция
 5 3 1 1 9 - 6 10
3.
Катанзаро
 5 3 1 1 9 - 7 10
4.
Читтаделла
 5 2 2 1 5 - 6 8
5.
Асколи
 4 2 1 1 6 - 2 7
6.
Комо
 4 2 1 1 6 - 6 7
7.
Козенца
 0:2 5 2 1 2 10 - 6 7
8.
Модена
 5 2 1 2 4 - 5 7
9.
Палермо
 3 2 0 1 5 - 2 6
10.
Брешия
 4 1 3 0 3 - 2 6
11.
Зюйдтироль
 4 1 2 1 6 - 5 5
12.
Бари
 5 0 5 0 5 - 5 5
13.
Тернана
 6 1 2 3 5 - 5 5
14.
Пиза
 4 1 1 2 5 - 6 4
15.
Реджо-Аудаче
 4 0 3 1 4 - 6 3
16.
Сампдория
 2:0 5 1 0 4 5 - 8 3
17.
Кремонезе
 6 0 3 3 4 - 7 3
18.
Специя
 4 0 2 2 1 - 3 2
19.
ФералпиСало
 4 0 1 3 2 - 6 1
20.
Лекко
 4 0 0 4 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Катанзаро
 5 3 2 0 9 - 6 11
3.
Кремонезе
 4 3 1 0 8 - 4 10
4.
Парма
 4 3 0 1 11 - 5 9
5.
Венеция
 4 2 2 0 5 - 2 8
6.
Зюйдтироль
 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Пиза
 5 2 2 1 3 - 2 8
8.
Брешия
 3 2 1 0 3 - 0 7
9.
Комо
 5 2 1 2 6 - 6 7
10.
Козенца
 0:2 5 2 1 2 4 - 5 7
11.
Модена
 4 1 3 0 4 - 3 6
12.
Сампдория
 2:0 5 1 3 1 5 - 5 6
13.
Бари
 5 1 3 1 4 - 4 6
14.
Читтаделла
 5 1 2 2 5 - 7 5
15.
Реджо-Аудаче
 5 1 2 2 4 - 7 5
16.
Асколи
 6 1 2 3 6 - 10 5
17.
Специя
 4 1 1 2 5 - 8 4
18.
ФералпиСало
 6 1 1 4 3 - 13 4
19.
Лекко
 3 0 1 2 1 - 5 1
20.
Тернана
 4 0 1 3 4 - 8 1
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 7
Зюйдтироль Казираги Даниэль 6 (2)
Парма Бенедычак Адриан 6 (1)
Асколи Мендеш Педру 5
Катанзаро Вандепутте Яри 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 5
Комо Коне Бенджамин 1 4
ФералпиСало Чеппители Лука 5
Реджо-Аудаче Кабаши Элвис 5
ФералпиСало Davide Balestrero 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Сампдория
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