Тур: 10. Стадион: Читта-дель-Триколоре.
1:0
Второй тайм: 64'
0'
24' Желтая карточкаПортанова Маноло
0:0
39' Не забитый пенальтиПохьянпало Йоэль
41' Желтая карточкаЧигарини Лука
1:0
47' ГолГондо Седрик
52' Желтая карточкаДзампано Франческо
62' Вторая желтая карточкаДзампано Франческо
Ход матча
24'
39'
0:0
41'
47'
1:0
64'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 4
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
11
Гондо
Седрик
80
Natan
Girma
28
Антист
Жанис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гондо СедрикПолузащитник
-
80 Natan GirmaПолузащитник
-
28 Антист ЖанисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ланини ЭрикНападающий
-
14 Shaibu Nuhu
-
-
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
-
24 Лелла НунциоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Дембеле АлиЗащитник
-
33 Сверко МаринЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
85 Gregor Purg
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Реджо-Аудаче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гондо Седрик
|3
|0.3
|Петтинари Стефано
|2 (1)
|0.2
|Портанова Маноло
|1
|0.1
|Ланини Эрик
|1
|0.1
|Natan Girma
|1
|0.1
|Видо Лука
|1 (1)
|0.1
|Чигарини Лука
|0
|0
|Кабаши Элвис
|0
|0
|Бьянко Алессандро
|0
|0
|Пьераньоло Эдоардо
|0
|0
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|3
|0.3
|Пьерини Николас
|3
|0.3
|Гюткьяр Кристиан
|2
|0.2
|Тессманн Таннер
|2
|0.2
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0.1
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|1
|0.1
|Альтаре Джорджо
|1
|0.1
|Бузио Джанлука
|1
|0.1
|Кандела Антонио
|0
|0
|Дзампано Франческо
|0
|0
|Йонсен Деннис
|0
|0
Карточки
Реджо-Аудаче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабаши Элвис
|5
|0
|Бьянко Алессандро
|5
|0
|Alessandro Marcandalli
|1
|1
|Чигарини Лука
|2
|0
|Сампиризи Марио
|2
|0
|Пьераньоло Эдоардо
|2
|0
|Natan Girma
|2
|0
|Барди Франческо
|1
|0
|Чрнигой Домен
|1
|0
|Родзио Паоло
|1
|0
|Романья Филиппо
|1
|0
|Гондо Седрик
|1
|0
|Портанова Маноло
|1
|0
|Антист Жанис
|1
|0
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзампано Франческо
|3
|0
|Похьянпало Йоэль
|1
|0
|Сверко Марин
|1
|0
|Кандела Антонио
|1
|0
|Лелла Нунцио
|1
|0
|Альтаре Джорджо
|1
|0
|Бузио Джанлука
|1
|0
|Тессманн Таннер
|1
|0
Результаты матчей
Реджо-Аудаче
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Венеция
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
0
Реджо-Аудаче
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Венеция
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
4
8
Реджо-Аудаче
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Венеция
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
8
8
Голы по времени матча
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
4
80%
76-90
Пропущено
6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
4
9
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
50%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
50%
1
11%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
3
43%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
29%
2
33%
76-90
Забито
8
14
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
25%
5
36%
46-60
1
13%
1
7%
61-75
2
25%
5
36%
76-90
Пропущено
13
8
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
4
31%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
15%
1
13%
31-45
1
8%
3
38%
46-60
2
15%
1
13%
61-75
4
31%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Реджо-Аудаче
(11 матчей)
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 поражения
Венеция
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Венеция - Парма 3:2 Модена - Венеция 1:3 Венеция - Палермо 1:3 Брешия - Венеция 0:0
Венеция - Специя 1:0 Читтаделла - Венеция 0:0 Сампдория - Венеция 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Венеция - Комо 3:0 Специя - Венеция 2:2 НЕК Неймеген - Венеция 3:1 Де Трефферс - Венеция 2:4 ПЕК Зволле - Венеция 1:1 Дженоа - Венеция 1:4 Кальяри - Венеция 2:1 Парма - Венеция 2:1 Венеция - Перуджа 3:2 Козенца - Венеция 1:1 Венеция - Модена 5:0 Тернана - Венеция 1:4
Результаты матчей
Реджо-Аудаче
Венеция
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
3
2 раза 40%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Реджо-Аудаче
Венеция
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
22
23
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
72
36
45
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|20 - 8
|23
|2.
|10
|6
|3
|1
|18 - 13
|21
|3.
|8
|6
|1
|1
|14 - 4
|19
|4.
|0:1
|10
|5
|3
|2
|14 - 9
|18
|5.
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|6.
|10
|4
|2
|4
|14 - 11
|14
|7.
|7
|3
|4
|0
|6 - 2
|13
|8.
|9
|3
|4
|2
|13 - 10
|13
|9.
|9
|3
|4
|2
|8 - 8
|13
|10.
|10
|3
|4
|3
|12 - 11
|13
|11.
|10
|3
|4
|3
|10 - 13
|13
|12.
|9
|3
|3
|3
|8 - 8
|12
|13.
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|14.
|1:0
|10
|2
|5
|3
|9 - 13
|11
|15.
|10
|1
|8
|1
|9 - 9
|11
|16.
|10
|2
|3
|5
|10 - 13
|9
|17.
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|18.
|10
|1
|3
|6
|9 - 13
|6
|19.
|10
|1
|2
|7
|5 - 19
|5
|20.
|7
|0
|1
|6
|5 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|2.
|0:1
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|4.
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|10 - 6
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|9.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|10.
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|11.
|1:0
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|12.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|13.
|5
|0
|5
|0
|5 - 5
|5
|14.
|6
|1
|2
|3
|5 - 5
|5
|15.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|16.
|5
|1
|0
|4
|5 - 8
|3
|17.
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|18.
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|19.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|20.
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|3.
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|4.
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|5.
|0:1
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|6.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|8.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|11.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|12.
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|13.
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|14.
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|15.
|1:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|16.
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|17.
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|18.
|6
|1
|1
|4
|3 - 13
|4
|19.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|7
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|6 (2)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|6 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|5
|Катанзаро
|Вандепутте Яри
|4 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 5
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 4
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|5
|Реджо-Аудаче
|Кабаши Элвис
|5
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|5