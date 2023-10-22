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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Реджо-Аудаче
1:0
Второй тайм: 64'
Венеция
0'
24' Желтая карточка
Портанова Маноло
0:0
39' Не забитый пенальти
Похьянпало Йоэль
41' Желтая карточка
Чигарини Лука
1:0
47' Гол
Гондо Седрик
52' Желтая карточка
Дзампано Франческо
62' Вторая желтая карточка
Дзампано Франческо
64' Желтая карточка

Ход матча

24'
Портанова Маноло
 
39'
0:0
Похьянпало Йоэль
41'
Чигарини Лука
 
47'
Гондо Седрик
(Чигарини Лука)
1:0
52'
 
Дзампано Франческо
62'
 
Дзампано Франческо
64'
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Лучшие коэффициенты
Реджо-Аудаче
Ничья
Венеция
1.55
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3.50
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8.50
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Все Коэффициенты
22
Барди
Франческо
25
Шиминьски
Пшемыслав
4
Родзио
Паоло
27
Alessandro
Marcandalli
90
Портанова
Маноло
3
Пьераньоло
Эдоардо
8
Чигарини
Лука
33
Чрнигой
Домен
11
Гондо
Седрик
80
Natan
Girma
28
Антист
Жанис
12
Бертинато
Бруно
27
Кандела
Антонио
15
Альтаре
Джорджо
13
Модоло
Марко
7
Дзампано
Франческо
24
Лелла
Нунцио
38
Андерсен
Магнус
II
6
Бузио
Джанлука
77
Эллертссон
Микаэль-Эгиль
20
Похьянпало
Йоэль
10
Пьерини
Николас
Реджо-Аудаче
3-4-2-1
Венеция
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Реджо-Аудаче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гондо Седрик 3 0.3
Петтинари Стефано 2 (1) 0.2
Портанова Маноло 1 0.1
Ланини Эрик 1 0.1
Natan Girma 1 0.1
Видо Лука 1 (1) 0.1
Чигарини Лука 0 0
Кабаши Элвис 0 0
Бьянко Алессандро 0 0
Пьераньоло Эдоардо 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 3 0.3
Пьерини Николас 3 0.3
Гюткьяр Кристиан 2 0.2
Тессманн Таннер 2 0.2
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0.1
Бьярксон Бьярки Стейнн 1 0.1
Альтаре Джорджо 1 0.1
Бузио Джанлука 1 0.1
Кандела Антонио 0 0
Дзампано Франческо 0 0
Йонсен Деннис 0 0

Карточки

Реджо-Аудаче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабаши Элвис 5 0
Бьянко Алессандро 5 0
Alessandro Marcandalli 1 1
Чигарини Лука 2 0
Сампиризи Марио 2 0
Пьераньоло Эдоардо 2 0
Natan Girma 2 0
Барди Франческо 1 0
Чрнигой Домен 1 0
Родзио Паоло 1 0
Романья Филиппо 1 0
Гондо Седрик 1 0
Портанова Маноло 1 0
Антист Жанис 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзампано Франческо 3 0
Похьянпало Йоэль 1 0
Сверко Марин 1 0
Кандела Антонио 1 0
Лелла Нунцио 1 0
Альтаре Джорджо 1 0
Бузио Джанлука 1 0
Тессманн Таннер 1 0

Результаты матчей

Реджо-Аудаче
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Венеция
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
0
Реджо-Аудаче
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Венеция
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

4
8
Реджо-Аудаче
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Венеция
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

8
8

Голы по времени матча

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
4
80%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

4
9
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
50%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
50%
1
11%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
3
43%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Забито

8
14
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
25%
5
36%
46-60
1
13%
1
7%
61-75
2
25%
5
36%
76-90

Пропущено

13
8
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
4
31%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
15%
1
13%
31-45
1
8%
3
38%
46-60
2
15%
1
13%
61-75
4
31%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Реджо-Аудаче
(11 матчей)
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 поражения
Реджо-Аудаче - Бари 1:1 Тернана - Реджо-Аудаче 3:0 Реджо-Аудаче - Пиза 0:0 Специя - Реджо-Аудаче 1:2
Реджо-Аудаче - Кремонезе 2:2 Парма - Реджо-Аудаче 0:0 Реджо-Аудаче - Палермо 1:3 Комо - Реджо-Аудаче 2:2 Читтаделла - Реджо-Аудаче 1:0 Монца - Реджо-Аудаче 1:2 Реджо-Аудаче - Пескара 6:2
Венеция
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Венеция - Парма 3:2 Модена - Венеция 1:3 Венеция - Палермо 1:3 Брешия - Венеция 0:0
Венеция - Специя 1:0 Читтаделла - Венеция 0:0 Сампдория - Венеция 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Венеция - Комо 3:0 Специя - Венеция 2:2 НЕК Неймеген - Венеция 3:1 Де Трефферс - Венеция 2:4 ПЕК Зволле - Венеция 1:1 Дженоа - Венеция 1:4 Кальяри - Венеция 2:1 Парма - Венеция 2:1 Венеция - Перуджа 3:2 Козенца - Венеция 1:1 Венеция - Модена 5:0 Тернана - Венеция 1:4

Результаты матчей

Реджо-Аудаче
Венеция

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
3
2 раза 40%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Реджо-Аудаче
Венеция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
2
2
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
4
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 10 7 2 1 20 - 8 23
2.
Катанзаро
 10 6 3 1 18 - 13 21
3.
Палермо
 8 6 1 1 14 - 4 19
4.
Венеция
 0:1 10 5 3 2 14 - 9 18
5.
Комо
 9 4 2 3 12 - 12 14
6.
Козенца
 10 4 2 4 14 - 11 14
7.
Брешия
 7 3 4 0 6 - 2 13
8.
Зюйдтироль
 9 3 4 2 13 - 10 13
9.
Модена
 9 3 4 2 8 - 8 13
10.
Кремонезе
 10 3 4 3 12 - 11 13
11.
Читтаделла
 10 3 4 3 10 - 13 13
12.
Пиза
 9 3 3 3 8 - 8 12
13.
Асколи
 10 3 3 4 12 - 12 12
14.
Реджо-Аудаче
 1:0 10 2 5 3 9 - 13 11
15.
Бари
 10 1 8 1 9 - 9 11
16.
Сампдория
 10 2 3 5 10 - 13 9
17.
Специя
 8 1 3 4 6 - 11 6
18.
Тернана
 10 1 3 6 9 - 13 6
19.
ФералпиСало
 10 1 2 7 5 - 19 5
20.
Лекко
 7 0 1 6 5 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 6 4 2 0 9 - 3 14
2.
Венеция
 0:1 5 3 1 1 9 - 6 10
3.
Катанзаро
 5 3 1 1 9 - 7 10
4.
Читтаделла
 5 2 2 1 5 - 6 8
5.
Асколи
 4 2 1 1 6 - 2 7
6.
Комо
 4 2 1 1 6 - 6 7
7.
Козенца
 5 2 1 2 10 - 6 7
8.
Модена
 5 2 1 2 4 - 5 7
9.
Палермо
 3 2 0 1 5 - 2 6
10.
Брешия
 4 1 3 0 3 - 2 6
11.
Реджо-Аудаче
 1:0 5 1 3 1 5 - 6 6
12.
Зюйдтироль
 4 1 2 1 6 - 5 5
13.
Бари
 5 0 5 0 5 - 5 5
14.
Тернана
 6 1 2 3 5 - 5 5
15.
Пиза
 4 1 1 2 5 - 6 4
16.
Сампдория
 5 1 0 4 5 - 8 3
17.
Кремонезе
 6 0 3 3 4 - 7 3
18.
Специя
 4 0 2 2 1 - 3 2
19.
ФералпиСало
 4 0 1 3 2 - 6 1
20.
Лекко
 4 0 0 4 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Катанзаро
 5 3 2 0 9 - 6 11
3.
Кремонезе
 4 3 1 0 8 - 4 10
4.
Парма
 4 3 0 1 11 - 5 9
5.
Венеция
 0:1 5 2 2 1 5 - 3 8
6.
Зюйдтироль
 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Пиза
 5 2 2 1 3 - 2 8
8.
Брешия
 3 2 1 0 3 - 0 7
9.
Комо
 5 2 1 2 6 - 6 7
10.
Козенца
 5 2 1 2 4 - 5 7
11.
Модена
 4 1 3 0 4 - 3 6
12.
Бари
 5 1 3 1 4 - 4 6
13.
Сампдория
 5 1 3 1 5 - 5 6
14.
Читтаделла
 5 1 2 2 5 - 7 5
15.
Реджо-Аудаче
 1:0 5 1 2 2 4 - 7 5
16.
Асколи
 6 1 2 3 6 - 10 5
17.
Специя
 4 1 1 2 5 - 8 4
18.
ФералпиСало
 6 1 1 4 3 - 13 4
19.
Лекко
 3 0 1 2 1 - 5 1
20.
Тернана
 4 0 1 3 4 - 8 1
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 7
Зюйдтироль Казираги Даниэль 6 (2)
Парма Бенедычак Адриан 6 (1)
Асколи Мендеш Педру 5
Катанзаро Вандепутте Яри 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 5
Комо Коне Бенджамин 1 4
ФералпиСало Чеппители Лука 5
Реджо-Аудаче Кабаши Элвис 5
ФералпиСало Davide Balestrero 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 64'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 62'
    Дзампано Франческо получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 52'
    Дзампано Франческо получил желтую карточку от судьи
  • 47'
    Чигарини Лука сделал результативную передачу.
  • 47'
    Г О О О О Л - Гондо Седрик бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Лучшие коэффициенты
Реджо-Аудаче
Ничья
Венеция
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