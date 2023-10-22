Тур: 10. Стадион: Читта-дель-Триколоре.
1:0
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаПортанова Маноло
0:0
39' Не забитый пенальтиПохьянпало Йоэль
41' Желтая карточкаЧигарини Лука
1:0
47' ГолГондо Седрик
52' Желтая карточкаДзампано Франческо
62' Вторая желтая карточкаДзампано Франческо
64' Желтая карточкаЧрнигой Домен
66' Желтая карточкаЭллертссон Микаэль-Эгиль
76' Желтая карточкаАльтаре Джорджо
88' Желтая карточкаТессманн Таннер
90'+6
Ход матча
24'
39'
0:0
41'
47'
1:0
64'
76'
88'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 5
-
5 Угловые 9
-
2 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
335 Количество передач 374
-
47 Владение мячом, % 53
11
Гондо
Седрик
80
Natan
Girma
28
Антист
Жанис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гондо СедрикПолузащитник
-
80 Natan GirmaПолузащитник
-
28 Антист ЖанисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ланини ЭрикНападающий
-
14 Shaibu Nuhu
-
-
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
-
24 Лелла НунциоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Дембеле АлиЗащитник
-
33 Сверко МаринЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
85 Gregor Purg
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Реджо-Аудаче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гондо Седрик
|3
|0.3
|Петтинари Стефано
|2 (1)
|0.2
|Портанова Маноло
|1
|0.1
|Ланини Эрик
|1
|0.1
|Natan Girma
|1
|0.1
|Видо Лука
|1 (1)
|0.1
|Чигарини Лука
|0
|0
|Кабаши Элвис
|0
|0
|Бьянко Алессандро
|0
|0
|Пьераньоло Эдоардо
|0
|0
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|3
|0.3
|Пьерини Николас
|3
|0.3
|Гюткьяр Кристиан
|2
|0.2
|Тессманн Таннер
|2
|0.2
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0.1
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|1
|0.1
|Альтаре Джорджо
|1
|0.1
|Бузио Джанлука
|1
|0.1
|Кандела Антонио
|0
|0
|Дзампано Франческо
|0
|0
|Йонсен Деннис
|0
|0
Карточки
Реджо-Аудаче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабаши Элвис
|5
|0
|Бьянко Алессандро
|5
|0
|Alessandro Marcandalli
|1
|1
|Чигарини Лука
|2
|0
|Сампиризи Марио
|2
|0
|Чрнигой Домен
|2
|0
|Пьераньоло Эдоардо
|2
|0
|Natan Girma
|2
|0
|Барди Франческо
|1
|0
|Родзио Паоло
|1
|0
|Романья Филиппо
|1
|0
|Гондо Седрик
|1
|0
|Портанова Маноло
|1
|0
|Антист Жанис
|1
|0
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзампано Франческо
|4
|1
|Альтаре Джорджо
|2
|0
|Тессманн Таннер
|2
|0
|Похьянпало Йоэль
|1
|0
|Сверко Марин
|1
|0
|Кандела Антонио
|1
|0
|Лелла Нунцио
|1
|0
|Бузио Джанлука
|1
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0
Результаты матчей
Реджо-Аудаче
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Венеция
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
0
Реджо-Аудаче
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Венеция
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
4
8
Реджо-Аудаче
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Венеция
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
8
8
Голы по времени матча
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
4
80%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
3
100%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
4
9
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
50%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
50%
1
11%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
3
43%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
29%
2
33%
76-90
Забито
9
14
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
3
33%
5
36%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
2
22%
5
36%
76-90
Пропущено
13
9
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
4
31%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
15%
1
11%
31-45
1
8%
4
44%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
4
31%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Реджо-Аудаче
(11 матчей)
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 поражения
Венеция
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Венеция - Парма 3:2 Модена - Венеция 1:3 Венеция - Палермо 1:3 Брешия - Венеция 0:0
Венеция - Специя 1:0 Читтаделла - Венеция 0:0 Сампдория - Венеция 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Венеция - Комо 3:0 Специя - Венеция 2:2 НЕК Неймеген - Венеция 3:1 Де Трефферс - Венеция 2:4 ПЕК Зволле - Венеция 1:1 Дженоа - Венеция 1:4 Кальяри - Венеция 2:1 Парма - Венеция 2:1 Венеция - Перуджа 3:2 Козенца - Венеция 1:1 Венеция - Модена 5:0 Тернана - Венеция 1:4
Результаты матчей
Реджо-Аудаче
Венеция
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
3
2 раза 40%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
2
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Реджо-Аудаче
Венеция
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
73
37
46
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|7
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|6 (2)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|6 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|5
|Катанзаро
|Вандепутте Яри
|4 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 5
|Венеция
|Дзампано Франческо
|1 4
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 4
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|5
|Реджо-Аудаче
|Кабаши Элвис
|5