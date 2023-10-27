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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Читтаделла
1:2
Конец матча
Кремонезе
0'
25' Желтая карточка
Антов Валентин
32' Желтая карточка
Andrea Magrassi
38' Желтая карточка
Кариссони Лоренцо
43' Желтая карточка
Federico Giraudo
79' Желтая карточка
Анжели Маттео
0:1
79' Гол
Раванелли Лука
1:1
82' Гол
Вита Алессио
1:2
90' Гол
Васкес Франко
90'+7
36
Кастари
Элхан
2
Сальви
Алессандро
26
Паван
Никола
4
Анжели
Маттео
24
Кариссони
Лоренцо
16
Вита
Алессио
23
Бранка
Симоне
8
Francesco
Amatucci
10
Кассано
Клаудио
9
Andrea
Magrassi
11
Filippo
Pittarello
1
Сарр
Мухамаду
26
Антов
Валентин
5
Раванелли
Лука
15
Бьянкетти
Маттео
18
Гильоне
Паоло
6
Пикель
Шарль
19
Кастаньетти
Микеле
10
Буонаюто
Кристиан
98
Дзанимачча
Лука
90
Кода
Массимо
77
Окереке
Давид
Читтаделла
4-3-1-2
Кремонезе
3-5-2

История личных встреч

Читтаделла
Кремонезе

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

17 матчей

29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

СB
0:2
СB
2:0
СB
1:1
СB
0:2
СB
0:0
СB
0:2
СB
1:3
СB
0:0
СB
1:1
СB
1:2
К
1:2
ЛП
3:3
ЛП
0:1
СC
1:3
СC
0:1
СCA
3:1
СCA
0:0

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.11
1.13

Среднее время на гол

81
80

Всего голов

4
15

Голов в среднем за матч

0.5
1.67

Среднее время на гол

180
54

Всего голов

14
24

Голов в среднем за матч

0.82
1.41

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

109
63

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Andrea Magrassi 2 0.18
Кассано Клаудио 2 0.18
Бранка Симоне 1 0.09
Вита Алессио 1 0.09
Кариссони Лоренцо 1 0.09
Маистрелло Томми 1 0.09
Паван Никола 1 0.09
Filippo Pittarello 1 0.09
Francesco Amatucci 1 0.09
Federico Giraudo 0 0
Тессьоре Андреа 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 7 (1) 0.64
Коллоколо Микеле 2 0.18
Васкес Франко 1 0.09
Кастаньетти Микеле 1 0.09
Окереке Давид 1 0.09
Пикель Шарль 1 0.09
Раванелли Лука 1 0.09
Серникола Леонардо 0 0
Цаджу Франк 0 0
Квальята Джакомо 0 0

Карточки

Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 4 0
Federico Giraudo 4 0
Кариссони Лоренцо 4 0
Filippo Pittarello 3 0
Анжели Маттео 3 0
Сальви Алессандро 2 0
Маистрелло Томми 2 0
Вита Алессио 2 0
Фраре Доменико 2 0
Andrea Magrassi 1 0
Мастрантонио Валерио 1 0
Francesco Amatucci 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лочошвили Лука 2 1
Квальята Джакомо 2 1
Бьянкетти Маттео 3 0
Раванелли Лука 1 1
Бертолаччи Андреа 2 0
Васкес Франко 2 0
Антов Валентин 2 0
Кода Массимо 1 0
Кастаньетти Микеле 1 0
Пикель Шарль 1 0
Окереке Давид 1 0
Коллоколо Микеле 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0

Результаты матчей

Читтаделла
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Кремонезе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

3
2
Читтаделла
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Кремонезе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

4
3
Читтаделла
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Кремонезе
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

7
5

Голы по времени матча

Забито

6
10
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
3
50%
4
40%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
25%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
38%
1
20%
76-90

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Пропущено

7
6
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

11
15
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
2
18%
1
7%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
1
9%
5
33%
61-75
5
45%
5
33%
76-90

Пропущено

15
11
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
4
27%
1
9%
1-15
3
20%
2
18%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
2
13%
3
27%
46-60
1
7%
2
18%
61-75
3
20%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Читтаделла
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Пиза - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Читтаделла - Лекко 2:1 Катанзаро - Читтаделла 1:1
Читтаделла - Комо 0:3 Сампдория - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Венеция 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Парма - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Реджо-Аудаче 1:0 Эмполи - Читтаделла 1:2 Лупарензе - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Виртус Верона 2:0 Читтаделла - Лечче 0:3 Читтаделла - Тренто 1:3 Читтаделла - Комо 0:0 Зюйдтироль - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Беневенто 3:1 Бари - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Дженоа 0:1
Кремонезе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Комо - Кремонезе 1:3 Кремонезе - Парма 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2
Кремонезе - Асколи 2:2 Реджо-Аудаче - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Тернана - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Бари 0:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Кремонезе - Кротоне 3:1 Кремонезе - Дженоа 0:0 Кремонезе - Джиана Эрминио 1:2 Кремонезе - Гёзтепе 1:1 Кремонезе - Лумеццане 2:1 Кремонезе - Салернитана 2:0 Лацио - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Болонья 1:5 Ювентус - Кремонезе 2:0 Кремонезе - Специя 2:0

Результаты матчей

Читтаделла
Кремонезе

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
1:2
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Читтаделла
Кремонезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
3
3
8
1.5
5
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 10 7 2 1 20 - 8 23
2.
Катанзаро
 10 6 3 1 18 - 13 21
3.
Палермо
 9 6 2 1 16 - 6 20
4.
Венеция
 10 5 3 2 14 - 9 18
5.
Модена
 10 4 4 2 9 - 8 16
6.
Кремонезе
 11 4 4 3 14 - 12 16
7.
Комо
 9 4 2 3 12 - 12 14
8.
Козенца
 10 4 2 4 14 - 11 14
9.
Брешия
 8 3 4 1 6 - 3 13
10.
Зюйдтироль
 9 3 4 2 13 - 10 13
11.
Читтаделла
 11 3 4 4 11 - 15 13
12.
Асколи
 10 3 3 4 12 - 12 12
13.
Пиза
 10 3 3 4 9 - 10 12
14.
Реджо-Аудаче
 10 2 5 3 9 - 13 11
15.
Бари
 10 1 8 1 9 - 9 11
16.
Сампдория
 10 2 3 5 10 - 13 9
17.
Специя
 9 1 4 4 8 - 13 7
18.
Тернана
 10 1 3 6 9 - 13 6
19.
ФералпиСало
 10 1 2 7 5 - 19 5
20.
Лекко
 8 1 1 6 7 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 6 4 2 0 9 - 3 14
2.
Венеция
 5 3 1 1 9 - 6 10
3.
Катанзаро
 5 3 1 1 9 - 7 10
4.
Читтаделла
 6 2 2 2 6 - 8 8
5.
Асколи
 4 2 1 1 6 - 2 7
6.
Палермо
 4 2 1 1 7 - 4 7
7.
Комо
 4 2 1 1 6 - 6 7
8.
Козенца
 5 2 1 2 10 - 6 7
9.
Модена
 5 2 1 2 4 - 5 7
10.
Брешия
 5 1 3 1 3 - 3 6
11.
Реджо-Аудаче
 5 1 3 1 5 - 6 6
12.
Зюйдтироль
 4 1 2 1 6 - 5 5
13.
Бари
 5 0 5 0 5 - 5 5
14.
Тернана
 6 1 2 3 5 - 5 5
15.
Пиза
 5 1 1 3 6 - 8 4
16.
Сампдория
 5 1 0 4 5 - 8 3
17.
Кремонезе
 6 0 3 3 4 - 7 3
18.
Специя
 4 0 2 2 1 - 3 2
19.
ФералпиСало
 4 0 1 3 2 - 6 1
20.
Лекко
 4 0 0 4 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Кремонезе
 5 4 1 0 10 - 5 13
3.
Катанзаро
 5 3 2 0 9 - 6 11
4.
Парма
 4 3 0 1 11 - 5 9
5.
Модена
 5 2 3 0 5 - 3 9
6.
Венеция
 5 2 2 1 5 - 3 8
7.
Зюйдтироль
 5 2 2 1 7 - 5 8
8.
Пиза
 5 2 2 1 3 - 2 8
9.
Брешия
 3 2 1 0 3 - 0 7
10.
Комо
 5 2 1 2 6 - 6 7
11.
Козенца
 5 2 1 2 4 - 5 7
12.
Бари
 5 1 3 1 4 - 4 6
13.
Сампдория
 5 1 3 1 5 - 5 6
14.
Читтаделла
 5 1 2 2 5 - 7 5
15.
Реджо-Аудаче
 5 1 2 2 4 - 7 5
16.
Специя
 5 1 2 2 7 - 10 5
17.
Асколи
 6 1 2 3 6 - 10 5
18.
Лекко
 4 1 1 2 3 - 6 4
19.
ФералпиСало
 6 1 1 4 3 - 13 4
20.
Тернана
 4 0 1 3 4 - 8 1
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 7
Зюйдтироль Казираги Даниэль 6 (2)
Парма Бенедычак Адриан 6 (1)
Асколи Мендеш Педру 5
Катанзаро Вандепутте Яри 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 5
Венеция Дзампано Франческо 1 4
Комо Коне Бенджамин 1 4
ФералпиСало Чеппители Лука 5
Реджо-Аудаче Кабаши Элвис 5
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    Где смотреть матч Читтаделла 1:2 Кремонезе онлайн

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