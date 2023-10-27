Тур: 11. Стадион: Stadio P.C. Tombolato.
1:2
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаАнтов Валентин
32' Желтая карточкаAndrea Magrassi
38' Желтая карточкаКариссони Лоренцо
43' Желтая карточкаFederico Giraudo
79' Желтая карточкаАнжели Маттео
0:1
79' ГолРаванелли Лука
1:1
82' ГолВита Алессио
1:2
90' ГолВаскес Франко
90'+7
Ход матча
25'
32'
43'
79'
79'
0:1
82'
1:1
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 12
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 8
-
3 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
306 Количество передач 485
-
39 Владение мячом, % 61
26
Паван
Никола
16
Вита
Алессио
90
Кода
Массимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Паван НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Кода МассимоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
74 Цаджу ФранкНападающий
-
-
Главный тренер: Строппа Джованни
История личных встреч
Читтаделла
Кремонезе
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
17 матчей
29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.11
1.13
Среднее время на гол
81
80
Всего голов
4
15
Голов в среднем за матч
0.5
1.67
Среднее время на гол
180
54
Всего голов
14
24
Голов в среднем за матч
0.82
1.41
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
109
63
Бомбардиры внутри турнира
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Andrea Magrassi
|2
|0.18
|Кассано Клаудио
|2
|0.18
|Бранка Симоне
|1
|0.09
|Вита Алессио
|1
|0.09
|Кариссони Лоренцо
|1
|0.09
|Маистрелло Томми
|1
|0.09
|Паван Никола
|1
|0.09
|Filippo Pittarello
|1
|0.09
|Francesco Amatucci
|1
|0.09
|Federico Giraudo
|0
|0
|Тессьоре Андреа
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|7 (1)
|0.64
|Коллоколо Микеле
|2
|0.18
|Васкес Франко
|1
|0.09
|Кастаньетти Микеле
|1
|0.09
|Окереке Давид
|1
|0.09
|Пикель Шарль
|1
|0.09
|Раванелли Лука
|1
|0.09
|Серникола Леонардо
|0
|0
|Цаджу Франк
|0
|0
|Квальята Джакомо
|0
|0
Карточки
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|4
|0
|Federico Giraudo
|4
|0
|Кариссони Лоренцо
|4
|0
|Filippo Pittarello
|3
|0
|Анжели Маттео
|3
|0
|Сальви Алессандро
|2
|0
|Маистрелло Томми
|2
|0
|Вита Алессио
|2
|0
|Фраре Доменико
|2
|0
|Andrea Magrassi
|1
|0
|Мастрантонио Валерио
|1
|0
|Francesco Amatucci
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лочошвили Лука
|2
|1
|Квальята Джакомо
|2
|1
|Бьянкетти Маттео
|3
|0
|Раванелли Лука
|1
|1
|Бертолаччи Андреа
|2
|0
|Васкес Франко
|2
|0
|Антов Валентин
|2
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Кастаньетти Микеле
|1
|0
|Пикель Шарль
|1
|0
|Окереке Давид
|1
|0
|Коллоколо Микеле
|1
|0
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0
Результаты матчей
Читтаделла
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Кремонезе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
3
2
Читтаделла
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Кремонезе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
4
3
Читтаделла
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Кремонезе
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
7
5
Голы по времени матча
Забито
6
10
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
3
50%
4
40%
76-90
Пропущено
8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
25%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
38%
1
20%
76-90
Забито
5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Пропущено
7
6
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
11
15
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
2
18%
1
7%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
1
9%
5
33%
61-75
5
45%
5
33%
76-90
Пропущено
15
11
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
4
27%
1
9%
1-15
3
20%
2
18%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
2
13%
3
27%
46-60
1
7%
2
18%
61-75
3
20%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Читтаделла
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Пиза - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Читтаделла - Лекко 2:1 Катанзаро - Читтаделла 1:1
Читтаделла - Комо 0:3 Сампдория - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Венеция 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Парма - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Реджо-Аудаче 1:0 Эмполи - Читтаделла 1:2 Лупарензе - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Виртус Верона 2:0 Читтаделла - Лечче 0:3 Читтаделла - Тренто 1:3 Читтаделла - Комо 0:0 Зюйдтироль - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Беневенто 3:1 Бари - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Дженоа 0:1
Кремонезе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Комо - Кремонезе 1:3 Кремонезе - Парма 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2
Кремонезе - Асколи 2:2 Реджо-Аудаче - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Тернана - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Бари 0:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Кремонезе - Кротоне 3:1 Кремонезе - Дженоа 0:0 Кремонезе - Джиана Эрминио 1:2 Кремонезе - Гёзтепе 1:1 Кремонезе - Лумеццане 2:1 Кремонезе - Салернитана 2:0 Лацио - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Болонья 1:5 Ювентус - Кремонезе 2:0 Кремонезе - Специя 2:0
Результаты матчей
Читтаделла
Кремонезе
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
1:2
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Читтаделла
Кремонезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
83
38
56
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|7
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|6 (2)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|6 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|5
|Катанзаро
|Вандепутте Яри
|4 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 5
|Венеция
|Дзампано Франческо
|1 4
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 4
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|5
|Реджо-Аудаче
|Кабаши Элвис
|5