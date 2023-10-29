Тур: 11. Стадион: Альберто Бралья.
0'
1:0
17' ГолПалумбо Антонио
46' Желтая карточкаЛуперини Грегорио
51' Желтая карточкаПонси Фабио
55' Желтая карточкаДиаките Салим
2:0
56' ГолФальчинелли Диего
Ход матча
17'
1:0
51'
55'
56'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
16
Джерли
Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Джерли ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
90 Fabio Abiuso
-
-
-
-
-
Главный тренер: Paolo Bianco
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
История личных встреч
Модена
Тернана
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
10 матчей
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
10%
80%
10%
1 победа 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
2
0.8
Среднее время на гол
45
112
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1.2
1.6
Среднее время на гол
75
56
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
1.6
1.2
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
56
75
Бомбардиры внутри турнира
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стриццоло Лука
|3
|0.27
|Фальчинелли Диего
|2
|0.18
|Манкони Якопо
|1
|0.09
|Тремолада Лука
|1
|0.09
|Палумбо Антонио
|1
|0.09
|Заро Джованни
|1
|0.09
|Бонфанти Николас
|1
|0.09
|Fabio Abiuso
|1
|0.09
|Джерли Фабио
|0
|0
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раймондо Антонио
|2
|0.18
|Ди Стефано Филиппо
|2
|0.18
|Диаките Салим
|1
|0.09
|Фалетти Сесар
|1 (1)
|0.09
|Соренсен Фредерик
|1
|0.09
|Касасола Тиаго
|1
|0.09
|Челли Алессандро III
|1
|0.09
|Луперини Грегорио
|0
|0
|Пююхтя Никлас
|0
|0
|Мантовани Валерио
|0
|0
Карточки
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Shady Oukhadda
|2
|1
|Палумбо Антонио
|3
|0
|Манкони Якопо
|3
|0
|Заро Джованни
|3
|0
|Antonio Pergreffi
|3
|0
|Джерли Фабио
|2
|0
|Коттали Маттео
|2
|0
|Понси Фабио
|2
|0
|Стриццоло Лука
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Abdoul Guiebre
|1
|0
|Кристиан Каус
|1
|0
|Edoardo Duca
|1
|0
|Fabio Abiuso
|1
|0
|Kleis Bozhanaj
|1
|0
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фалетти Сесар
|4
|0
|Луперини Грегорио
|4
|0
|Лабойко Якуб
|4
|0
|Диаките Салим
|4
|0
|Капуано Марко
|2
|1
|Дионизи Федерико
|2
|0
|Челли Алессандро III
|2
|0
|Ди Стефано Филиппо
|2
|0
|Яннарилли Энтони
|1
|0
|Соренсен Фредерик
|1
|0
|Пройетти Маттиа
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
|Пююхтя Никлас
|1
|0
|Раймондо Антонио
|1
|0
|Фавазули Костантино
|1
|0
Результаты матчей
Модена
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Тернана
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
4
Модена
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Тернана
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
5
4
Модена
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
90% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Тернана
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
6
8
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
5
8
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
4
50%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
20%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
2
40%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
67%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
9
9
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
2
22%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
44%
3
33%
76-90
Пропущено
8
13
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
2
25%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
3
38%
6
46%
76-90
Результаты последних матчей
Модена
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Брешия - Модена 0:1 Бари - Модена 1:1 Модена - Палермо 0:2 Модена - Венеция 1:3
Зюйдтироль - Модена 0:0 Модена - Лекко 0:0 ФералпиСало - Модена 1:1 Модена - Пиза 2:0 Козенца - Модена 1:2 Модена - Асколи 1:0 Дженоа - Модена 4:3 Модена - Динамо Тирана 2:0 Торино - Модена 2:1 Модена - Фиоренцуола 1:1 Модена - Формиджине 9:0 Модена - Зюйдтироль 2:1 Беневенто - Модена 2:1 Модена - Бари 1:1 Венеция - Модена 5:0 Модена - СПАЛ 0:0
Тернана
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Тернана - Брешия 0:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Тернана - Реджо-Аудаче 3:0 Асколи - Тернана 2:0
Тернана - Зюйдтироль 1:1 Комо - Тернана 2:1 Тернана - Бари 0:0 Тернана - Кремонезе 0:1 Катанзаро - Тернана 2:1 Тернана - Сампдория 1:2 Салернитана - Тернана 1:0 Тернана - Фрозиноне 2:3 Комо - Тернана 3:1 Тернана - Зюйдтироль 0:1 Кальяри - Тернана 2:1 Тернана - Венеция 1:4 Тернана - Пиза 2:1 Брешия - Тернана 1:0 СПАЛ - Тернана 1:1 Тернана - Бари 1:0
Результаты матчей
Модена
Тернана
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Модена
Тернана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
33
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
64
28
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|23 - 9
|26
|2.
|11
|6
|3
|2
|18 - 14
|21
|3.
|0:2
|10
|6
|2
|2
|16 - 8
|20
|4.
|1:1
|11
|5
|4
|2
|15 - 10
|19
|5.
|2:0
|11
|5
|4
|2
|11 - 8
|19
|6.
|10
|5
|2
|3
|13 - 12
|17
|7.
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|8.
|11
|4
|4
|3
|14 - 12
|16
|9.
|11
|4
|3
|4
|14 - 11
|15
|10.
|1:1
|9
|3
|5
|1
|7 - 4
|14
|11.
|11
|3
|5
|3
|12 - 13
|14
|12.
|1:1
|11
|3
|4
|4
|10 - 11
|13
|13.
|11
|3
|4
|4
|11 - 15
|13
|14.
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|15.
|1:1
|11
|1
|9
|1
|10 - 10
|12
|16.
|11
|2
|3
|6
|11 - 16
|9
|17.
|10
|1
|5
|4
|8 - 13
|8
|18.
|2:0
|9
|2
|1
|6
|9 - 16
|7
|19.
|0:2
|11
|1
|3
|7
|9 - 15
|6
|20.
|11
|1
|2
|8
|5 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|2.
|1:1
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|3.
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|5.
|2:0
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|6.
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|8.
|5
|2
|1
|2
|10 - 6
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|10.
|0:2
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|11.
|1:1
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|12.
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|13.
|1:1
|5
|0
|5
|0
|5 - 5
|5
|14.
|0:2
|6
|1
|2
|3
|5 - 5
|5
|15.
|1:1
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|16.
|5
|1
|0
|4
|5 - 8
|3
|17.
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|18.
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|19.
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|20.
|2:0
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|3.
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|4.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|5.
|2:0
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|6.
|1:1
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|7.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|8.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|11.
|1:1
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|12.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|13.
|2:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|14.
|1:1
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|15.
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|16.
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|17.
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|18.
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|19.
|6
|1
|1
|4
|3 - 13
|4
|20.
|0:2
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|7 (2)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|7
|Парма
|Бенедычак Адриан
|6 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|5 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|5 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 6
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|6
|Венеция
|Дзампано Франческо
|1 4
|Пиза
|Леверб Максим
|1 4
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 4