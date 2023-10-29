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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Модена
2:1
Конец матча
Тернана
0'
1:0
17' Гол
Палумбо Антонио
46' Желтая карточка
Луперини Грегорио
51' Желтая карточка
Понси Фабио
55' Желтая карточка
Диаките Салим
2:0
56' Гол
Фальчинелли Диего
79' Желтая карточка
Фальчинелли Диего
83' Желтая карточка
Секулин Андреа
2:1
90' Гол
Дионизи Федерико
90'+7
12
Секулин
Андреа
99
Shady
Oukhadda
19
Заро
Джованни
33
Кристиан
Каус
27
Риччо
Алессандро
6
Маньино
Лука
16
Джерли
Фабио
5
Палумбо
Антонио
10
Тремолада
Лука
32
Стриццоло
Лука
7
Edoardo
Duca
1
Яннарилли
Энтони
13
Мантовани
Валерио
4
Соренсен
Фредерик
3
Челли
Алессандро
III
23
Диаките
Салим
71
Луперини
Грегорио
66
Пююхтя
Никлас
27
Фавазули
Костантино
44
Lorenzo
Lucchesi
17
Фавилли
Андреа
10
Фалетти
Сесар
Модена
4-3-1-2
Тернана
3-5-2

История личных встреч

Модена
Тернана

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

10%
80%
10%
1 победа 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

СB
2:1
СB
4:1
СB
2:1
СB
1:0
СB
1:2
СB
1:0
СB
3:3
СB
1:1
СB
1:2
СB
0:1

Голы

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

2
0.8

Среднее время на гол

45
112

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.2
1.6

Среднее время на гол

75
56

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

1.6
1.2

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

56
75

Бомбардиры внутри турнира

Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стриццоло Лука 3 0.27
Фальчинелли Диего 2 0.18
Манкони Якопо 1 0.09
Тремолада Лука 1 0.09
Палумбо Антонио 1 0.09
Заро Джованни 1 0.09
Бонфанти Николас 1 0.09
Fabio Abiuso 1 0.09
Джерли Фабио 0 0
Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раймондо Антонио 2 0.18
Ди Стефано Филиппо 2 0.18
Диаките Салим 1 0.09
Фалетти Сесар 1 (1) 0.09
Дионизи Федерико 1 0.09
Соренсен Фредерик 1 0.09
Касасола Тиаго 1 0.09
Челли Алессандро III 1 0.09
Луперини Грегорио 0 0
Пююхтя Никлас 0 0
Мантовани Валерио 0 0

Карточки

Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Shady Oukhadda 2 1
Палумбо Антонио 3 0
Манкони Якопо 3 0
Заро Джованни 3 0
Antonio Pergreffi 3 0
Джерли Фабио 2 0
Коттали Маттео 2 0
Понси Фабио 2 0
Секулин Андреа 1 0
Фальчинелли Диего 1 0
Стриццоло Лука 1 0
Гарджуло Марио 1 0
Abdoul Guiebre 1 0
Кристиан Каус 1 0
Edoardo Duca 1 0
Fabio Abiuso 1 0
Kleis Bozhanaj 1 0
Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фалетти Сесар 4 0
Луперини Грегорио 4 0
Лабойко Якуб 4 0
Диаките Салим 4 0
Капуано Марко 2 1
Дионизи Федерико 2 0
Челли Алессандро III 2 0
Ди Стефано Филиппо 2 0
Яннарилли Энтони 1 0
Соренсен Фредерик 1 0
Пройетти Маттиа 1 0
Богдан Лука 1 0
Пююхтя Никлас 1 0
Раймондо Антонио 1 0
Фавазули Костантино 1 0

Результаты матчей

Модена
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Тернана
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
5
Модена
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Тернана
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

5
4
Модена
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
82% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Тернана
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

6
9

Голы по времени матча

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Пропущено

6
10
0 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
33%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
4
40%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
20%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
2
40%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
67%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

11
10
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
2
18%
3
30%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
36%
4
40%
76-90

Пропущено

9
15
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
2
22%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
4
44%
6
40%
76-90

Результаты последних матчей

Модена
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Брешия - Модена 0:1 Бари - Модена 1:1 Модена - Палермо 0:2 Модена - Венеция 1:3
Зюйдтироль - Модена 0:0 Модена - Лекко 0:0 ФералпиСало - Модена 1:1 Модена - Пиза 2:0 Козенца - Модена 1:2 Модена - Асколи 1:0 Дженоа - Модена 4:3 Модена - Динамо Тирана 2:0 Торино - Модена 2:1 Модена - Фиоренцуола 1:1 Модена - Формиджине 9:0 Модена - Зюйдтироль 2:1 Беневенто - Модена 2:1 Модена - Бари 1:1 Венеция - Модена 5:0 Модена - СПАЛ 0:0
Тернана
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Тернана - Брешия 0:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Тернана - Реджо-Аудаче 3:0 Асколи - Тернана 2:0
Тернана - Зюйдтироль 1:1 Комо - Тернана 2:1 Тернана - Бари 0:0 Тернана - Кремонезе 0:1 Катанзаро - Тернана 2:1 Тернана - Сампдория 1:2 Салернитана - Тернана 1:0 Тернана - Фрозиноне 2:3 Комо - Тернана 3:1 Тернана - Зюйдтироль 0:1 Кальяри - Тернана 2:1 Тернана - Венеция 1:4 Тернана - Пиза 2:1 Брешия - Тернана 1:0 СПАЛ - Тернана 1:1 Тернана - Бари 1:0

Результаты матчей

Модена
Тернана

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Модена
Тернана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
4
3
8
1.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 11 8 2 1 23 - 9 26
2.
Венеция
 11 6 3 2 16 - 10 21
3.
Катанзаро
 11 6 3 2 18 - 14 21
4.
Палермо
 10 6 2 2 17 - 8 20
5.
Модена
 11 5 4 2 11 - 9 19
6.
Комо
 10 5 2 3 13 - 12 17
7.
Зюйдтироль
 10 4 4 2 16 - 11 16
8.
Кремонезе
 11 4 4 3 14 - 12 16
9.
Козенца
 11 4 3 4 14 - 11 15
10.
Реджо-Аудаче
 11 3 5 3 12 - 13 14
11.
Бари
 11 2 8 1 11 - 10 14
12.
Брешия
 9 3 4 2 7 - 5 13
13.
Читтаделла
 11 3 4 4 11 - 15 13
14.
Асколи
 11 3 3 5 13 - 15 12
15.
Пиза
 11 3 3 5 10 - 12 12
16.
Сампдория
 11 2 3 6 11 - 16 9
17.
Специя
 10 1 5 4 8 - 13 8
18.
Лекко
 9 2 1 6 9 - 17 7
19.
Тернана
 11 1 3 7 10 - 15 6
20.
ФералпиСало
 11 1 2 8 5 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 6 4 2 0 9 - 3 14
2.
Венеция
 6 4 1 1 11 - 7 13
3.
Катанзаро
 5 3 1 1 9 - 7 10
4.
Комо
 5 3 1 1 7 - 6 10
5.
Модена
 6 3 1 2 6 - 6 10
6.
Зюйдтироль
 5 2 2 1 9 - 6 8
7.
Читтаделла
 6 2 2 2 6 - 8 8
8.
Козенца
 5 2 1 2 10 - 6 7
9.
Палермо
 5 2 1 2 8 - 6 7
10.
Асколи
 5 2 1 2 7 - 5 7
11.
Реджо-Аудаче
 5 1 3 1 5 - 6 6
12.
Брешия
 6 1 3 2 4 - 5 6
13.
Бари
 5 0 5 0 5 - 5 5
14.
Тернана
 6 1 2 3 5 - 5 5
15.
Пиза
 5 1 1 3 6 - 8 4
16.
Сампдория
 5 1 0 4 5 - 8 3
17.
Специя
 5 0 3 2 1 - 3 3
18.
Кремонезе
 6 0 3 3 4 - 7 3
19.
ФералпиСало
 5 0 1 4 2 - 9 1
20.
Лекко
 4 0 0 4 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Кремонезе
 5 4 1 0 10 - 5 13
3.
Парма
 5 4 0 1 14 - 6 12
4.
Катанзаро
 6 3 2 1 9 - 7 11
5.
Модена
 5 2 3 0 5 - 3 9
6.
Бари
 6 2 3 1 6 - 5 9
7.
Венеция
 5 2 2 1 5 - 3 8
8.
Зюйдтироль
 5 2 2 1 7 - 5 8
9.
Реджо-Аудаче
 6 2 2 2 7 - 7 8
10.
Пиза
 6 2 2 2 4 - 4 8
11.
Козенца
 6 2 2 2 4 - 5 8
12.
Брешия
 3 2 1 0 3 - 0 7
13.
Комо
 5 2 1 2 6 - 6 7
14.
Лекко
 5 2 1 2 5 - 7 7
15.
Сампдория
 6 1 3 2 6 - 8 6
16.
Читтаделла
 5 1 2 2 5 - 7 5
17.
Специя
 5 1 2 2 7 - 10 5
18.
Асколи
 6 1 2 3 6 - 10 5
19.
ФералпиСало
 6 1 1 4 3 - 13 4
20.
Тернана
 5 0 1 4 5 - 10 1
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 7 (2)
Кремонезе Кода Массимо 7
Парма Бенедычак Адриан 6 (1)
Парма Ман Деннис 5 (1)
Асколи Мендеш Педру 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 6
ФералпиСало Чеппители Лука 6
Венеция Дзампано Франческо 1 4
Пиза Леверб Максим 1 4
Комо Коне Бенджамин 1 4
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      Г О О О О Л - Палумбо Антонио бьет в цель!
    • 15'
      Кристиан Каус уходит с поля. Понси Фабио выходит вместо него
    • 2'
      Г О О О О Л - Edoardo Duca бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Модена 2:1 Тернана онлайн

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