Тур: 11. Стадион: Марио Ригамонти.
0'
9' Желтая карточкаДи Чезаре Валерио
1:0
11' ПенальтиМончини Габриэле
23' Желтая карточкаСибилли Джузеппе
57' Желтая карточкаБьярнасон Биркир
1:1
58' ГолДьяв Давиде
Ход матча
11'
1:0
23'
57'
58'
1:1
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
22
Бренно
18
Дьяв
Давиде
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Daniele Gastaldello
- Основной состав
-
22 БренноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дьяв ДавидеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
49 Араму МаттиаПолузащитник
- Нападающий
-
11 Ismail Achik
-
-
-
Главный тренер: Марино Паскуале
История личных встреч
Брешия
Бари
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед
22 матча
22.7%
40.9%
36.4%
5 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
13.6%
45.5%
40.9%
3 победы 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.18
1
Среднее время на гол
76
90
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
1.91
1.18
Среднее время на гол
47
76
Всего голов
34
24
Голов в среднем за матч
1.55
1.09
Тотал матчей
2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
58
82
Бомбардиры внутри турнира
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мончини Габриэле
|3 (1)
|0.33
|Бизоли Димитри
|1
|0.11
|Боррелли Дженнаро
|1
|0.11
|Бьярнасон Биркир
|1
|0.11
|Бьянки Флавио
|1
|0.11
|Папетти Андреа
|0
|0
|Riccardo Fogliata
|0
|0
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сибилли Джузеппе
|2
|0.18
|Куцупиас Илиас
|2
|0.18
|Насти Марко
|2
|0.18
|Ди Чезаре Валерио
|1
|0.09
|Дьяв Давиде
|1
|0.09
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0.09
|Майелло Раффаэле
|0
|0
|Викари Франческо
|0
|0
|Араму Маттиа
|0
|0
|Акампора Дженнаро
|0
|0
|Дорваль Мехди
|0
|0
Карточки
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бизоли Димитри
|3
|0
|Бьярнасон Биркир
|2
|0
|Пагера Фабрицио
|2
|0
|Фарес Мохамед
|2
|0
|Кистана Андреа
|2
|0
|Галацци Николас
|2
|0
|Леццерини Лука
|1
|0
|Мончини Габриэле
|1
|0
|Адорни Давиде
|1
|0
|Дикманн Лоренцо
|1
|0
|Папетти Андреа
|1
|0
|Олзер Джакомо
|1
|0
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Чезаре Валерио
|6
|1
|Сибилли Джузеппе
|4
|0
|Насти Марко
|3
|0
|Майелло Раффаэле
|2
|0
|Акампора Дженнаро
|2
|0
|Риччи Джакомо
|2
|0
|Бренно
|2
|0
|Майта Маттиа
|0
|1
|Менез Жереми
|1
|0
|Бенали Ахмед
|1
|0
|Викари Франческо
|1
|0
|Дьяв Давиде
|1
|0
|Дорваль Мехди
|1
|0
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0
Результаты матчей
Брешия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Бари
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Брешия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
5
Брешия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
8
Голы по времени матча
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
25%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
67%
3
75%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
67%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
6
9
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
1
17%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
2
33%
2
22%
61-75
2
33%
1
11%
76-90
Пропущено
3
9
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 7
2
67%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
33%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Брешия
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Брешия - Модена 0:1 Тернана - Брешия 0:1 Брешия - ФералпиСало 1:1 Брешия - Асколи 1:1
Специя - Брешия 0:0 Брешия - Венеция 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Брешия - Козенца 1:0 Мантуя - Брешия 3:0 Брешия - Падова 1:1 Лумеццане - Брешия 1:4 Брешия - Козенца 1:1 Козенца - Брешия 1:0 Палермо - Брешия 2:2 Брешия - Пиза 1:1 Парма - Брешия 2:0 Брешия - Козенца 2:1 Реджина - Брешия 1:2 СПАЛ - Брешия 2:2 Брешия - Тернана 1:0
Бари
(20 матчей)
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 поражений
Бари - Модена 1:1 Реджо-Аудаче - Бари 1:1 Бари - Комо 1:1 Парма - Бари 2:1
Бари - Катанзаро 2:2 Пиза - Бари 1:1 Тернана - Бари 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Кремонезе - Бари 0:1 Бари - Палермо 0:0 Бари - Парма 0:3 Бари - Дельфино Кури Пескара 5:0 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1 Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Дженоа - Бари 4:3 Бари - Реджина 1:0 Модена - Бари 1:1 Бари - Читтаделла 1:1
Результаты матчей
Брешия
Бари
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
5 раз 50%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Брешия
Бари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
41
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
82
17
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|23 - 9
|26
|2.
|11
|6
|3
|2
|18 - 14
|21
|3.
|0:2
|10
|6
|2
|2
|16 - 8
|20
|4.
|1:1
|11
|5
|4
|2
|15 - 10
|19
|5.
|2:0
|11
|5
|4
|2
|11 - 8
|19
|6.
|10
|5
|2
|3
|13 - 12
|17
|7.
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|8.
|11
|4
|4
|3
|14 - 12
|16
|9.
|11
|4
|3
|4
|14 - 11
|15
|10.
|1:1
|9
|3
|5
|1
|7 - 4
|14
|11.
|11
|3
|5
|3
|12 - 13
|14
|12.
|1:1
|11
|3
|4
|4
|10 - 11
|13
|13.
|11
|3
|4
|4
|11 - 15
|13
|14.
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|15.
|1:1
|11
|1
|9
|1
|10 - 10
|12
|16.
|11
|2
|3
|6
|11 - 16
|9
|17.
|10
|1
|5
|4
|8 - 13
|8
|18.
|2:0
|9
|2
|1
|6
|9 - 16
|7
|19.
|0:2
|11
|1
|3
|7
|9 - 15
|6
|20.
|11
|1
|2
|8
|5 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|2.
|1:1
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|3.
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|5.
|2:0
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|6.
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|8.
|5
|2
|1
|2
|10 - 6
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|10.
|0:2
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|11.
|1:1
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|12.
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|13.
|1:1
|5
|0
|5
|0
|5 - 5
|5
|14.
|0:2
|6
|1
|2
|3
|5 - 5
|5
|15.
|1:1
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|16.
|5
|1
|0
|4
|5 - 8
|3
|17.
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|18.
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|19.
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|20.
|2:0
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|3.
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|4.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|5.
|2:0
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|6.
|1:1
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|7.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|8.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|11.
|1:1
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|12.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|13.
|2:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|14.
|1:1
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|15.
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|16.
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|17.
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|18.
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|19.
|6
|1
|1
|4
|3 - 13
|4
|20.
|0:2
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|7 (2)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|7
|Парма
|Бенедычак Адриан
|6 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|5 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|5 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 6
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|6
|Венеция
|Дзампано Франческо
|1 4
|Пиза
|Леверб Максим
|1 4
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 4