Тур: 11. Стадион: Марио Ригамонти.
0'
9' Желтая карточкаДи Чезаре Валерио
1:0
11' ПенальтиМончини Габриэле
23' Желтая карточкаСибилли Джузеппе
57' Желтая карточкаБьярнасон Биркир
1:1
58' ГолДьяв Давиде
74' Желтая карточкаГалацци Николас
1:2
76' ГолВикари Франческо
80' Желтая карточкаОлзер Джакомо
85' Желтая карточкаКуцупиас Илиас
90'+6
Ход матча
11'
1:0
23'
57'
58'
1:1
74'
76'
80'
85'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 6
-
2 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 21
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
389 Количество передач 315
-
55 Владение мячом, % 45
22
Бренно
18
Дьяв
Давиде
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Daniele Gastaldello
- Основной состав
-
22 БренноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дьяв ДавидеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
49 Араму МаттиаПолузащитник
- Нападающий
-
11 Ismail Achik
-
-
-
Главный тренер: Марино Паскуале
История личных встреч
Брешия
Бари
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед
22 матча
22.7%
40.9%
36.4%
5 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
13.6%
45.5%
40.9%
3 победы 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.18
1
Среднее время на гол
76
90
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
1.91
1.18
Среднее время на гол
47
76
Всего голов
34
24
Голов в среднем за матч
1.55
1.09
Тотал матчей
2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
58
82
Бомбардиры внутри турнира
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мончини Габриэле
|3 (1)
|0.33
|Бизоли Димитри
|1
|0.11
|Боррелли Дженнаро
|1
|0.11
|Бьярнасон Биркир
|1
|0.11
|Бьянки Флавио
|1
|0.11
|Папетти Андреа
|0
|0
|Riccardo Fogliata
|0
|0
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сибилли Джузеппе
|2
|0.18
|Дьяв Давиде
|2
|0.18
|Куцупиас Илиас
|2
|0.18
|Насти Марко
|2
|0.18
|Викари Франческо
|1
|0.09
|Ди Чезаре Валерио
|1
|0.09
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0.09
|Майелло Раффаэле
|0
|0
|Араму Маттиа
|0
|0
|Акампора Дженнаро
|0
|0
|Риччи Джакомо
|0
|0
|Дорваль Мехди
|0
|0
Карточки
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьярнасон Биркир
|3
|0
|Бизоли Димитри
|3
|0
|Галацци Николас
|3
|0
|Пагера Фабрицио
|2
|0
|Фарес Мохамед
|2
|0
|Кистана Андреа
|2
|0
|Олзер Джакомо
|2
|0
|Леццерини Лука
|1
|0
|Мончини Габриэле
|1
|0
|Адорни Давиде
|1
|0
|Дикманн Лоренцо
|1
|0
|Папетти Андреа
|1
|0
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Чезаре Валерио
|6
|1
|Сибилли Джузеппе
|4
|0
|Насти Марко
|3
|0
|Майелло Раффаэле
|2
|0
|Акампора Дженнаро
|2
|0
|Риччи Джакомо
|2
|0
|Бренно
|2
|0
|Майта Маттиа
|0
|1
|Менез Жереми
|1
|0
|Бенали Ахмед
|1
|0
|Викари Франческо
|1
|0
|Дьяв Давиде
|1
|0
|Куцупиас Илиас
|1
|0
|Дорваль Мехди
|1
|0
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0
Результаты матчей
Брешия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Бари
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
3
Брешия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Бари
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
5
Брешия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Бари
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
8
Голы по времени матча
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
33%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
40%
4
80%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
67%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
7
11
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
2
29%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
14%
3
27%
46-60
2
29%
2
18%
61-75
2
29%
2
18%
76-90
Пропущено
5
10
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
2
40%
4
40%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
40%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Брешия
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Брешия - Модена 0:1 Тернана - Брешия 0:1 Брешия - ФералпиСало 1:1 Брешия - Асколи 1:1
Специя - Брешия 0:0 Брешия - Венеция 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Брешия - Козенца 1:0 Мантуя - Брешия 3:0 Брешия - Падова 1:1 Лумеццане - Брешия 1:4 Брешия - Козенца 1:1 Козенца - Брешия 1:0 Палермо - Брешия 2:2 Брешия - Пиза 1:1 Парма - Брешия 2:0 Брешия - Козенца 2:1 Реджина - Брешия 1:2 СПАЛ - Брешия 2:2 Брешия - Тернана 1:0
Бари
(20 матчей)
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 поражений
Бари - Модена 1:1 Реджо-Аудаче - Бари 1:1 Бари - Комо 1:1 Парма - Бари 2:1
Бари - Катанзаро 2:2 Пиза - Бари 1:1 Тернана - Бари 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Кремонезе - Бари 0:1 Бари - Палермо 0:0 Бари - Парма 0:3 Бари - Дельфино Кури Пескара 5:0 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1 Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Дженоа - Бари 4:3 Бари - Реджина 1:0 Модена - Бари 1:1 Бари - Читтаделла 1:1
Результаты матчей
Брешия
Бари
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:1
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:1
5 раз 45%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Брешия
Бари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
51
12
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
92
18
29
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|7 (2)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|7
|Парма
|Бенедычак Адриан
|6 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|5 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|5 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 6
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|6
|Венеция
|Дзампано Франческо
|1 4
|Пиза
|Леверб Максим
|1 4
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 4