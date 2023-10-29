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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Брешия
1:2
Конец матча
Бари
0'
9' Желтая карточка
Ди Чезаре Валерио
1:0
11' Пенальти
Мончини Габриэле
23' Желтая карточка
Сибилли Джузеппе
57' Желтая карточка
Бьярнасон Биркир
1:1
58' Гол
Дьяв Давиде
74' Желтая карточка
Галацци Николас
1:2
76' Гол
Викари Франческо
80' Желтая карточка
Олзер Джакомо
85' Желтая карточка
Куцупиас Илиас
90'+6
1
Леццерини
Лука
32
Папетти
Андреа
21
Riccardo
Fogliata
14
Мангравити
Массимилиано
18
Яллоу
Александр
25
Бизоли
Димитри
4
Пагера
Фабрицио
7
Бьярнасон
Биркир
3
Уар
Матье
11
Мончини
Габриэле
9
Бьянки
Флавио
22
Бренно
93
Дорваль
Мехди
6
Ди
Чезаре
Валерио
23
Викари
Франческо
99
Фработта
Джанлука
26
Куцупиас
Илиас
25
Пучино
Раффаэле
44
Акампора
Дженнаро
9
Насти
Марко
20
Сибилли
Джузеппе
18
Дьяв
Давиде
Брешия
3-5-2
Бари
4-3-2-1

История личных встреч

Брешия
Бари

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

22 матча

22.7%
40.9%
36.4%
5 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

13.6%
45.5%
40.9%
3 победы 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

СB
0:2
СB
6:2
СB
3:0
СB
2:1
СB
2:0
СB
1:1
СB
2:3
СB
1:2
СB
3:2
СB
2:1
СB
2:1
СB
0:0
СB
1:1
СB
1:1
СB
2:2
СB
1:3
СA
2:0
СA
2:1
СB
0:0
СB
1:1
СB
0:0
СB
0:0

Голы

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.18
1

Среднее время на гол

76
90

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.91
1.18

Среднее время на гол

47
76

Всего голов

34
24

Голов в среднем за матч

1.55
1.09

Тотал матчей

2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

58
82

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мончини Габриэле 3 (1) 0.33
Бизоли Димитри 1 0.11
Боррелли Дженнаро 1 0.11
Бьярнасон Биркир 1 0.11
Бьянки Флавио 1 0.11
Папетти Андреа 0 0
Riccardo Fogliata 0 0
Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сибилли Джузеппе 2 0.18
Дьяв Давиде 2 0.18
Куцупиас Илиас 2 0.18
Насти Марко 2 0.18
Викари Франческо 1 0.09
Ди Чезаре Валерио 1 0.09
Akpa Chukwu Hemsley 1 0.09
Майелло Раффаэле 0 0
Араму Маттиа 0 0
Акампора Дженнаро 0 0
Риччи Джакомо 0 0
Дорваль Мехди 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьярнасон Биркир 3 0
Бизоли Димитри 3 0
Галацци Николас 3 0
Пагера Фабрицио 2 0
Фарес Мохамед 2 0
Кистана Андреа 2 0
Олзер Джакомо 2 0
Леццерини Лука 1 0
Мончини Габриэле 1 0
Адорни Давиде 1 0
Дикманн Лоренцо 1 0
Папетти Андреа 1 0
Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Чезаре Валерио 6 1
Сибилли Джузеппе 4 0
Насти Марко 3 0
Майелло Раффаэле 2 0
Акампора Дженнаро 2 0
Риччи Джакомо 2 0
Бренно 2 0
Майта Маттиа 0 1
Менез Жереми 1 0
Бенали Ахмед 1 0
Викари Франческо 1 0
Дьяв Давиде 1 0
Куцупиас Илиас 1 0
Дорваль Мехди 1 0
Akpa Chukwu Hemsley 1 0

Результаты матчей

Брешия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Бари
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
3
Брешия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Бари
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
5
Брешия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Бари
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
8

Голы по времени матча

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
33%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
40%
4
80%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
67%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

7
11
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
2
29%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
14%
3
27%
46-60
2
29%
2
18%
61-75
2
29%
2
18%
76-90

Пропущено

5
10
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
2
40%
4
40%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
40%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Брешия - Модена 0:1 Тернана - Брешия 0:1 Брешия - ФералпиСало 1:1 Брешия - Асколи 1:1
Специя - Брешия 0:0 Брешия - Венеция 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Брешия - Козенца 1:0 Мантуя - Брешия 3:0 Брешия - Падова 1:1 Лумеццане - Брешия 1:4 Брешия - Козенца 1:1 Козенца - Брешия 1:0 Палермо - Брешия 2:2 Брешия - Пиза 1:1 Парма - Брешия 2:0 Брешия - Козенца 2:1 Реджина - Брешия 1:2 СПАЛ - Брешия 2:2 Брешия - Тернана 1:0
Бари
(20 матчей)
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 поражений
Бари - Модена 1:1 Реджо-Аудаче - Бари 1:1 Бари - Комо 1:1 Парма - Бари 2:1
Бари - Катанзаро 2:2 Пиза - Бари 1:1 Тернана - Бари 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Кремонезе - Бари 0:1 Бари - Палермо 0:0 Бари - Парма 0:3 Бари - Дельфино Кури Пескара 5:0 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1 Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Дженоа - Бари 4:3 Бари - Реджина 1:0 Модена - Бари 1:1 Бари - Читтаделла 1:1

Результаты матчей

Брешия
Бари

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:1
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:1
5 раз 45%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Брешия
Бари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1
2
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
9
2
1
8
1.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 11 8 2 1 23 - 9 26
2.
Венеция
 11 6 3 2 16 - 10 21
3.
Катанзаро
 11 6 3 2 18 - 14 21
4.
Палермо
 10 6 2 2 17 - 8 20
5.
Модена
 11 5 4 2 11 - 9 19
6.
Комо
 10 5 2 3 13 - 12 17
7.
Зюйдтироль
 10 4 4 2 16 - 11 16
8.
Кремонезе
 11 4 4 3 14 - 12 16
9.
Козенца
 11 4 3 4 14 - 11 15
10.
Реджо-Аудаче
 11 3 5 3 12 - 13 14
11.
Бари
 11 2 8 1 11 - 10 14
12.
Брешия
 9 3 4 2 7 - 5 13
13.
Читтаделла
 11 3 4 4 11 - 15 13
14.
Асколи
 11 3 3 5 13 - 15 12
15.
Пиза
 11 3 3 5 10 - 12 12
16.
Сампдория
 11 2 3 6 11 - 16 9
17.
Специя
 10 1 5 4 8 - 13 8
18.
Лекко
 9 2 1 6 9 - 17 7
19.
Тернана
 11 1 3 7 10 - 15 6
20.
ФералпиСало
 11 1 2 8 5 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 6 4 2 0 9 - 3 14
2.
Венеция
 6 4 1 1 11 - 7 13
3.
Катанзаро
 5 3 1 1 9 - 7 10
4.
Комо
 5 3 1 1 7 - 6 10
5.
Модена
 6 3 1 2 6 - 6 10
6.
Зюйдтироль
 5 2 2 1 9 - 6 8
7.
Читтаделла
 6 2 2 2 6 - 8 8
8.
Козенца
 5 2 1 2 10 - 6 7
9.
Палермо
 5 2 1 2 8 - 6 7
10.
Асколи
 5 2 1 2 7 - 5 7
11.
Реджо-Аудаче
 5 1 3 1 5 - 6 6
12.
Брешия
 6 1 3 2 4 - 5 6
13.
Бари
 5 0 5 0 5 - 5 5
14.
Тернана
 6 1 2 3 5 - 5 5
15.
Пиза
 5 1 1 3 6 - 8 4
16.
Сампдория
 5 1 0 4 5 - 8 3
17.
Специя
 5 0 3 2 1 - 3 3
18.
Кремонезе
 6 0 3 3 4 - 7 3
19.
ФералпиСало
 5 0 1 4 2 - 9 1
20.
Лекко
 4 0 0 4 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Кремонезе
 5 4 1 0 10 - 5 13
3.
Парма
 5 4 0 1 14 - 6 12
4.
Катанзаро
 6 3 2 1 9 - 7 11
5.
Модена
 5 2 3 0 5 - 3 9
6.
Бари
 6 2 3 1 6 - 5 9
7.
Венеция
 5 2 2 1 5 - 3 8
8.
Зюйдтироль
 5 2 2 1 7 - 5 8
9.
Реджо-Аудаче
 6 2 2 2 7 - 7 8
10.
Пиза
 6 2 2 2 4 - 4 8
11.
Козенца
 6 2 2 2 4 - 5 8
12.
Брешия
 3 2 1 0 3 - 0 7
13.
Комо
 5 2 1 2 6 - 6 7
14.
Лекко
 5 2 1 2 5 - 7 7
15.
Сампдория
 6 1 3 2 6 - 8 6
16.
Читтаделла
 5 1 2 2 5 - 7 5
17.
Специя
 5 1 2 2 7 - 10 5
18.
Асколи
 6 1 2 3 6 - 10 5
19.
ФералпиСало
 6 1 1 4 3 - 13 4
20.
Тернана
 5 0 1 4 5 - 10 1
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 7 (2)
Кремонезе Кода Массимо 7
Парма Бенедычак Адриан 6 (1)
Парма Ман Деннис 5 (1)
Асколи Мендеш Педру 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 6
ФералпиСало Чеппители Лука 6
Венеция Дзампано Франческо 1 4
Пиза Леверб Максим 1 4
Комо Коне Бенджамин 1 4
Весь список
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