Тур: 11. Стадион: Ренцо Барбера.
0'
0:1
8' ГолКрочата Джованни
14' Желтая карточкаЦельяк Ведран
0:2
41' ГолСерсанти Алессандро
43' Желтая карточкаAlessandro Caporale
45' Желтая карточкаМатею Алеш
68' Желтая карточкаШтулац Лео
Ход матча
8'
14'
41'
45'
68'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 7
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
37
Матею
Алеш
20
Aljosa
Vasic
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Aljosa VasicПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Ivan MarconiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ионице АртурПолузащитник
-
99 Бузо НиколоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
-
83 Лемменс МатсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
68 Brayan Boci
-
-
-
-
Главный тренер: Эмилиано Бонаццоли
Бомбардиры внутри турнира
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манкузо Леонардо
|3
|0.3
|Брунори Маттео
|3 (1)
|0.3
|Штулац Лео
|2
|0.2
|Хендерсон Лиам
|1
|0.1
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.1
|Солери Эдоардо
|1
|0.1
|Сегре Джакопо
|1
|0.1
|Лучиони Фабио
|1
|0.1
|Инсинье Роберто
|1
|0.1
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.1
|Аурелио Джузеппе
|1
|0.1
|Ди Мариано Франческо
|0
|0
|Nicolo Valente
|0
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|0
|0
Лекко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ионице Артур
|1
|0.11
|Alessandro Caporale
|1
|0.11
|Эусепи Умберто
|1
|0.11
|Новакович Андрия
|1
|0.11
|Крочата Джованни
|1
|0.11
|Alessandro Bianconi
|1
|0.11
|Бузо Николо
|1
|0.11
|Mattia Tordini
|1
|0.11
|Серсанти Алессандро
|1
|0.11
|Лепоре Франко
|0
|0
|Luca Giudici
|0
|0
|Lorenzo Di Stefano
|0
|0
Карточки
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лучиони Фабио
|3
|0
|Кулибали Мамаду
|3
|0
|Сегре Джакопо
|2
|0
|Брунори Маттео
|2
|0
|Гомес Клаудио
|2
|0
|Аурелио Джузеппе
|2
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Ди Франческо Федерико
|1
|0
|Штулац Лео
|1
|0
|Ivan Marconi
|1
|0
|Чеккарони Пьетро
|1
|0
|Матею Алеш
|1
|0
|Nicolo Valente
|1
|0
|Aljosa Vasic
|1
|0
Лекко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крочата Джованни
|4
|0
|Alessandro Caporale
|3
|0
|Марроне Лука
|2
|0
|Новакович Андрия
|2
|0
|Бузо Николо
|2
|0
|Mattia Tordini
|2
|0
|Серсанти Алессандро
|2
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|2
|0
|Цельяк Ведран
|1
|0
|Ионице Артур
|1
|0
|Мельграти Рикардо
|1
|0
|Matteo Battistini
|1
|0
|Alessandro Bianconi
|1
|0
Результаты матчей
Палермо
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Лекко
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
1
Палермо
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Лекко
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
10
Упущенные победы
9
0
Палермо
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Лекко
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
11
Упущенные победы
11
1
Голы по времени матча
Забито
7
3
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
33%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Забито
9
4
2 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
4
44%
2
50%
76-90
Пропущено
2
10
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
20%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
1
50%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
16
7
3 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
3
19%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
19%
1
14%
46-60
3
19%
1
14%
61-75
7
44%
3
43%
76-90
Пропущено
6
16
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
50%
2
13%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
2
33%
2
13%
61-75
1
17%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Палермо
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Палермо - Специя 2:2 Модена - Палермо 0:2 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Палермо 1:3
Палермо - Козенца 0:1 Асколи - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 3:0 Реджо-Аудаче - Палермо 1:3 Палермо - Мелита 5:1 Бари - Палермо 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Тренто - Палермо 0:3 Леньяго Салус - Палермо 1:1 Болонья - Палермо 2:2 Палермо - Виртус Верона 0:1 Палермо - Брешия 2:2 Кальяри - Палермо 2:1 Палермо - СПАЛ 2:1 Комо - Палермо 1:1 Палермо - Беневенто 1:1
Лекко
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Пиза - Лекко 1:2 Лекко - Асколи 0:2 Козенца - Лекко 3:0 Читтаделла - Лекко 2:1
Лекко - ФералпиСало 1:2 Модена - Лекко 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Лекко - Катанзаро 3:4 Про Верчелли - Лекко 0:2 Лекко - Фоджа 3:1 Фоджа - Лекко 1:2 Чезена - Лекко 0:1 Лекко - Чезена 1:2 Порденоне - Лекко 1:3 Лекко - Порденоне 0:1 Лекко - Анкона 1:1 Анкона - Лекко 2:2 Лекко - Про Верчелли 0:0 Падова - Лекко 3:1 Лекко - Про Патрия 2:1
Результаты матчей
Палермо
Лекко
Точный счет
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:2
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:2
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Палермо
Лекко
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
31
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
22
32
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
44
63
26
36
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|23 - 9
|26
|2.
|11
|6
|3
|2
|18 - 14
|21
|3.
|0:2
|10
|6
|2
|2
|16 - 8
|20
|4.
|1:1
|11
|5
|4
|2
|15 - 10
|19
|5.
|2:0
|11
|5
|4
|2
|11 - 8
|19
|6.
|10
|5
|2
|3
|13 - 12
|17
|7.
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|8.
|11
|4
|4
|3
|14 - 12
|16
|9.
|11
|4
|3
|4
|14 - 11
|15
|10.
|1:1
|9
|3
|5
|1
|7 - 4
|14
|11.
|11
|3
|5
|3
|12 - 13
|14
|12.
|1:1
|11
|3
|4
|4
|10 - 11
|13
|13.
|11
|3
|4
|4
|11 - 15
|13
|14.
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|15.
|1:1
|11
|1
|9
|1
|10 - 10
|12
|16.
|11
|2
|3
|6
|11 - 16
|9
|17.
|10
|1
|5
|4
|8 - 13
|8
|18.
|2:0
|9
|2
|1
|6
|9 - 16
|7
|19.
|0:2
|11
|1
|3
|7
|9 - 15
|6
|20.
|11
|1
|2
|8
|5 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|2.
|1:1
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|3.
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|5.
|2:0
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|6.
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|8.
|5
|2
|1
|2
|10 - 6
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|10.
|0:2
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|11.
|1:1
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|12.
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|13.
|1:1
|5
|0
|5
|0
|5 - 5
|5
|14.
|0:2
|6
|1
|2
|3
|5 - 5
|5
|15.
|1:1
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|16.
|5
|1
|0
|4
|5 - 8
|3
|17.
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|18.
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|19.
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|20.
|2:0
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|3.
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|4.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|5.
|2:0
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|6.
|1:1
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|7.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|8.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|11.
|1:1
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|12.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|13.
|2:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|14.
|1:1
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|15.
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|16.
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|17.
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|18.
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|19.
|6
|1
|1
|4
|3 - 13
|4
|20.
|0:2
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|7 (2)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|7
|Парма
|Бенедычак Адриан
|6 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|5 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|5 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 6
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|6
|Венеция
|Дзампано Франческо
|1 4
|Пиза
|Леверб Максим
|1 4
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 4