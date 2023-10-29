Тур: 11. Стадион: Ренцо Барбера.
0'
0:1
8' ГолКрочата Джованни
14' Желтая карточкаЦельяк Ведран
0:2
41' ГолСерсанти Алессандро
43' Желтая карточкаAlessandro Caporale
45' Желтая карточкаМатею Алеш
68' Желтая карточкаШтулац Лео
1:2
90' ПенальтиБрунори Маттео
90'+8
Ход матча
8'
0:1
14'
41'
45'
68'
90'
1:2
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 7
-
6 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
562 Количество передач 323
-
64 Владение мячом, % 36
37
Матею
Алеш
20
Aljosa
Vasic
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Aljosa VasicПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Ivan MarconiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ионице АртурПолузащитник
-
99 Бузо НиколоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
-
83 Лемменс МатсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
68 Brayan Boci
-
-
-
-
Главный тренер: Эмилиано Бонаццоли
Бомбардиры внутри турнира
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|4 (2)
|0.4
|Манкузо Леонардо
|3
|0.3
|Штулац Лео
|2
|0.2
|Хендерсон Лиам
|1
|0.1
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.1
|Солери Эдоардо
|1
|0.1
|Сегре Джакопо
|1
|0.1
|Лучиони Фабио
|1
|0.1
|Инсинье Роберто
|1
|0.1
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.1
|Аурелио Джузеппе
|1
|0.1
|Ди Мариано Франческо
|0
|0
|Nicolo Valente
|0
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|0
|0
Лекко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ионице Артур
|1
|0.11
|Alessandro Caporale
|1
|0.11
|Эусепи Умберто
|1
|0.11
|Новакович Андрия
|1
|0.11
|Крочата Джованни
|1
|0.11
|Alessandro Bianconi
|1
|0.11
|Бузо Николо
|1
|0.11
|Mattia Tordini
|1
|0.11
|Серсанти Алессандро
|1
|0.11
|Лепоре Франко
|0
|0
|Luca Giudici
|0
|0
|Lorenzo Di Stefano
|0
|0
Карточки
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лучиони Фабио
|3
|0
|Кулибали Мамаду
|3
|0
|Штулац Лео
|2
|0
|Сегре Джакопо
|2
|0
|Брунори Маттео
|2
|0
|Гомес Клаудио
|2
|0
|Аурелио Джузеппе
|2
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Ди Франческо Федерико
|1
|0
|Ivan Marconi
|1
|0
|Чеккарони Пьетро
|1
|0
|Матею Алеш
|1
|0
|Nicolo Valente
|1
|0
|Aljosa Vasic
|1
|0
Лекко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крочата Джованни
|4
|0
|Alessandro Caporale
|3
|0
|Марроне Лука
|2
|0
|Новакович Андрия
|2
|0
|Бузо Николо
|2
|0
|Mattia Tordini
|2
|0
|Серсанти Алессандро
|2
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|2
|0
|Цельяк Ведран
|1
|0
|Ионице Артур
|1
|0
|Мельграти Рикардо
|1
|0
|Matteo Battistini
|1
|0
|Alessandro Bianconi
|1
|0
Результаты матчей
Палермо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Лекко
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
3
1
Палермо
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Лекко
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
10
Упущенные победы
9
0
Палермо
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Лекко
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
12
Упущенные победы
12
1
Голы по времени матча
Забито
8
5
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
13%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
1
20%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
3
43%
76-90
Забито
9
4
2 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
4
44%
2
50%
76-90
Пропущено
2
10
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
20%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
1
50%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
17
9
3 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
3
18%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
3
18%
1
11%
46-60
3
18%
1
11%
61-75
8
47%
3
33%
76-90
Пропущено
8
17
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
13%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
50%
2
12%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
2
25%
2
12%
61-75
1
13%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Палермо
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Палермо - Специя 2:2 Модена - Палермо 0:2 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Палермо 1:3
Палермо - Козенца 0:1 Асколи - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 3:0 Реджо-Аудаче - Палермо 1:3 Палермо - Мелита 5:1 Бари - Палермо 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Тренто - Палермо 0:3 Леньяго Салус - Палермо 1:1 Болонья - Палермо 2:2 Палермо - Виртус Верона 0:1 Палермо - Брешия 2:2 Кальяри - Палермо 2:1 Палермо - СПАЛ 2:1 Комо - Палермо 1:1 Палермо - Беневенто 1:1
Лекко
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Пиза - Лекко 1:2 Лекко - Асколи 0:2 Козенца - Лекко 3:0 Читтаделла - Лекко 2:1
Лекко - ФералпиСало 1:2 Модена - Лекко 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Лекко - Катанзаро 3:4 Про Верчелли - Лекко 0:2 Лекко - Фоджа 3:1 Фоджа - Лекко 1:2 Чезена - Лекко 0:1 Лекко - Чезена 1:2 Порденоне - Лекко 1:3 Лекко - Порденоне 0:1 Лекко - Анкона 1:1 Анкона - Лекко 2:2 Лекко - Про Верчелли 0:0 Падова - Лекко 3:1 Лекко - Про Патрия 2:1
Результаты матчей
Палермо
Лекко
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:2
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:2
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Палермо
Лекко
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
22
32
13
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
54
64
36
37
18
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|7 (2)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|7
|Парма
|Бенедычак Адриан
|6 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|5 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|5 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 6
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|6
|Венеция
|Дзампано Франческо
|1 4
|Пиза
|Леверб Максим
|1 4
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 4