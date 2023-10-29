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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Палермо
1:2
Конец матча
Лекко
0'
0:1
8' Гол
Крочата Джованни
14' Желтая карточка
Цельяк Ведран
0:2
41' Гол
Серсанти Алессандро
43' Желтая карточка
Alessandro Caporale
45' Желтая карточка
Матею Алеш
68' Желтая карточка
Штулац Лео
1:2
90' Пенальти
Брунори Маттео
90'+8

Ход матча

8'
0:1
Крочата Джованни
14'
 
Цельяк Ведран
35'
Хендерсон Лиам
Aljosa Vasic
 
41'
0:2
Серсанти Алессандро
(Ионице Артур)
43'
 
Alessandro Caporale
45'
Матею Алеш
 
46'
Гравес Симон
Матею Алеш
 
55'
Инсинье Роберто
Ди Франческо Федерико
 
55'
Брунори Маттео
Манкузо Леонардо
 
62'
 
Тенкоранг Жошуа
Бузо Николо
62'
 
Luca Giudici
Giorgio Galli
66'
 
Лемменс Матс
Лепоре Франко
68'
Штулац Лео
 
75'
Аурелио Джузеппе
Хансен Кристоффер Лунн
 
79'
 
Дельи Инноченти Дуччо
Крочата Джованни
79'
 
Эусепи Умберто
Новакович Андрия
90'
Брунори Маттео
1:2

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 5
  • 3 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 562 Количество передач 323
  • 64 Владение мячом, % 36
22
Пильячелли
Мирко
37
Матею
Алеш
5
Лучиони
Фабио
32
Чеккарони
Пьетро
3
Хансен
Кристоффер
Лунн
4
Гомес
Клаудио
6
Штулац
Лео
7
Манкузо
Леонардо
20
Aljosa
Vasic
17
Ди
Франческо
Федерико
27
Солери
Эдоардо
1
Мельграти
Рикардо
32
Лепоре
Франко
6
Alessandro
Bianconi
2
Цельяк
Ведран
17
Alessandro
Caporale
8
Серсанти
Алессандро
96
Giorgio
Galli
27
Ионице
Артур
99
Бузо
Николо
90
Новакович
Андрия
21
Крочата
Джованни
Палермо
4-2-3-1
Лекко
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 4 (2) 0.4
Манкузо Леонардо 3 0.3
Штулац Лео 2 0.2
Хендерсон Лиам 1 0.1
Чеккарони Пьетро 1 0.1
Солери Эдоардо 1 0.1
Сегре Джакопо 1 0.1
Лучиони Фабио 1 0.1
Инсинье Роберто 1 0.1
Ди Франческо Федерико 1 0.1
Аурелио Джузеппе 1 0.1
Ди Мариано Франческо 0 0
Nicolo Valente 0 0
Хансен Кристоффер Лунн 0 0
Лекко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ионице Артур 1 0.11
Alessandro Caporale 1 0.11
Эусепи Умберто 1 0.11
Новакович Андрия 1 0.11
Крочата Джованни 1 0.11
Alessandro Bianconi 1 0.11
Бузо Николо 1 0.11
Mattia Tordini 1 0.11
Серсанти Алессандро 1 0.11
Лепоре Франко 0 0
Luca Giudici 0 0
Lorenzo Di Stefano 0 0

Карточки

Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лучиони Фабио 3 0
Кулибали Мамаду 3 0
Штулац Лео 2 0
Сегре Джакопо 2 0
Брунори Маттео 2 0
Гомес Клаудио 2 0
Аурелио Джузеппе 2 0
Инсинье Роберто 1 0
Ди Франческо Федерико 1 0
Ivan Marconi 1 0
Чеккарони Пьетро 1 0
Матею Алеш 1 0
Nicolo Valente 1 0
Aljosa Vasic 1 0
Лекко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крочата Джованни 4 0
Alessandro Caporale 3 0
Марроне Лука 2 0
Новакович Андрия 2 0
Бузо Николо 2 0
Mattia Tordini 2 0
Серсанти Алессандро 2 0
Дельи Инноченти Дуччо 2 0
Цельяк Ведран 1 0
Ионице Артур 1 0
Мельграти Рикардо 1 0
Matteo Battistini 1 0
Alessandro Bianconi 1 0

Результаты матчей

Палермо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Лекко
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
1
Палермо
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Лекко
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
10

Упущенные победы

9
0
Палермо
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Лекко
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
12

Упущенные победы

12
1

Голы по времени матча

Забито

8
5
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
13%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
1
20%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
3
43%
76-90

Забито

9
4
2 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
4
44%
2
50%
76-90

Пропущено

2
10
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
20%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
1
50%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

17
9
3 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
3
18%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
3
18%
1
11%
46-60
3
18%
1
11%
61-75
8
47%
3
33%
76-90

Пропущено

8
17
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
13%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
50%
2
12%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
2
25%
2
12%
61-75
1
13%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Палермо
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Палермо - Специя 2:2 Модена - Палермо 0:2 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Палермо 1:3
Палермо - Козенца 0:1 Асколи - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 3:0 Реджо-Аудаче - Палермо 1:3 Палермо - Мелита 5:1 Бари - Палермо 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Тренто - Палермо 0:3 Леньяго Салус - Палермо 1:1 Болонья - Палермо 2:2 Палермо - Виртус Верона 0:1 Палермо - Брешия 2:2 Кальяри - Палермо 2:1 Палермо - СПАЛ 2:1 Комо - Палермо 1:1 Палермо - Беневенто 1:1
Лекко
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Пиза - Лекко 1:2 Лекко - Асколи 0:2 Козенца - Лекко 3:0 Читтаделла - Лекко 2:1
Лекко - ФералпиСало 1:2 Модена - Лекко 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Лекко - Катанзаро 3:4 Про Верчелли - Лекко 0:2 Лекко - Фоджа 3:1 Фоджа - Лекко 1:2 Чезена - Лекко 0:1 Лекко - Чезена 1:2 Порденоне - Лекко 1:3 Лекко - Порденоне 0:1 Лекко - Анкона 1:1 Анкона - Лекко 2:2 Лекко - Про Верчелли 0:0 Падова - Лекко 3:1 Лекко - Про Патрия 2:1

Результаты матчей

Палермо
Лекко

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:2
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:2
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Палермо
Лекко

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
2
3
2
1.5
1
3
1
4
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
2
1.5
2
3
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
4
6
4
1.5
3
6
3
7
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 11 8 2 1 23 - 9 26
2.
Венеция
 11 6 3 2 16 - 10 21
3.
Катанзаро
 11 6 3 2 18 - 14 21
4.
Палермо
 10 6 2 2 17 - 8 20
5.
Модена
 11 5 4 2 11 - 9 19
6.
Комо
 10 5 2 3 13 - 12 17
7.
Зюйдтироль
 10 4 4 2 16 - 11 16
8.
Кремонезе
 11 4 4 3 14 - 12 16
9.
Козенца
 11 4 3 4 14 - 11 15
10.
Реджо-Аудаче
 11 3 5 3 12 - 13 14
11.
Бари
 11 2 8 1 11 - 10 14
12.
Брешия
 9 3 4 2 7 - 5 13
13.
Читтаделла
 11 3 4 4 11 - 15 13
14.
Асколи
 11 3 3 5 13 - 15 12
15.
Пиза
 11 3 3 5 10 - 12 12
16.
Сампдория
 11 2 3 6 11 - 16 9
17.
Специя
 10 1 5 4 8 - 13 8
18.
Лекко
 9 2 1 6 9 - 17 7
19.
Тернана
 11 1 3 7 10 - 15 6
20.
ФералпиСало
 11 1 2 8 5 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 6 4 2 0 9 - 3 14
2.
Венеция
 6 4 1 1 11 - 7 13
3.
Катанзаро
 5 3 1 1 9 - 7 10
4.
Комо
 5 3 1 1 7 - 6 10
5.
Модена
 6 3 1 2 6 - 6 10
6.
Зюйдтироль
 5 2 2 1 9 - 6 8
7.
Читтаделла
 6 2 2 2 6 - 8 8
8.
Козенца
 5 2 1 2 10 - 6 7
9.
Палермо
 5 2 1 2 8 - 6 7
10.
Асколи
 5 2 1 2 7 - 5 7
11.
Реджо-Аудаче
 5 1 3 1 5 - 6 6
12.
Брешия
 6 1 3 2 4 - 5 6
13.
Бари
 5 0 5 0 5 - 5 5
14.
Тернана
 6 1 2 3 5 - 5 5
15.
Пиза
 5 1 1 3 6 - 8 4
16.
Сампдория
 5 1 0 4 5 - 8 3
17.
Специя
 5 0 3 2 1 - 3 3
18.
Кремонезе
 6 0 3 3 4 - 7 3
19.
ФералпиСало
 5 0 1 4 2 - 9 1
20.
Лекко
 4 0 0 4 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Кремонезе
 5 4 1 0 10 - 5 13
3.
Парма
 5 4 0 1 14 - 6 12
4.
Катанзаро
 6 3 2 1 9 - 7 11
5.
Модена
 5 2 3 0 5 - 3 9
6.
Бари
 6 2 3 1 6 - 5 9
7.
Венеция
 5 2 2 1 5 - 3 8
8.
Зюйдтироль
 5 2 2 1 7 - 5 8
9.
Реджо-Аудаче
 6 2 2 2 7 - 7 8
10.
Пиза
 6 2 2 2 4 - 4 8
11.
Козенца
 6 2 2 2 4 - 5 8
12.
Брешия
 3 2 1 0 3 - 0 7
13.
Комо
 5 2 1 2 6 - 6 7
14.
Лекко
 5 2 1 2 5 - 7 7
15.
Сампдория
 6 1 3 2 6 - 8 6
16.
Читтаделла
 5 1 2 2 5 - 7 5
17.
Специя
 5 1 2 2 7 - 10 5
18.
Асколи
 6 1 2 3 6 - 10 5
19.
ФералпиСало
 6 1 1 4 3 - 13 4
20.
Тернана
 5 0 1 4 5 - 10 1
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 7 (2)
Кремонезе Кода Массимо 7
Парма Бенедычак Адриан 6 (1)
Парма Ман Деннис 5 (1)
Асколи Мендеш Педру 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 6
ФералпиСало Чеппители Лука 6
Венеция Дзампано Франческо 1 4
Пиза Леверб Максим 1 4
Комо Коне Бенджамин 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Матею Алеш получил желтую карточку от судьи
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