Тур: 11. Стадион: Пьерлуиджи Пенцо.
0'
3' Желтая карточкаБертинато Бруно
0:1
6' ПенальтиВалоти Матиа
8' Желтая карточкаЛеверб Максим
17' Желтая карточкаБарбьери Томмазо
1:1
31' ГолПьерини Николас
50' Желтая карточкаХерманнссон Хьёртур
Ход матча
6'
0:1
17'
31'
1:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 3
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
13
Модоло
Марко
33
Сверко
Марин
27
Валоти
Матиа
17
Млакар
Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
-
33 Сверко МаринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Дембеле АлиЗащитник
- Защитник
-
24 Лелла НунциоПолузащитник
-
18 Яяло МатоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
85 Gregor Purg
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Валоти МатиаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Млакар ЯнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Альберто Аквилани
История личных встреч
Венеция
Пиза
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
6 матчей
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1
1.67
Среднее время на гол
90
54
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.17
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
77
67
Бомбардиры внутри турнира
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пьерини Николас
|4
|0.36
|Похьянпало Йоэль
|3
|0.27
|Гюткьяр Кристиан
|2
|0.18
|Тессманн Таннер
|2
|0.18
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0.09
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|1
|0.09
|Альтаре Джорджо
|1
|0.09
|Бузио Джанлука
|1
|0.09
|Кандела Антонио
|0
|0
|Дзампано Франческо
|0
|0
|Йонсен Деннис
|0
|0
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валоти Матиа
|2 (2)
|0.18
|Беруатто Пьетро
|1
|0.09
|Трамони Лисандру
|1
|0.09
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.09
|Трамони Маттео
|1
|0.09
|Канестрелли Симоне
|1
|0.09
|Эштевеш Томаш
|1
|0.09
|Пиччинини Габриэле
|1
|0.09
|Alesandro Arena
|1
|0.09
|Велозу Мигель
|0
|0
|Торрегросса Эрнесто
|0
|0
|Калабрези Артуро
|0
|0
Карточки
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзампано Франческо
|4
|1
|Альтаре Джорджо
|2
|0
|Тессманн Таннер
|2
|0
|Похьянпало Йоэль
|1
|0
|Сверко Марин
|1
|0
|Кандела Антонио
|1
|0
|Лелла Нунцио
|1
|0
|Бузио Джанлука
|1
|0
|Бертинато Бруно
|1
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Леверб Максим
|4
|1
|Марин Мариус
|4
|0
|Барбьери Томмазо
|2
|1
|Херманнссон Хьёртур
|1
|1
|Надь Адам
|1
|1
|Калабрези Артуро
|2
|0
|Николас Андраде
|2
|0
|Туре Идрисса
|2
|0
|Канестрелли Симоне
|2
|0
|Юрешкин Роко
|2
|0
|Трамони Лисандру
|2
|0
|Велозу Мигель
|1
|0
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0
|Морео Стефано
|1
|0
|Млакар Ян
|1
|0
|Беруатто Пьетро
|1
|0
|Эштевеш Томаш
|1
|0
|Alesandro Arena
|1
|0
Результаты матчей
Венеция
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Пиза
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
0
Венеция
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Пиза
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
5
3
Венеция
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Пиза
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
7
3
Голы по времени матча
Забито
9
3
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
0
0%
1
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
4
44%
1
33%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90
Забито
5
6
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
4
80%
2
33%
76-90
Пропущено
3
8
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
63%
76-90
Забито
14
9
3 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
0
0%
2
22%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
5
36%
1
11%
46-60
1
7%
3
33%
61-75
5
36%
2
22%
76-90
Пропущено
9
10
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
11%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
6
60%
76-90
Результаты последних матчей
Венеция
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Реджо-Аудаче - Венеция 1:0 Венеция - Парма 3:2 Модена - Венеция 1:3 Венеция - Палермо 1:3
Брешия - Венеция 0:0 Венеция - Специя 1:0 Читтаделла - Венеция 0:0 Сампдория - Венеция 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Венеция - Комо 3:0 Специя - Венеция 2:2 НЕК Неймеген - Венеция 3:1 Де Трефферс - Венеция 2:4 ПЕК Зволле - Венеция 1:1 Дженоа - Венеция 1:4 Кальяри - Венеция 2:1 Парма - Венеция 2:1 Венеция - Перуджа 3:2 Козенца - Венеция 1:1 Венеция - Модена 5:0
Пиза
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Пиза - Лекко 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Специя - Пиза 0:0 Пиза - Козенца 1:2
Реджо-Аудаче - Пиза 0:0 ФералпиСало - Пиза 0:1 Пиза - Бари 1:1 Модена - Пиза 2:0 Пиза - Парма 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Пиза - Каррарезе 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:0 Комо - Пиза 1:1 Пиза - Фиоренцуола 4:0 Пиза - Про Сесто 4:0 Пиза - СПАЛ 1:2 Брешия - Пиза 1:1 Пиза - Фрозиноне 1:3 Асколи - Пиза 2:1 Пиза - Бари 1:2
Результаты матчей
Венеция
Пиза
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:2
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
3
2 раза 40%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:2
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
2
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Венеция
Пиза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
73
46
28
37
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|23 - 9
|26
|2.
|11
|6
|3
|2
|18 - 14
|21
|3.
|0:2
|10
|6
|2
|2
|16 - 8
|20
|4.
|1:1
|11
|5
|4
|2
|15 - 10
|19
|5.
|2:0
|11
|5
|4
|2
|11 - 8
|19
|6.
|10
|5
|2
|3
|13 - 12
|17
|7.
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|8.
|11
|4
|4
|3
|14 - 12
|16
|9.
|11
|4
|3
|4
|14 - 11
|15
|10.
|1:1
|9
|3
|5
|1
|7 - 4
|14
|11.
|11
|3
|5
|3
|12 - 13
|14
|12.
|1:1
|11
|3
|4
|4
|10 - 11
|13
|13.
|11
|3
|4
|4
|11 - 15
|13
|14.
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|15.
|1:1
|11
|1
|9
|1
|10 - 10
|12
|16.
|11
|2
|3
|6
|11 - 16
|9
|17.
|10
|1
|5
|4
|8 - 13
|8
|18.
|2:0
|9
|2
|1
|6
|9 - 16
|7
|19.
|0:2
|11
|1
|3
|7
|9 - 15
|6
|20.
|11
|1
|2
|8
|5 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|2.
|1:1
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|3.
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|5.
|2:0
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|6.
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|8.
|5
|2
|1
|2
|10 - 6
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|10.
|0:2
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|11.
|1:1
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|12.
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|13.
|1:1
|5
|0
|5
|0
|5 - 5
|5
|14.
|0:2
|6
|1
|2
|3
|5 - 5
|5
|15.
|1:1
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|16.
|5
|1
|0
|4
|5 - 8
|3
|17.
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|18.
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|19.
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|20.
|2:0
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|3.
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|4.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|5.
|2:0
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|6.
|1:1
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|7.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|8.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|11.
|1:1
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|12.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|13.
|2:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|14.
|1:1
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|15.
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|16.
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|17.
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|18.
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|19.
|6
|1
|1
|4
|3 - 13
|4
|20.
|0:2
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|7 (2)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|7
|Парма
|Бенедычак Адриан
|6 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|5 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|5 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 6
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|6
|Венеция
|Дзампано Франческо
|1 4
|Пиза
|Леверб Максим
|1 4
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 4