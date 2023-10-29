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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Венеция
1:1
Второй тайм: 71'
Пиза
0'
3' Желтая карточка
Бертинато Бруно
0:1
6' Пенальти
Валоти Матиа
8' Желтая карточка
Леверб Максим
17' Желтая карточка
Барбьери Томмазо
1:1
31' Гол
Пьерини Николас
50' Желтая карточка
Херманнссон Хьёртур

Ход матча

3'
Бертинато Бруно
 
6'
0:1
Валоти Матиа
8'
 
Леверб Максим
17'
 
Барбьери Томмазо
31'
Пьерини Николас
1:1
46'
 
Херманнссон Хьёртур
Леверб Максим
50'
 
Херманнссон Хьёртур
62'
Йонсен Деннис
Пьерини Николас
 
62'
Лелла Нунцио
Бьярксон Бьярки Стейнн
 
62'
 
Морео Стефано
Млакар Ян
62'
 
Пиччинини Габриэле
Виньято Эмануэль

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Венеция
Ничья
Пиза
2.60
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3.95
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4.86
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Все Коэффициенты
12
Бертинато
Бруно
27
Кандела
Антонио
15
Альтаре
Джорджо
13
Модоло
Марко
33
Сверко
Марин
19
Бьярксон
Бьярки
Стейнн
8
Тессманн
Таннер
6
Бузио
Джанлука
77
Эллертссон
Микаэль-Эгиль
10
Пьерини
Николас
20
Похьянпало
Йоэль
1
Николас
Андраде
42
Барбьери
Томмазо
3
Леверб
Максим
5
Канестрелли
Симоне
20
Беруатто
Пьетро
8
Марин
Мариус
44
Велозу
Мигель
23
Виньято
Эмануэль
27
Валоти
Матиа
19
Эштевеш
Томаш
17
Млакар
Ян
Венеция
4-4-2
Пиза
4-2-3-1

История личных встреч

Венеция
Пиза

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

СB
1:1
СB
1:1
СB
2:2
СB
1:1
СB
1:2
СB
1:1

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.17
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
67

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пьерини Николас 4 0.36
Похьянпало Йоэль 3 0.27
Гюткьяр Кристиан 2 0.18
Тессманн Таннер 2 0.18
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0.09
Бьярксон Бьярки Стейнн 1 0.09
Альтаре Джорджо 1 0.09
Бузио Джанлука 1 0.09
Кандела Антонио 0 0
Дзампано Франческо 0 0
Йонсен Деннис 0 0
Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валоти Матиа 2 (2) 0.18
Беруатто Пьетро 1 0.09
Трамони Лисандру 1 0.09
Мазуччи Гаэтано 1 0.09
Трамони Маттео 1 0.09
Канестрелли Симоне 1 0.09
Эштевеш Томаш 1 0.09
Пиччинини Габриэле 1 0.09
Alesandro Arena 1 0.09
Велозу Мигель 0 0
Торрегросса Эрнесто 0 0
Калабрези Артуро 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзампано Франческо 4 1
Альтаре Джорджо 2 0
Тессманн Таннер 2 0
Похьянпало Йоэль 1 0
Сверко Марин 1 0
Кандела Антонио 1 0
Лелла Нунцио 1 0
Бузио Джанлука 1 0
Бертинато Бруно 1 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0
Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Леверб Максим 4 1
Марин Мариус 4 0
Барбьери Томмазо 2 1
Херманнссон Хьёртур 1 1
Надь Адам 1 1
Калабрези Артуро 2 0
Николас Андраде 2 0
Туре Идрисса 2 0
Канестрелли Симоне 2 0
Юрешкин Роко 2 0
Трамони Лисандру 2 0
Велозу Мигель 1 0
Мазуччи Гаэтано 1 0
Морео Стефано 1 0
Млакар Ян 1 0
Беруатто Пьетро 1 0
Эштевеш Томаш 1 0
Alesandro Arena 1 0

Результаты матчей

Венеция
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Пиза
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
0
Венеция
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Пиза
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

5
3
Венеция
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Пиза
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

7
3

Голы по времени матча

Забито

9
3
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
0
0%
1
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
4
44%
1
33%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90

Забито

5
6
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
4
80%
2
33%
76-90

Пропущено

3
8
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
63%
76-90

Забито

14
9
3 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
0
0%
2
22%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
5
36%
1
11%
46-60
1
7%
3
33%
61-75
5
36%
2
22%
76-90

Пропущено

9
10
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
11%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
6
60%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Реджо-Аудаче - Венеция 1:0 Венеция - Парма 3:2 Модена - Венеция 1:3 Венеция - Палермо 1:3
Брешия - Венеция 0:0 Венеция - Специя 1:0 Читтаделла - Венеция 0:0 Сампдория - Венеция 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Венеция - Комо 3:0 Специя - Венеция 2:2 НЕК Неймеген - Венеция 3:1 Де Трефферс - Венеция 2:4 ПЕК Зволле - Венеция 1:1 Дженоа - Венеция 1:4 Кальяри - Венеция 2:1 Парма - Венеция 2:1 Венеция - Перуджа 3:2 Козенца - Венеция 1:1 Венеция - Модена 5:0
Пиза
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Пиза - Лекко 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Специя - Пиза 0:0 Пиза - Козенца 1:2
Реджо-Аудаче - Пиза 0:0 ФералпиСало - Пиза 0:1 Пиза - Бари 1:1 Модена - Пиза 2:0 Пиза - Парма 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Пиза - Каррарезе 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:0 Комо - Пиза 1:1 Пиза - Фиоренцуола 4:0 Пиза - Про Сесто 4:0 Пиза - СПАЛ 1:2 Брешия - Пиза 1:1 Пиза - Фрозиноне 1:3 Асколи - Пиза 2:1 Пиза - Бари 1:2

Результаты матчей

Венеция
Пиза

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:2
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
3
2 раза 40%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:2
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
2
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Венеция
Пиза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
4
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
3
2
3
1.5
1
4
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
3
4
6
1.5
2
8
3
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 11 8 2 1 23 - 9 26
2.
Катанзаро
 11 6 3 2 18 - 14 21
3.
Палермо
 0:2 10 6 2 2 16 - 8 20
4.
Венеция
 1:1 11 5 4 2 15 - 10 19
5.
Модена
 2:0 11 5 4 2 11 - 8 19
6.
Комо
 10 5 2 3 13 - 12 17
7.
Зюйдтироль
 10 4 4 2 16 - 11 16
8.
Кремонезе
 11 4 4 3 14 - 12 16
9.
Козенца
 11 4 3 4 14 - 11 15
10.
Брешия
 1:1 9 3 5 1 7 - 4 14
11.
Реджо-Аудаче
 11 3 5 3 12 - 13 14
12.
Пиза
 1:1 11 3 4 4 10 - 11 13
13.
Читтаделла
 11 3 4 4 11 - 15 13
14.
Асколи
 11 3 3 5 13 - 15 12
15.
Бари
 1:1 11 1 9 1 10 - 10 12
16.
Сампдория
 11 2 3 6 11 - 16 9
17.
Специя
 10 1 5 4 8 - 13 8
18.
Лекко
 2:0 9 2 1 6 9 - 16 7
19.
Тернана
 0:2 11 1 3 7 9 - 15 6
20.
ФералпиСало
 11 1 2 8 5 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 6 4 2 0 9 - 3 14
2.
Венеция
 1:1 6 3 2 1 10 - 7 11
3.
Катанзаро
 5 3 1 1 9 - 7 10
4.
Комо
 5 3 1 1 7 - 6 10
5.
Модена
 2:0 6 3 1 2 6 - 5 10
6.
Зюйдтироль
 5 2 2 1 9 - 6 8
7.
Читтаделла
 6 2 2 2 6 - 8 8
8.
Козенца
 5 2 1 2 10 - 6 7
9.
Асколи
 5 2 1 2 7 - 5 7
10.
Палермо
 0:2 5 2 1 2 7 - 6 7
11.
Брешия
 1:1 6 1 4 1 4 - 4 7
12.
Реджо-Аудаче
 5 1 3 1 5 - 6 6
13.
Бари
 1:1 5 0 5 0 5 - 5 5
14.
Тернана
 0:2 6 1 2 3 5 - 5 5
15.
Пиза
 1:1 5 1 1 3 6 - 8 4
16.
Сампдория
 5 1 0 4 5 - 8 3
17.
Специя
 5 0 3 2 1 - 3 3
18.
Кремонезе
 6 0 3 3 4 - 7 3
19.
ФералпиСало
 5 0 1 4 2 - 9 1
20.
Лекко
 2:0 4 0 0 4 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 0:2 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Кремонезе
 5 4 1 0 10 - 5 13
3.
Парма
 5 4 0 1 14 - 6 12
4.
Катанзаро
 6 3 2 1 9 - 7 11
5.
Модена
 2:0 5 2 3 0 5 - 3 9
6.
Пиза
 1:1 6 2 3 1 4 - 3 9
7.
Венеция
 1:1 5 2 2 1 5 - 3 8
8.
Зюйдтироль
 5 2 2 1 7 - 5 8
9.
Реджо-Аудаче
 6 2 2 2 7 - 7 8
10.
Козенца
 6 2 2 2 4 - 5 8
11.
Брешия
 1:1 3 2 1 0 3 - 0 7
12.
Комо
 5 2 1 2 6 - 6 7
13.
Лекко
 2:0 5 2 1 2 5 - 6 7
14.
Бари
 1:1 6 1 4 1 5 - 5 7
15.
Сампдория
 6 1 3 2 6 - 8 6
16.
Читтаделла
 5 1 2 2 5 - 7 5
17.
Специя
 5 1 2 2 7 - 10 5
18.
Асколи
 6 1 2 3 6 - 10 5
19.
ФералпиСало
 6 1 1 4 3 - 13 4
20.
Тернана
 0:2 5 0 1 4 4 - 10 1
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 7 (2)
Кремонезе Кода Массимо 7
Парма Бенедычак Адриан 6 (1)
Парма Ман Деннис 5 (1)
Асколи Мендеш Педру 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 6
ФералпиСало Чеппители Лука 6
Венеция Дзампано Франческо 1 4
Пиза Леверб Максим 1 4
Комо Коне Бенджамин 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 31'
    Г О О О О Л - Пьерини Николас бьет в цель!
  • 17'
    Tommaso Barbieri получил желтую карточку от судьи
  • 8'
    Леверб Максим получил желтую карточку от судьи
  • 6'
    Г О О О О Л - Валоти Матиа из команды Пиза забивает с точки!
  • 3'
    Бертинато Бруно получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Венеция
Ничья
Пиза
2.60
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3.95
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Венеция
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