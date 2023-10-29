Тур: 11. Стадион: Пьерлуиджи Пенцо.
0'
3' Желтая карточкаБертинато Бруно
0:1
6' ПенальтиВалоти Матиа
8' Желтая карточкаЛеверб Максим
17' Желтая карточкаБарбьери Томмазо
1:1
31' ГолПьерини Николас
50' Желтая карточкаХерманнссон Хьёртур
2:1
74' ГолЙонсен Деннис
80' Желтая карточкаДембеле Али
90' Желтая карточкаМорео Стефано
90'+8
Ход матча
6'
0:1
17'
31'
1:1
74'
2:1
80'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
6 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
408 Количество передач 490
-
45 Владение мячом, % 55
13
Модоло
Марко
33
Сверко
Марин
27
Валоти
Матиа
17
Млакар
Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
-
33 Сверко МаринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Дембеле АлиЗащитник
- Защитник
-
24 Лелла НунциоПолузащитник
-
18 Яяло МатоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
85 Gregor Purg
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Валоти МатиаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Млакар ЯнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Альберто Аквилани
История личных встреч
Венеция
Пиза
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
6 матчей
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1
1.67
Среднее время на гол
90
54
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.17
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
77
67
Бомбардиры внутри турнира
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пьерини Николас
|4
|0.36
|Похьянпало Йоэль
|3
|0.27
|Тессманн Таннер
|2
|0.18
|Гюткьяр Кристиан
|2
|0.18
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0.09
|Йонсен Деннис
|1
|0.09
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|1
|0.09
|Альтаре Джорджо
|1
|0.09
|Бузио Джанлука
|1
|0.09
|Кандела Антонио
|0
|0
|Дзампано Франческо
|0
|0
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валоти Матиа
|2 (2)
|0.18
|Беруатто Пьетро
|1
|0.09
|Трамони Лисандру
|1
|0.09
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.09
|Трамони Маттео
|1
|0.09
|Канестрелли Симоне
|1
|0.09
|Эштевеш Томаш
|1
|0.09
|Пиччинини Габриэле
|1
|0.09
|Alesandro Arena
|1
|0.09
|Велозу Мигель
|0
|0
|Торрегросса Эрнесто
|0
|0
|Калабрези Артуро
|0
|0
Карточки
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзампано Франческо
|4
|1
|Альтаре Джорджо
|2
|0
|Тессманн Таннер
|2
|0
|Похьянпало Йоэль
|1
|0
|Сверко Марин
|1
|0
|Кандела Антонио
|1
|0
|Лелла Нунцио
|1
|0
|Бузио Джанлука
|1
|0
|Бертинато Бруно
|1
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0
|Дембеле Али
|1
|0
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Леверб Максим
|4
|1
|Марин Мариус
|4
|0
|Барбьери Томмазо
|2
|1
|Херманнссон Хьёртур
|1
|1
|Надь Адам
|1
|1
|Калабрези Артуро
|2
|0
|Морео Стефано
|2
|0
|Николас Андраде
|2
|0
|Туре Идрисса
|2
|0
|Канестрелли Симоне
|2
|0
|Юрешкин Роко
|2
|0
|Трамони Лисандру
|2
|0
|Велозу Мигель
|1
|0
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0
|Млакар Ян
|1
|0
|Беруатто Пьетро
|1
|0
|Эштевеш Томаш
|1
|0
|Alesandro Arena
|1
|0
Результаты матчей
Венеция
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Пиза
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
1
Венеция
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Пиза
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
5
3
Венеция
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
82% (9)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Пиза
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
7
4
Голы по времени матча
Забито
11
4
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 8
0
0%
2
50%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
4
36%
1
25%
46-60
2
18%
1
25%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
29%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Забито
5
6
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
4
80%
2
33%
76-90
Пропущено
3
8
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
63%
76-90
Забито
16
10
4 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
0
0%
3
30%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
5
31%
1
10%
46-60
2
13%
3
30%
61-75
5
31%
2
20%
76-90
Пропущено
10
12
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
20%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
2
20%
6
50%
76-90
Результаты последних матчей
Венеция
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Реджо-Аудаче - Венеция 1:0 Венеция - Парма 3:2 Модена - Венеция 1:3 Венеция - Палермо 1:3
Брешия - Венеция 0:0 Венеция - Специя 1:0 Читтаделла - Венеция 0:0 Сампдория - Венеция 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Венеция - Комо 3:0 Специя - Венеция 2:2 НЕК Неймеген - Венеция 3:1 Де Трефферс - Венеция 2:4 ПЕК Зволле - Венеция 1:1 Дженоа - Венеция 1:4 Кальяри - Венеция 2:1 Парма - Венеция 2:1 Венеция - Перуджа 3:2 Козенца - Венеция 1:1 Венеция - Модена 5:0
Пиза
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Пиза - Лекко 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Специя - Пиза 0:0 Пиза - Козенца 1:2
Реджо-Аудаче - Пиза 0:0 ФералпиСало - Пиза 0:1 Пиза - Бари 1:1 Модена - Пиза 2:0 Пиза - Парма 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Пиза - Каррарезе 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:0 Комо - Пиза 1:1 Пиза - Фиоренцуола 4:0 Пиза - Про Сесто 4:0 Пиза - СПАЛ 1:2 Брешия - Пиза 1:1 Пиза - Фрозиноне 1:3 Асколи - Пиза 2:1 Пиза - Бари 1:2
Результаты матчей
Венеция
Пиза
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:2
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Венеция
Пиза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
33
23
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
83
56
29
38
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|7 (2)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|7
|Парма
|Бенедычак Адриан
|6 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|5 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|5 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 6
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|6
|Венеция
|Дзампано Франческо
|1 4
|Пиза
|Леверб Максим
|1 4
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 4