Тур: 13. Стадион: Suzuki Arena. Зрители: 8580 Главный судья: Пржибыл Ярослав
5:3
Конец матча
0'
1:0
6' ГолШикавка Евгений
16' Желтая карточкаКрачун Артур
2:0
18' ГолMartin Remacle
3:0
32' ГолЗатор Доминик
3:1
63' ГолСемашко Артур
3:2
65' ГолBartlomiej Poczobut
4:2
88' ГолДякону Роналдо
4:3
90' ГолХолевяк Матеуш
5:3
90' ГолДякону Роналдо
90' Желтая карточкаIgor Pieprzyca
90' Желтая карточкаКвецень Бартош
90' Желтая карточкаЯкуба Роман
90'+6
Ход матча
6'
1:0
16'
18'
2:0
32'
3:0
63'
3:1
65'
88'
4:2
90'
4:3
90'
5:3
90'
90'
90'
66
Milos
Trojak
11
Ноно
Давид
48
Зых
Оливер
22
Крачун
Артур
70
Хайда
Войцех
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Milos TrojakЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ноно ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Dawid BlanikПолузащитник
- Нападающий
-
25 Daniel Bak
-
87 Rafal Mamla
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kuzera
- Основной состав
-
48 Зых ОливерВратарь
-
22 Крачун АртурЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
70 Хайда ВойцехПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Кой МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
19 Jakub Stec
-
30 Adam Kramarz
-
-
Главный тренер: Tomasz Tulacz
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Корона Кельце
Пуща Неполомице
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
0.5
Среднее время на гол
36
180
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
2.25
0.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
40
120
Бомбардиры внутри турнира
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Далмау Адриан
|3 (1)
|0.25
|Martin Remacle
|3
|0.25
|Дякону Роналдо
|3
|0.25
|Ноно Давид
|2 (1)
|0.17
|Шикавка Евгений
|2
|0.17
|Чижички Матеуш
|1
|0.08
|Затор Доминик
|1
|0.08
|Jakub Konstantyn
|1
|0.08
|Годиньо Маркус
|0
|0
|Dawid Blanik
|0
|0
|Jacek Podgorski
|0
|0
|Хофмейстер Йоав
|0
|0
Пуща Неполомице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lukasz Solowiej
|5 (1)
|0.38
|Семашко Артур
|3
|0.23
|Холевяк Матеуш
|2
|0.15
|Крачун Артур
|2 (2)
|0.15
|Запольник Камиль
|1
|0.08
|Кидрич Рок
|1
|0.08
|Вальски Михал
|1
|0.08
|Bartlomiej Poczobut
|1
|0.08
|Якуба Роман
|0
|0
|Piotr Mrozinski
|0
|0
|Konrad Stepien
|0
|0
|Хайда Войцех
|0
|0
Карточки
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квецень Бартош
|3
|0
|Годиньо Маркус
|3
|0
|Ноно Давид
|2
|0
|Martin Remacle
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Такач Далибор
|2
|0
|Jacek Podgorski
|2
|0
|Петров Кирилл
|1
|0
|Камил Кузера
|1
|0
|Малярчик Петр
|1
|0
|Dawid Blanik
|1
|0
|Milos Trojak
|1
|0
|Шикавка Евгений
|1
|0
|Чижички Матеуш
|1
|0
|Затор Доминик
|1
|0
|Хофмейстер Йоав
|1
|0
Пуща Неполомице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крачун Артур
|6
|1
|Jacub Serafin
|6
|0
|Konrad Stepien
|3
|1
|Семашко Артур
|3
|0
|Хайда Войцех
|3
|0
|Якуба Роман
|3
|0
|Майчрзак Джордан
|3
|0
|Piotr Mrozinski
|2
|0
|Бартош Якуб
|2
|0
|Мешанович Мурис
|1
|0
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|Кой Михал
|1
|0
|Lukasz Solowiej
|1
|0
|Запольник Камиль
|1
|0
|Hubert Tomalski
|1
|0
|Кидрич Рок
|1
|0
|Зых Оливер
|1
|0
|Igor Pieprzyca
|1
|0
Результаты матчей
Корона Кельце
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Пуща Неполомице
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
8
Корона Кельце
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Пуща Неполомице
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
4
7
Корона Кельце
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
Пуща Неполомице
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
7
15
Голы по времени матча
Забито
10
8
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
3
30%
2
25%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
40%
3
38%
76-90
Пропущено
7
20
1 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
1
14%
4
20%
31-45
2
29%
4
20%
46-60
2
29%
1
5%
61-75
2
29%
6
30%
76-90
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
3
38%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
9
8
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
3
33%
5
63%
76-90
Забито
16
16
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
3
19%
2
13%
1-15
4
25%
3
19%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
13%
4
25%
61-75
5
31%
3
19%
76-90
Пропущено
16
28
5 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 12
0
0%
2
7%
1-15
2
13%
3
11%
16-30
3
19%
5
18%
31-45
2
13%
5
18%
46-60
4
25%
2
7%
61-75
5
31%
11
39%
76-90
Результаты последних матчей
Корона Кельце
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Радомяк Радом - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Варта Познань 1:1 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:3 Jagiellonia Bialystok II - Корона Кельце 1:2
Корона Кельце - Видзев Лодзь 1:1 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:1 Краковия - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Легия - Корона Кельце 1:0 Корона Кельце - Гурник Забже 0:1 ЛКС Лодзь - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1 Корона Кельце - Брук-Бет Термалица 3:0 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Корона Кельце - Хробры Глогув 0:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:3 Корона Кельце - Лех 0:3 Пяст - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Ракув 1:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:1
Пуща Неполомице
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Пуща Неполомице - Краковия 1:1 Лех - Пуща Неполомице 4:1 Пуща Неполомице - Рух Хожув 2:2 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:1
Радомяк Радом - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Шленск Вроцлав 1:3 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - ЛКС Лодзь 2:1 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Легия 1:1 Пуща Неполомице - Сталь Мелец 1:0 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 ГКС Катовице - Пуща Неполомице 3:1 Пуща Неполомице - Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Пуща Неполомице - Вишиста Краков 0:0 Подбескидзе - Пуща Неполомице 1:3 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:3 Ракув - Пуща Неполомице 4:0 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 2:3
Результаты матчей
Корона Кельце
Пуща Неполомице
Точный счет
1:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Корона Кельце
Пуща Неполомице
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
24
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
52
15
25
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
112
39
49
210
112
111
111
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|11 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|7 (1)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|6 (2)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|6 (1)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|6
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 6
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 3
|Пуща Неполомице
|Jacub Serafin
|6
|Пяст
|Дзичек Патрик
|6
|Сталь Мелец
|Эхманн Марко
|6