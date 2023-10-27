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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 8580 Главный судья: Пржибыл Ярослав
Корона Кельце
5:3
Конец матча
Пуща Неполомице
0'
1:0
6' Гол
Шикавка Евгений
16' Желтая карточка
Крачун Артур
2:0
18' Гол
Martin Remacle
3:0
32' Гол
Затор Доминик
3:1
63' Гол
Семашко Артур
3:2
65' Гол
Bartlomiej Poczobut
4:2
88' Гол
Дякону Роналдо
4:3
90' Гол
Холевяк Матеуш
5:3
90' Гол
Дякону Роналдо
90' Желтая карточка
Igor Pieprzyca
90' Желтая карточка
Квецень Бартош
90' Желтая карточка
Якуба Роман
90'+6
55
Дзеконски
Ксавье
2
Затор
Доминик
4
Малярчик
Петр
66
Milos
Trojak
28
Годиньо
Маркус
18
Хофмейстер
Йоав
6
Jacek
Podgorski
88
Martin
Remacle
11
Ноно
Давид
98
Чижички
Матеуш
9
Шикавка
Евгений
48
Зых
Оливер
22
Крачун
Артур
27
Lukasz
Solowiej
3
Якуба
Роман
8
Piotr
Mrozinski
70
Хайда
Войцех
14
Jacub
Serafin
93
Bartlomiej
Poczobut
11
Холевяк
Матеуш
24
Мешанович
Мурис
9
Семашко
Артур
Корона Кельце
4-1-4-1
Пуща Неполомице
3-5-2

История личных встреч

Корона Кельце
Пуща Неполомице

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПД
5:2
ПД
3:1
ПД
1:0
ПД
0:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
0.5

Среднее время на гол

36
180

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

2.25
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

40
120

Бомбардиры внутри турнира

Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Далмау Адриан 3 (1) 0.25
Martin Remacle 3 0.25
Дякону Роналдо 3 0.25
Ноно Давид 2 (1) 0.17
Шикавка Евгений 2 0.17
Чижички Матеуш 1 0.08
Затор Доминик 1 0.08
Jakub Konstantyn 1 0.08
Годиньо Маркус 0 0
Dawid Blanik 0 0
Jacek Podgorski 0 0
Хофмейстер Йоав 0 0
Пуща Неполомице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lukasz Solowiej 5 (1) 0.38
Семашко Артур 3 0.23
Холевяк Матеуш 2 0.15
Крачун Артур 2 (2) 0.15
Запольник Камиль 1 0.08
Кидрич Рок 1 0.08
Вальски Михал 1 0.08
Bartlomiej Poczobut 1 0.08
Якуба Роман 0 0
Piotr Mrozinski 0 0
Konrad Stepien 0 0
Хайда Войцех 0 0

Карточки

Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квецень Бартош 3 0
Годиньо Маркус 3 0
Ноно Давид 2 0
Martin Remacle 2 0
Дякону Роналдо 2 0
Такач Далибор 2 0
Jacek Podgorski 2 0
Петров Кирилл 1 0
Камил Кузера 1 0
Малярчик Петр 1 0
Dawid Blanik 1 0
Milos Trojak 1 0
Шикавка Евгений 1 0
Чижички Матеуш 1 0
Затор Доминик 1 0
Хофмейстер Йоав 1 0
Пуща Неполомице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крачун Артур 6 1
Jacub Serafin 6 0
Konrad Stepien 3 1
Семашко Артур 3 0
Хайда Войцех 3 0
Якуба Роман 3 0
Майчрзак Джордан 3 0
Piotr Mrozinski 2 0
Бартош Якуб 2 0
Мешанович Мурис 1 0
Холевяк Матеуш 1 0
Кой Михал 1 0
Lukasz Solowiej 1 0
Запольник Камиль 1 0
Hubert Tomalski 1 0
Кидрич Рок 1 0
Зых Оливер 1 0
Igor Pieprzyca 1 0

Результаты матчей

Корона Кельце
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Пуща Неполомице
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
8
Корона Кельце
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Пуща Неполомице
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

4
7
Корона Кельце
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
Пуща Неполомице
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

7
15

Голы по времени матча

Забито

10
8
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
3
30%
2
25%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
40%
3
38%
76-90

Пропущено

7
20
1 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
1
14%
4
20%
31-45
2
29%
4
20%
46-60
2
29%
1
5%
61-75
2
29%
6
30%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
3
38%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

9
8
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
3
33%
5
63%
76-90

Забито

16
16
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
3
19%
2
13%
1-15
4
25%
3
19%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
13%
4
25%
61-75
5
31%
3
19%
76-90

Пропущено

16
28
5 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 12
0
0%
2
7%
1-15
2
13%
3
11%
16-30
3
19%
5
18%
31-45
2
13%
5
18%
46-60
4
25%
2
7%
61-75
5
31%
11
39%
76-90

Результаты последних матчей

Корона Кельце
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Радомяк Радом - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Варта Познань 1:1 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:3 Jagiellonia Bialystok II - Корона Кельце 1:2
Корона Кельце - Видзев Лодзь 1:1 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:1 Краковия - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Легия - Корона Кельце 1:0 Корона Кельце - Гурник Забже 0:1 ЛКС Лодзь - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1 Корона Кельце - Брук-Бет Термалица 3:0 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Корона Кельце - Хробры Глогув 0:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:3 Корона Кельце - Лех 0:3 Пяст - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Ракув 1:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:1
Пуща Неполомице
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Пуща Неполомице - Краковия 1:1 Лех - Пуща Неполомице 4:1 Пуща Неполомице - Рух Хожув 2:2 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:1
Радомяк Радом - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Шленск Вроцлав 1:3 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - ЛКС Лодзь 2:1 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Легия 1:1 Пуща Неполомице - Сталь Мелец 1:0 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 ГКС Катовице - Пуща Неполомице 3:1 Пуща Неполомице - Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Пуща Неполомице - Вишиста Краков 0:0 Подбескидзе - Пуща Неполомице 1:3 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:3 Ракув - Пуща Неполомице 4:0 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 2:3

Результаты матчей

Корона Кельце
Пуща Неполомице

Точный счет

1:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Корона Кельце
Пуща Неполомице

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1
5
1.5
2
5
1
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
11
2
3
9
1.5
4
9
2
10
2.5
1
12
1
11
3.5
1
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 12 8 2 2 22 - 10 26
2.
Ягеллония Белосток
 12 8 2 2 29 - 17 26
3.
Лех
 12 7 3 2 25 - 18 24
4.
Ракув
 11 7 1 3 23 - 14 22
5.
Легия
 11 6 2 3 19 - 15 20
6.
Заглембе Любин
 12 6 2 4 14 - 15 20
7.
Погонь Щецин
 12 6 1 5 22 - 13 19
8.
Гурник Забже
 13 4 4 5 14 - 16 16
9.
Радомяк Радом
 12 4 3 5 15 - 16 15
10.
Видзев Лодзь
 11 4 2 5 14 - 16 14
11.
Краковия
 11 3 5 3 12 - 16 14
12.
Корона Кельце
 12 3 5 4 16 - 16 14
13.
Пяст
 12 2 8 2 10 - 10 14
14.
Варта Познань
 12 3 4 5 12 - 13 13
15.
Сталь Мелец
 12 3 3 6 15 - 16 12
16.
Пуща Неполомице
 13 2 4 7 16 - 28 10
17.
Рух Хожув
 11 1 4 6 11 - 20 7
18.
ЛКС Лодзь
 13 2 1 10 7 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 6 6 0 0 18 - 5 18
2.
Лех
 7 5 2 0 19 - 8 17
3.
Ракув
 6 5 1 0 13 - 2 16
4.
Легия
 6 5 0 1 13 - 4 15
5.
Заглембе Любин
 6 4 2 0 7 - 3 14
6.
Шленск Вроцлав
 6 4 1 1 12 - 5 13
7.
Видзев Лодзь
 5 4 0 1 7 - 4 12
8.
Сталь Мелец
 7 3 2 2 13 - 9 11
9.
Погонь Щецин
 6 3 0 3 13 - 10 9
10.
Радомяк Радом
 6 2 3 1 9 - 6 9
11.
Корона Кельце
 6 2 3 1 10 - 7 9
12.
Пяст
 6 2 3 1 7 - 6 9
13.
Пуща Неполомице
 6 2 3 1 8 - 8 9
14.
Гурник Забже
 6 2 2 2 4 - 6 8
15.
ЛКС Лодзь
 6 2 1 3 5 - 12 7
16.
Краковия
 5 1 2 2 6 - 11 5
17.
Варта Познань
 6 1 2 3 4 - 6 5
18.
Рух Хожув
 5 1 1 3 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 6 4 1 1 10 - 5 13
2.
Погонь Щецин
 6 3 1 2 9 - 3 10
3.
Краковия
 6 2 3 1 6 - 5 9
4.
Варта Познань
 6 2 2 2 8 - 7 8
5.
Ягеллония Белосток
 6 2 2 2 11 - 12 8
6.
Гурник Забже
 7 2 2 3 10 - 10 8
7.
Лех
 5 2 1 2 6 - 10 7
8.
Ракув
 5 2 0 3 10 - 12 6
9.
Радомяк Радом
 6 2 0 4 6 - 10 6
10.
Заглембе Любин
 6 2 0 4 7 - 12 6
11.
Легия
 5 1 2 2 6 - 11 5
12.
Корона Кельце
 6 1 2 3 6 - 9 5
13.
Пяст
 6 0 5 1 3 - 4 5
14.
Рух Хожув
 6 0 3 3 5 - 10 3
15.
Видзев Лодзь
 6 0 2 4 7 - 12 2
16.
Сталь Мелец
 5 0 1 4 2 - 7 1
17.
Пуща Неполомице
 7 0 1 6 8 - 20 1
18.
ЛКС Лодзь
 7 0 0 7 2 - 15 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 11 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 7 (1)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 6 (2)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 6 (1)
Легия Пекхарт Томаш 6
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Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 6
Легия Енджейчик Артур 2 3
Пуща Неполомице Jacub Serafin 6
Пяст Дзичек Патрик 6
Сталь Мелец Эхманн Марко 6
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    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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