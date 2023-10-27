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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Марциняк Шимон
ЛКС Лодзь
0:5
Конец матча
Гурник Забже
0'
17' Желтая карточка
Лувеу Адриен
0:1
42' Гол
Сиплак Михал
50' Желтая карточка
Сиплак Михал
64' Желтая карточка
Марциняк Адам
0:2
65' Пенальти
Daisuke Yokota
0:3
75' Гол
Щесняк Криспин
0:4
80' Гол
Расак Дамиан
0:5
82' Гол
Daisuke Yokota
90'+6
1
Alexander
Bobek
26
Шелига
Бартош
4
Монсальве
Начо
88
Марциняк
Адам
5
Флис
Марцин
16
Рамирес
Даниэль
8
Данковски
Камиль
24
Лувеу
Адриен
37
Piotr
Glowacki
21
Stipe
Juric
20
Piotr
Janczukowicz
1
Белица
Даниэль
2
Секулич
Борис
5
Щесняк
Криспин
26
Яницки
Рафал
25
Сиплак
Михал
55
Чиж
Шимон
6
Расак
Дамиан
8
Пачеко
Даниэль
18
Daisuke
Yokota
17
Kamil
Lukoszek
21
Кравчик
Пётр
ЛКС Лодзь
4-4-2
Гурник Забже
4-3-2-1

История личных встреч

ЛКС Лодзь
Гурник Забже

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

133.3%
66.7%
4 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы

11 матчей

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

27.3%
9.1%
63.6%
3 победы 1 ничья 7 побед

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ЭГБ
1:3
Э
0:1
К
2:0
Э
1:1
Э
1:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
OE
2:0
OE
2:0
OE
1:1
OE
0:1

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

5
10

Голов в среднем за матч

1.25
1.43

Среднее время на гол

72
63

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1.09
1.18

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

82
76

Бомбардиры внутри турнира

ЛКС Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Техан Кай 2 0.15
Рамирес Даниэль 2 (2) 0.15
Engjell Hoti 1 0.08
Stipe Juric 1 0.08
Тутышкинас Артемиюс 1 0.08
Piotr Glowacki 0 0
Малаховски Адриан 0 0
Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daisuke Yokota 5 (2) 0.38
Мусёлик Себастьян 2 0.15
Подольски Лукас 1 0.08
Яницки Рафал 1 0.08
Сиплак Михал 1 0.08
Расак Дамиан 1 0.08
Щесняк Криспин 1 0.08
Капралик Адриан 1 0.08
Чиж Шимон 1 0.08
Пачеко Даниэль 0 0
Янжа Эрик 0 0
Секулич Борис 0 0
Дадок Роберт 0 0
Кравчик Пётр 0 0

Карточки

ЛКС Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michal Mokrzycki 3 1
Jakub Letniowski 4 0
Engjell Hoti 2 1
Рамирес Даниэль 3 0
Stipe Juric 1 1
Марциняк Адам 2 0
Данковски Камиль 2 0
Флис Марцин 2 0
Монсальве Начо 2 0
Пируло 2 0
Alexander Bobek 2 0
Лувеу Адриен 2 0
Малаховски Адриан 0 1
Шелига Бартош 1 0
Гюлен Левент 1 0
Арндт Давид 1 0
Лоренц Мешко 1 0
Тутышкинас Артемиюс 1 0
Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Щесняк Криспин 2 1
Янжа Эрик 3 0
Дадок Роберт 3 0
Триантафиллопулос Константинос 3 0
Daisuke Yokota 3 0
Подольски Лукас 2 0
Яницки Рафал 2 0
Секулич Борис 2 0
Сиплак Михал 2 0
Kamil Lukoszek 0 1
Пачеко Даниэль 1 0
Ольковски Павел 1 0
Мусёлик Себастьян 1 0
Йенсен Ричард 1 0
Войтушек Норберт 1 0

Результаты матчей

ЛКС Лодзь
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Гурник Забже
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
4
ЛКС Лодзь
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (7)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Гурник Забже
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

0
4
ЛКС Лодзь
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Гурник Забже
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
8% (1)
38% (5)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

15
4

Упущенные победы

2
8

Голы по времени матча

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
0
0%
1
10%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
60%
4
40%
76-90

Пропущено

12
10
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
17%
2
20%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
2
17%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
25%
2
20%
61-75
4
33%
2
20%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

14
6
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
2
14%
1
17%
31-45
1
7%
1
17%
46-60
4
29%
1
17%
61-75
1
7%
3
50%
76-90

Забито

8
14
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
7 Не забивали 4
0
0%
2
14%
1-15
2
25%
2
14%
16-30
1
13%
3
21%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
1
13%
2
14%
61-75
3
38%
4
29%
76-90

Пропущено

26
16
13 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
4
15%
2
13%
1-15
5
19%
1
6%
16-30
4
15%
4
25%
31-45
1
4%
1
6%
46-60
7
27%
3
19%
61-75
5
19%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

ЛКС Лодзь
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Лех - ЛКС Лодзь 3:1 Радомяк Радом - ЛКС Лодзь 3:0 ЛКС Лодзь - Краковия 0:2 ККС 1925 Калиш - ЛКС Лодзь 2:3
ЛКС Лодзь - Ягеллония Белосток 2:2 Ракув - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Варта Познань 0:2 Пуща Неполомице - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Погонь Щецин 1:0 Видзев Лодзь - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Корона Кельце 2:1 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0 Легия - ЛКС Лодзь 3:0 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 6:2 ЛКС Лодзь - Полония Бытом 3:1 ЛКС Лодзь - Прушков 1:1 ЛКС Лодзь - ГКС Катовице 1:0 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Одра Ополе 1:0 Арка Гдыня - ЛКС Лодзь 1:1
Гурник Забже
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Гурник Забже - Ракув 2:1 Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 2:1 Шленск Вроцлав - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:2
ГКС Катовице - Гурник Забже 0:4 Легия - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Рух Хожув 1:0 Лех - Гурник Забже 1:1 Ягеллония Белосток - Гурник Забже 4:1 Гурник Забже - Видзев Лодзь 1:1 Корона Кельце - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Пяст 0:0 Варта Познань - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:2 Кёльн - Гурник Забже 3:1 Ганновер 96 - Гурник Забже 3:0 Шальке 04 - Гурник Забже 5:0 Падерборн - Гурник Забже 4:0 Гройтер Фюрт - Гурник Забже 4:4 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:3

Результаты матчей

ЛКС Лодзь
Гурник Забже

Точный счет

0:2
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

ЛКС Лодзь
Гурник Забже

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
8
0.5
Больше Меньше
9
4
2
11
1.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 12 8 2 2 22 - 10 26
2.
Ягеллония Белосток
 12 8 2 2 29 - 17 26
3.
Лех
 12 7 3 2 25 - 18 24
4.
Ракув
 11 7 1 3 23 - 14 22
5.
Легия
 11 6 2 3 19 - 15 20
6.
Заглембе Любин
 12 6 2 4 14 - 15 20
7.
Погонь Щецин
 12 6 1 5 22 - 13 19
8.
Гурник Забже
 13 4 4 5 14 - 16 16
9.
Радомяк Радом
 12 4 3 5 15 - 16 15
10.
Видзев Лодзь
 11 4 2 5 14 - 16 14
11.
Краковия
 11 3 5 3 12 - 16 14
12.
Корона Кельце
 12 3 5 4 16 - 16 14
13.
Пяст
 12 2 8 2 10 - 10 14
14.
Варта Познань
 12 3 4 5 12 - 13 13
15.
Сталь Мелец
 12 3 3 6 15 - 16 12
16.
Пуща Неполомице
 13 2 4 7 16 - 28 10
17.
Рух Хожув
 11 1 4 6 11 - 20 7
18.
ЛКС Лодзь
 13 2 1 10 7 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 6 6 0 0 18 - 5 18
2.
Лех
 7 5 2 0 19 - 8 17
3.
Ракув
 6 5 1 0 13 - 2 16
4.
Легия
 6 5 0 1 13 - 4 15
5.
Заглембе Любин
 6 4 2 0 7 - 3 14
6.
Шленск Вроцлав
 6 4 1 1 12 - 5 13
7.
Видзев Лодзь
 5 4 0 1 7 - 4 12
8.
Сталь Мелец
 7 3 2 2 13 - 9 11
9.
Погонь Щецин
 6 3 0 3 13 - 10 9
10.
Радомяк Радом
 6 2 3 1 9 - 6 9
11.
Корона Кельце
 6 2 3 1 10 - 7 9
12.
Пяст
 6 2 3 1 7 - 6 9
13.
Пуща Неполомице
 6 2 3 1 8 - 8 9
14.
Гурник Забже
 6 2 2 2 4 - 6 8
15.
ЛКС Лодзь
 6 2 1 3 5 - 12 7
16.
Краковия
 5 1 2 2 6 - 11 5
17.
Варта Познань
 6 1 2 3 4 - 6 5
18.
Рух Хожув
 5 1 1 3 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 6 4 1 1 10 - 5 13
2.
Погонь Щецин
 6 3 1 2 9 - 3 10
3.
Краковия
 6 2 3 1 6 - 5 9
4.
Варта Познань
 6 2 2 2 8 - 7 8
5.
Ягеллония Белосток
 6 2 2 2 11 - 12 8
6.
Гурник Забже
 7 2 2 3 10 - 10 8
7.
Лех
 5 2 1 2 6 - 10 7
8.
Ракув
 5 2 0 3 10 - 12 6
9.
Радомяк Радом
 6 2 0 4 6 - 10 6
10.
Заглембе Любин
 6 2 0 4 7 - 12 6
11.
Легия
 5 1 2 2 6 - 11 5
12.
Корона Кельце
 6 1 2 3 6 - 9 5
13.
Пяст
 6 0 5 1 3 - 4 5
14.
Рух Хожув
 6 0 3 3 5 - 10 3
15.
Видзев Лодзь
 6 0 2 4 7 - 12 2
16.
Сталь Мелец
 5 0 1 4 2 - 7 1
17.
Пуща Неполомице
 7 0 1 6 8 - 20 1
18.
ЛКС Лодзь
 7 0 0 7 2 - 15 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 11 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 7 (1)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 6 (2)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 6 (1)
Легия Пекхарт Томаш 6
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 6
Легия Енджейчик Артур 2 3
Пуща Неполомице Jacub Serafin 6
Пяст Дзичек Патрик 6
Сталь Мелец Эхманн Марко 6
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Секулич Борис сделал результативную передачу.
    • 42'
      Г О О О О Л - Сиплак Михал бьет в цель!
    • 17'
      Лувеу Адриен получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч ЛКС Лодзь 0:5 Гурник Забже онлайн

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