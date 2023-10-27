Тур: 13. Стадион: Стадион ЛКС. Главный судья: Марциняк Шимон
0:5
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаЛувеу Адриен
0:1
42' ГолСиплак Михал
50' Желтая карточкаСиплак Михал
64' Желтая карточкаМарциняк Адам
0:2
65' ПенальтиDaisuke Yokota
0:3
75' ГолЩесняк Криспин
0:4
80' ГолРасак Дамиан
0:5
82' ГолDaisuke Yokota
90'+6
Ход матча
17'
42'
0:1
50'
64'
65'
0:2
67'
75'
0:3
80'
80'
82'
0:5
24
Лувеу
Адриен
21
Stipe
Juric
26
Яницки
Рафал
25
Сиплак
Михал
55
Чиж
Шимон
21
Кравчик
Пётр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Лувеу АдриенПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Stipe JuricНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Арндт ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Engjell HotiПолузащитник
- Нападающий
-
10 ПирулоНападающий
-
23 Слива МацейНападающий
-
29 Фасе АнтонНападающий
-
22 Jan Labedzki
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
-
25 Сиплак МихалЗащитник
-
55 Чиж ШимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
96 Дадок РобертЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
История личных встреч
ЛКС Лодзь
Гурник Забже
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
133.3%
66.7%
4 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы
11 матчей
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
27.3%
9.1%
63.6%
3 победы 1 ничья 7 побед
Второй тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
5
10
Голов в среднем за матч
1.25
1.43
Среднее время на гол
72
63
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1.09
1.18
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
82
76
Бомбардиры внутри турнира
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Техан Кай
|2
|0.15
|Рамирес Даниэль
|2 (2)
|0.15
|Engjell Hoti
|1
|0.08
|Stipe Juric
|1
|0.08
|Тутышкинас Артемиюс
|1
|0.08
|Piotr Glowacki
|0
|0
|Малаховски Адриан
|0
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Daisuke Yokota
|5 (2)
|0.38
|Мусёлик Себастьян
|2
|0.15
|Подольски Лукас
|1
|0.08
|Яницки Рафал
|1
|0.08
|Сиплак Михал
|1
|0.08
|Расак Дамиан
|1
|0.08
|Щесняк Криспин
|1
|0.08
|Капралик Адриан
|1
|0.08
|Чиж Шимон
|1
|0.08
|Пачеко Даниэль
|0
|0
|Янжа Эрик
|0
|0
|Секулич Борис
|0
|0
|Дадок Роберт
|0
|0
|Кравчик Пётр
|0
|0
Карточки
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michal Mokrzycki
|3
|1
|Jakub Letniowski
|4
|0
|Engjell Hoti
|2
|1
|Рамирес Даниэль
|3
|0
|Stipe Juric
|1
|1
|Марциняк Адам
|2
|0
|Данковски Камиль
|2
|0
|Флис Марцин
|2
|0
|Монсальве Начо
|2
|0
|Пируло
|2
|0
|Alexander Bobek
|2
|0
|Лувеу Адриен
|2
|0
|Малаховски Адриан
|0
|1
|Шелига Бартош
|1
|0
|Гюлен Левент
|1
|0
|Арндт Давид
|1
|0
|Лоренц Мешко
|1
|0
|Тутышкинас Артемиюс
|1
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Щесняк Криспин
|2
|1
|Янжа Эрик
|3
|0
|Дадок Роберт
|3
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|3
|0
|Daisuke Yokota
|3
|0
|Подольски Лукас
|2
|0
|Яницки Рафал
|2
|0
|Секулич Борис
|2
|0
|Сиплак Михал
|2
|0
|Kamil Lukoszek
|0
|1
|Пачеко Даниэль
|1
|0
|Ольковски Павел
|1
|0
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|Йенсен Ричард
|1
|0
|Войтушек Норберт
|1
|0
Результаты матчей
ЛКС Лодзь
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Гурник Забже
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
4
ЛКС Лодзь
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (7)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Гурник Забже
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
14
4
Упущенные победы
0
4
ЛКС Лодзь
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Гурник Забже
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
8% (1)
38% (5)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
15
4
Упущенные победы
2
8
Голы по времени матча
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
0
0%
1
10%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
60%
4
40%
76-90
Пропущено
12
10
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
17%
2
20%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
2
17%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
25%
2
20%
61-75
4
33%
2
20%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
14
6
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
2
14%
1
17%
31-45
1
7%
1
17%
46-60
4
29%
1
17%
61-75
1
7%
3
50%
76-90
Забито
8
14
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
7 Не забивали 4
0
0%
2
14%
1-15
2
25%
2
14%
16-30
1
13%
3
21%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
1
13%
2
14%
61-75
3
38%
4
29%
76-90
Пропущено
26
16
13 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
4
15%
2
13%
1-15
5
19%
1
6%
16-30
4
15%
4
25%
31-45
1
4%
1
6%
46-60
7
27%
3
19%
61-75
5
19%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
ЛКС Лодзь
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Лех - ЛКС Лодзь 3:1 Радомяк Радом - ЛКС Лодзь 3:0 ЛКС Лодзь - Краковия 0:2 ККС 1925 Калиш - ЛКС Лодзь 2:3
ЛКС Лодзь - Ягеллония Белосток 2:2 Ракув - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Варта Познань 0:2 Пуща Неполомице - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Погонь Щецин 1:0 Видзев Лодзь - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Корона Кельце 2:1 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0 Легия - ЛКС Лодзь 3:0 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 6:2 ЛКС Лодзь - Полония Бытом 3:1 ЛКС Лодзь - Прушков 1:1 ЛКС Лодзь - ГКС Катовице 1:0 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Одра Ополе 1:0 Арка Гдыня - ЛКС Лодзь 1:1
Гурник Забже
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Гурник Забже - Ракув 2:1 Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 2:1 Шленск Вроцлав - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:2
ГКС Катовице - Гурник Забже 0:4 Легия - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Рух Хожув 1:0 Лех - Гурник Забже 1:1 Ягеллония Белосток - Гурник Забже 4:1 Гурник Забже - Видзев Лодзь 1:1 Корона Кельце - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Пяст 0:0 Варта Познань - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:2 Кёльн - Гурник Забже 3:1 Ганновер 96 - Гурник Забже 3:0 Шальке 04 - Гурник Забже 5:0 Падерборн - Гурник Забже 4:0 Гройтер Фюрт - Гурник Забже 4:4 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:3
Результаты матчей
ЛКС Лодзь
Гурник Забже
Точный счет
0:2
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
ЛКС Лодзь
Гурник Забже
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
58
Больше Меньше
94
211
211
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|11 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|7 (1)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|6 (2)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|6 (1)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|6
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 6
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 3
|Пуща Неполомице
|Jacub Serafin
|6
|Пяст
|Дзичек Патрик
|6
|Сталь Мелец
|Эхманн Марко
|6