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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Щербович Марцин
Заглембе Любин
0:2
Первый тайм: 17'
Радомяк Радом
0'
0:1
1' Гол
Семеду Эди
0:2
15' Гол
Pedro Rodriguez2

Ход матча

1'
0:1
Семеду Эди
15'
0:2
Pedro Rodriguez2
Лучшие коэффициенты
Заглембе Любин
Ничья
Радомяк Радом
3.65
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3.25
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Все Коэффициенты
87
Диудис
Сократис
13
Mateusz
Grzybek
2
Копац
Бартош
5
Лавничак
Алекс
3
Киркесков
Миккель
8
Дабровски
Дамьян
20
Полетанович
Марко
7
Ходына
Кацпер
21
Пьенько
Томаш
77
Вдовяк
Матеуш
18
Муньос
Хуан
31
Бонковски
Кшиштоф
13
Гжесик
Ян
29
Бранко
Рафаэл
92
Майк
Сестор
33
Абрамович
Давид
8
Новаес
Пальярес
Луис
Густаво
6
Michal
Kaput
99
Семеду
Эди
27
Вольски
Рафал
70
Кастаньеда
Франк
96
Pedro
Rodriguez2
Заглембе Любин
4-2-3-1
Радомяк Радом
4-2-3-1

История личных встреч

Заглембе Любин
Радомяк Радом

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

Э
0:1
Э
0:1
Э
1:6
Э
0:2

Голы

Всего голов

0
7

Голов в среднем за матч

0
3.5

Среднее время на гол

0
25

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Всего голов

1
10

Голов в среднем за матч

0.25
2.5

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

360
36

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ходына Кацпер 2 (1) 0.15
Вдовяк Матеуш 2 0.15
Курминовски Давид 2 0.15
Маковский Томаш 2 0.15
Булеца Сергей 1 0.08
Бохар Дамьян 1 0.08
Копац Бартош 1 0.08
Муньос Хуан 1 0.08
Лавничак Алекс 1 0.08
Bartlomiej Kludka 1 0.08
Дабровски Дамьян 0 0
Mateusz Grzybek 0 0
Радомяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pedro Rodriguez2 7 0.54
Семеду Эди 2 0.15
Вольски Рафал 1 0.08
Семеду Лисандру 1 0.08
Донис Христос 1 0.08
Кастаньеда Франк 1 0.08
Цихоцки Матеуш 1 0.08
Роча Леонардо 1 0.08
Машаду Луиш 0 0
Абрамович Давид 0 0

Карточки

Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Налепа Михал 3 1
Bartlomiej Kludka 3 1
Mateusz Grzybek 2 1
Копац Бартош 3 0
Возняк Аркадиуш 2 0
Дабровски Дамьян 2 0
Ходына Кацпер 2 0
Киркесков Миккель 1 0
Бурич Ясмин 1 0
Крук Камиль 1 0
Пьенько Томаш 1 0
Радомяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранко Рафаэл 4 0
Цихоцки Матеуш 3 0
Гжесик Ян 3 0
Вольски Рафал 2 0
Машаду Луиш 2 0
Michal Kaput 2 0
Pedro Rodriguez2 2 0
Майк Сестор 1 0
Донис Христос 1 0
Damian Jakubik 1 0
Леандро 1 0
Абрамович Давид 1 0
Семеду Лисандру 1 0
Роча Леонардо 1 0
Новаес Пальярес Луис Густаво 1 0

Результаты матчей

Заглембе Любин
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Радомяк Радом
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Заглембе Любин
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Радомяк Радом
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
1

Упущенные победы

4
8
Заглембе Любин
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)
Радомяк Радом
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

11
1

Упущенные победы

6
10

Голы по времени матча

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
0
0%
2
33%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
10
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
50%
1
10%
61-75
1
50%
2
20%
76-90

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
43%
1
13%
76-90

Пропущено

12
7
9 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
2
17%
0
0%
1-15
4
33%
2
29%
16-30
3
25%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
25%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
14
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 4
0
0%
3
21%
1-15
2
13%
4
29%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
4
27%
3
21%
46-60
1
7%
3
21%
61-75
5
33%
1
7%
76-90

Пропущено

14
17
9 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
2
14%
1
6%
1-15
4
29%
4
24%
16-30
3
21%
4
24%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
4
29%
3
18%
61-75
1
7%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Заглембе Любин
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 3:0 Заглембе Любин - Пяст 1:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:2 Сокол Клечев - Заглембе Любин 2:3
Заглембе Любин - Варта Познань 1:0 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Лехия Дзержонюв - Заглембе Любин 0:6 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Краковия - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1 Заглембе Любин - Яблонец 0:1 Хробры Глогув - Заглембе Любин 1:0 Энерги Коттбус - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Р. Жешув 1:0 Заглембе Любин - Михаловце 3:0 Заглембе Любин - Медзь Легница 1:1
Радомяк Радом
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Радомяк Радом - Корона Кельце 1:1 Радомяк Радом - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Радомяк Радом 3:0 Гарбарния Краков - Радомяк Радом 2:1
Радомяк Радом - Пуща Неполомице 1:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 3:2 Радомяк Радом - Пяст 1:1 Сталь Мелец - Радомяк Радом 2:0 Радомяк Радом - Варта Познань 3:2 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:2 Радомяк Радом - Краковия 0:1 Лех - Радомяк Радом 2:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:2 Омония Никосия - Радомяк Радом 4:1 Радомяк Радом - Заглембе Сосновец 0:1 Радомяк Радом - Тыхы 0:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 2:1 Погонь Щецин - Радомяк Радом 4:0 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 3:1 Варта Познань - Радомяк Радом 1:2

Результаты матчей

Заглембе Любин
Радомяк Радом

Точный счет

1:0
3 раза 50%
1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 83%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
3 раза 50%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Заглембе Любин
Радомяк Радом

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
1.5
Больше Меньше
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
3
3
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
4
4
8
1.5
5
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 13 8 3 2 24 - 12 27
2.
Ягеллония Белосток
 13 8 2 3 30 - 19 26
3.
Лех
 13 7 4 2 26 - 19 25
4.
Ракув
 11 7 1 3 23 - 14 22
5.
Погонь Щецин
 13 7 1 5 24 - 14 22
6.
Легия
 11 6 2 3 19 - 15 20
7.
Заглембе Любин
 0:2 13 6 2 5 14 - 17 20
8.
Радомяк Радом
 2:0 13 5 3 5 17 - 16 18
9.
Гурник Забже
 13 4 4 5 14 - 16 16
10.
Краковия
 12 3 6 3 13 - 17 15
11.
Пяст
 13 2 9 2 11 - 11 15
12.
Видзев Лодзь
 11 4 2 5 14 - 16 14
13.
Корона Кельце
 12 3 5 4 16 - 16 14
14.
Варта Познань
 13 3 5 5 13 - 14 14
15.
Сталь Мелец
 12 3 3 6 15 - 16 12
16.
Пуща Неполомице
 13 2 4 7 16 - 28 10
17.
Рух Хожув
 12 1 5 6 13 - 22 8
18.
ЛКС Лодзь
 13 2 1 10 7 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 6 6 0 0 18 - 5 18
2.
Лех
 7 5 2 0 19 - 8 17
3.
Ракув
 6 5 1 0 13 - 2 16
4.
Легия
 6 5 0 1 13 - 4 15
5.
Заглембе Любин
 0:2 7 4 2 1 7 - 5 14
6.
Шленск Вроцлав
 6 4 1 1 12 - 5 13
7.
Видзев Лодзь
 5 4 0 1 7 - 4 12
8.
Погонь Щецин
 7 4 0 3 15 - 11 12
9.
Сталь Мелец
 7 3 2 2 13 - 9 11
10.
Корона Кельце
 6 2 3 1 10 - 7 9
11.
Радомяк Радом
 2:0 6 2 3 1 9 - 6 9
12.
Пяст
 6 2 3 1 7 - 6 9
13.
Пуща Неполомице
 6 2 3 1 8 - 8 9
14.
Гурник Забже
 6 2 2 2 4 - 6 8
15.
ЛКС Лодзь
 6 2 1 3 5 - 12 7
16.
Краковия
 6 1 3 2 7 - 12 6
17.
Варта Познань
 7 1 3 3 5 - 7 6
18.
Рух Хожув
 6 1 2 3 8 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 7 4 2 1 12 - 7 14
2.
Погонь Щецин
 6 3 1 2 9 - 3 10
3.
Краковия
 6 2 3 1 6 - 5 9
4.
Радомяк Радом
 2:0 7 3 0 4 8 - 10 9
5.
Варта Познань
 6 2 2 2 8 - 7 8
6.
Лех
 6 2 2 2 7 - 11 8
7.
Гурник Забже
 7 2 2 3 10 - 10 8
8.
Ягеллония Белосток
 7 2 2 3 12 - 14 8
9.
Ракув
 5 2 0 3 10 - 12 6
10.
Заглембе Любин
 0:2 6 2 0 4 7 - 12 6
11.
Пяст
 7 0 6 1 4 - 5 6
12.
Легия
 5 1 2 2 6 - 11 5
13.
Корона Кельце
 6 1 2 3 6 - 9 5
14.
Рух Хожув
 6 0 3 3 5 - 10 3
15.
Видзев Лодзь
 6 0 2 4 7 - 12 2
16.
Сталь Мелец
 5 0 1 4 2 - 7 1
17.
Пуща Неполомице
 7 0 1 6 8 - 20 1
18.
ЛКС Лодзь
 7 0 0 7 2 - 15 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 11 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 7 (1)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 6 (2)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 6 (1)
Легия Пекхарт Томаш 6
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 6
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 6
Легия Енджейчик Артур 2 3
Пуща Неполомице Jacub Serafin 6
Пяст Дзичек Патрик 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 15'
    Г О О О О Л - Pedro бьет в цель!
  • 1'
    Г О О О О Л - Семеду Эди бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Заглембе Любин
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Заглембе Любин
Радомяк Радом
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