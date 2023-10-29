Тур: 13. Стадион: Заглебье Любин. Зрители: 4878 Главный судья: Щербович Марцин
2:3
Конец матча
0'
0:1
1' ГолСемеду Эди
0:2
15' ГолPedro Rodriguez2
24' Желтая карточкаМайк Сестор
36' Желтая карточкаMichal Kaput
51' Желтая карточкаBartlomiej Kludka
68' Желтая карточкаПолетанович Марко
1:2
72' ГолДабровски Дамьян
2:2
77' ГолВдовяк Матеуш
2:3
78' ГолСемеду Эди
89' Желтая карточкаДонис Христос
90'+6
Ход матча
1'
0:1
15'
0:2
24'
36'
72'
77'
2:2
78'
2:3
80'
89'
18
Муньос
Хуан
13
Гжесик
Ян
92
Майк
Сестор
99
Семеду
Эди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Муньос ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Налепа МихалЗащитник
-
55 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
- Нападающий
-
17 Marek Mroz
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Гжесик ЯнЗащитник
- Защитник
-
92 Майк СесторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Семеду ЭдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
5 Са ЭлдерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
История личных встреч
Заглембе Любин
Радомяк Радом
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
7
Голов в среднем за матч
0
3.5
Среднее время на гол
0
25
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Среднее время на гол
180
60
Всего голов
1
10
Голов в среднем за матч
0.25
2.5
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
360
36
Бомбардиры внутри турнира
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вдовяк Матеуш
|3
|0.23
|Ходына Кацпер
|2 (1)
|0.15
|Курминовски Давид
|2
|0.15
|Маковский Томаш
|2
|0.15
|Булеца Сергей
|1
|0.08
|Дабровски Дамьян
|1
|0.08
|Копац Бартош
|1
|0.08
|Бохар Дамьян
|1
|0.08
|Муньос Хуан
|1
|0.08
|Лавничак Алекс
|1
|0.08
|Bartlomiej Kludka
|1
|0.08
|Mateusz Grzybek
|0
|0
Радомяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pedro Rodriguez2
|8
|0.62
|Семеду Эди
|3
|0.23
|Вольски Рафал
|1
|0.08
|Донис Христос
|1
|0.08
|Семеду Лисандру
|1
|0.08
|Кастаньеда Франк
|1
|0.08
|Цихоцки Матеуш
|1
|0.08
|Роча Леонардо
|1
|0.08
|Машаду Луиш
|0
|0
|Абрамович Давид
|0
|0
Карточки
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bartlomiej Kludka
|4
|1
|Налепа Михал
|3
|1
|Mateusz Grzybek
|2
|1
|Копац Бартош
|3
|0
|Возняк Аркадиуш
|2
|0
|Дабровски Дамьян
|2
|0
|Ходына Кацпер
|2
|0
|Киркесков Миккель
|1
|0
|Бурич Ясмин
|1
|0
|Полетанович Марко
|1
|0
|Крук Камиль
|1
|0
|Пьенько Томаш
|1
|0
Радомяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранко Рафаэл
|4
|0
|Цихоцки Матеуш
|3
|0
|Гжесик Ян
|3
|0
|Michal Kaput
|3
|0
|Майк Сестор
|2
|0
|Вольски Рафал
|2
|0
|Донис Христос
|2
|0
|Машаду Луиш
|2
|0
|Pedro Rodriguez2
|2
|0
|Damian Jakubik
|1
|0
|Леандро
|1
|0
|Абрамович Давид
|1
|0
|Семеду Лисандру
|1
|0
|Роча Леонардо
|1
|0
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|1
|0
Результаты матчей
Заглембе Любин
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Радомяк Радом
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
2
Заглембе Любин
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Радомяк Радом
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
1
Упущенные победы
4
8
Заглембе Любин
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
8% (1)
38% (5)
Радомяк Радом
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
8
10
Голы по времени матча
Забито
10
9
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
6 Не забивали 9
0
0%
4
44%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
3
30%
1
11%
76-90
Пропущено
5
12
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
40%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
20%
2
17%
61-75
2
40%
3
25%
76-90
Забито
7
8
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
43%
1
13%
76-90
Пропущено
12
7
9 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
2
17%
0
0%
1-15
4
33%
2
29%
16-30
3
25%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
25%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
17
17
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
2 Не забивали 4
0
0%
5
29%
29%
1-15
2
12%
4
24%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
4
24%
3
18%
46-60
2
12%
3
18%
61-75
6
35%
2
12%
76-90
Пропущено
17
19
11 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 11
4
24%
1
5%
1-15
4
24%
4
21%
16-30
3
18%
4
21%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
4
24%
4
21%
61-75
2
12%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Заглембе Любин
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 3:0 Заглембе Любин - Пяст 1:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:2 Сокол Клечев - Заглембе Любин 2:3
Заглембе Любин - Варта Познань 1:0 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Лехия Дзержонюв - Заглембе Любин 0:6 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Краковия - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1 Заглембе Любин - Яблонец 0:1 Хробры Глогув - Заглембе Любин 1:0 Энерги Коттбус - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Р. Жешув 1:0 Заглембе Любин - Михаловце 3:0 Заглембе Любин - Медзь Легница 1:1
Радомяк Радом
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Радомяк Радом - Корона Кельце 1:1 Радомяк Радом - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Радомяк Радом 3:0 Гарбарния Краков - Радомяк Радом 2:1
Радомяк Радом - Пуща Неполомице 1:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 3:2 Радомяк Радом - Пяст 1:1 Сталь Мелец - Радомяк Радом 2:0 Радомяк Радом - Варта Познань 3:2 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:2 Радомяк Радом - Краковия 0:1 Лех - Радомяк Радом 2:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:2 Омония Никосия - Радомяк Радом 4:1 Радомяк Радом - Заглембе Сосновец 0:1 Радомяк Радом - Тыхы 0:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 2:1 Погонь Щецин - Радомяк Радом 4:0 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 3:1 Варта Познань - Радомяк Радом 1:2
Результаты матчей
Заглембе Любин
Радомяк Радом
Точный счет
1:0
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
2
2 раза 29%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:2
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
0
2 раза 15%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
Тоталы голов в матче
Заглембе Любин
Радомяк Радом
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
43
33
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
94
58
67
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|3
|2
|24 - 12
|27
|2.
|13
|8
|2
|3
|30 - 19
|26
|3.
|13
|7
|4
|2
|26 - 19
|25
|4.
|11
|7
|1
|3
|23 - 14
|22
|5.
|13
|7
|1
|5
|24 - 14
|22
|6.
|0:1
|12
|6
|2
|4
|19 - 16
|20
|7.
|13
|6
|2
|5
|16 - 18
|20
|8.
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|9.
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|10.
|12
|3
|6
|3
|13 - 17
|15
|11.
|1:0
|13
|4
|3
|6
|16 - 16
|15
|12.
|13
|2
|9
|2
|11 - 11
|15
|13.
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|14.
|12
|3
|5
|4
|16 - 16
|14
|15.
|13
|3
|5
|5
|13 - 14
|14
|16.
|13
|2
|4
|7
|16 - 28
|10
|17.
|12
|1
|5
|6
|13 - 22
|8
|18.
|13
|2
|1
|10
|7 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|18 - 5
|18
|2.
|7
|5
|2
|0
|19 - 8
|17
|3.
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|4.
|0:1
|7
|5
|0
|2
|13 - 5
|15
|5.
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|6.
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|7.
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|8.
|7
|4
|0
|3
|15 - 11
|12
|9.
|1:0
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|10.
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|11.
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|13.
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|14.
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|15.
|6
|2
|1
|3
|5 - 12
|7
|16.
|6
|1
|3
|2
|7 - 12
|6
|17.
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|18.
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|2.
|6
|3
|1
|2
|9 - 3
|10
|3.
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|4.
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|5.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|7.
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|9.
|5
|2
|0
|3
|10 - 12
|6
|10.
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|11.
|7
|0
|6
|1
|4 - 5
|6
|12.
|0:1
|5
|1
|2
|2
|6 - 11
|5
|13.
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|1:0
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|15.
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|16.
|6
|0
|2
|4
|7 - 12
|2
|17.
|7
|0
|1
|6
|8 - 20
|1
|18.
|7
|0
|0
|7
|2 - 15
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|11 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (2)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|6 (2)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|6 (1)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|6
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 6
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 6
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 3
|Пуща Неполомице
|Jacub Serafin
|6
|Пяст
|Дзичек Патрик
|6