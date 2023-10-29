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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Karol Arys
Легия
0:2
Второй тайм: 52'
Сталь Мелец
0'
10' Желтая карточка
Krzysztof Wolkowicz
13' Желтая карточка
Капюади Стив
24' Желтая карточка
Слиш Бартош
0:1
38' Гол
Шкурин Илья
0:2
50' Гол
Krzysztof Wolkowicz

Ход матча

10'
 
Krzysztof Wolkowicz
13'
Капюади Стив
 
24'
Слиш Бартош
 
38'
0:1
Шкурин Илья
(Тромбка Михал)
46'
Вшолек Павел
Кун Патрик
 
46'
Бурч Марко
Капюади Стив
 
50'
0:2
Krzysztof Wolkowicz
Лучшие коэффициенты
Легия
Ничья
Сталь Мелец
5.40
3.30
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3.30
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Все Коэффициенты
1
Тобиаш
Кацпер
3
Капюади
Стив
55
Енджейчик
Артур
5
Рибейру
Юри
17
Диаш
Жиль
99
Слиш
Бартош
22
Элитим
Хуэрхен
33
Кун
Патрик
27
Жозуэ
Филипе
7
Пекхарт
Томаш
20
Мучи
Эрнест
1
Кохальски
Матеуш
3
Эсселинк
Берт
21
Матрас
Матеуш
6
Leandro
VIII
27
Яунземс
Алвис
19
Тромбка
Михал
16
Гийомье
Мэтью
23
Гетингер
Крыстян
10
Доманьски
Мацей
17
Шкурин
Илья
11
Krzysztof
Wolkowicz
Легия
3-4-3
Сталь Мелец
3-4-3

История личных встреч

Легия
Сталь Мелец

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Э
2:0
Э
0:1
Э
2:1
Э
1:3
Э
0:0
Э
2:3

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Среднее время на гол

54
135

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.67
2

Среднее время на гол

135
45

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.17
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
67

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пекхарт Томаш 6 0.5
Мучи Эрнест 3 0.25
Жозуэ Филипе 3 (1) 0.25
Вшолек Павел 2 0.17
Гуаль Марк 1 0.08
Элитим Хуэрхен 1 0.08
Баку Макана 1 0.08
Капюади Стив 1 0.08
Стржалек Игорь 1 0.08
Кун Патрик 0 0
Росолек Мацей 0 0
Рибейру Юри 0 0
Слиш Бартош 0 0
Тобиаш Кацпер 0 0
Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шкурин Илья 4 0.31
Доманьски Мацей 3 0.23
Koki Hinokio 2 0.15
Гетингер Крыстян 2 (1) 0.15
Эсселинк Берт 2 0.15
Тромбка Михал 1 0.08
Мерилуото Кай 1 0.08
Lukasz Gerstenstein 1 0.08
Матрас Матеуш 0 0
Piotr Wlazlo 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енджейчик Артур 3 2
Жозуэ Филипе 4 1
Рибейру Юри 3 0
Бурч Марко 1 1
Слиш Бартош 2 0
Элитим Хуэрхен 2 0
Капюади Стив 2 0
Челхака Юрген 2 0
Пекхарт Томаш 1 0
Вшолек Павел 1 0
Крамер Блаж 1 0
Августиняк Рафал 1 0
Росолек Мацей 1 0
Мучи Эрнест 1 0
Kosta Runjaic 1 0
Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эхманн Марко 6 0
Piotr Wlazlo 4 0
Koki Hinokio 3 0
Гетингер Крыстян 2 0
Тромбка Михал 2 0
Krzysztof Wolkowicz 1 0
Доманьски Мацей 1 0
Leandro VIII 1 0
Kamil Pajnowski 1 0
Шкурин Илья 1 0
Кохальски Матеуш 1 0
Lukasz Gerstenstein 1 0

Результаты матчей

Легия
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сталь Мелец
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
2
Легия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сталь Мелец
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

6
11
Легия
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сталь Мелец
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

8
13

Голы по времени матча

Забито

14
2
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 1
5 Не забивали 10
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
1
50%
16-30
2
14%
1
50%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
1
33%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
13
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
33%
5
38%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
33%
2
15%
61-75
2
33%
1
8%
76-90

Пропущено

11
9
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
3
33%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
3
27%
3
33%
61-75
1
9%
2
22%
76-90

Забито

20
15
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
4
27%
16-30
4
20%
6
40%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
6
30%
2
13%
61-75
4
20%
1
7%
76-90

Пропущено

14
16
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
2
14%
0
0%
1-15
4
29%
4
25%
16-30
2
14%
3
19%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
3
21%
6
38%
61-75
1
7%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Зриньски - Легия 1:2 Шленск Вроцлав - Легия 4:0 Легия - Ракув 1:2 АЗ Алкмаар - Легия 1:0
Ягеллония Белосток - Легия 2:0 Погонь Щецин - Легия 3:4 Легия - Гурник Забже 2:1 Легия - Астон Вилла 3:2 Пяст - Легия 1:1 Легия - Видзев Лодзь 3:1 Легия - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Легия 3:3 Легия - Корона Кельце 1:0 Аустрия Вена - Легия 3:5 Пуща Неполомице - Легия 1:1 Легия - Аустрия Вена 1:2 Легия - Рух Хожув 3:0 Легия - Ордабасы 3:2 Ордабасы - Легия 2:2 Легия - ЛКС Лодзь 3:0
Сталь Мелец
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:3
Одра Ополе - Сталь Мелец 1:2 Лех - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 3:1 Рух Хожув - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Радомяк Радом 2:0 Ракув - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Шленск Вроцлав 3:1 Пуща Неполомице - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Пяст 0:0 Сталь Мелец - Краковия 2:2 Сталь Мелец - Сталь Жешув 3:2 Сталь Мелец - Сярка Тарнобжег 1:1 Сталь Мелец - Заря 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 2:3 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 2:1

Результаты матчей

Легия
Сталь Мелец

Точный счет

3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Легия
Сталь Мелец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
5
2
3
3
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1
4
1.5
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
5
5
6
1.5
5
7
4
7
2.5
2
10
1
10
3.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 13 8 3 2 24 - 12 27
2.
Ягеллония Белосток
 13 8 2 3 30 - 19 26
3.
Лех
 13 7 4 2 26 - 19 25
4.
Ракув
 11 7 1 3 23 - 14 22
5.
Погонь Щецин
 13 7 1 5 24 - 14 22
6.
Легия
 0:1 12 6 2 4 19 - 16 20
7.
Заглембе Любин
 13 6 2 5 16 - 18 20
8.
Радомяк Радом
 13 5 3 5 18 - 18 18
9.
Гурник Забже
 13 4 4 5 14 - 16 16
10.
Краковия
 12 3 6 3 13 - 17 15
11.
Сталь Мелец
 1:0 13 4 3 6 16 - 16 15
12.
Пяст
 13 2 9 2 11 - 11 15
13.
Видзев Лодзь
 11 4 2 5 14 - 16 14
14.
Корона Кельце
 12 3 5 4 16 - 16 14
15.
Варта Познань
 13 3 5 5 13 - 14 14
16.
Пуща Неполомице
 13 2 4 7 16 - 28 10
17.
Рух Хожув
 12 1 5 6 13 - 22 8
18.
ЛКС Лодзь
 13 2 1 10 7 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 6 6 0 0 18 - 5 18
2.
Лех
 7 5 2 0 19 - 8 17
3.
Ракув
 6 5 1 0 13 - 2 16
4.
Легия
 0:1 7 5 0 2 13 - 5 15
5.
Заглембе Любин
 7 4 2 1 9 - 6 14
6.
Шленск Вроцлав
 6 4 1 1 12 - 5 13
7.
Видзев Лодзь
 5 4 0 1 7 - 4 12
8.
Погонь Щецин
 7 4 0 3 15 - 11 12
9.
Сталь Мелец
 1:0 7 3 2 2 13 - 9 11
10.
Корона Кельце
 6 2 3 1 10 - 7 9
11.
Радомяк Радом
 6 2 3 1 9 - 6 9
12.
Пяст
 6 2 3 1 7 - 6 9
13.
Пуща Неполомице
 6 2 3 1 8 - 8 9
14.
Гурник Забже
 6 2 2 2 4 - 6 8
15.
ЛКС Лодзь
 6 2 1 3 5 - 12 7
16.
Краковия
 6 1 3 2 7 - 12 6
17.
Варта Познань
 7 1 3 3 5 - 7 6
18.
Рух Хожув
 6 1 2 3 8 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 7 4 2 1 12 - 7 14
2.
Погонь Щецин
 6 3 1 2 9 - 3 10
3.
Краковия
 6 2 3 1 6 - 5 9
4.
Радомяк Радом
 7 3 0 4 9 - 12 9
5.
Варта Познань
 6 2 2 2 8 - 7 8
6.
Лех
 6 2 2 2 7 - 11 8
7.
Гурник Забже
 7 2 2 3 10 - 10 8
8.
Ягеллония Белосток
 7 2 2 3 12 - 14 8
9.
Ракув
 5 2 0 3 10 - 12 6
10.
Заглембе Любин
 6 2 0 4 7 - 12 6
11.
Пяст
 7 0 6 1 4 - 5 6
12.
Легия
 0:1 5 1 2 2 6 - 11 5
13.
Корона Кельце
 6 1 2 3 6 - 9 5
14.
Сталь Мелец
 1:0 6 1 1 4 3 - 7 4
15.
Рух Хожув
 6 0 3 3 5 - 10 3
16.
Видзев Лодзь
 6 0 2 4 7 - 12 2
17.
Пуща Неполомице
 7 0 1 6 8 - 20 1
18.
ЛКС Лодзь
 7 0 0 7 2 - 15 0
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Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 11 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (2)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 6 (2)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 6 (1)
Легия Пекхарт Томаш 6
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 6
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 6
Легия Енджейчик Артур 2 3
Пуща Неполомице Jacub Serafin 6
Пяст Дзичек Патрик 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Тромбка Михал сделал результативную передачу.
  • 38'
    Г О О О О Л - Илья Шкурин бьет в цель!
Лучшие коэффициенты
Легия
Ничья
Сталь Мелец
5.40
3.30
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3.30
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Все Коэффициенты
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Легия
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