Тур: 13. Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского. Главный судья: Karol Arys
1:3
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаKrzysztof Wolkowicz
13' Желтая карточкаКапюади Стив
24' Желтая карточкаСлиш Бартош
0:1
38' ГолШкурин Илья
0:2
50' ГолKrzysztof Wolkowicz
58' Желтая карточкаЕнджейчик Артур
0:3
82' ГолKoki Hinokio
86' Желтая карточкаКрамер Блаж
1:3
89' ГолКрамер Блаж
90'+5
Ход матча
13'
24'
38'
0:1
50'
58'
82'
0:3
86'
89'
1:3
17
Диаш
Жиль
99
Слиш
Бартош
33
Кун
Патрик
27
Жозуэ
Филипе
20
Мучи
Эрнест
17
Шкурин
Илья
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Диаш ЖильПолузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Кун ПатрикПолузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеНападающий
- Нападающий
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
- Нападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Руньяич Коста
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Шкурин ИльяНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Ялоха КонрадВратарь
-
22 Брито РафаэлЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kieres
История личных встреч
Легия
Сталь Мелец
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
0.67
Среднее время на гол
54
135
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.67
2
Среднее время на гол
135
45
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.17
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
77
67
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пекхарт Томаш
|6
|0.5
|Мучи Эрнест
|3
|0.25
|Жозуэ Филипе
|3 (1)
|0.25
|Вшолек Павел
|2
|0.17
|Гуаль Марк
|1
|0.08
|Элитим Хуэрхен
|1
|0.08
|Крамер Блаж
|1
|0.08
|Баку Макана
|1
|0.08
|Капюади Стив
|1
|0.08
|Стржалек Игорь
|1
|0.08
|Кун Патрик
|0
|0
|Росолек Мацей
|0
|0
|Рибейру Юри
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
|Тобиаш Кацпер
|0
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шкурин Илья
|4
|0.31
|Доманьски Мацей
|3
|0.23
|Koki Hinokio
|3
|0.23
|Гетингер Крыстян
|2 (1)
|0.15
|Эсселинк Берт
|2
|0.15
|Тромбка Михал
|1
|0.08
|Krzysztof Wolkowicz
|1
|0.08
|Мерилуото Кай
|1
|0.08
|Lukasz Gerstenstein
|1
|0.08
|Матрас Матеуш
|0
|0
|Piotr Wlazlo
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енджейчик Артур
|4
|2
|Жозуэ Филипе
|4
|1
|Рибейру Юри
|3
|0
|Бурч Марко
|1
|1
|Слиш Бартош
|2
|0
|Крамер Блаж
|2
|0
|Элитим Хуэрхен
|2
|0
|Капюади Стив
|2
|0
|Челхака Юрген
|2
|0
|Пекхарт Томаш
|1
|0
|Вшолек Павел
|1
|0
|Августиняк Рафал
|1
|0
|Росолек Мацей
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
|Kosta Runjaic
|1
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эхманн Марко
|6
|0
|Piotr Wlazlo
|4
|0
|Koki Hinokio
|3
|0
|Гетингер Крыстян
|2
|0
|Тромбка Михал
|2
|0
|Krzysztof Wolkowicz
|1
|0
|Доманьски Мацей
|1
|0
|Leandro VIII
|1
|0
|Kamil Pajnowski
|1
|0
|Шкурин Илья
|1
|0
|Кохальски Матеуш
|1
|0
|Lukasz Gerstenstein
|1
|0
Результаты матчей
Легия
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сталь Мелец
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
2
Легия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сталь Мелец
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
6
11
Легия
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сталь Мелец
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
9
13
Голы по времени матча
Забито
15
5
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 10
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
1
20%
16-30
2
13%
2
40%
31-45
1
7%
1
20%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
3
20%
1
20%
76-90
Пропущено
6
8
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
2
33%
3
38%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Забито
6
13
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
33%
5
38%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
33%
2
15%
61-75
2
33%
1
8%
76-90
Пропущено
11
9
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
3
33%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
3
27%
3
33%
61-75
1
9%
2
22%
76-90
Забито
21
18
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 5
2
10%
0
0%
1-15
3
14%
4
22%
16-30
4
19%
7
39%
31-45
1
5%
3
17%
46-60
6
29%
2
11%
61-75
5
24%
2
11%
76-90
Пропущено
17
17
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
4
24%
16-30
3
18%
3
18%
31-45
3
18%
1
6%
46-60
3
18%
6
35%
61-75
2
12%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Зриньски - Легия 1:2 Шленск Вроцлав - Легия 4:0 Легия - Ракув 1:2 АЗ Алкмаар - Легия 1:0
Ягеллония Белосток - Легия 2:0 Погонь Щецин - Легия 3:4 Легия - Гурник Забже 2:1 Легия - Астон Вилла 3:2 Пяст - Легия 1:1 Легия - Видзев Лодзь 3:1 Легия - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Легия 3:3 Легия - Корона Кельце 1:0 Аустрия Вена - Легия 3:5 Пуща Неполомице - Легия 1:1 Легия - Аустрия Вена 1:2 Легия - Рух Хожув 3:0 Легия - Ордабасы 3:2 Ордабасы - Легия 2:2 Легия - ЛКС Лодзь 3:0
Сталь Мелец
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:3
Одра Ополе - Сталь Мелец 1:2 Лех - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 3:1 Рух Хожув - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Радомяк Радом 2:0 Ракув - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Шленск Вроцлав 3:1 Пуща Неполомице - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Пяст 0:0 Сталь Мелец - Краковия 2:2 Сталь Мелец - Сталь Жешув 3:2 Сталь Мелец - Сярка Тарнобжег 1:1 Сталь Мелец - Заря 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 2:3 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 2:1
Результаты матчей
Легия
Сталь Мелец
Точный счет
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
3
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
3:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Легия
Сталь Мелец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
34
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
33
14
15
14
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
85
57
67
48
310
111
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|3
|2
|24 - 12
|27
|2.
|13
|8
|2
|3
|30 - 19
|26
|3.
|13
|7
|4
|2
|26 - 19
|25
|4.
|0:1
|12
|7
|1
|4
|23 - 15
|22
|5.
|13
|7
|1
|5
|24 - 14
|22
|6.
|12
|6
|2
|4
|20 - 18
|20
|7.
|13
|6
|2
|5
|16 - 18
|20
|8.
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|9.
|1:0
|12
|5
|2
|5
|15 - 16
|17
|10.
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|11.
|12
|3
|6
|3
|13 - 17
|15
|12.
|13
|4
|3
|6
|18 - 17
|15
|13.
|13
|2
|9
|2
|11 - 11
|15
|14.
|12
|3
|5
|4
|16 - 16
|14
|15.
|13
|3
|5
|5
|13 - 14
|14
|16.
|13
|2
|4
|7
|16 - 28
|10
|17.
|12
|1
|5
|6
|13 - 22
|8
|18.
|13
|2
|1
|10
|7 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|18 - 5
|18
|2.
|7
|5
|2
|0
|19 - 8
|17
|3.
|0:1
|7
|5
|1
|1
|13 - 3
|16
|4.
|7
|5
|0
|2
|14 - 7
|15
|5.
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|6.
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|7.
|1:0
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|8.
|7
|4
|0
|3
|15 - 11
|12
|9.
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|10.
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|11.
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|13.
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|14.
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|15.
|6
|2
|1
|3
|5 - 12
|7
|16.
|6
|1
|3
|2
|7 - 12
|6
|17.
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|18.
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|2.
|6
|3
|1
|2
|9 - 3
|10
|3.
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|4.
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|5.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|7.
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|9.
|0:1
|5
|2
|0
|3
|10 - 12
|6
|10.
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|11.
|7
|0
|6
|1
|4 - 5
|6
|12.
|5
|1
|2
|2
|6 - 11
|5
|13.
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|1:0
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|15.
|6
|1
|1
|4
|5 - 8
|4
|16.
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|17.
|7
|0
|1
|6
|8 - 20
|1
|18.
|7
|0
|0
|7
|2 - 15
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|11 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (2)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|6 (2)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|6 (1)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|6
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 6
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 6
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 4
|Пуща Неполомице
|Jacub Serafin
|6
|Пяст
|Дзичек Патрик
|6