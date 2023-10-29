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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Сильвестшак Дамиан
Ракув
0:1
Первый тайм: 15'
Видзев Лодзь
0'
0:1
3' Гол
Жиро Матеуш
12' Желтая карточка
Шеху Юлиан

Ход матча

3'
0:1
Жиро Матеуш
12'
 
Шеху Юлиан
Лучшие коэффициенты
Ракув
Ничья
Видзев Лодзь
1.45
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Все Коэффициенты
1
Ковачевич
Владан
7
Тудор
Фран
25
Раковитан
Богдан
3
Рундич
Милан
20
Салес
Жеан
Карлос
8
Лидерман
Бен
5
Берггрен
Густав
14
Плавшич
Срджан
11
Замора
Джон
19
Црнац
Анте
27
Новак
Бартош
1
Равас
Генрих
7
Милош
Мато
4
Жиро
Матеуш
15
Фернандес
Хуан
III
14
Цыганик
Андрей
22
Dominik
Kun
25
Ганоушек
Марек
6
Шеху
Юлиан
13
Ernest
Terpilowski
99
Рондич
Имад
47
Antoni
Klimek
Ракув
3-4-3
Видзев Лодзь
4-3-3

История личных встреч

Ракув
Видзев Лодзь

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

Э
2:0
Э
0:0
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
135

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драчал Давид 3 0.25
Кочергин Владислав 3 0.25
Новак Бартош 3 0.25
Зволински Лукаш 3 (2) 0.25
Папаниколау Яннис 2 0.17
Раковитан Богдан 2 0.17
Замора Джон 1 0.08
Киттель Сонни 1 0.08
Плавшич Срджан 1 0.08
Сореску Деян 1 0.08
Салес Жеан Карлос 1 0.08
Црнац Анте 1 0.08
Цебуля Марчин 0 0
Лидерман Бен 0 0
Тудор Фран 0 0
Берггрен Густав 0 0
Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павловски Бартоломей 3 (1) 0.25
Санчез Джорди 3 0.25
Цыганик Андрей 2 0.17
Стемпиньски Мариуш 1 0.08
Жиро Матеуш 1 0.08
Рондич Имад 1 0.08
Альварес Франциско 1 0.08
Ernest Terpilowski 1 0.08
Милош Мато 0 0
Нунеш Фабиу 0 0
Керк Себастьян 0 0
Равас Генрих 0 0
Шеху Юлиан 0 0

Карточки

Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ковачевич Аднан 4 0
Лидерман Бен 4 0
Берггрен Густав 3 0
Папаниколау Яннис 3 0
Зволински Лукаш 2 0
Цебуля Марчин 2 0
Тудор Фран 2 0
Кочергин Владислав 2 0
Новак Бартош 1 0
Пясецки Фабиан 1 0
Замора Джон 1 0
Ковачевич Владан 1 0
Раковитан Богдан 1 0
Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильва Луис 2 2
Нунеш Фабиу 4 0
Санчез Джорди 4 0
Ганоушек Марек 3 0
Милош Мато 3 0
Цыганик Андрей 3 0
Шеху Юлиан 3 0
Жиро Матеуш 2 0
Шота Серафин 2 0
Альварес Франциско 2 0
Dominik Kun 1 0
Ernest Terpilowski 1 0
Filip Przybulek 1 0

Результаты матчей

Ракув
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Видзев Лодзь
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
6
Ракув
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Видзев Лодзь
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

6
6
Ракув
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Видзев Лодзь
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

8
12

Голы по времени матча

Забито

13
6
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
15%
1
17%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
3
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
2
15%
2
33%
76-90

Пропущено

2
13
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 6
1
50%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
50%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Забито

10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
4
40%
1
17%
76-90

Пропущено

12
5
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
3
25%
2
40%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
33%
1
20%
61-75
2
17%
2
40%
76-90

Забито

23
12
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
3
13%
1
8%
1-15
5
22%
0
0%
16-30
3
13%
6
50%
31-45
1
4%
1
8%
46-60
5
22%
1
8%
61-75
6
26%
3
25%
76-90

Пропущено

14
18
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
4
29%
4
22%
1-15
2
14%
2
11%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
4
29%
4
22%
61-75
2
14%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Ракув
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ракув - Спортинг Л 1:1 Гурник Забже - Ракув 2:1 Легия - Ракув 1:2 Ракув - Штурм Грац 0:1
Ракув - Радомяк Радом 3:0 Лех - Ракув 4:1 Рух Хожув - Ракув 3:5 Аталанта - Ракув 2:0 Ракув - ЛКС Лодзь 1:0 Ракув - ГКС Катовице 3:2 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Ракув - Копенгаген 0:1 Ракув - Сталь Мелец 2:0 Арис Лимасол - Ракув 0:1 Пяст - Ракув 2:1 Ракув - Арис Лимасол 2:1 Ракув - Варта Познань 2:2 Карабах - Ракув 1:1 Ракув - Карабах 3:2
Видзев Лодзь
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Видзев Лодзь - Сталь Мелец 1:0 Пяст - Видзев Лодзь 3:2 Конкордия Эльблонг - Видзев Лодзь 0:4 Корона Кельце - Видзев Лодзь 1:1
Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Легия - Видзев Лодзь 3:1 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:2 Гурник Забже - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - ЛКС Лодзь 1:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 1:1 Видзев Лодзь - Гурник Ленчна 1:0 Видзев Лодзь - Р. Жешув 0:0 Видзев Лодзь - Сталь Жешув 4:2 Видзев Лодзь - Одра Ополе 0:2 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 3:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 2:3

Результаты матчей

Ракув
Видзев Лодзь

Точный счет

2:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
5 раз 83%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
4 раза 36%
3
2 раза 18%
5
1 раз 9%
1
7 раз 64%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Ракув
Видзев Лодзь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
2
3
2
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
5
1
4
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
1.5
Больше Меньше
3
8
3
8
2.5
1
10
1
10
3.5
1
10
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 13 8 3 2 24 - 12 27
2.
Ягеллония Белосток
 13 8 2 3 30 - 19 26
3.
Лех
 13 7 4 2 26 - 19 25
4.
Ракув
 0:1 12 7 1 4 23 - 15 22
5.
Погонь Щецин
 13 7 1 5 24 - 14 22
6.
Легия
 12 6 2 4 20 - 18 20
7.
Заглембе Любин
 13 6 2 5 16 - 18 20
8.
Радомяк Радом
 13 5 3 5 18 - 18 18
9.
Видзев Лодзь
 1:0 12 5 2 5 15 - 16 17
10.
Гурник Забже
 13 4 4 5 14 - 16 16
11.
Краковия
 12 3 6 3 13 - 17 15
12.
Сталь Мелец
 13 4 3 6 18 - 17 15
13.
Пяст
 13 2 9 2 11 - 11 15
14.
Корона Кельце
 12 3 5 4 16 - 16 14
15.
Варта Познань
 13 3 5 5 13 - 14 14
16.
Пуща Неполомице
 13 2 4 7 16 - 28 10
17.
Рух Хожув
 12 1 5 6 13 - 22 8
18.
ЛКС Лодзь
 13 2 1 10 7 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 6 6 0 0 18 - 5 18
2.
Лех
 7 5 2 0 19 - 8 17
3.
Ракув
 0:1 7 5 1 1 13 - 3 16
4.
Легия
 7 5 0 2 14 - 7 15
5.
Заглембе Любин
 7 4 2 1 9 - 6 14
6.
Шленск Вроцлав
 6 4 1 1 12 - 5 13
7.
Видзев Лодзь
 1:0 5 4 0 1 7 - 4 12
8.
Погонь Щецин
 7 4 0 3 15 - 11 12
9.
Сталь Мелец
 7 3 2 2 13 - 9 11
10.
Корона Кельце
 6 2 3 1 10 - 7 9
11.
Радомяк Радом
 6 2 3 1 9 - 6 9
12.
Пяст
 6 2 3 1 7 - 6 9
13.
Пуща Неполомице
 6 2 3 1 8 - 8 9
14.
Гурник Забже
 6 2 2 2 4 - 6 8
15.
ЛКС Лодзь
 6 2 1 3 5 - 12 7
16.
Краковия
 6 1 3 2 7 - 12 6
17.
Варта Познань
 7 1 3 3 5 - 7 6
18.
Рух Хожув
 6 1 2 3 8 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 7 4 2 1 12 - 7 14
2.
Погонь Щецин
 6 3 1 2 9 - 3 10
3.
Краковия
 6 2 3 1 6 - 5 9
4.
Радомяк Радом
 7 3 0 4 9 - 12 9
5.
Варта Познань
 6 2 2 2 8 - 7 8
6.
Лех
 6 2 2 2 7 - 11 8
7.
Гурник Забже
 7 2 2 3 10 - 10 8
8.
Ягеллония Белосток
 7 2 2 3 12 - 14 8
9.
Ракув
 0:1 5 2 0 3 10 - 12 6
10.
Заглембе Любин
 6 2 0 4 7 - 12 6
11.
Пяст
 7 0 6 1 4 - 5 6
12.
Легия
 5 1 2 2 6 - 11 5
13.
Корона Кельце
 6 1 2 3 6 - 9 5
14.
Видзев Лодзь
 1:0 7 1 2 4 8 - 12 5
15.
Сталь Мелец
 6 1 1 4 5 - 8 4
16.
Рух Хожув
 6 0 3 3 5 - 10 3
17.
Пуща Неполомице
 7 0 1 6 8 - 20 1
18.
ЛКС Лодзь
 7 0 0 7 2 - 15 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 11 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (2)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 6 (2)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 6 (1)
Легия Пекхарт Томаш 6
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 6
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 6
Легия Енджейчик Артур 2 4
Пуща Неполомице Jacub Serafin 6
Пяст Дзичек Патрик 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 12'
    Шеху Юлиан получил желтую карточку от судьи
  • 3'
    Г О О О О Л - Жиро Матеуш бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Ракув
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Ракув
Видзев Лодзь
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