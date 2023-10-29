Тур: 13. Стадион: Ракув. Главный судья: Сильвестшак Дамиан
1:1
Конец матча
0'
0:1
3' ГолЖиро Матеуш
12' Желтая карточкаШеху Юлиан
1:1
66' ГолСалес Жеан Карлос
87' Желтая карточкаЦебуля Марчин
90' Желтая карточкаГаноушек Марек
90'+7
Ход матча
3'
0:1
12'
66'
87'
90'
11
Замора
Джон
19
Црнац
Анте
27
Новак
Бартош
22
Dominik
Kun
99
Рондич
Имад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Замора ДжонНападающий
-
19 Црнац АнтеНападающий
-
27 Новак БартошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Драчал ДавидЗащитник
-
33 Пестка КамилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварга Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Dominik KunПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Рондич ИмадНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
92 Нунеш ФабиуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
88 Ignacy Dawid
-
Главный тренер: Daniel Mysliwiec
История личных встреч
Ракув
Видзев Лодзь
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
135
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драчал Давид
|3
|0.25
|Кочергин Владислав
|3
|0.25
|Новак Бартош
|3
|0.25
|Зволински Лукаш
|3 (2)
|0.25
|Салес Жеан Карлос
|2
|0.17
|Папаниколау Яннис
|2
|0.17
|Раковитан Богдан
|2
|0.17
|Замора Джон
|1
|0.08
|Киттель Сонни
|1
|0.08
|Плавшич Срджан
|1
|0.08
|Сореску Деян
|1
|0.08
|Црнац Анте
|1
|0.08
|Цебуля Марчин
|0
|0
|Лидерман Бен
|0
|0
|Тудор Фран
|0
|0
|Берггрен Густав
|0
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павловски Бартоломей
|3 (1)
|0.25
|Санчез Джорди
|3
|0.25
|Цыганик Андрей
|2
|0.17
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0.08
|Жиро Матеуш
|1
|0.08
|Рондич Имад
|1
|0.08
|Альварес Франциско
|1
|0.08
|Ernest Terpilowski
|1
|0.08
|Милош Мато
|0
|0
|Нунеш Фабиу
|0
|0
|Керк Себастьян
|0
|0
|Равас Генрих
|0
|0
|Шеху Юлиан
|0
|0
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ковачевич Аднан
|4
|0
|Лидерман Бен
|4
|0
|Цебуля Марчин
|3
|0
|Берггрен Густав
|3
|0
|Папаниколау Яннис
|3
|0
|Зволински Лукаш
|2
|0
|Тудор Фран
|2
|0
|Кочергин Владислав
|2
|0
|Новак Бартош
|1
|0
|Пясецки Фабиан
|1
|0
|Замора Джон
|1
|0
|Ковачевич Владан
|1
|0
|Раковитан Богдан
|1
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильва Луис
|2
|2
|Ганоушек Марек
|4
|0
|Нунеш Фабиу
|4
|0
|Санчез Джорди
|4
|0
|Шеху Юлиан
|4
|0
|Милош Мато
|3
|0
|Цыганик Андрей
|3
|0
|Жиро Матеуш
|2
|0
|Шота Серафин
|2
|0
|Альварес Франциско
|2
|0
|Dominik Kun
|1
|0
|Ernest Terpilowski
|1
|0
|Filip Przybulek
|1
|0
Результаты матчей
Ракув
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Видзев Лодзь
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
7
Ракув
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Видзев Лодзь
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
6
6
Ракув
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Видзев Лодзь
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
9
13
Голы по времени матча
Забито
14
7
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
14%
2
29%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
3
43%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
2
14%
2
29%
76-90
Пропущено
3
14
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 7
2
67%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
33%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Забито
10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
4
40%
1
17%
76-90
Пропущено
12
5
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
3
25%
2
40%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
33%
1
20%
61-75
2
17%
2
40%
76-90
Забито
24
13
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
0 Не забивали 1
3
13%
2
15%
1-15
5
21%
0
0%
16-30
3
13%
6
46%
31-45
1
4%
1
8%
46-60
6
25%
1
8%
61-75
6
25%
3
23%
76-90
Пропущено
15
19
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
5
33%
4
21%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
1
7%
1
5%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
4
27%
5
26%
61-75
2
13%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ракув - Спортинг Л 1:1 Гурник Забже - Ракув 2:1 Легия - Ракув 1:2 Ракув - Штурм Грац 0:1
Ракув - Радомяк Радом 3:0 Лех - Ракув 4:1 Рух Хожув - Ракув 3:5 Аталанта - Ракув 2:0 Ракув - ЛКС Лодзь 1:0 Ракув - ГКС Катовице 3:2 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Ракув - Копенгаген 0:1 Ракув - Сталь Мелец 2:0 Арис Лимасол - Ракув 0:1 Пяст - Ракув 2:1 Ракув - Арис Лимасол 2:1 Ракув - Варта Познань 2:2 Карабах - Ракув 1:1 Ракув - Карабах 3:2
Видзев Лодзь
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Видзев Лодзь - Сталь Мелец 1:0 Пяст - Видзев Лодзь 3:2 Конкордия Эльблонг - Видзев Лодзь 0:4 Корона Кельце - Видзев Лодзь 1:1
Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Легия - Видзев Лодзь 3:1 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:2 Гурник Забже - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - ЛКС Лодзь 1:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 1:1 Видзев Лодзь - Гурник Ленчна 1:0 Видзев Лодзь - Р. Жешув 0:0 Видзев Лодзь - Сталь Жешув 4:2 Видзев Лодзь - Одра Ополе 0:2 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 3:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 2:3
Результаты матчей
Ракув
Видзев Лодзь
Точный счет
2:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:1
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
6 раз 86%
2
1 раз 14%
Точный счет
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%
1
8 раз 67%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Ракув
Видзев Лодзь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
23
25
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
16
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
39
39
111
111
111
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|11 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (2)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|6 (2)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|6 (1)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|6
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 6
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 6
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 4
|Пуща Неполомице
|Jacub Serafin
|6
|Пяст
|Дзичек Патрик
|6