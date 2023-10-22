Тур: 1. Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк.
0:0
Первый тайм: 23'
Ход матча
15'
64
Бомбито
Мойс
13
Гутман
Эндрю
20
Ронен
Коннор
23
Бассетт
Коул
18
Макмат
Зак
15
Глэд
Джастин
19
Дэвис
Боде
16
Чанг
Майкель
25
Emeka
Eneli
26
Луна
Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
64 Бомбито МойсЗащитник
-
13 Гутман ЭндрюЗащитник
-
20 Ронен КоннорПолузащитник
-
23 Бассетт КоулПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Кабрал КевинПолузащитник
-
77 Япи ДарренНападающий
-
Главный тренер: Chris Little
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
- Защитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
-
19 Дэвис БодеЗащитник
- Защитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
-
25 Emeka EneliПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Луна ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
11 Carlos GomezПолузащитник
- Нападающий
-
14 Рубин РубиоНападающий
-
72 Zavier Gozo
-
-
-
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Колорадо Рэпидс
Реал Солт-Лейк
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
78.6%
42.9%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
57.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед
31 матч
19.4%
80.6%
0 побед 6 ничьих 25 побед
Первый тайм
22.6%
77.4%
0 побед 7 ничьих 21 победа
Второй тайм
9.7%
90.3%
0 побед 3 ничьи 23 победы
45 матчей
20%
24.4%
55.6%
9 побед 11 ничьих 25 побед
Первый тайм
24.4%
28.9%
46.7%
11 побед 13 ничьих 21 победа
Второй тайм
24.4%
24.4%
51.2%
11 побед 11 ничьих 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
26
17
Голов в среднем за матч
1.18
0.74
Среднее время на гол
76
121
Всего голов
46
31
Голов в среднем за матч
2
1.41
Среднее время на гол
45
63
Всего голов
72
48
Голов в среднем за матч
1.6
1.07
Тотал матчей
2.5
43
Больше 96%
Меньше 4%
2
34
Больше 76%
Меньше 24%
11
21
Больше 47%
Меньше 53%
24
13
Больше 29%
Меньше 71%
32
7
Больше 16%
Меньше 84%
38
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
Среднее время на гол
56
84
Бомбардиры внутри турнира
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бассетт Коул
|6
|0.18
|Рубио Диего
|3
|0.09
|Барриос Майкл
|2
|0.06
|Махсо Андреас
|2
|0.06
|Абубакар Лалас
|2
|0.06
|Кабрал Кевин
|2
|0.06
|Ронен Коннор
|1 (1)
|0.03
|Харрис Кельвин
|1
|0.03
|Уилсон Дэнни
|1
|0.03
|Николсон Сэм
|1
|0.03
|Наварро Рафа
|1
|0.03
|Льюис Джонатан
|1
|0.03
|Гутман Эндрю
|1
|0.03
|Max Alves
|1
|0.03
|Гальван Бриан
|1 (1)
|0.03
|Япи Даррен
|0
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саварино Джефферсон
|7
|0.21
|Аранго Кристиан
|6
|0.18
|Мусовски Дэниел
|5
|0.15
|Глэд Джастин
|5
|0.15
|Джулио Андерсон
|5
|0.15
|Руис Пабло
|4
|0.12
|Крейлах Дамир
|4
|0.12
|Луна Диего
|4
|0.12
|Вера Брайан
|3
|0.09
|Рубин Рубио
|2
|0.06
|Carlos Gomez
|1
|0.03
|Jasper Loeffelsend
|1
|0.03
|Чанг Майкель
|0
|0
|Овьедо Брайан
|0
|0
|Броди Эндрю
|0
|0
|Мерам Джастин
|0
|0
|Tomas Gomez
|0
|0
|Охеда Брайан
|0
|0
|Дэвис Боде
|0
|0
|Nelson Palacio
|0
|0
Карточки
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абубакар Лалас
|9
|1
|Кабрал Кевин
|8
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|8
|0
|Бомбито Мойс
|5
|1
|Николсон Сэм
|6
|0
|Акоста Бриан
|6
|0
|Уилсон Дэнни
|5
|0
|Гальван Бриан
|1
|2
|Бассетт Коул
|4
|0
|Рубио Диего
|3
|0
|Барриос Майкл
|3
|0
|Ронен Коннор
|3
|0
|Розенберри Киган
|3
|0
|Max Alves
|3
|0
|Япи Даррен
|3
|0
|Махсо Андреас
|2
|0
|Наварро Рафа
|2
|0
|Таварес Сидней
|2
|0
|Прайс Джек
|1
|0
|Льюис Джонатан
|1
|0
|Гутман Эндрю
|1
|0
|Лейва Дэнни
|1
|0
|Диас Луис III
|1
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вера Брайан
|11
|0
|Глэд Джастин
|7
|1
|Руис Пабло
|6
|1
|Охеда Брайан
|7
|0
|Emeka Eneli
|5
|0
|Крейлах Дамир
|3
|0
|Овьедо Брайан
|3
|0
|Рубин Рубио
|3
|0
|Броди Эндрю
|3
|0
|Nelson Palacio
|3
|0
|Сильва Марсело
|2
|0
|Carlos Gomez
|2
|0
|Макмат Зак
|2
|0
|Аранго Кристиан
|2
|0
|Джулио Андерсон
|2
|0
|Мусовски Дэниел
|2
|0
|Дэвис Боде
|2
|0
|Jasper Loeffelsend
|2
|0
|Пабло Мастроени
|1
|0
|Мерам Джастин
|1
|0
|Чанг Майкель
|1
|0
|Саварино Джефферсон
|1
|0
|Луна Диего
|1
|0
|Gavin Beavers
|1
|0
|Ilijah Paul
|1
|0
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
6% (1)
69% (11)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
Реал Солт-Лейк
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
8
9
Колорадо Рэпидс
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (8)
47% (8)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Реал Солт-Лейк
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
33
21
Упущенные победы
8
19
Колорадо Рэпидс
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (9)
58% (19)
15% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
48% (16)
15% (5)
Реал Солт-Лейк
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (11)
27% (9)
39% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
36% (12)
33% (11)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
35
27
Упущенные победы
16
28
Голы по времени матча
Забито
13
23
4 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
24 Не забивали 20
0
0%
3
13%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
4
31%
5
22%
31-45
3
23%
3
13%
46-60
4
31%
6
26%
61-75
2
15%
4
17%
76-90
Пропущено
15
22
8 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
2
13%
6
27%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
4
27%
5
23%
31-45
4
27%
3
14%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
3
20%
3
14%
76-90
Забито
13
25
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 5
25 Не забивали 22
2
15%
1
4%
1-15
1
8%
3
12%
16-30
2
15%
3
12%
31-45
2
15%
7
28%
46-60
2
15%
3
12%
61-75
4
31%
8
32%
76-90
Пропущено
38
27
21 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 12
5
13%
4
15%
1-15
10
26%
5
19%
16-30
6
16%
4
15%
31-45
3
8%
3
11%
46-60
5
13%
7
26%
61-75
9
24%
4
15%
76-90
Забито
26
48
9 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 31
9 Забивали первыми 12
16 Не забивали 9
2
8%
4
8%
1-15
1
4%
5
10%
16-30
6
23%
8
17%
31-45
5
19%
10
21%
46-60
6
23%
9
19%
61-75
6
23%
12
25%
76-90
Пропущено
53
49
29 В 1-м тайме 27
24 Во 2-м тайме 22
17 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 24
7
13%
10
20%
1-15
12
23%
8
16%
16-30
10
19%
9
18%
31-45
7
13%
6
12%
46-60
5
9%
9
18%
61-75
12
23%
7
14%
76-90
Результаты последних матчей
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Даллас - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 5:1 Колорадо Рэпидс - Остин 1:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 2:2
Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Толука - Колорадо Рэпидс 4:1 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Коламбус Крю - Колорадо Рэпидс 3:2
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 2:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 2:1
Реал Солт-Лейк - Даллас 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 4:0 Леон - Реал Солт-Лейк 1:3 Монтеррей - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 3:0 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Орландо Сити 4:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 2:2 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:3
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
Реал Солт-Лейк
Точный счет
0:0
6 раз 38%
1:2
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
1
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:0
3 раза 18%
4:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 53%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:0
7 раз 21%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
16 раз 48%
1
9 раз 27%
2
7 раз 21%
3
1 раз 3%
2
10 раз 30%
0
9 раз 27%
1
8 раз 24%
3
5 раз 15%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Колорадо Рэпидс
Реал Солт-Лейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
116
412
98
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
89
Больше Меньше
133
413
79
116
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1716
Больше Меньше
249
825
1617
132
627
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|34
|17
|6
|11
|62 - 43
|57
|2.
|0:0 Заявка
|34
|14
|10
|10
|53 - 38
|52
|3.
|1:0 Заявка
|34
|14
|9
|11
|49 - 37
|51
|4.
|0:0 Заявка
|34
|13
|12
|9
|39 - 32
|51
|5.
|0:0 Заявка
|34
|13
|9
|12
|47 - 50
|48
|6.
|0:0 Заявка
|34
|12
|12
|10
|54 - 47
|48
|7.
|2:0 Заявка
|34
|11
|13
|10
|39 - 36
|46
|8.
|1:0 Заявка
|34
|11
|13
|10
|39 - 42
|46
|9.
|0:1 Заявка
|34
|11
|10
|13
|45 - 56
|43
|10.
|0:0 Заявка
|34
|11
|9
|14
|45 - 50
|42
|11.
|0:0 Заявка
|34
|10
|12
|12
|45 - 48
|42
|12.
|0:1 Заявка
|34
|10
|8
|16
|48 - 55
|38
|13.
|0:2 Заявка
|34
|8
|12
|14
|50 - 65
|36
|14.
|0:0 Заявка
|34
|5
|13
|16
|26 - 53
|28
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|20
|9
|5
|57 - 39
|69
|2.
|Заявка
|34
|18
|9
|7
|55 - 39
|63
|3.
|Заявка
|34
|16
|9
|9
|67 - 46
|57
|4.
|Заявка
|34
|15
|10
|9
|57 - 41
|55
|5.
|Заявка
|34
|15
|10
|9
|58 - 46
|55
|6.
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|66 - 53
|51
|7.
|Заявка
|34
|13
|10
|11
|39 - 32
|49
|8.
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|36 - 39
|43
|9.
|Заявка
|34
|10
|13
|11
|45 - 52
|43
|10.
|Заявка
|34
|12
|5
|17
|36 - 52
|41
|11.
|Заявка
|34
|9
|14
|11
|35 - 39
|41
|12.
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|45 - 49
|40
|13.
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|39 - 51
|40
|14.
|Заявка
|34
|9
|7
|18
|41 - 54
|34
|15.
|Заявка
|34
|4
|10
|20
|26 - 59
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 11
|37
|2.
|0:0 Заявка
|17
|11
|3
|3
|41 - 15
|36
|3.
|0:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|36 - 17
|33
|4.
|1:0 Заявка
|17
|9
|6
|2
|25 - 15
|33
|5.
|0:1 Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 20
|30
|6.
|0:0 Заявка
|17
|8
|6
|3
|34 - 18
|30
|7.
|2:0 Заявка
|17
|7
|7
|3
|23 - 16
|28
|8.
|0:0 Заявка
|17
|8
|3
|6
|27 - 20
|27
|9.
|0:0 Заявка
|17
|7
|6
|4
|19 - 11
|27
|10.
|0:1 Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 22
|25
|11.
|0:2 Заявка
|17
|6
|6
|5
|30 - 27
|24
|12.
|0:0 Заявка
|17
|6
|4
|7
|25 - 27
|22
|13.
|0:0 Заявка
|17
|4
|9
|4
|24 - 20
|21
|14.
|0:0 Заявка
|17
|3
|9
|5
|13 - 15
|18
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|33 - 13
|41
|2.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|41 - 14
|40
|3.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|37 - 16
|40
|4.
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|33 - 13
|36
|5.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|42 - 21
|34
|6.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|26 - 12
|33
|7.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|31 - 19
|32
|8.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 13
|31
|9.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|23 - 16
|30
|10.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 17
|26
|11.
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|24 - 21
|26
|12.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 22
|25
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|31 - 23
|24
|14.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 21
|23
|15.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 22
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|17
|7
|5
|5
|22 - 23
|26
|2.
|0:0 Заявка
|17
|6
|6
|5
|20 - 21
|24
|3.
|0:0 Заявка
|17
|6
|3
|8
|21 - 28
|21
|4.
|0:0 Заявка
|17
|6
|3
|8
|21 - 28
|21
|5.
|0:0 Заявка
|17
|4
|7
|6
|17 - 21
|19
|6.
|2:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 20
|18
|7.
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 29
|18
|8.
|0:0 Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 30
|15
|9.
|1:0 Заявка
|17
|3
|5
|9
|13 - 26
|14
|10.
|0:1 Заявка
|17
|3
|4
|10
|20 - 33
|13
|11.
|1:0 Заявка
|17
|2
|7
|8
|14 - 27
|13
|12.
|0:1 Заявка
|17
|2
|7
|8
|17 - 36
|13
|13.
|0:2 Заявка
|17
|2
|6
|9
|20 - 38
|12
|14.
|0:0 Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 38
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|24 - 20
|31
|2.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|24 - 26
|28
|3.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|24 - 28
|19
|4.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|14 - 19
|18
|5.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|26 - 32
|17
|6.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|15 - 22
|17
|7.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|21 - 31
|17
|8.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|24 - 32
|17
|9.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|14 - 26
|16
|10.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|13 - 29
|15
|11.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|21 - 30
|15
|12.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|16 - 33
|11
|13.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|12 - 23
|11
|14.
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|10 - 40
|8
|15.
|Заявка
|17
|0
|4
|13
|7 - 37
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|19 (6)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|17 (10)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|17
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|16 (7)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (9)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 12
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 10
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|11
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|11
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|11