Тур: 1. Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк.
0:1
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаБассетт Коул
30' Желтая карточкаДжулио Андерсон
0:1
75' ГолЛуна Диего
90'+8
Ход матча
15'
30'
75'
0:1
64
Бомбито
Мойс
13
Гутман
Эндрю
20
Ронен
Коннор
23
Бассетт
Коул
18
Макмат
Зак
15
Глэд
Джастин
19
Дэвис
Боде
16
Чанг
Майкель
25
Emeka
Eneli
26
Луна
Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
64 Бомбито МойсЗащитник
-
13 Гутман ЭндрюЗащитник
-
20 Ронен КоннорПолузащитник
-
23 Бассетт КоулПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Кабрал КевинПолузащитник
-
77 Япи ДарренНападающий
-
Главный тренер: Chris Little
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
- Защитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
-
19 Дэвис БодеЗащитник
- Защитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
-
25 Emeka EneliПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Луна ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
11 Carlos GomezПолузащитник
- Нападающий
-
14 Рубин РубиоНападающий
-
72 Zavier Gozo
-
-
-
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Колорадо Рэпидс
Реал Солт-Лейк
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
78.6%
42.9%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
57.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед
31 матч
19.4%
80.6%
0 побед 6 ничьих 25 побед
Первый тайм
22.6%
77.4%
0 побед 7 ничьих 21 победа
Второй тайм
9.7%
90.3%
0 побед 3 ничьи 23 победы
45 матчей
20%
24.4%
55.6%
9 побед 11 ничьих 25 побед
Первый тайм
24.4%
28.9%
46.7%
11 побед 13 ничьих 21 победа
Второй тайм
24.4%
24.4%
51.2%
11 побед 11 ничьих 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
26
17
Голов в среднем за матч
1.18
0.74
Среднее время на гол
76
121
Всего голов
46
31
Голов в среднем за матч
2
1.41
Среднее время на гол
45
63
Всего голов
72
48
Голов в среднем за матч
1.6
1.07
Тотал матчей
2.5
43
Больше 96%
Меньше 4%
2
34
Больше 76%
Меньше 24%
11
21
Больше 47%
Меньше 53%
24
13
Больше 29%
Меньше 71%
32
7
Больше 16%
Меньше 84%
38
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
Среднее время на гол
56
84
Бомбардиры внутри турнира
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бассетт Коул
|6
|0.18
|Рубио Диего
|3
|0.09
|Барриос Майкл
|2
|0.06
|Махсо Андреас
|2
|0.06
|Абубакар Лалас
|2
|0.06
|Кабрал Кевин
|2
|0.06
|Ронен Коннор
|1 (1)
|0.03
|Харрис Кельвин
|1
|0.03
|Уилсон Дэнни
|1
|0.03
|Николсон Сэм
|1
|0.03
|Наварро Рафа
|1
|0.03
|Льюис Джонатан
|1
|0.03
|Гутман Эндрю
|1
|0.03
|Max Alves
|1
|0.03
|Гальван Бриан
|1 (1)
|0.03
|Япи Даррен
|0
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саварино Джефферсон
|7
|0.21
|Аранго Кристиан
|6
|0.18
|Мусовски Дэниел
|5
|0.15
|Луна Диего
|5
|0.15
|Глэд Джастин
|5
|0.15
|Джулио Андерсон
|5
|0.15
|Руис Пабло
|4
|0.12
|Крейлах Дамир
|4
|0.12
|Вера Брайан
|3
|0.09
|Рубин Рубио
|2
|0.06
|Carlos Gomez
|1
|0.03
|Jasper Loeffelsend
|1
|0.03
|Чанг Майкель
|0
|0
|Овьедо Брайан
|0
|0
|Броди Эндрю
|0
|0
|Мерам Джастин
|0
|0
|Tomas Gomez
|0
|0
|Охеда Брайан
|0
|0
|Дэвис Боде
|0
|0
|Nelson Palacio
|0
|0
Карточки
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абубакар Лалас
|9
|1
|Кабрал Кевин
|8
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|8
|0
|Бомбито Мойс
|5
|1
|Николсон Сэм
|6
|0
|Акоста Бриан
|6
|0
|Уилсон Дэнни
|5
|0
|Бассетт Коул
|5
|0
|Гальван Бриан
|1
|2
|Рубио Диего
|3
|0
|Барриос Майкл
|3
|0
|Ронен Коннор
|3
|0
|Розенберри Киган
|3
|0
|Max Alves
|3
|0
|Япи Даррен
|3
|0
|Махсо Андреас
|2
|0
|Наварро Рафа
|2
|0
|Таварес Сидней
|2
|0
|Прайс Джек
|1
|0
|Льюис Джонатан
|1
|0
|Гутман Эндрю
|1
|0
|Лейва Дэнни
|1
|0
|Диас Луис III
|1
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вера Брайан
|11
|0
|Глэд Джастин
|7
|1
|Руис Пабло
|6
|1
|Охеда Брайан
|7
|0
|Emeka Eneli
|5
|0
|Крейлах Дамир
|3
|0
|Овьедо Брайан
|3
|0
|Рубин Рубио
|3
|0
|Броди Эндрю
|3
|0
|Джулио Андерсон
|3
|0
|Nelson Palacio
|3
|0
|Сильва Марсело
|2
|0
|Carlos Gomez
|2
|0
|Макмат Зак
|2
|0
|Аранго Кристиан
|2
|0
|Мусовски Дэниел
|2
|0
|Дэвис Боде
|2
|0
|Jasper Loeffelsend
|2
|0
|Пабло Мастроени
|1
|0
|Мерам Джастин
|1
|0
|Чанг Майкель
|1
|0
|Саварино Джефферсон
|1
|0
|Луна Диего
|1
|0
|Gavin Beavers
|1
|0
|Ilijah Paul
|1
|0
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
6% (1)
71% (12)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Реал Солт-Лейк
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
8
9
Колорадо Рэпидс
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (8)
47% (8)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Реал Солт-Лейк
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
33
21
Упущенные победы
8
19
Колорадо Рэпидс
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (9)
59% (20)
15% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
47% (16)
18% (6)
Реал Солт-Лейк
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (11)
29% (10)
38% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
35% (12)
32% (11)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
35
27
Упущенные победы
16
28
Голы по времени матча
Забито
13
24
4 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
25 Не забивали 20
0
0%
3
13%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
4
31%
5
21%
31-45
3
23%
3
13%
46-60
4
31%
7
29%
29%
61-75
2
15%
4
17%
76-90
Пропущено
16
22
8 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
2
13%
6
27%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
4
25%
5
23%
31-45
4
25%
3
14%
46-60
1
6%
2
9%
61-75
3
19%
3
14%
76-90
Забито
13
25
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 5
26 Не забивали 23
2
15%
1
4%
1-15
1
8%
3
12%
16-30
2
15%
3
12%
31-45
2
15%
7
28%
46-60
2
15%
3
12%
61-75
4
31%
8
32%
76-90
Пропущено
38
27
21 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 12
5
13%
4
15%
1-15
10
26%
5
19%
16-30
6
16%
4
15%
31-45
3
8%
3
11%
46-60
5
13%
7
26%
61-75
9
24%
4
15%
76-90
Забито
26
49
9 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 32
9 Забивали первыми 13
17 Не забивали 9
2
8%
4
8%
1-15
1
4%
5
10%
16-30
6
23%
8
16%
31-45
5
19%
10
20%
46-60
6
23%
10
20%
61-75
6
23%
12
24%
76-90
Пропущено
54
49
29 В 1-м тайме 27
25 Во 2-м тайме 22
18 Пропускали первыми 17
25 Не пропускали 24
7
13%
10
20%
1-15
12
22%
8
16%
16-30
10
19%
9
18%
31-45
7
13%
6
12%
46-60
6
11%
9
18%
61-75
12
22%
7
14%
76-90
Результаты последних матчей
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Даллас - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 5:1 Колорадо Рэпидс - Остин 1:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 2:2
Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Толука - Колорадо Рэпидс 4:1 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Коламбус Крю - Колорадо Рэпидс 3:2
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 2:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 2:1
Реал Солт-Лейк - Даллас 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 4:0 Леон - Реал Солт-Лейк 1:3 Монтеррей - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 3:0 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Орландо Сити 4:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 2:2 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:3
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
Реал Солт-Лейк
Точный счет
0:0
6 раз 35%
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
1
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:0
3 раза 18%
4:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 53%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
Точный счет
0:0
7 раз 21%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
17 раз 50%
1
9 раз 26%
2
7 раз 21%
3
1 раз 3%
2
10 раз 29%
0
9 раз 26%
1
9 раз 26%
3
5 раз 15%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Колорадо Рэпидс
Реал Солт-Лейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
116
413
98
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
89
Больше Меньше
143
413
710
116
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1717
Больше Меньше
259
826
1618
133
628
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|17
|5
|12
|62 - 45
|56
|2.
|Заявка
|34
|14
|11
|9
|41 - 32
|53
|3.
|Заявка
|34
|14
|10
|10
|54 - 39
|52
|4.
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|51 - 38
|51
|5.
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|48 - 50
|50
|6.
|Заявка
|34
|12
|12
|10
|55 - 48
|48
|7.
|Заявка
|34
|11
|13
|10
|41 - 37
|46
|8.
|Заявка
|34
|12
|8
|14
|48 - 51
|44
|9.
|Заявка
|34
|10
|14
|10
|39 - 43
|44
|10.
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|46 - 58
|43
|11.
|Заявка
|34
|10
|11
|13
|46 - 51
|41
|12.
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|49 - 55
|39
|13.
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|51 - 67
|36
|14.
|Заявка
|34
|5
|12
|17
|26 - 54
|27
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|20
|9
|5
|57 - 39
|69
|2.
|Заявка
|34
|18
|9
|7
|55 - 39
|63
|3.
|Заявка
|34
|16
|9
|9
|67 - 46
|57
|4.
|Заявка
|34
|15
|10
|9
|57 - 41
|55
|5.
|Заявка
|34
|15
|10
|9
|58 - 46
|55
|6.
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|66 - 53
|51
|7.
|Заявка
|34
|13
|10
|11
|39 - 32
|49
|8.
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|36 - 39
|43
|9.
|Заявка
|34
|10
|13
|11
|45 - 52
|43
|10.
|Заявка
|34
|12
|5
|17
|36 - 52
|41
|11.
|Заявка
|34
|9
|14
|11
|35 - 39
|41
|12.
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|45 - 49
|40
|13.
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|39 - 51
|40
|14.
|Заявка
|34
|9
|7
|18
|41 - 54
|34
|15.
|Заявка
|34
|4
|10
|20
|26 - 59
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 11
|37
|2.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|41 - 17
|35
|3.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|36 - 17
|33
|4.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|25 - 16
|31
|5.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|29 - 22
|30
|6.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|35 - 19
|30
|7.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|30 - 21
|29
|8.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|23 - 16
|28
|9.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|19 - 11
|27
|10.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 22
|25
|11.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|31 - 29
|24
|12.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|25 - 27
|22
|13.
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|24 - 20
|21
|14.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|13 - 16
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|33 - 13
|41
|2.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|41 - 14
|40
|3.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|37 - 16
|40
|4.
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|33 - 13
|36
|5.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|42 - 21
|34
|6.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|26 - 12
|33
|7.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|31 - 19
|32
|8.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 13
|31
|9.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|23 - 16
|30
|10.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 17
|26
|11.
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|24 - 21
|26
|12.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 22
|25
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|31 - 23
|24
|14.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 21
|23
|15.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 22
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|23 - 23
|28
|2.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|22 - 21
|26
|3.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|21 - 28
|21
|4.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|22 - 31
|20
|5.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|18 - 22
|19
|6.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|18 - 21
|18
|7.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 29
|18
|8.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 30
|15
|9.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|21 - 33
|14
|10.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 27
|14
|11.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|14 - 27
|13
|12.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|17 - 36
|13
|13.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|20 - 38
|12
|14.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 38
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|24 - 20
|31
|2.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|24 - 26
|28
|3.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|24 - 28
|19
|4.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|14 - 19
|18
|5.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|26 - 32
|17
|6.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|15 - 22
|17
|7.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|21 - 31
|17
|8.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|24 - 32
|17
|9.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|14 - 26
|16
|10.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|13 - 29
|15
|11.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|21 - 30
|15
|12.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|16 - 33
|11
|13.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|12 - 23
|11
|14.
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|10 - 40
|8
|15.
|Заявка
|17
|0
|4
|13
|7 - 37
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|20 (6)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|17 (10)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|17
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|16 (7)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (9)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 12
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 10
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 8
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|11
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|11