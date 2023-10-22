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  4. МЛС 2023
Тур: 1. Стадион: .
Колорадо Рэпидс
0:1
Конец матча
Реал Солт-Лейк
0'
15' Желтая карточка
Бассетт Коул
30' Желтая карточка
Джулио Андерсон
0:1
75' Гол
Луна Диего
90'+8
26
Родригес
Абрахам
27
Андерсон
Себастьян
5
Махсо
Андреас
64
Бомбито
Мойс
13
Гутман
Эндрю
20
Ронен
Коннор
23
Бассетт
Коул
7
Льюис
Джонатан
97
Присо-Мбонге
Ральф
14
Харрис
Кельвин
9
Наварро
Рафа
18
Макмат
Зак
2
Броди
Эндрю
15
Глэд
Джастин
19
Дэвис
Боде
3
Овьедо
Брайан
16
Чанг
Майкель
25
Emeka
Eneli
6
Охеда
Брайан
26
Луна
Диего
17
Мусовски
Дэниел
29
Джулио
Андерсон
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1
Реал Солт-Лейк
4-4-2

История личных встреч

Колорадо Рэпидс
Реал Солт-Лейк

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

78.6%
42.9%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
57.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед

31 матч

19.4%
80.6%
0 побед 6 ничьих 25 побед

Первый тайм

22.6%
77.4%
0 побед 7 ничьих 21 победа

Второй тайм

9.7%
90.3%
0 побед 3 ничьи 23 победы

45 матчей

20%
24.4%
55.6%
9 побед 11 ничьих 25 побед

Первый тайм

24.4%
28.9%
46.7%
11 побед 13 ничьих 21 победа

Второй тайм

24.4%
24.4%
51.2%
11 побед 11 ничьих 23 победы

История матчей

М
2:0
ОК
0:1
М
2:3
М
2:2
М
1:1
М
3:1
М
2:1
М
3:0
М
0:5
М
1:4
М
2:0
М
2:0
М
2:3
М
0:6
М
2:2
М
3:0
М
1:0
М
4:1
М
1:2
М
2:1
М
1:0
М
1:0
М
1:2
М
3:1
М
0:0
М
5:1
М
0:1
М
2:1
М
2:2
М
1:0
М
1:1
М
1:0
М
2:0
М
2:0
М
0:0
М
1:0
М
2:2
М
1:1
М
3:0
М
1:1
М
2:0
М
1:1
М
2:0
М
2:0
М
0:1

Голы

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

1.18
0.74

Среднее время на гол

76
121

Всего голов

46
31

Голов в среднем за матч

2
1.41

Среднее время на гол

45
63

Всего голов

72
48

Голов в среднем за матч

1.6
1.07

Тотал матчей

2.5
43
Больше 96%
Меньше 4%
2
34
Больше 76%
Меньше 24%
11
21
Больше 47%
Меньше 53%
24
13
Больше 29%
Меньше 71%
32
7
Больше 16%
Меньше 84%
38
2
Больше 4%
Меньше 96%
43

Среднее время на гол

56
84

Бомбардиры внутри турнира

Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бассетт Коул 6 0.18
Рубио Диего 3 0.09
Барриос Майкл 2 0.06
Махсо Андреас 2 0.06
Абубакар Лалас 2 0.06
Кабрал Кевин 2 0.06
Ронен Коннор 1 (1) 0.03
Харрис Кельвин 1 0.03
Уилсон Дэнни 1 0.03
Николсон Сэм 1 0.03
Наварро Рафа 1 0.03
Льюис Джонатан 1 0.03
Гутман Эндрю 1 0.03
Max Alves 1 0.03
Гальван Бриан 1 (1) 0.03
Япи Даррен 0 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саварино Джефферсон 7 0.21
Аранго Кристиан 6 0.18
Мусовски Дэниел 5 0.15
Луна Диего 5 0.15
Глэд Джастин 5 0.15
Джулио Андерсон 5 0.15
Руис Пабло 4 0.12
Крейлах Дамир 4 0.12
Вера Брайан 3 0.09
Рубин Рубио 2 0.06
Carlos Gomez 1 0.03
Jasper Loeffelsend 1 0.03
Чанг Майкель 0 0
Овьедо Брайан 0 0
Броди Эндрю 0 0
Мерам Джастин 0 0
Tomas Gomez 0 0
Охеда Брайан 0 0
Дэвис Боде 0 0
Nelson Palacio 0 0

Карточки

Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абубакар Лалас 9 1
Кабрал Кевин 8 0
Присо-Мбонге Ральф 8 0
Бомбито Мойс 5 1
Николсон Сэм 6 0
Акоста Бриан 6 0
Уилсон Дэнни 5 0
Бассетт Коул 5 0
Гальван Бриан 1 2
Рубио Диего 3 0
Барриос Майкл 3 0
Ронен Коннор 3 0
Розенберри Киган 3 0
Max Alves 3 0
Япи Даррен 3 0
Махсо Андреас 2 0
Наварро Рафа 2 0
Таварес Сидней 2 0
Прайс Джек 1 0
Льюис Джонатан 1 0
Гутман Эндрю 1 0
Лейва Дэнни 1 0
Диас Луис III 1 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вера Брайан 11 0
Глэд Джастин 7 1
Руис Пабло 6 1
Охеда Брайан 7 0
Emeka Eneli 5 0
Крейлах Дамир 3 0
Овьедо Брайан 3 0
Рубин Рубио 3 0
Броди Эндрю 3 0
Джулио Андерсон 3 0
Nelson Palacio 3 0
Сильва Марсело 2 0
Carlos Gomez 2 0
Макмат Зак 2 0
Аранго Кристиан 2 0
Мусовски Дэниел 2 0
Дэвис Боде 2 0
Jasper Loeffelsend 2 0
Пабло Мастроени 1 0
Мерам Джастин 1 0
Чанг Майкель 1 0
Саварино Джефферсон 1 0
Луна Диего 1 0
Gavin Beavers 1 0
Ilijah Paul 1 0

Результаты матчей

Колорадо Рэпидс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
6% (1)
71% (12)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Реал Солт-Лейк
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

8
9
Колорадо Рэпидс
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (8)
47% (8)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Реал Солт-Лейк
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

33
21

Упущенные победы

8
19
Колорадо Рэпидс
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (9)
59% (20)
15% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
47% (16)
18% (6)
Реал Солт-Лейк
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (11)
29% (10)
38% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
35% (12)
32% (11)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

35
27

Упущенные победы

16
28

Голы по времени матча

Забито

13
24
4 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
25 Не забивали 20
0
0%
3
13%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
4
31%
5
21%
31-45
3
23%
3
13%
46-60
4
31%
7
29%
29%
61-75
2
15%
4
17%
76-90

Пропущено

16
22
8 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
2
13%
6
27%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
4
25%
5
23%
31-45
4
25%
3
14%
46-60
1
6%
2
9%
61-75
3
19%
3
14%
76-90

Забито

13
25
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 5
26 Не забивали 23
2
15%
1
4%
1-15
1
8%
3
12%
16-30
2
15%
3
12%
31-45
2
15%
7
28%
46-60
2
15%
3
12%
61-75
4
31%
8
32%
76-90

Пропущено

38
27
21 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 12
5
13%
4
15%
1-15
10
26%
5
19%
16-30
6
16%
4
15%
31-45
3
8%
3
11%
46-60
5
13%
7
26%
61-75
9
24%
4
15%
76-90

Забито

26
49
9 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 32
9 Забивали первыми 13
17 Не забивали 9
2
8%
4
8%
1-15
1
4%
5
10%
16-30
6
23%
8
16%
31-45
5
19%
10
20%
46-60
6
23%
10
20%
61-75
6
23%
12
24%
76-90

Пропущено

54
49
29 В 1-м тайме 27
25 Во 2-м тайме 22
18 Пропускали первыми 17
25 Не пропускали 24
7
13%
10
20%
1-15
12
22%
8
16%
16-30
10
19%
9
18%
31-45
7
13%
6
12%
46-60
6
11%
9
18%
61-75
12
22%
7
14%
76-90

Результаты последних матчей

Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Даллас - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 5:1 Колорадо Рэпидс - Остин 1:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 2:2
Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Толука - Колорадо Рэпидс 4:1 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Коламбус Крю - Колорадо Рэпидс 3:2
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 2:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 2:1
Реал Солт-Лейк - Даллас 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 4:0 Леон - Реал Солт-Лейк 1:3 Монтеррей - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 3:0 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Орландо Сити 4:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 2:2 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:3

Результаты матчей

Колорадо Рэпидс
Реал Солт-Лейк

Точный счет

0:0
6 раз 35%
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
1
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:0
3 раза 18%
4:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 53%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%

Точный счет

0:0
7 раз 21%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
17 раз 50%
1
9 раз 26%
2
7 раз 21%
3
1 раз 3%
2
10 раз 29%
0
9 раз 26%
1
9 раз 26%
3
5 раз 15%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Колорадо Рэпидс
Реал Солт-Лейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
11
6
4
13
1.5
9
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
9
0.5
Больше Меньше
14
3
4
13
1.5
7
10
1
16
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
17
0.5
Больше Меньше
25
9
8
26
1.5
16
18
1
33
2.5
6
28

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 34 17 5 12 62 - 45 56
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 34 14 11 9 41 - 32 53
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 34 14 10 10 54 - 39 52
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 34 14 9 11 51 - 38 51
5.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 34 14 8 12 48 - 50 50
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 34 12 12 10 55 - 48 48
7.
Даллас
 Заявка 34 11 13 10 41 - 37 46
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 34 12 8 14 48 - 51 44
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 34 10 14 10 39 - 43 44
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 34 11 10 13 46 - 58 43
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 34 10 11 13 46 - 51 41
12.
Остин
 Заявка 34 10 9 15 49 - 55 39
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 34 8 12 14 51 - 67 36
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 34 5 12 17 26 - 54 27

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 34 20 9 5 57 - 39 69
2.
Орландо Сити
 Заявка 34 18 9 7 55 - 39 63
3.
Коламбус Крю
 Заявка 34 16 9 9 67 - 46 57
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 34 15 10 9 57 - 41 55
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 34 15 10 9 58 - 46 55
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 34 13 12 9 66 - 53 51
7.
Нэшвилл
 Заявка 34 13 10 11 39 - 32 49
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 34 11 10 13 36 - 39 43
9.
Шарлотт
 Заявка 34 10 13 11 45 - 52 43
10.
ФК Монреаль
 Заявка 34 12 5 17 36 - 52 41
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 34 9 14 11 35 - 39 41
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 34 10 10 14 45 - 49 40
13.
Чикаго Файр
 Заявка 34 10 10 14 39 - 51 40
14.
Интер Майами
 Заявка 34 9 7 18 41 - 54 34
15.
Торонто
 Заявка 34 4 10 20 26 - 59 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 17 11 4 2 36 - 11 37
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 17 11 2 4 41 - 17 35
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 17 10 3 4 36 - 17 33
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 17 8 7 2 25 - 16 31
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 17 9 3 5 29 - 22 30
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 8 6 3 35 - 19 30
7.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 17 9 2 6 30 - 21 29
8.
Даллас
 Заявка 17 7 7 3 23 - 16 28
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 17 7 6 4 19 - 11 27
10.
Остин
 Заявка 17 7 4 6 28 - 22 25
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 17 6 6 5 31 - 29 24
12.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 17 6 4 7 25 - 27 22
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 4 9 4 24 - 20 21
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 17 3 8 6 13 - 16 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 17 13 2 2 33 - 13 41
2.
Коламбус Крю
 Заявка 17 12 4 1 41 - 14 40
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 12 4 1 37 - 16 40
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 10 6 1 33 - 13 36
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 17 10 4 3 42 - 21 34
6.
ФК Монреаль
 Заявка 17 10 3 4 26 - 12 33
7.
Орландо Сити
 Заявка 17 9 5 3 31 - 19 32
8.
Нэшвилл
 Заявка 17 9 4 4 25 - 13 31
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 8 6 3 23 - 16 30
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 7 5 5 21 - 17 26
11.
Шарлотт
 Заявка 17 6 8 3 24 - 21 26
12.
Чикаго Файр
 Заявка 17 6 7 4 26 - 22 25
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 6 6 5 31 - 23 24
14.
Интер Майами
 Заявка 17 6 5 6 25 - 21 23
15.
Торонто
 Заявка 17 4 6 7 19 - 22 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 17 8 4 5 23 - 23 28
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 17 7 5 5 22 - 21 26
3.
Сент-Луис Сити
 Заявка 17 6 3 8 21 - 28 21
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 6 2 9 22 - 31 20
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 17 4 7 6 18 - 22 19
6.
Даллас
 Заявка 17 4 6 7 18 - 21 18
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 4 6 7 20 - 29 18
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 17 3 6 8 18 - 30 15
9.
Остин
 Заявка 17 3 5 9 21 - 33 14
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 17 3 5 9 15 - 27 14
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 17 2 7 8 14 - 27 13
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 17 2 7 8 17 - 36 13
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 17 2 6 9 20 - 38 12
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 17 2 4 11 13 - 38 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 17 9 4 4 24 - 20 31
2.
Цинциннати
 Заявка 17 7 7 3 24 - 26 28
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 5 4 8 24 - 28 19
4.
Нэшвилл
 Заявка 17 4 6 7 14 - 19 18
5.
Коламбус Крю
 Заявка 17 4 5 8 26 - 32 17
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 4 5 8 15 - 22 17
7.
Шарлотт
 Заявка 17 4 5 8 21 - 31 17
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 17 3 8 6 24 - 32 17
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 4 4 9 14 - 26 16
10.
Чикаго Файр
 Заявка 17 4 3 10 13 - 29 15
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 3 6 8 21 - 30 15
12.
Интер Майами
 Заявка 17 3 2 12 16 - 33 11
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 1 8 8 12 - 23 11
14.
ФК Монреаль
 Заявка 17 2 2 13 10 - 40 8
15.
Торонто
 Заявка 17 0 4 13 7 - 37 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 20 (6)
Цинциннати Акоста Лусиано 17 (10)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 17
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 16 (7)
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 12
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 10
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 8
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 11
Сент-Луис Сити Паркер Тим 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Колорадо Рэпидс 0:1 Реал Солт-Лейк онлайн

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