Тур: 1. Стадион: Провиденс.
0:1
Первый тайм: 22'
Ход матча
11'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
29
Москера
Хуан
18
Макгро
Зак
21
Чара
Диего
23
Чара
Йимми
12
Кларк
Стив
31
Микаэль
16
Эррера
Эктор
11
Бэрд
Кори
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Москера ХуанЗащитник
-
18 Макгро ЗакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Чара ЙиммиНападающий
- Запасные игроки
-
26 Султе ХантерВратарь
- Защитник
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Miles Joseph
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 МикаэльЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бэрд КориНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Алию ИбрахимНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Олсен Бен
История личных встреч
Портленд Тимберс
Хьюстон Динамо
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
9.1%
11 побед 1 ничья 0 побед
14 матчей
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
25 матчей
40%
32%
28%
10 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
24%
32%
44%
6 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
44%
24%
32%
11 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
12
Голов в среднем за матч
2.17
0.92
Среднее время на гол
41
97
Всего голов
23
14
Голов в среднем за матч
1.77
1.17
Среднее время на гол
50
77
Всего голов
49
26
Голов в среднем за матч
1.96
1.04
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
45
86
Бомбардиры внутри турнира
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Эвандер
|9 (1)
|0.26
|Боли Франк
|7
|0.21
|Асприлья Дайрон
|5
|0.15
|Мора Фелипе
|5
|0.15
|Santiago Moreno
|3
|0.09
|Москера Хуан
|2
|0.06
|Паредес Кристиан
|2
|0.06
|Браво Клаудио III
|2
|0.06
|Чара Йимми
|1
|0.03
|Nathan Fogaca
|1
|0.03
|Бланко Себастьян
|1
|0.03
|Жупарич Дарио
|1
|0.03
|Макгро Зак
|1
|0.03
|Мабьяла Ларрис
|1
|0.03
|Антони
|1
|0.03
|Незгода Ярослав
|1
|0.03
|Tega Ikoba
|1
|0.03
|Акоста Бриан
|0
|0
|Diego Gutierrez
|0
|0
|Лориа Марвин
|0
|0
|Уильямсон Эрик
|0
|0
|Noel Caliskan
|0
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Басси Амине
|10 (6)
|0.29
|Бэрд Кори
|8
|0.24
|Эррера Эктор
|4
|0.12
|Киньонес Нельсон
|4
|0.12
|Алию Ибрахим
|3
|0.09
|Франко Иван
|3
|0.09
|Thor Ulfarsson
|3
|0.09
|Карраскилья Адальберто
|2
|0.06
|Стирс Дэниэл
|2
|0.06
|Эскобар Франко
|2
|0.06
|Artur Moraes III
|2
|0.06
|Смит Брэд
|1
|0.03
|Дорси Гриффин
|1
|0.03
|Микаэль
|1
|0.03
|Хадебе Тинейдж
|1
|0.03
|Шмитт Тейт
|1
|0.03
|Кларк Стив
|0
|0
|Ковальчик Себастьян
|0
|0
|Бартлоу Итан
|0
|0
Карточки
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жупарич Дарио
|10
|0
|Браво Клаудио III
|8
|0
|Чара Диего
|7
|0
|Макгро Зак
|7
|0
|Боли Франк
|5
|0
|Асприлья Дайрон
|5
|0
|Паредес Кристиан
|5
|0
|Феррейра Эвандер
|5
|0
|Santiago Moreno
|4
|0
|Мабьяла Ларрис
|3
|0
|Лориа Марвин
|3
|0
|Бланко Себастьян
|2
|0
|Бингэм Дэвид
|2
|0
|Уильямсон Эрик
|2
|0
|Nathan Fogaca
|2
|0
|Антони
|1
|0
|Мора Фелипе
|1
|0
|Миллер Эрик
|1
|0
|Акоста Бриан
|1
|0
|Араухо Мигель
|1
|0
|Москера Хуан
|1
|0
|Бонилья Пабло
|1
|0
|Гриффит Виктор
|1
|0
|David Ayala
|1
|0
|Noel Caliskan
|1
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррера Эктор
|7
|2
|Эскобар Франко
|10
|0
|Карраскилья Адальберто
|8
|0
|Микаэль
|6
|1
|Святченко Эрик
|7
|0
|Дорси Гриффин
|7
|0
|Киньонес Нельсон
|5
|1
|Luis Caicedo III
|6
|0
|Artur Moraes III
|6
|0
|Кларк Стив
|4
|0
|Бэрд Кори
|4
|0
|Бартлоу Итан
|4
|0
|Франко Иван
|3
|0
|Басси Амине
|1
|1
|Стирс Дэниэл
|2
|0
|Алию Ибрахим
|2
|0
|Хадебе Тинейдж
|1
|0
|Carlos Ferreira III
|1
|0
|Ковальчик Себастьян
|1
|0
|Гаспер Чейз
|1
|0
|Шмитт Тейт
|1
|0
|Thor Ulfarsson
|1
|0
Результаты матчей
Портленд Тимберс
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Хьюстон Динамо
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
7
8
Портленд Тимберс
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (8)
47% (8)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Хьюстон Динамо
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
26
4
Упущенные победы
9
37
Портленд Тимберс
73.9%
26.1%
17 побед 6 поражений
Первый тайм
52% (17)
42% (14)
6% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
39% (13)
27% (9)
Хьюстон Динамо
16.7%
83.3%
4 победы 20 поражений
Первый тайм
12% (4)
48% (16)
39% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (4)
33% (11)
55% (18)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
12
Волевые победы
33
4
Упущенные победы
16
45
Голы по времени матча
Забито
29
12
16 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 3
11 Забивали первыми 4
19 Не забивали 24
4
14%
3
25%
1-15
8
28%
3
25%
16-30
4
14%
3
25%
31-45
4
14%
0
0%
46-60
4
14%
2
17%
61-75
5
17%
1
8%
76-90
Пропущено
18
26
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
2
11%
5
19%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
5
28%
3
12%
31-45
5
28%
7
27%
46-60
2
11%
3
12%
61-75
4
22%
5
19%
76-90
Забито
18
37
4 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 11
22 Не забивали 20
2
11%
10
27%
1-15
0
0%
1
3%
16-30
2
11%
7
19%
31-45
2
11%
2
5%
46-60
6
33%
7
19%
61-75
6
33%
10
27%
76-90
Пропущено
35
10
19 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 7
5
14%
1
10%
1-15
4
11%
3
30%
16-30
10
29%
1
10%
31-45
3
9%
1
10%
46-60
8
23%
1
10%
61-75
5
14%
3
30%
76-90
Забито
47
49
20 В 1-м тайме 27
27 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 15
8 Не забивали 11
6
13%
13
27%
1-15
8
17%
4
8%
16-30
6
13%
10
20%
31-45
6
13%
2
4%
46-60
10
21%
9
18%
61-75
11
23%
11
22%
76-90
Пропущено
53
36
26 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 19
7
13%
6
17%
1-15
4
8%
6
17%
16-30
15
28%
4
11%
31-45
8
15%
8
22%
46-60
10
19%
4
11%
61-75
9
17%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Портленд Тимберс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ФК Монреаль - Портленд Тимберс 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:3 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1
Остин - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 5:0 Монтеррей - Портленд Тимберс 1:0 Тигрес - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Портленд Тимберс - Коламбус Крю 3:2 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Даллас 1:0
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 5:1 ФК Монреаль - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Даллас 0:0 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:2
Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 2:0 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 5:0 Шарлотт - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Пачука 0:0 Сантос Лагуна - Хьюстон Динамо 2:2 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 0:3 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0
Результаты матчей
Портленд Тимберс
Хьюстон Динамо
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
4
3 раза 18%
5
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
4 раза 24%
4:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
4:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 33%
2
9 раз 27%
0
8 раз 24%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
0
11 раз 33%
1
10 раз 30%
2
5 раз 15%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Портленд Тимберс
Хьюстон Динамо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
134
97
107
412
611
115
512
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
97
512
214
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
258
Больше Меньше
2211
1419
1221
528
726
132
528
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|34
|17
|6
|11
|62 - 43
|57
|2.
|0:0 Заявка
|34
|14
|10
|10
|53 - 38
|52
|3.
|1:0 Заявка
|34
|14
|9
|11
|49 - 37
|51
|4.
|0:0 Заявка
|34
|13
|12
|9
|39 - 32
|51
|5.
|0:0 Заявка
|34
|13
|9
|12
|47 - 50
|48
|6.
|0:0 Заявка
|34
|12
|12
|10
|54 - 47
|48
|7.
|2:0 Заявка
|34
|11
|13
|10
|39 - 36
|46
|8.
|1:0 Заявка
|34
|11
|13
|10
|39 - 42
|46
|9.
|0:1 Заявка
|34
|11
|10
|13
|45 - 56
|43
|10.
|0:0 Заявка
|34
|11
|9
|14
|45 - 50
|42
|11.
|0:0 Заявка
|34
|10
|12
|12
|45 - 48
|42
|12.
|0:1 Заявка
|34
|10
|8
|16
|48 - 55
|38
|13.
|0:2 Заявка
|34
|8
|12
|14
|50 - 65
|36
|14.
|0:0 Заявка
|34
|5
|13
|16
|26 - 53
|28
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|20
|9
|5
|57 - 39
|69
|2.
|Заявка
|34
|18
|9
|7
|55 - 39
|63
|3.
|Заявка
|34
|16
|9
|9
|67 - 46
|57
|4.
|Заявка
|34
|15
|10
|9
|57 - 41
|55
|5.
|Заявка
|34
|15
|10
|9
|58 - 46
|55
|6.
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|66 - 53
|51
|7.
|Заявка
|34
|13
|10
|11
|39 - 32
|49
|8.
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|36 - 39
|43
|9.
|Заявка
|34
|10
|13
|11
|45 - 52
|43
|10.
|Заявка
|34
|12
|5
|17
|36 - 52
|41
|11.
|Заявка
|34
|9
|14
|11
|35 - 39
|41
|12.
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|45 - 49
|40
|13.
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|39 - 51
|40
|14.
|Заявка
|34
|9
|7
|18
|41 - 54
|34
|15.
|Заявка
|34
|4
|10
|20
|26 - 59
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 11
|37
|2.
|0:0 Заявка
|17
|11
|3
|3
|41 - 15
|36
|3.
|0:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|36 - 17
|33
|4.
|1:0 Заявка
|17
|9
|6
|2
|25 - 15
|33
|5.
|0:1 Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 20
|30
|6.
|0:0 Заявка
|17
|8
|6
|3
|34 - 18
|30
|7.
|2:0 Заявка
|17
|7
|7
|3
|23 - 16
|28
|8.
|0:0 Заявка
|17
|8
|3
|6
|27 - 20
|27
|9.
|0:0 Заявка
|17
|7
|6
|4
|19 - 11
|27
|10.
|0:1 Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 22
|25
|11.
|0:2 Заявка
|17
|6
|6
|5
|30 - 27
|24
|12.
|0:0 Заявка
|17
|6
|4
|7
|25 - 27
|22
|13.
|0:0 Заявка
|17
|4
|9
|4
|24 - 20
|21
|14.
|0:0 Заявка
|17
|3
|9
|5
|13 - 15
|18
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|33 - 13
|41
|2.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|41 - 14
|40
|3.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|37 - 16
|40
|4.
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|33 - 13
|36
|5.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|42 - 21
|34
|6.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|26 - 12
|33
|7.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|31 - 19
|32
|8.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 13
|31
|9.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|23 - 16
|30
|10.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 17
|26
|11.
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|24 - 21
|26
|12.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 22
|25
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|31 - 23
|24
|14.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 21
|23
|15.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 22
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|17
|7
|5
|5
|22 - 23
|26
|2.
|0:0 Заявка
|17
|6
|6
|5
|20 - 21
|24
|3.
|0:0 Заявка
|17
|6
|3
|8
|21 - 28
|21
|4.
|0:0 Заявка
|17
|6
|3
|8
|21 - 28
|21
|5.
|0:0 Заявка
|17
|4
|7
|6
|17 - 21
|19
|6.
|2:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 20
|18
|7.
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 29
|18
|8.
|0:0 Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 30
|15
|9.
|1:0 Заявка
|17
|3
|5
|9
|13 - 26
|14
|10.
|0:1 Заявка
|17
|3
|4
|10
|20 - 33
|13
|11.
|1:0 Заявка
|17
|2
|7
|8
|14 - 27
|13
|12.
|0:1 Заявка
|17
|2
|7
|8
|17 - 36
|13
|13.
|0:2 Заявка
|17
|2
|6
|9
|20 - 38
|12
|14.
|0:0 Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 38
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|24 - 20
|31
|2.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|24 - 26
|28
|3.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|24 - 28
|19
|4.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|14 - 19
|18
|5.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|26 - 32
|17
|6.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|15 - 22
|17
|7.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|21 - 31
|17
|8.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|24 - 32
|17
|9.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|14 - 26
|16
|10.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|13 - 29
|15
|11.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|21 - 30
|15
|12.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|16 - 33
|11
|13.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|12 - 23
|11
|14.
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|10 - 40
|8
|15.
|Заявка
|17
|0
|4
|13
|7 - 37
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|19 (6)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|17 (10)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|17
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|16 (7)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (9)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 12
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 10
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|11
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|11
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|11