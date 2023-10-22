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  4. МЛС 2023
Тур: 1. Стадион: .
Портленд Тимберс
1:3
Конец матча
Хьюстон Динамо
0'
0:1
11' Гол
Дорси Гриффин
41' Желтая карточка
Микаэль
42' Желтая карточка
Эскобар Франко
45' Желтая карточка
Карраскилья Адальберто
0:2
48' Гол
Карраскилья Адальберто
66' Желтая карточка
Чара Диего
67' Желтая карточка
Эррера Эктор
0:3
71' Гол
Дорси Гриффин
74' Желтая карточка
Макгро Зак
1:3
80' Гол
Мора Фелипе
90'+5
1
Бингэм
Дэвид
29
Москера
Хуан
18
Макгро
Зак
13
Жупарич
Дарио
5
Браво
Клаудио
III
22
Паредес
Кристиан
21
Чара
Диего
20
Феррейра
Эвандер
30
Santiago
Moreno
9
Мора
Фелипе
23
Чара
Йимми
12
Кларк
Стив
25
Дорси
Гриффин
28
Святченко
Эрик
31
Микаэль
2
Эскобар
Франко
6
Artur
Moraes
III
16
Эррера
Эктор
20
Карраскилья
Адальберто
8
Басси
Амине
21
Киньонес
Нельсон
11
Бэрд
Кори
Портленд Тимберс
4-3-3
Хьюстон Динамо
4-2-3-1

История личных встреч

Портленд Тимберс
Хьюстон Динамо

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
9.1%
11 побед 1 ничья 0 побед

14 матчей

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

25 матчей

40%
32%
28%
10 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

24%
32%
44%
6 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

44%
24%
32%
11 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

М
5:0
М
2:1
М
0:0
М
0:2
М
2:2
М
2:1
М
2:1
М
4:0
М
1:1
М
4:1
М
2:1
М
1:2
М
0:0
М
2:2
М
4:2
М
3:1
М
3:2
М
2:2
М
2:0
М
3:1
М
1:1
М
2:0
М
0:0
М
0:2
М
2:1

Голы

Всего голов

26
12

Голов в среднем за матч

2.17
0.92

Среднее время на гол

41
97

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

1.77
1.17

Среднее время на гол

50
77

Всего голов

49
26

Голов в среднем за матч

1.96
1.04

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

45
86

Бомбардиры внутри турнира

Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Эвандер 9 (1) 0.26
Боли Франк 7 0.21
Мора Фелипе 6 0.18
Асприлья Дайрон 5 0.15
Santiago Moreno 3 0.09
Москера Хуан 2 0.06
Паредес Кристиан 2 0.06
Браво Клаудио III 2 0.06
Чара Йимми 1 0.03
Nathan Fogaca 1 0.03
Бланко Себастьян 1 0.03
Жупарич Дарио 1 0.03
Макгро Зак 1 0.03
Мабьяла Ларрис 1 0.03
Антони 1 0.03
Незгода Ярослав 1 0.03
Tega Ikoba 1 0.03
Акоста Бриан 0 0
Diego Gutierrez 0 0
Лориа Марвин 0 0
Уильямсон Эрик 0 0
Noel Caliskan 0 0
Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Басси Амине 10 (6) 0.29
Бэрд Кори 8 0.24
Эррера Эктор 4 0.12
Киньонес Нельсон 4 0.12
Карраскилья Адальберто 3 0.09
Дорси Гриффин 3 0.09
Алию Ибрахим 3 0.09
Франко Иван 3 0.09
Thor Ulfarsson 3 0.09
Стирс Дэниэл 2 0.06
Эскобар Франко 2 0.06
Artur Moraes III 2 0.06
Смит Брэд 1 0.03
Микаэль 1 0.03
Хадебе Тинейдж 1 0.03
Шмитт Тейт 1 0.03
Кларк Стив 0 0
Ковальчик Себастьян 0 0
Бартлоу Итан 0 0

Карточки

Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жупарич Дарио 10 0
Чара Диего 8 0
Браво Клаудио III 8 0
Макгро Зак 8 0
Боли Франк 5 0
Асприлья Дайрон 5 0
Паредес Кристиан 5 0
Феррейра Эвандер 5 0
Santiago Moreno 4 0
Мабьяла Ларрис 3 0
Лориа Марвин 3 0
Бланко Себастьян 2 0
Бингэм Дэвид 2 0
Уильямсон Эрик 2 0
Nathan Fogaca 2 0
Антони 1 0
Мора Фелипе 1 0
Миллер Эрик 1 0
Акоста Бриан 1 0
Араухо Мигель 1 0
Москера Хуан 1 0
Бонилья Пабло 1 0
Гриффит Виктор 1 0
David Ayala 1 0
Noel Caliskan 1 0
Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Эктор 8 2
Эскобар Франко 11 0
Карраскилья Адальберто 9 0
Микаэль 7 1
Святченко Эрик 7 0
Дорси Гриффин 7 0
Киньонес Нельсон 5 1
Luis Caicedo III 6 0
Artur Moraes III 6 0
Кларк Стив 4 0
Бэрд Кори 4 0
Бартлоу Итан 4 0
Франко Иван 3 0
Басси Амине 1 1
Стирс Дэниэл 2 0
Алию Ибрахим 2 0
Хадебе Тинейдж 1 0
Carlos Ferreira III 1 0
Ковальчик Себастьян 1 0
Гаспер Чейз 1 0
Шмитт Тейт 1 0
Thor Ulfarsson 1 0

Результаты матчей

Портленд Тимберс
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Хьюстон Динамо
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

8
8
Портленд Тимберс
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (8)
47% (8)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Хьюстон Динамо
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

26
4

Упущенные победы

9
37
Портленд Тимберс
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (17)
41% (14)
9% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
38% (13)
29% (10)
Хьюстон Динамо
20%
80%
5 побед 20 поражений
Первый тайм
15% (5)
47% (16)
38% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (5)
32% (11)
53% (18)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
12

Волевые победы

33
5

Упущенные победы

17
45

Голы по времени матча

Забито

30
15
16 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 5
19 Не забивали 24
4
13%
4
27%
1-15
8
27%
3
20%
16-30
4
13%
3
20%
31-45
4
13%
1
7%
46-60
4
13%
3
20%
61-75
6
20%
1
7%
76-90

Пропущено

21
27
8 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
3
14%
5
19%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
5
24%
3
11%
31-45
6
29%
7
26%
46-60
3
14%
3
11%
61-75
4
19%
6
22%
76-90

Забито

18
37
4 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 11
23 Не забивали 21
2
11%
10
27%
1-15
0
0%
1
3%
16-30
2
11%
7
19%
31-45
2
11%
2
5%
46-60
6
33%
7
19%
61-75
6
33%
10
27%
76-90

Пропущено

35
10
19 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 7
5
14%
1
10%
1-15
4
11%
3
30%
16-30
10
29%
1
10%
31-45
3
9%
1
10%
46-60
8
23%
1
10%
61-75
5
14%
3
30%
76-90

Забито

48
52
20 В 1-м тайме 28
28 Во 2-м тайме 24
16 Забивали первыми 16
8 Не забивали 11
6
13%
14
27%
1-15
8
17%
4
8%
16-30
6
13%
10
19%
31-45
6
13%
3
6%
46-60
10
21%
10
19%
61-75
12
25%
11
21%
76-90

Пропущено

56
37
27 В 1-м тайме 16
29 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 20
8
14%
6
16%
1-15
4
7%
6
16%
16-30
15
27%
4
11%
31-45
9
16%
8
22%
46-60
11
20%
4
11%
61-75
9
16%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Портленд Тимберс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ФК Монреаль - Портленд Тимберс 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:3 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1
Остин - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 5:0 Монтеррей - Портленд Тимберс 1:0 Тигрес - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Портленд Тимберс - Коламбус Крю 3:2 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Даллас 1:0
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 5:1 ФК Монреаль - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Даллас 0:0 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:2
Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 2:0 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 5:0 Шарлотт - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Пачука 0:0 Сантос Лагуна - Хьюстон Динамо 2:2 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 0:3 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0

Результаты матчей

Портленд Тимберс
Хьюстон Динамо

Точный счет

1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
4
3 раза 18%
5
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 24%
4:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%

Точный счет

0:0
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
4:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 35%
2
9 раз 26%
0
8 раз 24%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
0
11 раз 32%
1
10 раз 29%
2
5 раз 15%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%
5
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Портленд Тимберс
Хьюстон Динамо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
13
4
9
8
1.5
10
7
4
13
2.5
6
11
1
16
3.5
5
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
10
7
5
12
1.5
3
14
1
16
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
8
0.5
Больше Меньше
23
11
14
20
1.5
13
21
5
29
2.5
8
26
1
33
3.5
5
29

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 34 17 5 12 62 - 45 56
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 34 14 11 9 41 - 32 53
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 34 14 10 10 54 - 39 52
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 34 14 9 11 51 - 38 51
5.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 34 14 8 12 48 - 50 50
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 34 12 12 10 55 - 48 48
7.
Даллас
 Заявка 34 11 13 10 41 - 37 46
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 34 12 8 14 48 - 51 44
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 34 10 14 10 39 - 43 44
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 34 11 10 13 46 - 58 43
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 34 10 11 13 46 - 51 41
12.
Остин
 Заявка 34 10 9 15 49 - 55 39
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 34 8 12 14 51 - 67 36
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 34 5 12 17 26 - 54 27

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 34 20 9 5 57 - 39 69
2.
Орландо Сити
 Заявка 34 18 9 7 55 - 39 63
3.
Коламбус Крю
 Заявка 34 16 9 9 67 - 46 57
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 34 15 10 9 57 - 41 55
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 34 15 10 9 58 - 46 55
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 34 13 12 9 66 - 53 51
7.
Нэшвилл
 Заявка 34 13 10 11 39 - 32 49
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 34 11 10 13 36 - 39 43
9.
Шарлотт
 Заявка 34 10 13 11 45 - 52 43
10.
ФК Монреаль
 Заявка 34 12 5 17 36 - 52 41
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 34 9 14 11 35 - 39 41
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 34 10 10 14 45 - 49 40
13.
Чикаго Файр
 Заявка 34 10 10 14 39 - 51 40
14.
Интер Майами
 Заявка 34 9 7 18 41 - 54 34
15.
Торонто
 Заявка 34 4 10 20 26 - 59 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 17 11 4 2 36 - 11 37
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 17 11 2 4 41 - 17 35
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 17 10 3 4 36 - 17 33
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 17 8 7 2 25 - 16 31
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 17 9 3 5 29 - 22 30
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 8 6 3 35 - 19 30
7.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 17 9 2 6 30 - 21 29
8.
Даллас
 Заявка 17 7 7 3 23 - 16 28
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 17 7 6 4 19 - 11 27
10.
Остин
 Заявка 17 7 4 6 28 - 22 25
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 17 6 6 5 31 - 29 24
12.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 17 6 4 7 25 - 27 22
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 4 9 4 24 - 20 21
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 17 3 8 6 13 - 16 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 17 13 2 2 33 - 13 41
2.
Коламбус Крю
 Заявка 17 12 4 1 41 - 14 40
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 12 4 1 37 - 16 40
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 10 6 1 33 - 13 36
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 17 10 4 3 42 - 21 34
6.
ФК Монреаль
 Заявка 17 10 3 4 26 - 12 33
7.
Орландо Сити
 Заявка 17 9 5 3 31 - 19 32
8.
Нэшвилл
 Заявка 17 9 4 4 25 - 13 31
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 8 6 3 23 - 16 30
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 7 5 5 21 - 17 26
11.
Шарлотт
 Заявка 17 6 8 3 24 - 21 26
12.
Чикаго Файр
 Заявка 17 6 7 4 26 - 22 25
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 6 6 5 31 - 23 24
14.
Интер Майами
 Заявка 17 6 5 6 25 - 21 23
15.
Торонто
 Заявка 17 4 6 7 19 - 22 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 17 8 4 5 23 - 23 28
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 17 7 5 5 22 - 21 26
3.
Сент-Луис Сити
 Заявка 17 6 3 8 21 - 28 21
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 6 2 9 22 - 31 20
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 17 4 7 6 18 - 22 19
6.
Даллас
 Заявка 17 4 6 7 18 - 21 18
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 4 6 7 20 - 29 18
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 17 3 6 8 18 - 30 15
9.
Остин
 Заявка 17 3 5 9 21 - 33 14
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 17 3 5 9 15 - 27 14
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 17 2 7 8 14 - 27 13
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 17 2 7 8 17 - 36 13
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 17 2 6 9 20 - 38 12
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 17 2 4 11 13 - 38 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 17 9 4 4 24 - 20 31
2.
Цинциннати
 Заявка 17 7 7 3 24 - 26 28
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 5 4 8 24 - 28 19
4.
Нэшвилл
 Заявка 17 4 6 7 14 - 19 18
5.
Коламбус Крю
 Заявка 17 4 5 8 26 - 32 17
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 4 5 8 15 - 22 17
7.
Шарлотт
 Заявка 17 4 5 8 21 - 31 17
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 17 3 8 6 24 - 32 17
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 4 4 9 14 - 26 16
10.
Чикаго Файр
 Заявка 17 4 3 10 13 - 29 15
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 3 6 8 21 - 30 15
12.
Интер Майами
 Заявка 17 3 2 12 16 - 33 11
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 1 8 8 12 - 23 11
14.
ФК Монреаль
 Заявка 17 2 2 13 10 - 40 8
15.
Торонто
 Заявка 17 0 4 13 7 - 37 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 20 (6)
Цинциннати Акоста Лусиано 17 (10)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 17
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 16 (7)
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 12
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 10
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 8
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 11
Сент-Луис Сити Паркер Тим 11
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