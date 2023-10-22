Тур: 1. Стадион: Би-Си Плэйс.
1:1
Конец матча
0'
0:0
16' Не забитый пенальтиГолд Райан
0:1
34' ГолБуанга Денис
44' Желтая карточкаПаласиос Диего
45' Желтая карточкаБуанга Денис
51' Желтая карточкаТильман Тимоти
57' Желтая карточкаБогуш Матеуш
1:1
58' ГолАли Ахмед
69' Желтая карточкаСанчес Илье
71' Желтая карточкаАдекугбе Сэм
73' Желтая карточкаКьеллини Джорджо
74' Желтая карточкаКрепо Максим
1:1
75' Не забитый пенальтиГолд Райан
76' Желтая карточкаБерхальтер Себастьян
90'+5
Ход матча
16'
0:0
34'
0:1
44'
45'
51'
57'
58'
1:1
69'
71'
73'
74'
75'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
18
Такаока
Ёхеи
27
Рапосо
Райан
22
Али
Ахмед
45
Pedro
Vite
24
Уайт
Брайан
25
Голд
Райан
16
Крепо
Максим
19
Богуш
Матеуш
10
Вела
Карлос
99
Буанга
Денис
- Основной состав
-
18 Такаока ЁхеиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Рапосо РайанПолузащитник
-
22 Али АхмедПолузащитник
-
45 Pedro ViteПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Уайт БрайанНападающий
-
25 Голд РайанНападающий
- Запасные игроки
-
32 Бёмер ИсаакВратарь
-
14 Мартинш ЛуишЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Simon Becher
-
-
-
26 J.C. Ngando
-
Главный тренер: Vanni Sartini
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Богуш МатеушПолузащитник
- Нападающий
-
10 Вела КарлосНападающий
-
99 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Ордаз НатанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Черандоло Стивен
История личных встреч
Ванкувер Уайткэпс
Лос-Анджелес
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
14 матчей
35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
25
7
Голов в среднем за матч
3.13
1.17
Среднее время на гол
28
77
Всего голов
31
17
Голов в среднем за матч
2.21
1.21
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
40
74
Бомбардиры внутри турнира
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уайт Брайан
|15
|0.44
|Голд Райан
|11 (6)
|0.32
|Simon Becher
|4
|0.12
|Pedro Vite
|4
|0.12
|Грессель Юлиан
|3
|0.09
|Веселинович Ранко
|2
|0.06
|Берхальтер Себастьян
|2
|0.06
|Али Ахмед
|2
|0.06
|Кордова Серхио
|2
|0.06
|Блэкмон Тристан
|2
|0.06
|Ларьи Ричи
|1
|0.03
|Браун Джавейн
|1
|0.03
|Шёпф Алессандро
|1
|0.03
|Mathias Laborda
|1
|0.03
|Рапосо Райан
|0
|0
|Кубас Андрес
|0
|0
|Адекугбе Сэм
|0
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буанга Денис
|20 (3)
|0.59
|Вела Карлос
|9 (3)
|0.26
|Тильман Тимоти
|4
|0.12
|Холлингсхед Райан
|4
|0.12
|Богуш Матеуш
|3 (1)
|0.09
|Бюк Стипе
|3
|0.09
|Опоку Квадво
|2
|0.06
|Оливера Кристиан
|2
|0.06
|Санчес Илье
|1
|0.03
|Сифуэнтес Хосе
|1
|0.03
|Гонсалес Марио
|1
|0.03
|Кьеллини Джорджо
|1
|0.03
|Мальдонадо Дениль
|1
|0.03
|Крастев Филип
|1
|0.03
|Паласиос Диего
|0
|0
|Лонг Аарон
|0
|0
|Паленсия Серги
|0
|0
|Ордаз Натан
|0
|0
Карточки
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mathias Laborda
|7
|1
|Кубас Андрес
|7
|0
|Берхальтер Себастьян
|6
|0
|Голд Райан
|5
|0
|Шёпф Алессандро
|5
|0
|Блэкмон Тристан
|5
|0
|Уайт Брайан
|4
|0
|Браун Джавейн
|4
|0
|Pedro Vite
|4
|0
|Рапосо Райан
|4
|0
|Али Ахмед
|2
|0
|Мартинш Луиш
|2
|0
|Грессель Юлиан
|2
|0
|Адекугбе Сэм
|2
|0
|Кордова Серхио
|2
|0
|Ларьи Ричи
|2
|0
|Веселинович Ранко
|2
|0
|Vanni Sartini
|1
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паласиос Диего
|10
|0
|Санчес Илье
|7
|0
|Тильман Тимоти
|6
|0
|Богуш Матеуш
|6
|0
|Акоста Келлин
|5
|0
|Холлингсхед Райан
|5
|0
|Мальдонадо Дениль
|5
|0
|Паленсия Серги
|4
|0
|Мурильо Хесус
|4
|0
|Сифуэнтес Хосе
|4
|0
|Лонг Аарон
|3
|0
|Буанга Денис
|3
|0
|Опоку Квадво
|1
|1
|Кьеллини Джорджо
|2
|0
|Крисостомо Даниэль
|2
|0
|Дуэньяс Эрик
|2
|0
|Бюк Стипе
|2
|0
|Оливера Кристиан
|1
|0
|Крепо Максим
|1
|0
Результаты матчей
Ванкувер Уайткэпс
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Лос-Анджелес
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
8
6
Ванкувер Уайткэпс
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Лос-Анджелес
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
20
8
Упущенные победы
14
32
Ванкувер Уайткэпс
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (11)
41% (14)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (16)
38% (13)
15% (5)
Лос-Анджелес
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
18% (6)
38% (13)
44% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
47% (16)
32% (11)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
28
12
Упущенные победы
22
38
Голы по времени матча
Забито
33
19
14 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 5
20 Не забивали 24
5
15%
2
11%
1-15
5
15%
3
16%
16-30
4
12%
3
16%
31-45
9
27%
4
21%
46-60
3
9%
4
21%
61-75
7
21%
3
16%
76-90
Пропущено
21
21
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
3
14%
2
10%
1-15
2
10%
5
24%
16-30
4
19%
2
10%
31-45
3
14%
4
19%
46-60
6
29%
3
14%
61-75
3
14%
5
24%
76-90
Забито
19
35
11 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 10
22 Не забивали 20
4
21%
6
17%
1-15
5
26%
4
11%
16-30
2
11%
8
23%
31-45
3
16%
2
6%
46-60
2
11%
6
17%
61-75
3
16%
9
26%
76-90
Пропущено
30
18
12 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
3
10%
3
17%
1-15
2
7%
5
28%
16-30
7
23%
0
0%
31-45
8
27%
4
22%
46-60
5
17%
4
22%
61-75
5
17%
2
11%
76-90
Забито
52
54
25 В 1-м тайме 26
27 Во 2-м тайме 28
19 Забивали первыми 15
8 Не забивали 10
9
17%
8
15%
1-15
10
19%
7
13%
16-30
6
12%
11
20%
31-45
12
23%
6
11%
46-60
5
10%
10
19%
61-75
10
19%
12
22%
76-90
Пропущено
51
39
21 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 14
27 Не пропускали 23
6
12%
5
13%
1-15
4
8%
10
26%
16-30
11
22%
2
5%
31-45
11
22%
8
21%
46-60
11
22%
7
18%
61-75
8
16%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 2:2 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 2:2
Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Нью-Йорк Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Чикаго Файр - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Тигрес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Леон 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Цинциннати 1:1
Лос-Анджелес
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Остин - Лос-Анджелес 2:4 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 5:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:1 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 0:0
Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Интер Майами 1:3 Шарлотт - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Лос-Анджелес - Монтеррей 2:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 4:0 Лос-Анджелес - Хуарес 7:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Сент-Луис Сити 3:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 1:0
Результаты матчей
Ванкувер Уайткэпс
Лос-Анджелес
Точный счет
1:1
4 раза 24%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
3 раза 18%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 59%
0
3 раза 18%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 21%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
0:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
4:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 47%
2
6 раз 18%
0
5 раз 15%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
0
10 раз 29%
1
10 раз 29%
3
5 раз 15%
2
4 раза 12%
4
4 раза 12%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ванкувер Уайткэпс
Лос-Анджелес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
143
98
107
512
710
314
413
215
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
107
413
413
215
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
295
Больше Меньше
2410
1321
1420
727
1024
331
529
232
133
133
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|17
|5
|12
|62 - 45
|56
|2.
|Заявка
|34
|14
|11
|9
|41 - 32
|53
|3.
|Заявка
|34
|14
|10
|10
|54 - 39
|52
|4.
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|51 - 38
|51
|5.
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|48 - 50
|50
|6.
|Заявка
|34
|12
|12
|10
|55 - 48
|48
|7.
|Заявка
|34
|11
|13
|10
|41 - 37
|46
|8.
|Заявка
|34
|12
|8
|14
|48 - 51
|44
|9.
|Заявка
|34
|10
|14
|10
|39 - 43
|44
|10.
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|46 - 58
|43
|11.
|Заявка
|34
|10
|11
|13
|46 - 51
|41
|12.
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|49 - 55
|39
|13.
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|51 - 67
|36
|14.
|Заявка
|34
|5
|12
|17
|26 - 54
|27
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|20
|9
|5
|57 - 39
|69
|2.
|Заявка
|34
|18
|9
|7
|55 - 39
|63
|3.
|Заявка
|34
|16
|9
|9
|67 - 46
|57
|4.
|Заявка
|34
|15
|10
|9
|57 - 41
|55
|5.
|Заявка
|34
|15
|10
|9
|58 - 46
|55
|6.
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|66 - 53
|51
|7.
|Заявка
|34
|13
|10
|11
|39 - 32
|49
|8.
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|36 - 39
|43
|9.
|Заявка
|34
|10
|13
|11
|45 - 52
|43
|10.
|Заявка
|34
|12
|5
|17
|36 - 52
|41
|11.
|Заявка
|34
|9
|14
|11
|35 - 39
|41
|12.
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|45 - 49
|40
|13.
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|39 - 51
|40
|14.
|Заявка
|34
|9
|7
|18
|41 - 54
|34
|15.
|Заявка
|34
|4
|10
|20
|26 - 59
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 11
|37
|2.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|41 - 17
|35
|3.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|36 - 17
|33
|4.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|25 - 16
|31
|5.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|29 - 22
|30
|6.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|35 - 19
|30
|7.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|30 - 21
|29
|8.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|23 - 16
|28
|9.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|19 - 11
|27
|10.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 22
|25
|11.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|31 - 29
|24
|12.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|25 - 27
|22
|13.
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|24 - 20
|21
|14.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|13 - 16
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|33 - 13
|41
|2.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|41 - 14
|40
|3.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|37 - 16
|40
|4.
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|33 - 13
|36
|5.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|42 - 21
|34
|6.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|26 - 12
|33
|7.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|31 - 19
|32
|8.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 13
|31
|9.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|23 - 16
|30
|10.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 17
|26
|11.
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|24 - 21
|26
|12.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 22
|25
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|31 - 23
|24
|14.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 21
|23
|15.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 22
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|23 - 23
|28
|2.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|22 - 21
|26
|3.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|21 - 28
|21
|4.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|22 - 31
|20
|5.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|18 - 22
|19
|6.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|18 - 21
|18
|7.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 29
|18
|8.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 30
|15
|9.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|21 - 33
|14
|10.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 27
|14
|11.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|14 - 27
|13
|12.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|17 - 36
|13
|13.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|20 - 38
|12
|14.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 38
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|24 - 20
|31
|2.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|24 - 26
|28
|3.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|24 - 28
|19
|4.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|14 - 19
|18
|5.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|26 - 32
|17
|6.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|15 - 22
|17
|7.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|21 - 31
|17
|8.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|24 - 32
|17
|9.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|14 - 26
|16
|10.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|13 - 29
|15
|11.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|21 - 30
|15
|12.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|16 - 33
|11
|13.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|12 - 23
|11
|14.
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|10 - 40
|8
|15.
|Заявка
|17
|0
|4
|13
|7 - 37
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|20 (6)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|17 (10)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|17
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|16 (7)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (9)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 12
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 10
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 8
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|11
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|11