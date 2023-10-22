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  4. МЛС 2023
Тур: 1. Стадион: .
Ванкувер Уайткэпс
1:1
Конец матча
Лос-Анджелес
0'
0:0
16' Не забитый пенальти
Голд Райан
0:1
34' Гол
Буанга Денис
44' Желтая карточка
Паласиос Диего
45' Желтая карточка
Буанга Денис
51' Желтая карточка
Тильман Тимоти
57' Желтая карточка
Богуш Матеуш
1:1
58' Гол
Али Ахмед
69' Желтая карточка
Санчес Илье
71' Желтая карточка
Адекугбе Сэм
73' Желтая карточка
Кьеллини Джорджо
74' Желтая карточка
Крепо Максим
1:1
75' Не забитый пенальти
Голд Райан
76' Желтая карточка
Берхальтер Себастьян
90'+5
18
Такаока
Ёхеи
23
Браун
Джавейн
4
Веселинович
Ранко
6
Блэкмон
Тристан
16
Берхальтер
Себастьян
27
Рапосо
Райан
22
Али
Ахмед
45
Pedro
Vite
7
Ларьи
Ричи
24
Уайт
Брайан
25
Голд
Райан
16
Крепо
Максим
24
Холлингсхед
Райан
3
Мурильо
Хесус
14
Кьеллини
Джорджо
12
Паласиос
Диего
11
Тильман
Тимоти
6
Санчес
Илье
19
Богуш
Матеуш
25
Оливера
Кристиан
10
Вела
Карлос
99
Буанга
Денис
Ванкувер Уайткэпс
3-1-4-2
Лос-Анджелес
4-3-3

История личных встреч

Ванкувер Уайткэпс
Лос-Анджелес

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

14 матчей

35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

История матчей

М
2:3
ЛЧК
3:0
ЛЧК
0:3
М
1:0
М
3:1
М
1:1
М
2:1
М
2:2
М
2:1
М
6:0
М
6:1
М
1:0
М
2:2
М
0:2

Голы

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

25
7

Голов в среднем за матч

3.13
1.17

Среднее время на гол

28
77

Всего голов

31
17

Голов в среднем за матч

2.21
1.21

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

40
74

Бомбардиры внутри турнира

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уайт Брайан 15 0.44
Голд Райан 11 (6) 0.32
Simon Becher 4 0.12
Pedro Vite 4 0.12
Грессель Юлиан 3 0.09
Веселинович Ранко 2 0.06
Берхальтер Себастьян 2 0.06
Али Ахмед 2 0.06
Кордова Серхио 2 0.06
Блэкмон Тристан 2 0.06
Ларьи Ричи 1 0.03
Браун Джавейн 1 0.03
Шёпф Алессандро 1 0.03
Mathias Laborda 1 0.03
Рапосо Райан 0 0
Кубас Андрес 0 0
Адекугбе Сэм 0 0
Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буанга Денис 20 (3) 0.59
Вела Карлос 9 (3) 0.26
Тильман Тимоти 4 0.12
Холлингсхед Райан 4 0.12
Богуш Матеуш 3 (1) 0.09
Бюк Стипе 3 0.09
Опоку Квадво 2 0.06
Оливера Кристиан 2 0.06
Санчес Илье 1 0.03
Сифуэнтес Хосе 1 0.03
Гонсалес Марио 1 0.03
Кьеллини Джорджо 1 0.03
Мальдонадо Дениль 1 0.03
Крастев Филип 1 0.03
Паласиос Диего 0 0
Лонг Аарон 0 0
Паленсия Серги 0 0
Ордаз Натан 0 0

Карточки

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mathias Laborda 7 1
Кубас Андрес 7 0
Берхальтер Себастьян 6 0
Голд Райан 5 0
Шёпф Алессандро 5 0
Блэкмон Тристан 5 0
Уайт Брайан 4 0
Браун Джавейн 4 0
Pedro Vite 4 0
Рапосо Райан 4 0
Али Ахмед 2 0
Мартинш Луиш 2 0
Грессель Юлиан 2 0
Адекугбе Сэм 2 0
Кордова Серхио 2 0
Ларьи Ричи 2 0
Веселинович Ранко 2 0
Vanni Sartini 1 0
Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паласиос Диего 10 0
Санчес Илье 7 0
Тильман Тимоти 6 0
Богуш Матеуш 6 0
Акоста Келлин 5 0
Холлингсхед Райан 5 0
Мальдонадо Дениль 5 0
Паленсия Серги 4 0
Мурильо Хесус 4 0
Сифуэнтес Хосе 4 0
Лонг Аарон 3 0
Буанга Денис 3 0
Опоку Квадво 1 1
Кьеллини Джорджо 2 0
Крисостомо Даниэль 2 0
Дуэньяс Эрик 2 0
Бюк Стипе 2 0
Оливера Кристиан 1 0
Крепо Максим 1 0

Результаты матчей

Ванкувер Уайткэпс
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Лос-Анджелес
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

8
6
Ванкувер Уайткэпс
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Лос-Анджелес
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

20
8

Упущенные победы

14
32
Ванкувер Уайткэпс
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (11)
41% (14)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (16)
38% (13)
15% (5)
Лос-Анджелес
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
18% (6)
38% (13)
44% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
47% (16)
32% (11)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

28
12

Упущенные победы

22
38

Голы по времени матча

Забито

33
19
14 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 5
20 Не забивали 24
5
15%
2
11%
1-15
5
15%
3
16%
16-30
4
12%
3
16%
31-45
9
27%
4
21%
46-60
3
9%
4
21%
61-75
7
21%
3
16%
76-90

Пропущено

21
21
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
3
14%
2
10%
1-15
2
10%
5
24%
16-30
4
19%
2
10%
31-45
3
14%
4
19%
46-60
6
29%
3
14%
61-75
3
14%
5
24%
76-90

Забито

19
35
11 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 10
22 Не забивали 20
4
21%
6
17%
1-15
5
26%
4
11%
16-30
2
11%
8
23%
31-45
3
16%
2
6%
46-60
2
11%
6
17%
61-75
3
16%
9
26%
76-90

Пропущено

30
18
12 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
3
10%
3
17%
1-15
2
7%
5
28%
16-30
7
23%
0
0%
31-45
8
27%
4
22%
46-60
5
17%
4
22%
61-75
5
17%
2
11%
76-90

Забито

52
54
25 В 1-м тайме 26
27 Во 2-м тайме 28
19 Забивали первыми 15
8 Не забивали 10
9
17%
8
15%
1-15
10
19%
7
13%
16-30
6
12%
11
20%
31-45
12
23%
6
11%
46-60
5
10%
10
19%
61-75
10
19%
12
22%
76-90

Пропущено

51
39
21 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 14
27 Не пропускали 23
6
12%
5
13%
1-15
4
8%
10
26%
16-30
11
22%
2
5%
31-45
11
22%
8
21%
46-60
11
22%
7
18%
61-75
8
16%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 2:2 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 2:2
Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Нью-Йорк Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Чикаго Файр - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Тигрес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Леон 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Цинциннати 1:1
Лос-Анджелес
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Остин - Лос-Анджелес 2:4 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 5:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:1 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 0:0
Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Интер Майами 1:3 Шарлотт - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Лос-Анджелес - Монтеррей 2:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 4:0 Лос-Анджелес - Хуарес 7:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Сент-Луис Сити 3:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 1:0

Результаты матчей

Ванкувер Уайткэпс
Лос-Анджелес

Точный счет

1:1
4 раза 24%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
3 раза 18%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 59%
0
3 раза 18%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 21%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
0:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
4:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 47%
2
6 раз 18%
0
5 раз 15%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
0
10 раз 29%
1
10 раз 29%
3
5 раз 15%
2
4 раза 12%
4
4 раза 12%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ванкувер Уайткэпс
Лос-Анджелес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
14
3
9
8
1.5
10
7
5
12
2.5
7
10
3
14
3.5
4
13
2
15
4.5
1
16
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
10
7
4
13
1.5
4
13
2
15
2.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
5
0.5
Больше Меньше
24
10
13
21
1.5
14
20
7
27
2.5
10
24
3
31
3.5
5
29
2
32
4.5
1
33
1
33
5.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 34 17 5 12 62 - 45 56
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 34 14 11 9 41 - 32 53
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 34 14 10 10 54 - 39 52
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 34 14 9 11 51 - 38 51
5.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 34 14 8 12 48 - 50 50
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 34 12 12 10 55 - 48 48
7.
Даллас
 Заявка 34 11 13 10 41 - 37 46
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 34 12 8 14 48 - 51 44
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 34 10 14 10 39 - 43 44
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 34 11 10 13 46 - 58 43
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 34 10 11 13 46 - 51 41
12.
Остин
 Заявка 34 10 9 15 49 - 55 39
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 34 8 12 14 51 - 67 36
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 34 5 12 17 26 - 54 27

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 34 20 9 5 57 - 39 69
2.
Орландо Сити
 Заявка 34 18 9 7 55 - 39 63
3.
Коламбус Крю
 Заявка 34 16 9 9 67 - 46 57
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 34 15 10 9 57 - 41 55
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 34 15 10 9 58 - 46 55
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 34 13 12 9 66 - 53 51
7.
Нэшвилл
 Заявка 34 13 10 11 39 - 32 49
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 34 11 10 13 36 - 39 43
9.
Шарлотт
 Заявка 34 10 13 11 45 - 52 43
10.
ФК Монреаль
 Заявка 34 12 5 17 36 - 52 41
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 34 9 14 11 35 - 39 41
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 34 10 10 14 45 - 49 40
13.
Чикаго Файр
 Заявка 34 10 10 14 39 - 51 40
14.
Интер Майами
 Заявка 34 9 7 18 41 - 54 34
15.
Торонто
 Заявка 34 4 10 20 26 - 59 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 17 11 4 2 36 - 11 37
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 17 11 2 4 41 - 17 35
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 17 10 3 4 36 - 17 33
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 17 8 7 2 25 - 16 31
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 17 9 3 5 29 - 22 30
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 8 6 3 35 - 19 30
7.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 17 9 2 6 30 - 21 29
8.
Даллас
 Заявка 17 7 7 3 23 - 16 28
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 17 7 6 4 19 - 11 27
10.
Остин
 Заявка 17 7 4 6 28 - 22 25
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 17 6 6 5 31 - 29 24
12.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 17 6 4 7 25 - 27 22
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 4 9 4 24 - 20 21
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 17 3 8 6 13 - 16 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 17 13 2 2 33 - 13 41
2.
Коламбус Крю
 Заявка 17 12 4 1 41 - 14 40
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 12 4 1 37 - 16 40
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 10 6 1 33 - 13 36
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 17 10 4 3 42 - 21 34
6.
ФК Монреаль
 Заявка 17 10 3 4 26 - 12 33
7.
Орландо Сити
 Заявка 17 9 5 3 31 - 19 32
8.
Нэшвилл
 Заявка 17 9 4 4 25 - 13 31
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 8 6 3 23 - 16 30
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 7 5 5 21 - 17 26
11.
Шарлотт
 Заявка 17 6 8 3 24 - 21 26
12.
Чикаго Файр
 Заявка 17 6 7 4 26 - 22 25
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 6 6 5 31 - 23 24
14.
Интер Майами
 Заявка 17 6 5 6 25 - 21 23
15.
Торонто
 Заявка 17 4 6 7 19 - 22 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 17 8 4 5 23 - 23 28
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 17 7 5 5 22 - 21 26
3.
Сент-Луис Сити
 Заявка 17 6 3 8 21 - 28 21
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 6 2 9 22 - 31 20
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 17 4 7 6 18 - 22 19
6.
Даллас
 Заявка 17 4 6 7 18 - 21 18
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 4 6 7 20 - 29 18
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 17 3 6 8 18 - 30 15
9.
Остин
 Заявка 17 3 5 9 21 - 33 14
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 17 3 5 9 15 - 27 14
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 17 2 7 8 14 - 27 13
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 17 2 7 8 17 - 36 13
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 17 2 6 9 20 - 38 12
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 17 2 4 11 13 - 38 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 17 9 4 4 24 - 20 31
2.
Цинциннати
 Заявка 17 7 7 3 24 - 26 28
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 5 4 8 24 - 28 19
4.
Нэшвилл
 Заявка 17 4 6 7 14 - 19 18
5.
Коламбус Крю
 Заявка 17 4 5 8 26 - 32 17
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 4 5 8 15 - 22 17
7.
Шарлотт
 Заявка 17 4 5 8 21 - 31 17
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 17 3 8 6 24 - 32 17
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 4 4 9 14 - 26 16
10.
Чикаго Файр
 Заявка 17 4 3 10 13 - 29 15
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 3 6 8 21 - 30 15
12.
Интер Майами
 Заявка 17 3 2 12 16 - 33 11
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 1 8 8 12 - 23 11
14.
ФК Монреаль
 Заявка 17 2 2 13 10 - 40 8
15.
Торонто
 Заявка 17 0 4 13 7 - 37 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 20 (6)
Цинциннати Акоста Лусиано 17 (10)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 17
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 16 (7)
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 12
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 10
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 8
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 11
Сент-Луис Сити Паркер Тим 11
Весь список
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