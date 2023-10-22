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  3. США
  4. МЛС 2023
Тур: 1. Стадион: .
Лос-Анджелес Гэлакси
1:4
Конец матча
Даллас
0'
0:1
4' Гол
Камунго Бернард
0:2
13' Гол
Твумаси Эма
1:2
24' Гол
Эдвардс Рахим
1:3
30' Гол
Камунго Бернард
45' Желтая карточка
Серрильо Эдвин
1:4
45' Гол
Обриан Хадер
45' Желтая карточка
Эдвардс Рахим
70' Желтая карточка
Ильяраменди Асьер
73' Желтая карточка
Ёсида Мая
79' Желтая карточка
Перес Хонатан
90'+4
35
Мичович
Новак
18
Леердам
Келвин
4
Ёсида
Мая
93
Альфаро
Тони
3
Julian
Aude
21
Фагундес
Диего
20
Серрильо
Эдвин
11
Бойд
Тайлер
9
Йовелич
Деян
10
Коста
Дуглас
27
Шарп
Билли
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
25
Ибеага
Себастьен
17
Берджесс
Нкоси
4
Фарфан
Марко
7
Арриола
Пол
14
Ильяраменди
Асьер
19
Помикал
Пакстон
20
Веласко
Алан
10
Феррейра
Хесус
77
Камунго
Бернард
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1
Даллас
4-4-2

История личных встреч

Лос-Анджелес Гэлакси
Даллас

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
6 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

20 матчей

10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

37 матчей

35.1%
16.2%
48.7%
13 побед 6 ничьих 18 побед

Первый тайм

16.2%
51.4%
32.4%
6 побед 19 ничьих 12 побед

Второй тайм

35.1%
27%
37.9%
13 побед 10 ничьих 14 побед

История матчей

М
3:1
М
1:0
М
1:3
М
2:2
М
4:0
М
3:1
М
2:0
М
2:0
М
2:3
М
3:2
М
5:1
М
1:2
М
0:0
М
1:0
ОК
1:2
М
3:2
М
1:2
М
2:1
М
2:1
М
2:1
М
2:1
М
3:3
М
2:0
М
1:0
М
2:0
М
0:1
М
1:1
М
3:1
М
2:1
М
0:3
М
2:1
М
0:1
М
3:6
М
1:1
М
2:2
М
4:0
М
1:5

Голы

Всего голов

34
20

Голов в среднем за матч

1.79
1.11

Среднее время на гол

50
81

Всего голов

36
31

Голов в среднем за матч

2
1.63

Среднее время на гол

45
55

Всего голов

70
51

Голов в среднем за матч

1.89
1.38

Тотал матчей

2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
31
Больше 84%
Меньше 16%
6
25
Больше 68%
Меньше 32%
12
15
Больше 41%
Меньше 59%
22
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

47
65

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бойд Тайлер 7 0.21
Пуч Рикард 7 (2) 0.21
Йовелич Деян 6 (1) 0.18
Шарп Билли 6 (1) 0.18
Коста Дуглас 3 0.09
Preston Judd 3 0.09
Эдвардс Рахим 2 0.06
Дельгадо Марко 2 0.06
Бругман Гастон 2 (1) 0.06
Касерес Мартин 2 0.06
Завалета Эрик 2 0.06
Ёсида Мая 1 0.03
Леердам Келвин 1 0.03
Чичарито 1 0.03
Родригес Мемо 1 0.03
Daniel Aguirre 1 0.03
Барриос Майкл 1 0.03
Нил Джален 1 0.03
Росель Ориоль 0 0
Перес Хонатан 0 0
Серрильо Эдвин 0 0
Calegari 0 0
Julian Aude 0 0
Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 12 (1) 0.35
Обриан Хадер 6 0.18
Камунго Бернард 6 0.18
Веласко Алан 4 0.12
Берджесс Нкоси 3 0.09
Арриола Пол 2 0.06
Джункуа Сэм 2 0.06
Фарфан Марко 1 0.03
Факундо-Томас Киньон 1 0.03
Ибеага Себастьен 1 0.03
Мартинес Хосе VI 1 0.03
Анса Юджин 1 0.03
Твумаси Эма 1 0.03
Нтсабеленг Тсики 0 0
Льетгет Себастьян 0 0
Помикал Пакстон 0 0
Хименес Хесус 0 0
Жезус Джовейн 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардс Рахим 8 0
Пуч Рикард 7 0
Дельгадо Марко 6 0
Julian Aude 6 0
Чичарито 3 1
Касерес Мартин 2 1
Коста Дуглас 2 1
Мавинга Крис 2 1
Ёсида Мая 3 0
Бругман Гастон 3 0
Бойд Тайлер 3 0
Йовелич Деян 3 0
Нил Джален 3 0
Daniel Aguirre 3 0
Леердам Келвин 2 0
Родригес Мемо 2 0
Calegari 2 0
Mauricio Cuevas 2 0
Preston Judd 2 0
Шарп Билли 1 0
Завалета Эрик 1 0
Перес Хонатан 1 0
Альфаро Тони 1 0
Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Серрильо Эдвин 9 0
Обриан Хадер 7 0
Веласко Алан 6 0
Помикал Пакстон 5 0
Фарфан Марко 5 0
Жезус Джовейн 5 0
Твумаси Эма 3 1
Ильяраменди Асьер 4 0
Факундо-Томас Киньон 4 0
Арриола Пол 4 0
Ибеага Себастьен 4 0
Берджесс Нкоси 4 0
Нтсабеленг Тсики 3 0
Пас Мартен 1 1
Льетгет Себастьян 2 0
Феррейра Хесус 2 0
Мартинес Хосе VI 1 0
Хименес Хесус 1 0
Мулато Хосе 1 0
Норрис Нолан 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Даллас
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
76% (13)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

16
11
Лос-Анджелес Гэлакси
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (9)
41% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Даллас
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
65% (11)
24% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

28
3

Упущенные победы

13
23
Лос-Анджелес Гэлакси
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (14)
41% (14)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
38% (13)
24% (8)
Даллас
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
12% (4)
65% (22)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
50% (17)
32% (11)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

35
5

Упущенные победы

29
34

Голы по времени матча

Забито

31
20
14 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
19 Не забивали 21
3
10%
3
15%
1-15
5
16%
3
15%
16-30
6
19%
5
25%
31-45
3
10%
1
5%
46-60
7
23%
3
15%
61-75
7
23%
5
25%
76-90

Пропущено

29
19
19 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 11
7
24%
1
5%
1-15
5
17%
3
16%
16-30
7
24%
6
32%
31-45
1
3%
4
21%
46-60
4
14%
2
11%
61-75
5
17%
3
16%
76-90

Забито

21
25
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 10
24 Не забивали 19
0
0%
4
16%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
5
24%
4
16%
31-45
4
19%
6
24%
46-60
5
24%
3
12%
61-75
4
19%
6
24%
76-90

Пропущено

37
14
17 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
4
11%
2
14%
1-15
3
8%
2
14%
16-30
10
27%
2
14%
31-45
4
11%
3
21%
46-60
10
27%
2
14%
61-75
6
16%
3
21%
76-90

Забито

52
45
22 В 1-м тайме 21
30 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 16
9 Не забивали 6
3
6%
7
16%
1-15
8
15%
5
11%
16-30
11
21%
9
20%
31-45
7
13%
7
16%
46-60
12
23%
6
13%
61-75
11
21%
11
24%
76-90

Пропущено

66
33
36 В 1-м тайме 16
30 Во 2-м тайме 17
19 Пропускали первыми 16
28 Не пропускали 24
11
17%
3
9%
1-15
8
12%
5
15%
16-30
17
26%
8
24%
31-45
5
8%
7
21%
46-60
14
21%
4
12%
61-75
11
17%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:3
Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 4:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Чикаго Файр 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Леон 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Филадельфия Юнион 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1
Даллас
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Даллас - Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Хьюстон Динамо - Даллас 0:0 Филадельфия Юнион - Даллас 1:1
Даллас - Коламбус Крю 1:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 1:3 Даллас - Сиэтл Саундерс 1:1 Даллас - Атланта Юнайтед 2:2 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Даллас - Остин 1:0 Даллас - Интер Майами 4:4 Даллас - Мазатлан 2:1 Даллас - Некакса 3:0 Даллас - Шарлотт 2:3 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Даллас - Ди Си Юнайтед 0:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:0 Остин - Даллас 3:0 Портленд Тимберс - Даллас 1:0

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
Даллас

Точный счет

2:2
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
6 раз 35%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
6 раз 35%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
1
11 раз 65%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:2
4 раза 12%
0:0
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
10 раз 29%
2:1
7 раз 21%
0:1
4 раза 12%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 32%
0
9 раз 26%
1
7 раз 21%
3
6 раз 18%
4
1 раз 3%
1
19 раз 56%
0
6 раз 18%
2
6 раз 18%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес Гэлакси
Даллас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
15
2
11
6
1.5
7
10
4
13
2.5
1
16
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
13
4
7
10
1.5
2
15
3
14
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
9
0.5
Больше Меньше
28
6
18
16
1.5
9
25
7
27
2.5
3
31
1
33
3.5
1
33

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 34 17 5 12 62 - 45 56
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 34 14 11 9 41 - 32 53
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 34 14 10 10 54 - 39 52
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 34 14 9 11 51 - 38 51
5.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 34 14 8 12 48 - 50 50
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 34 12 12 10 55 - 48 48
7.
Даллас
 Заявка 34 11 13 10 41 - 37 46
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 34 12 8 14 48 - 51 44
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 34 10 14 10 39 - 43 44
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 34 11 10 13 46 - 58 43
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 34 10 11 13 46 - 51 41
12.
Остин
 Заявка 34 10 9 15 49 - 55 39
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 34 8 12 14 51 - 67 36
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 34 5 12 17 26 - 54 27

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 34 20 9 5 57 - 39 69
2.
Орландо Сити
 Заявка 34 18 9 7 55 - 39 63
3.
Коламбус Крю
 Заявка 34 16 9 9 67 - 46 57
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 34 15 10 9 57 - 41 55
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 34 15 10 9 58 - 46 55
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 34 13 12 9 66 - 53 51
7.
Нэшвилл
 Заявка 34 13 10 11 39 - 32 49
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 34 11 10 13 36 - 39 43
9.
Шарлотт
 Заявка 34 10 13 11 45 - 52 43
10.
ФК Монреаль
 Заявка 34 12 5 17 36 - 52 41
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 34 9 14 11 35 - 39 41
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 34 10 10 14 45 - 49 40
13.
Чикаго Файр
 Заявка 34 10 10 14 39 - 51 40
14.
Интер Майами
 Заявка 34 9 7 18 41 - 54 34
15.
Торонто
 Заявка 34 4 10 20 26 - 59 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 17 11 4 2 36 - 11 37
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 17 11 2 4 41 - 17 35
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 17 10 3 4 36 - 17 33
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 17 8 7 2 25 - 16 31
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 17 9 3 5 29 - 22 30
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 8 6 3 35 - 19 30
7.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 17 9 2 6 30 - 21 29
8.
Даллас
 Заявка 17 7 7 3 23 - 16 28
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 17 7 6 4 19 - 11 27
10.
Остин
 Заявка 17 7 4 6 28 - 22 25
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 17 6 6 5 31 - 29 24
12.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 17 6 4 7 25 - 27 22
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 4 9 4 24 - 20 21
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 17 3 8 6 13 - 16 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 17 13 2 2 33 - 13 41
2.
Коламбус Крю
 Заявка 17 12 4 1 41 - 14 40
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 12 4 1 37 - 16 40
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 10 6 1 33 - 13 36
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 17 10 4 3 42 - 21 34
6.
ФК Монреаль
 Заявка 17 10 3 4 26 - 12 33
7.
Орландо Сити
 Заявка 17 9 5 3 31 - 19 32
8.
Нэшвилл
 Заявка 17 9 4 4 25 - 13 31
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 8 6 3 23 - 16 30
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 7 5 5 21 - 17 26
11.
Шарлотт
 Заявка 17 6 8 3 24 - 21 26
12.
Чикаго Файр
 Заявка 17 6 7 4 26 - 22 25
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 6 6 5 31 - 23 24
14.
Интер Майами
 Заявка 17 6 5 6 25 - 21 23
15.
Торонто
 Заявка 17 4 6 7 19 - 22 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 17 8 4 5 23 - 23 28
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 17 7 5 5 22 - 21 26
3.
Сент-Луис Сити
 Заявка 17 6 3 8 21 - 28 21
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 6 2 9 22 - 31 20
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 17 4 7 6 18 - 22 19
6.
Даллас
 Заявка 17 4 6 7 18 - 21 18
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 4 6 7 20 - 29 18
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 17 3 6 8 18 - 30 15
9.
Остин
 Заявка 17 3 5 9 21 - 33 14
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 17 3 5 9 15 - 27 14
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 17 2 7 8 14 - 27 13
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 17 2 7 8 17 - 36 13
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 17 2 6 9 20 - 38 12
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 17 2 4 11 13 - 38 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 17 9 4 4 24 - 20 31
2.
Цинциннати
 Заявка 17 7 7 3 24 - 26 28
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 5 4 8 24 - 28 19
4.
Нэшвилл
 Заявка 17 4 6 7 14 - 19 18
5.
Коламбус Крю
 Заявка 17 4 5 8 26 - 32 17
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 4 5 8 15 - 22 17
7.
Шарлотт
 Заявка 17 4 5 8 21 - 31 17
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 17 3 8 6 24 - 32 17
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 4 4 9 14 - 26 16
10.
Чикаго Файр
 Заявка 17 4 3 10 13 - 29 15
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 3 6 8 21 - 30 15
12.
Интер Майами
 Заявка 17 3 2 12 16 - 33 11
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 1 8 8 12 - 23 11
14.
ФК Монреаль
 Заявка 17 2 2 13 10 - 40 8
15.
Торонто
 Заявка 17 0 4 13 7 - 37 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 20 (6)
Цинциннати Акоста Лусиано 17 (10)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 17
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 16 (7)
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 12
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 10
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 8
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 11
Сент-Луис Сити Паркер Тим 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Эдвардс Рахим получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 13'
      Г О О О О Л - Эма Твумаси бьет в цель!
    • 4'
      Берджесс Нкоси сделал результативную передачу.
    • 4'
      Г О О О О Л - Bernard Kamungo бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Лос-Анджелес Гэлакси 1:4 Даллас онлайн

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