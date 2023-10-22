Тур: 1. Стадион: Dignity Health Sports Park.
1:4
Конец матча
0'
0:1
4' ГолКамунго Бернард
0:2
13' ГолТвумаси Эма
1:2
24' ГолЭдвардс Рахим
1:3
30' ГолКамунго Бернард
45' Желтая карточкаСеррильо Эдвин
1:4
45' ГолОбриан Хадер
45' Желтая карточкаЭдвардс Рахим
70' Желтая карточкаИльяраменди Асьер
73' Желтая карточкаЁсида Мая
79' Желтая карточкаПерес Хонатан
90'+4
Ход матча
4'
13'
0:2
24'
1:2
30'
45'
45'
1:4
45'
73'
79'
93
Альфаро
Тони
11
Бойд
Тайлер
10
Коста
Дуглас
27
Шарп
Билли
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
20
Веласко
Алан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
93 Альфаро ТониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бойд ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Коста ДугласПолузащитник
-
27 Шарп БиллиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Салдана АдамПолузащитник
- Нападающий
-
30 Gino Vivi
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Веласко АланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
-
11 Сили ДантеПолузащитник
-
18 Фрейзер ЛиамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Анса ЮджинНападающий
-
Главный тренер: Эстевес Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Лос-Анджелес Гэлакси
Даллас
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
6 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
20 матчей
10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед
37 матчей
35.1%
16.2%
48.7%
13 побед 6 ничьих 18 побед
Первый тайм
16.2%
51.4%
32.4%
6 побед 19 ничьих 12 побед
Второй тайм
35.1%
27%
37.9%
13 побед 10 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
20
Голов в среднем за матч
1.79
1.11
Среднее время на гол
50
81
Всего голов
36
31
Голов в среднем за матч
2
1.63
Среднее время на гол
45
55
Всего голов
70
51
Голов в среднем за матч
1.89
1.38
Тотал матчей
2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
31
Больше 84%
Меньше 16%
6
25
Больше 68%
Меньше 32%
12
15
Больше 41%
Меньше 59%
22
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
47
65
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бойд Тайлер
|7
|0.21
|Пуч Рикард
|7 (2)
|0.21
|Йовелич Деян
|6 (1)
|0.18
|Шарп Билли
|6 (1)
|0.18
|Коста Дуглас
|3
|0.09
|Preston Judd
|3
|0.09
|Эдвардс Рахим
|2
|0.06
|Дельгадо Марко
|2
|0.06
|Бругман Гастон
|2 (1)
|0.06
|Касерес Мартин
|2
|0.06
|Завалета Эрик
|2
|0.06
|Ёсида Мая
|1
|0.03
|Леердам Келвин
|1
|0.03
|Чичарито
|1
|0.03
|Родригес Мемо
|1
|0.03
|Daniel Aguirre
|1
|0.03
|Барриос Майкл
|1
|0.03
|Нил Джален
|1
|0.03
|Росель Ориоль
|0
|0
|Перес Хонатан
|0
|0
|Серрильо Эдвин
|0
|0
|Calegari
|0
|0
|Julian Aude
|0
|0
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Хесус
|12 (1)
|0.35
|Обриан Хадер
|6
|0.18
|Камунго Бернард
|6
|0.18
|Веласко Алан
|4
|0.12
|Берджесс Нкоси
|3
|0.09
|Арриола Пол
|2
|0.06
|Джункуа Сэм
|2
|0.06
|Фарфан Марко
|1
|0.03
|Факундо-Томас Киньон
|1
|0.03
|Ибеага Себастьен
|1
|0.03
|Мартинес Хосе VI
|1
|0.03
|Анса Юджин
|1
|0.03
|Твумаси Эма
|1
|0.03
|Нтсабеленг Тсики
|0
|0
|Льетгет Себастьян
|0
|0
|Помикал Пакстон
|0
|0
|Хименес Хесус
|0
|0
|Жезус Джовейн
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдвардс Рахим
|8
|0
|Пуч Рикард
|7
|0
|Дельгадо Марко
|6
|0
|Julian Aude
|6
|0
|Чичарито
|3
|1
|Касерес Мартин
|2
|1
|Коста Дуглас
|2
|1
|Мавинга Крис
|2
|1
|Ёсида Мая
|3
|0
|Бругман Гастон
|3
|0
|Бойд Тайлер
|3
|0
|Йовелич Деян
|3
|0
|Нил Джален
|3
|0
|Daniel Aguirre
|3
|0
|Леердам Келвин
|2
|0
|Родригес Мемо
|2
|0
|Calegari
|2
|0
|Mauricio Cuevas
|2
|0
|Preston Judd
|2
|0
|Шарп Билли
|1
|0
|Завалета Эрик
|1
|0
|Перес Хонатан
|1
|0
|Альфаро Тони
|1
|0
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Серрильо Эдвин
|9
|0
|Обриан Хадер
|7
|0
|Веласко Алан
|6
|0
|Помикал Пакстон
|5
|0
|Фарфан Марко
|5
|0
|Жезус Джовейн
|5
|0
|Твумаси Эма
|3
|1
|Ильяраменди Асьер
|4
|0
|Факундо-Томас Киньон
|4
|0
|Арриола Пол
|4
|0
|Ибеага Себастьен
|4
|0
|Берджесс Нкоси
|4
|0
|Нтсабеленг Тсики
|3
|0
|Пас Мартен
|1
|1
|Льетгет Себастьян
|2
|0
|Феррейра Хесус
|2
|0
|Мартинес Хосе VI
|1
|0
|Хименес Хесус
|1
|0
|Мулато Хосе
|1
|0
|Норрис Нолан
|1
|0
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Даллас
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
76% (13)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
16
11
Лос-Анджелес Гэлакси
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (9)
41% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Даллас
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
65% (11)
24% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
28
3
Упущенные победы
13
23
Лос-Анджелес Гэлакси
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (14)
41% (14)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
38% (13)
24% (8)
Даллас
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
12% (4)
65% (22)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
50% (17)
32% (11)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
35
5
Упущенные победы
29
34
Голы по времени матча
Забито
31
20
14 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
19 Не забивали 21
3
10%
3
15%
1-15
5
16%
3
15%
16-30
6
19%
5
25%
31-45
3
10%
1
5%
46-60
7
23%
3
15%
61-75
7
23%
5
25%
76-90
Пропущено
29
19
19 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 11
7
24%
1
5%
1-15
5
17%
3
16%
16-30
7
24%
6
32%
31-45
1
3%
4
21%
46-60
4
14%
2
11%
61-75
5
17%
3
16%
76-90
Забито
21
25
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 10
24 Не забивали 19
0
0%
4
16%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
5
24%
4
16%
31-45
4
19%
6
24%
46-60
5
24%
3
12%
61-75
4
19%
6
24%
76-90
Пропущено
37
14
17 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
4
11%
2
14%
1-15
3
8%
2
14%
16-30
10
27%
2
14%
31-45
4
11%
3
21%
46-60
10
27%
2
14%
61-75
6
16%
3
21%
76-90
Забито
52
45
22 В 1-м тайме 21
30 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 16
9 Не забивали 6
3
6%
7
16%
1-15
8
15%
5
11%
16-30
11
21%
9
20%
31-45
7
13%
7
16%
46-60
12
23%
6
13%
61-75
11
21%
11
24%
76-90
Пропущено
66
33
36 В 1-м тайме 16
30 Во 2-м тайме 17
19 Пропускали первыми 16
28 Не пропускали 24
11
17%
3
9%
1-15
8
12%
5
15%
16-30
17
26%
8
24%
31-45
5
8%
7
21%
46-60
14
21%
4
12%
61-75
11
17%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:3
Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 4:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Чикаго Файр 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Леон 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Филадельфия Юнион 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1
Даллас
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Даллас - Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Хьюстон Динамо - Даллас 0:0 Филадельфия Юнион - Даллас 1:1
Даллас - Коламбус Крю 1:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 1:3 Даллас - Сиэтл Саундерс 1:1 Даллас - Атланта Юнайтед 2:2 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Даллас - Остин 1:0 Даллас - Интер Майами 4:4 Даллас - Мазатлан 2:1 Даллас - Некакса 3:0 Даллас - Шарлотт 2:3 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Даллас - Ди Си Юнайтед 0:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:0 Остин - Даллас 3:0 Портленд Тимберс - Даллас 1:0
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
Даллас
Точный счет
2:2
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
6 раз 35%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
6 раз 35%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
1
11 раз 65%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:2
4 раза 12%
0:0
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
10 раз 29%
2:1
7 раз 21%
0:1
4 раза 12%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 32%
0
9 раз 26%
1
7 раз 21%
3
6 раз 18%
4
1 раз 3%
1
19 раз 56%
0
6 раз 18%
2
6 раз 18%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лос-Анджелес Гэлакси
Даллас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
152
116
710
413
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
134
710
215
314
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
259
Больше Меньше
286
1816
925
727
331
133
133
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|17
|5
|12
|62 - 45
|56
|2.
|Заявка
|34
|14
|11
|9
|41 - 32
|53
|3.
|Заявка
|34
|14
|10
|10
|54 - 39
|52
|4.
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|51 - 38
|51
|5.
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|48 - 50
|50
|6.
|Заявка
|34
|12
|12
|10
|55 - 48
|48
|7.
|Заявка
|34
|11
|13
|10
|41 - 37
|46
|8.
|Заявка
|34
|12
|8
|14
|48 - 51
|44
|9.
|Заявка
|34
|10
|14
|10
|39 - 43
|44
|10.
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|46 - 58
|43
|11.
|Заявка
|34
|10
|11
|13
|46 - 51
|41
|12.
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|49 - 55
|39
|13.
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|51 - 67
|36
|14.
|Заявка
|34
|5
|12
|17
|26 - 54
|27
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|20
|9
|5
|57 - 39
|69
|2.
|Заявка
|34
|18
|9
|7
|55 - 39
|63
|3.
|Заявка
|34
|16
|9
|9
|67 - 46
|57
|4.
|Заявка
|34
|15
|10
|9
|57 - 41
|55
|5.
|Заявка
|34
|15
|10
|9
|58 - 46
|55
|6.
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|66 - 53
|51
|7.
|Заявка
|34
|13
|10
|11
|39 - 32
|49
|8.
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|36 - 39
|43
|9.
|Заявка
|34
|10
|13
|11
|45 - 52
|43
|10.
|Заявка
|34
|12
|5
|17
|36 - 52
|41
|11.
|Заявка
|34
|9
|14
|11
|35 - 39
|41
|12.
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|45 - 49
|40
|13.
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|39 - 51
|40
|14.
|Заявка
|34
|9
|7
|18
|41 - 54
|34
|15.
|Заявка
|34
|4
|10
|20
|26 - 59
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 11
|37
|2.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|41 - 17
|35
|3.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|36 - 17
|33
|4.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|25 - 16
|31
|5.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|29 - 22
|30
|6.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|35 - 19
|30
|7.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|30 - 21
|29
|8.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|23 - 16
|28
|9.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|19 - 11
|27
|10.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 22
|25
|11.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|31 - 29
|24
|12.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|25 - 27
|22
|13.
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|24 - 20
|21
|14.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|13 - 16
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|33 - 13
|41
|2.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|41 - 14
|40
|3.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|37 - 16
|40
|4.
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|33 - 13
|36
|5.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|42 - 21
|34
|6.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|26 - 12
|33
|7.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|31 - 19
|32
|8.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 13
|31
|9.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|23 - 16
|30
|10.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 17
|26
|11.
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|24 - 21
|26
|12.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 22
|25
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|31 - 23
|24
|14.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 21
|23
|15.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 22
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|23 - 23
|28
|2.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|22 - 21
|26
|3.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|21 - 28
|21
|4.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|22 - 31
|20
|5.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|18 - 22
|19
|6.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|18 - 21
|18
|7.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 29
|18
|8.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 30
|15
|9.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|21 - 33
|14
|10.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 27
|14
|11.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|14 - 27
|13
|12.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|17 - 36
|13
|13.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|20 - 38
|12
|14.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 38
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|24 - 20
|31
|2.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|24 - 26
|28
|3.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|24 - 28
|19
|4.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|14 - 19
|18
|5.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|26 - 32
|17
|6.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|15 - 22
|17
|7.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|21 - 31
|17
|8.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|24 - 32
|17
|9.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|14 - 26
|16
|10.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|13 - 29
|15
|11.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|21 - 30
|15
|12.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|16 - 33
|11
|13.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|12 - 23
|11
|14.
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|10 - 40
|8
|15.
|Заявка
|17
|0
|4
|13
|7 - 37
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|20 (6)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|17 (10)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|17
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|16 (7)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (9)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 12
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 10
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 8
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|11
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|11