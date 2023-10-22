Тур: 1. Стадион: Ситипарк.
0:2
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаГомес Еймар
0:1
23' ГолРуснак Альберт
32' Желтая карточкаРолдан Кристиан
0:2
38' Гол в свои воротаПаркер Тим
70' Желтая карточкаJackson Ragen
75' Желтая карточкаПаркер Тим
80' Желтая карточкаLeo Chu
87' Желтая карточкаАтенсио Джошуа
90' Желтая карточкаЛодейро Николас
90'+7
Ход матча
18'
23'
32'
38'
0:2
70'
75'
80'
87'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
26
Паркер
Тим
20
Уоттс
Акил
10
Лёвен
Эдуард
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
23
Leo
Chu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Паркер ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Уоттс АкилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лёвен ЭдуардПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Хайберт КайлЗащитник
-
15 Яро ДжошуаЗащитник
- Полузащитник
-
12 Помпеу СелиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Карнелл Брэдли
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Leo ChuПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Роу КелинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
73 Варгас ОбедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Эбер АраужоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Сент-Луис Сити
Сиэтл Саундерс
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клаусс Жоао
|10
|0.29
|Джоаккини Николас
|10 (1)
|0.29
|Адениран Сэмюэл
|8 (1)
|0.24
|Лёвен Эдуард
|6 (3)
|0.18
|Страуд Джаред
|5
|0.15
|Паркер Тим
|4
|0.12
|Альм Расмус
|3
|0.09
|Острак Томаш
|3
|0.09
|Вассилев Индиана
|2
|0.06
|Хайберт Кайл
|2
|0.06
|Джексон Азиэл
|1
|0.03
|Noekkvi Thorisson
|1
|0.03
|Перес Мигель
|1
|0.03
|Блом Нджабуло
|1
|0.03
|Anthony Markanich
|1
|0.03
|Помпеу Селио
|1
|0.03
|Нервински Джейк
|0
|0
|Уоттс Акил
|0
|0
|Бартлетт Лукас
|0
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Джордан
|11
|0.32
|Leo Chu
|5
|0.15
|Руидиас Рауль
|5
|0.15
|Руснак Альберт
|5
|0.15
|Ролдан Кристиан
|3
|0.09
|Эбер Араужо
|2
|0.06
|Гомес Еймар
|2
|0.06
|Лодейро Николас
|1 (1)
|0.03
|Рольдан Александер
|1
|0.03
|Монтеро Фреди
|1
|0.03
|Атенсио Джошуа
|1
|0.03
|Paul Rothrock
|1
|0.03
|Jackson Ragen
|0
|0
|Joao Paulo I
|0
|0
|Reed Baker-Whiting
|0
|0
|Варгас Обед
|0
|0
Карточки
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паркер Тим
|11
|0
|Страуд Джаред
|8
|0
|Острак Томаш
|8
|0
|Нервински Джейк
|5
|1
|Хайберт Кайл
|5
|1
|Блом Нджабуло
|6
|0
|Альм Расмус
|4
|0
|Anthony Markanich
|4
|0
|Бартлетт Лукас
|4
|0
|Адениран Сэмюэл
|2
|1
|Лёвен Эдуард
|3
|0
|Джоаккини Николас
|3
|0
|Джексон Азиэл
|3
|0
|Нельсон Джон
|1
|1
|Перес Мигель
|2
|0
|Яро Джошуа
|2
|0
|Вассилев Индиана
|2
|0
|Белл Джон
|2
|0
|Помпеу Селио
|2
|0
|Нильссон Йоаким
|1
|0
|Бюрки Роман
|1
|0
|Клаусс Жоао
|1
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joao Paulo I
|7
|1
|Jackson Ragen
|8
|0
|Leo Chu
|6
|1
|Лодейро Николас
|6
|0
|Гомес Еймар
|6
|0
|Толо Нуху
|6
|0
|Руснак Альберт
|5
|0
|Рольдан Александер
|5
|0
|Атенсио Джошуа
|3
|0
|Cody Baker
|3
|0
|Ролдан Кристиан
|2
|0
|Руидиас Рауль
|1
|0
|Abdoulaye Cissoko
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Луис Сити
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (9)
41% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Сиэтл Саундерс
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
4
8
Сент-Луис Сити
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
71% (12)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Сиэтл Саундерс
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
18
7
Упущенные победы
18
15
Сент-Луис Сити
65.5%
34.5%
19 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (12)
56% (19)
9% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (16)
26% (9)
26% (9)
Сиэтл Саундерс
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (8)
47% (16)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
38% (13)
38% (13)
Сухие победы
10
4
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
29
14
Упущенные победы
22
23
Голы по времени матча
Забито
39
23
18 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 8
19 Не забивали 22
5
13%
1
4%
1-15
5
13%
4
17%
16-30
8
21%
3
13%
31-45
4
10%
8
35%
46-60
7
18%
2
9%
61-75
10
26%
5
22%
76-90
Пропущено
19
20
5 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
1
5%
3
15%
1-15
2
11%
3
15%
16-30
2
11%
2
10%
31-45
2
11%
1
5%
46-60
4
21%
6
30%
61-75
8
42%
5
25%
76-90
Забито
22
17
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
21 Не забивали 24
1
5%
2
12%
1-15
3
14%
3
18%
16-30
3
14%
2
12%
31-45
4
18%
2
12%
46-60
5
23%
4
24%
61-75
6
27%
4
24%
76-90
Пропущено
27
13
7 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 8
2
7%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
19%
4
31%
31-45
5
19%
3
23%
46-60
6
22%
3
23%
61-75
9
33%
1
8%
76-90
Забито
61
40
25 В 1-м тайме 15
36 Во 2-м тайме 25
18 Забивали первыми 16
6 Не забивали 12
6
10%
3
8%
1-15
8
13%
7
18%
16-30
11
18%
5
13%
31-45
8
13%
10
25%
46-60
12
20%
6
15%
61-75
16
26%
9
23%
76-90
Пропущено
46
33
12 В 1-м тайме 14
34 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 12
26 Не пропускали 21
3
7%
5
15%
1-15
2
4%
3
9%
16-30
7
15%
6
18%
31-45
7
15%
4
12%
46-60
10
22%
9
27%
61-75
17
37%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Луис Сити
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 3:0 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:1 Миннесота Юнайтед - Сент-Луис Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:0
Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Орландо Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Остин 6:3 Америка Мехико - Сент-Луис Сити 4:0 Коламбус Крю - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Интер Майами 3:0 Лос-Анджелес - Сент-Луис Сити 3:0 Торонто - Сент-Луис Сити 0:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сент-Луис Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:3 Нэшвилл - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 0:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:2
Даллас - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:2 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Атланта Юнайтед 0:2 Монтеррей - Сиэтл Саундерс 4:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 3:0 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Сиэтл Саундерс - Орландо Сити 0:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 1:0 Шарлотт - Сиэтл Саундерс 3:3 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1
Результаты матчей
Сент-Луис Сити
Сиэтл Саундерс
Точный счет
3:0
3 раза 18%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:3
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
3
5 раз 29%
0
3 раза 18%
1
3 раза 18%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:2
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
3:0
6 раз 18%
1:2
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
5:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%
0:0
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
1:2
5 раз 15%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 26%
0
8 раз 24%
2
6 раз 18%
3
6 раз 18%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
0
12 раз 35%
1
10 раз 29%
2
7 раз 21%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Сент-Луис Сити
Сиэтл Саундерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
116
116
512
98
215
413
116
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
116
611
710
215
314
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
268
Больше Меньше
2212
1717
1222
1123
529
529
232
232
133
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|17
|5
|12
|62 - 45
|56
|2.
|Заявка
|34
|14
|11
|9
|41 - 32
|53
|3.
|Заявка
|34
|14
|10
|10
|54 - 39
|52
|4.
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|51 - 38
|51
|5.
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|48 - 50
|50
|6.
|Заявка
|34
|12
|12
|10
|55 - 48
|48
|7.
|Заявка
|34
|11
|13
|10
|41 - 37
|46
|8.
|Заявка
|34
|12
|8
|14
|48 - 51
|44
|9.
|Заявка
|34
|10
|14
|10
|39 - 43
|44
|10.
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|46 - 58
|43
|11.
|Заявка
|34
|10
|11
|13
|46 - 51
|41
|12.
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|49 - 55
|39
|13.
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|51 - 67
|36
|14.
|Заявка
|34
|5
|12
|17
|26 - 54
|27
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|20
|9
|5
|57 - 39
|69
|2.
|Заявка
|34
|18
|9
|7
|55 - 39
|63
|3.
|Заявка
|34
|16
|9
|9
|67 - 46
|57
|4.
|Заявка
|34
|15
|10
|9
|57 - 41
|55
|5.
|Заявка
|34
|15
|10
|9
|58 - 46
|55
|6.
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|66 - 53
|51
|7.
|Заявка
|34
|13
|10
|11
|39 - 32
|49
|8.
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|36 - 39
|43
|9.
|Заявка
|34
|10
|13
|11
|45 - 52
|43
|10.
|Заявка
|34
|12
|5
|17
|36 - 52
|41
|11.
|Заявка
|34
|9
|14
|11
|35 - 39
|41
|12.
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|45 - 49
|40
|13.
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|39 - 51
|40
|14.
|Заявка
|34
|9
|7
|18
|41 - 54
|34
|15.
|Заявка
|34
|4
|10
|20
|26 - 59
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 11
|37
|2.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|41 - 17
|35
|3.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|36 - 17
|33
|4.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|25 - 16
|31
|5.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|29 - 22
|30
|6.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|35 - 19
|30
|7.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|30 - 21
|29
|8.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|23 - 16
|28
|9.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|19 - 11
|27
|10.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 22
|25
|11.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|31 - 29
|24
|12.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|25 - 27
|22
|13.
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|24 - 20
|21
|14.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|13 - 16
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|33 - 13
|41
|2.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|41 - 14
|40
|3.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|37 - 16
|40
|4.
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|33 - 13
|36
|5.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|42 - 21
|34
|6.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|26 - 12
|33
|7.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|31 - 19
|32
|8.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 13
|31
|9.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|23 - 16
|30
|10.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 17
|26
|11.
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|24 - 21
|26
|12.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 22
|25
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|31 - 23
|24
|14.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 21
|23
|15.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 22
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|23 - 23
|28
|2.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|22 - 21
|26
|3.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|21 - 28
|21
|4.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|22 - 31
|20
|5.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|18 - 22
|19
|6.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|18 - 21
|18
|7.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 29
|18
|8.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 30
|15
|9.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|21 - 33
|14
|10.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 27
|14
|11.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|14 - 27
|13
|12.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|17 - 36
|13
|13.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|20 - 38
|12
|14.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 38
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|24 - 20
|31
|2.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|24 - 26
|28
|3.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|24 - 28
|19
|4.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|14 - 19
|18
|5.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|26 - 32
|17
|6.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|15 - 22
|17
|7.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|21 - 31
|17
|8.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|24 - 32
|17
|9.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|14 - 26
|16
|10.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|13 - 29
|15
|11.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|21 - 30
|15
|12.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|16 - 33
|11
|13.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|12 - 23
|11
|14.
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|10 - 40
|8
|15.
|Заявка
|17
|0
|4
|13
|7 - 37
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|20 (6)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|17 (10)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|17
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|16 (7)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (9)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 12
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 10
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 8
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|11
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|11