Тур: 1. Стадион: PayPal Park.
1:0
Первый тайм: 23'
Ход матча
17'
29
Акапо
Карлос
26
Tonhao
14
Юилл
Джексон
30
Цакирис
Нико
12
Хопп
Мэттью
44
Кауэлл
Кейд
15
Вяйсянен
Лео
24
Лима
Ник
13
Финлей
Итан
33
Вольфф
Оуэн
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Акапо КарлосЗащитник
-
26 TonhaoЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
-
30 Цакирис НикоПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Хопп МэттьюПолузащитник
-
44 Кауэлл КейдПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Скахен ДжекНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
-
24 Лима НикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Вольфф ОуэнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Берсано МэттВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Брюин УиллНападающий
-
Главный тренер: Вольф Джош
История личных встреч
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Остин
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
3
2.25
Среднее время на гол
30
40
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
2.33
1.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
38
49
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эспиноса Кристиан
|12 (4)
|0.35
|Эбобисс Жереми
|10 (1)
|0.29
|Трауко Мигель
|3
|0.09
|Акапо Карлос
|2
|0.06
|Хопп Мэттью
|2
|0.06
|Юилл Джексон
|1
|0.03
|Монтейру Жамиру
|1
|0.03
|Кауэлл Кейд
|1
|0.03
|Tonhao
|1
|0.03
|Марье Поль
|1
|0.03
|Скахен Джек
|1
|0.03
|Киканович Бенджамин
|1
|0.03
|Ousseni Bouda
|1
|0.03
|Груэсо Карлос
|0
|0
|Бисон Таннер
|0
|0
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дриусси Себастьян
|11 (2)
|0.32
|Зардес Гьяси
|6
|0.18
|Ригони Эмилиано
|5
|0.15
|Галлахер Джон
|5
|0.15
|Финлей Итан
|5
|0.15
|Брюин Уилл
|3
|0.09
|Касканте Хулио
|2
|0.06
|Ринг Александр
|2
|0.06
|Фагундес Диего
|2
|0.06
|Лима Ник
|1
|0.03
|Гэвин Вулфф
|1
|0.03
|Вяйсянен Лео
|1
|0.03
|Редес Родни
|1
|0.03
|Хеджес Мэтт
|1
|0.03
|Урути Максимилиано
|1
|0.03
|Даниэль Перейра
|0
|0
|Лундквист Адам
|0
|0
|Валенсия Йохан
|0
|0
Карточки
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Груэсо Карлос
|9
|0
|Марье Поль
|8
|0
|Жудсон
|5
|1
|Tonhao
|6
|0
|Юилл Джексон
|6
|0
|Монтейру Жамиру
|4
|1
|Эспиноса Кристиан
|5
|0
|Менса Джонатан
|3
|0
|Акапо Карлос
|3
|0
|Эбобисс Жереми
|3
|0
|Цакирис Нико
|3
|0
|Daniel Fusato1
|1
|1
|Бисон Таннер
|1
|1
|Трауко Мигель
|2
|0
|Кауэлл Кейд
|2
|0
|Киканович Бенджамин
|2
|0
|Ousseni Bouda
|2
|0
|Томпсон Томми
|1
|0
|Марцинковски Джеймс
|1
|0
|Бальдисимо Майкл
|1
|0
|Скахен Джек
|1
|0
|Daniel Munie
|1
|0
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даниэль Перейра
|8
|1
|Касканте Хулио
|5
|0
|Лима Ник
|5
|0
|Вяйсянен Лео
|4
|0
|Галлахер Джон
|4
|0
|Редес Родни
|2
|1
|Ринг Александр
|3
|0
|Урути Максимилиано
|3
|0
|Зардес Гьяси
|3
|0
|Ригони Эмилиано
|3
|0
|Валенсия Йохан
|3
|0
|Брюин Уилл
|2
|0
|Финлей Итан
|2
|0
|Лундквист Адам
|2
|0
|Вольфф Оуэн
|2
|0
|Фагундес Диего
|1
|0
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|Гэвин Вулфф
|1
|0
|Sofiane Djeffal
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
Остин
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
7
13
Сан-Хосе Эрткуэйкс
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
53% (9)
6% (1)
Остин
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
21
15
Упущенные победы
8
21
Сан-Хосе Эрткуэйкс
80%
20%
16 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (10)
55% (18)
15% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
52% (17)
6% (2)
Остин
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
18% (6)
45% (15)
36% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
39% (13)
39% (13)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
10
Волевые победы
26
18
Упущенные победы
15
34
Голы по времени матча
Забито
23
21
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 22
6
26%
2
10%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
3
13%
5
24%
31-45
3
13%
5
24%
46-60
5
22%
2
10%
61-75
4
17%
5
24%
76-90
Пропущено
16
31
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 15
1
6%
1
3%
1-15
5
31%
4
13%
16-30
4
25%
5
16%
31-45
4
25%
7
23%
46-60
1
6%
6
19%
61-75
1
6%
8
26%
76-90
Забито
14
27
6 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
20 Не забивали 18
2
14%
3
11%
1-15
2
14%
6
22%
16-30
2
14%
5
19%
31-45
4
29%
2
7%
46-60
1
7%
6
22%
61-75
3
21%
5
19%
76-90
Пропущено
27
23
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
4
15%
2
9%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
7
26%
4
17%
31-45
5
19%
2
9%
46-60
2
7%
3
13%
61-75
9
33%
9
39%
76-90
Забито
37
48
17 В 1-м тайме 23
20 Во 2-м тайме 25
15 Забивали первыми 15
6 Не забивали 7
8
22%
5
10%
1-15
4
11%
8
17%
16-30
5
14%
10
21%
31-45
7
19%
7
15%
46-60
6
16%
8
17%
61-75
7
19%
10
21%
76-90
Пропущено
43
54
21 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 35
14 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 26
5
12%
3
6%
1-15
5
12%
7
13%
16-30
11
26%
9
17%
31-45
9
21%
9
17%
46-60
3
7%
9
17%
61-75
10
23%
17
31%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 1:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:1 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Тигрес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сент-Луис Сити 1:2 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Филадельфия Юнион 2:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0
Остин
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Остин - Лос-Анджелес 2:4 Остин - Ди Си Юнайтед 3:0 Колорадо Рэпидс - Остин 1:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3
Нью-Йорк Ред Буллз - Остин 1:1 Остин - Портленд Тимберс 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Остин 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Остин 1:0 Сент-Луис Сити - Остин 6:3 Остин - Хуарес 1:3 Остин - Мазатлан 1:3 Остин - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Миннесота Юнайтед - Остин 1:4 Интер Майами - Остин 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 3:0 Остин - Даллас 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Остин 4:1 Остин - Реал Солт-Лейк 1:2
Результаты матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Остин
Точный счет
2:1
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 50%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
3
4 раза 24%
0
2 раза 12%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
2:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
12 раз 71%
0
4 раза 24%
2
1 раз 6%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
9 раз 27%
1:1
7 раз 21%
0:0
4 раза 12%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:2
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 52%
2
9 раз 27%
0
6 раз 18%
3
1 раз 3%
1
11 раз 33%
2
9 раз 27%
0
7 раз 21%
3
5 раз 15%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Остин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
152
97
98
115
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
115
116
610
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
276
Больше Меньше
267
1023
1518
132
627
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|34
|17
|6
|11
|62 - 43
|57
|2.
|0:0 Заявка
|34
|14
|10
|10
|53 - 38
|52
|3.
|1:0 Заявка
|34
|14
|9
|11
|49 - 37
|51
|4.
|0:0 Заявка
|34
|13
|12
|9
|39 - 32
|51
|5.
|0:0 Заявка
|34
|13
|9
|12
|47 - 50
|48
|6.
|0:0 Заявка
|34
|12
|12
|10
|54 - 47
|48
|7.
|2:0 Заявка
|34
|11
|13
|10
|39 - 36
|46
|8.
|1:0 Заявка
|34
|11
|13
|10
|39 - 42
|46
|9.
|0:1 Заявка
|34
|11
|10
|13
|45 - 56
|43
|10.
|0:0 Заявка
|34
|11
|9
|14
|45 - 50
|42
|11.
|0:0 Заявка
|34
|10
|12
|12
|45 - 48
|42
|12.
|0:1 Заявка
|34
|10
|8
|16
|48 - 55
|38
|13.
|0:2 Заявка
|34
|8
|12
|14
|50 - 65
|36
|14.
|0:0 Заявка
|34
|5
|13
|16
|26 - 53
|28
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|20
|9
|5
|57 - 39
|69
|2.
|Заявка
|34
|18
|9
|7
|55 - 39
|63
|3.
|Заявка
|34
|16
|9
|9
|67 - 46
|57
|4.
|Заявка
|34
|15
|10
|9
|57 - 41
|55
|5.
|Заявка
|34
|15
|10
|9
|58 - 46
|55
|6.
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|66 - 53
|51
|7.
|Заявка
|34
|13
|10
|11
|39 - 32
|49
|8.
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|36 - 39
|43
|9.
|Заявка
|34
|10
|13
|11
|45 - 52
|43
|10.
|Заявка
|34
|12
|5
|17
|36 - 52
|41
|11.
|Заявка
|34
|9
|14
|11
|35 - 39
|41
|12.
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|45 - 49
|40
|13.
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|39 - 51
|40
|14.
|Заявка
|34
|9
|7
|18
|41 - 54
|34
|15.
|Заявка
|34
|4
|10
|20
|26 - 59
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 11
|37
|2.
|0:0 Заявка
|17
|11
|3
|3
|41 - 15
|36
|3.
|0:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|36 - 17
|33
|4.
|1:0 Заявка
|17
|9
|6
|2
|25 - 15
|33
|5.
|0:1 Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 20
|30
|6.
|0:0 Заявка
|17
|8
|6
|3
|34 - 18
|30
|7.
|2:0 Заявка
|17
|7
|7
|3
|23 - 16
|28
|8.
|0:0 Заявка
|17
|8
|3
|6
|27 - 20
|27
|9.
|0:0 Заявка
|17
|7
|6
|4
|19 - 11
|27
|10.
|0:1 Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 22
|25
|11.
|0:2 Заявка
|17
|6
|6
|5
|30 - 27
|24
|12.
|0:0 Заявка
|17
|6
|4
|7
|25 - 27
|22
|13.
|0:0 Заявка
|17
|4
|9
|4
|24 - 20
|21
|14.
|0:0 Заявка
|17
|3
|9
|5
|13 - 15
|18
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|33 - 13
|41
|2.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|41 - 14
|40
|3.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|37 - 16
|40
|4.
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|33 - 13
|36
|5.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|42 - 21
|34
|6.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|26 - 12
|33
|7.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|31 - 19
|32
|8.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 13
|31
|9.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|23 - 16
|30
|10.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 17
|26
|11.
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|24 - 21
|26
|12.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 22
|25
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|31 - 23
|24
|14.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 21
|23
|15.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 22
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|17
|7
|5
|5
|22 - 23
|26
|2.
|0:0 Заявка
|17
|6
|6
|5
|20 - 21
|24
|3.
|0:0 Заявка
|17
|6
|3
|8
|21 - 28
|21
|4.
|0:0 Заявка
|17
|6
|3
|8
|21 - 28
|21
|5.
|0:0 Заявка
|17
|4
|7
|6
|17 - 21
|19
|6.
|2:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 20
|18
|7.
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 29
|18
|8.
|0:0 Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 30
|15
|9.
|1:0 Заявка
|17
|3
|5
|9
|13 - 26
|14
|10.
|0:1 Заявка
|17
|3
|4
|10
|20 - 33
|13
|11.
|1:0 Заявка
|17
|2
|7
|8
|14 - 27
|13
|12.
|0:1 Заявка
|17
|2
|7
|8
|17 - 36
|13
|13.
|0:2 Заявка
|17
|2
|6
|9
|20 - 38
|12
|14.
|0:0 Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 38
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|24 - 20
|31
|2.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|24 - 26
|28
|3.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|24 - 28
|19
|4.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|14 - 19
|18
|5.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|26 - 32
|17
|6.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|15 - 22
|17
|7.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|21 - 31
|17
|8.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|24 - 32
|17
|9.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|14 - 26
|16
|10.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|13 - 29
|15
|11.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|21 - 30
|15
|12.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|16 - 33
|11
|13.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|12 - 23
|11
|14.
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|10 - 40
|8
|15.
|Заявка
|17
|0
|4
|13
|7 - 37
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|19 (6)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|17 (10)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|17
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|16 (7)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (9)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 12
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 10
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|11
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|11
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|11