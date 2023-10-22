Тур: 1. Стадион: PayPal Park.
1:1
Конец матча
0'
1:0
17' ГолЭспиноса Кристиан
22' Желтая карточкаЦакирис Нико
1:1
32' ГолВольфф Оуэн
66' Желтая карточкаВаленсия Йохан
72' Желтая карточкаЭспиноса Кристиан
90'+7
Ход матча
17'
22'
32'
1:1
66'
29
Акапо
Карлос
26
Tonhao
14
Юилл
Джексон
30
Цакирис
Нико
12
Хопп
Мэттью
44
Кауэлл
Кейд
15
Вяйсянен
Лео
24
Лима
Ник
13
Финлей
Итан
33
Вольфф
Оуэн
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Акапо КарлосЗащитник
-
26 TonhaoЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
-
30 Цакирис НикоПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Хопп МэттьюПолузащитник
-
44 Кауэлл КейдПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Скахен ДжекНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
-
24 Лима НикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Вольфф ОуэнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Берсано МэттВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Брюин УиллНападающий
-
Главный тренер: Вольф Джош
История личных встреч
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Остин
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
3
2.25
Среднее время на гол
30
40
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
2.33
1.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
38
49
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эспиноса Кристиан
|13 (4)
|0.38
|Эбобисс Жереми
|10 (1)
|0.29
|Трауко Мигель
|3
|0.09
|Акапо Карлос
|2
|0.06
|Хопп Мэттью
|2
|0.06
|Юилл Джексон
|1
|0.03
|Монтейру Жамиру
|1
|0.03
|Кауэлл Кейд
|1
|0.03
|Tonhao
|1
|0.03
|Марье Поль
|1
|0.03
|Скахен Джек
|1
|0.03
|Киканович Бенджамин
|1
|0.03
|Ousseni Bouda
|1
|0.03
|Груэсо Карлос
|0
|0
|Бисон Таннер
|0
|0
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дриусси Себастьян
|11 (2)
|0.32
|Зардес Гьяси
|6
|0.18
|Ригони Эмилиано
|5
|0.15
|Галлахер Джон
|5
|0.15
|Финлей Итан
|5
|0.15
|Брюин Уилл
|3
|0.09
|Касканте Хулио
|2
|0.06
|Ринг Александр
|2
|0.06
|Фагундес Диего
|2
|0.06
|Лима Ник
|1
|0.03
|Гэвин Вулфф
|1
|0.03
|Вяйсянен Лео
|1
|0.03
|Редес Родни
|1
|0.03
|Хеджес Мэтт
|1
|0.03
|Урути Максимилиано
|1
|0.03
|Вольфф Оуэн
|1
|0.03
|Даниэль Перейра
|0
|0
|Лундквист Адам
|0
|0
|Валенсия Йохан
|0
|0
Карточки
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Груэсо Карлос
|9
|0
|Марье Поль
|8
|0
|Жудсон
|5
|1
|Эспиноса Кристиан
|6
|0
|Tonhao
|6
|0
|Юилл Джексон
|6
|0
|Монтейру Жамиру
|4
|1
|Цакирис Нико
|4
|0
|Менса Джонатан
|3
|0
|Акапо Карлос
|3
|0
|Эбобисс Жереми
|3
|0
|Daniel Fusato1
|1
|1
|Бисон Таннер
|1
|1
|Трауко Мигель
|2
|0
|Кауэлл Кейд
|2
|0
|Киканович Бенджамин
|2
|0
|Ousseni Bouda
|2
|0
|Томпсон Томми
|1
|0
|Марцинковски Джеймс
|1
|0
|Бальдисимо Майкл
|1
|0
|Скахен Джек
|1
|0
|Daniel Munie
|1
|0
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даниэль Перейра
|8
|1
|Касканте Хулио
|5
|0
|Лима Ник
|5
|0
|Вяйсянен Лео
|4
|0
|Валенсия Йохан
|4
|0
|Галлахер Джон
|4
|0
|Редес Родни
|2
|1
|Ринг Александр
|3
|0
|Урути Максимилиано
|3
|0
|Зардес Гьяси
|3
|0
|Ригони Эмилиано
|3
|0
|Брюин Уилл
|2
|0
|Финлей Итан
|2
|0
|Лундквист Адам
|2
|0
|Вольфф Оуэн
|2
|0
|Фагундес Диего
|1
|0
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|Гэвин Вулфф
|1
|0
|Sofiane Djeffal
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
24% (4)
65% (11)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
53% (9)
6% (1)
Остин
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
8
14
Сан-Хосе Эрткуэйкс
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
53% (9)
6% (1)
Остин
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
21
15
Упущенные победы
8
21
Сан-Хосе Эрткуэйкс
80%
20%
16 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (10)
56% (19)
15% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
53% (18)
6% (2)
Остин
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
18% (6)
47% (16)
35% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
41% (14)
38% (13)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
10
Волевые победы
26
18
Упущенные победы
16
35
Голы по времени матча
Забито
24
22
12 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 6
19 Не забивали 22
6
25%
2
9%
1-15
3
13%
2
9%
16-30
3
13%
6
27%
31-45
3
13%
5
23%
46-60
5
21%
2
9%
61-75
4
17%
5
23%
76-90
Пропущено
17
32
11 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 16
1
6%
1
3%
1-15
5
29%
29%
5
16%
16-30
5
29%
29%
5
16%
31-45
4
24%
7
22%
46-60
1
6%
6
19%
61-75
1
6%
8
25%
76-90
Забито
14
27
6 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
21 Не забивали 19
2
14%
3
11%
1-15
2
14%
6
22%
16-30
2
14%
5
19%
31-45
4
29%
2
7%
46-60
1
7%
6
22%
61-75
3
21%
5
19%
76-90
Пропущено
27
23
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
4
15%
2
9%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
7
26%
4
17%
31-45
5
19%
2
9%
46-60
2
7%
3
13%
61-75
9
33%
9
39%
76-90
Забито
38
49
18 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 25
16 Забивали первыми 15
6 Не забивали 7
8
21%
5
10%
1-15
5
13%
8
16%
16-30
5
13%
11
22%
31-45
7
18%
7
14%
46-60
6
16%
8
16%
61-75
7
18%
10
20%
76-90
Пропущено
44
55
22 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 35
14 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 27
5
11%
3
5%
1-15
5
11%
8
15%
16-30
12
27%
9
16%
31-45
9
20%
9
16%
46-60
3
7%
9
16%
61-75
10
23%
17
31%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 1:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:1 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Тигрес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сент-Луис Сити 1:2 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Филадельфия Юнион 2:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0
Остин
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Остин - Лос-Анджелес 2:4 Остин - Ди Си Юнайтед 3:0 Колорадо Рэпидс - Остин 1:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3
Нью-Йорк Ред Буллз - Остин 1:1 Остин - Портленд Тимберс 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Остин 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Остин 1:0 Сент-Луис Сити - Остин 6:3 Остин - Хуарес 1:3 Остин - Мазатлан 1:3 Остин - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Миннесота Юнайтед - Остин 1:4 Интер Майами - Остин 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 3:0 Остин - Даллас 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Остин 4:1 Остин - Реал Солт-Лейк 1:2
Результаты матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Остин
Точный счет
2:1
5 раз 29%
1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 47%
1
6 раз 35%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
3
4 раза 24%
0
2 раза 12%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
2:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
12 раз 71%
0
4 раза 24%
2
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
9 раз 26%
1:1
8 раз 24%
0:0
4 раза 12%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:2
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
18 раз 53%
2
9 раз 26%
0
6 раз 18%
3
1 раз 3%
1
12 раз 35%
2
9 раз 26%
0
7 раз 21%
3
5 раз 15%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Остин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
152
98
98
116
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
125
116
611
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
286
Больше Меньше
277
1024
1519
133
628
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|17
|5
|12
|62 - 45
|56
|2.
|Заявка
|34
|14
|11
|9
|41 - 32
|53
|3.
|Заявка
|34
|14
|10
|10
|54 - 39
|52
|4.
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|51 - 38
|51
|5.
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|48 - 50
|50
|6.
|Заявка
|34
|12
|12
|10
|55 - 48
|48
|7.
|Заявка
|34
|11
|13
|10
|41 - 37
|46
|8.
|Заявка
|34
|12
|8
|14
|48 - 51
|44
|9.
|Заявка
|34
|10
|14
|10
|39 - 43
|44
|10.
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|46 - 58
|43
|11.
|Заявка
|34
|10
|11
|13
|46 - 51
|41
|12.
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|49 - 55
|39
|13.
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|51 - 67
|36
|14.
|Заявка
|34
|5
|12
|17
|26 - 54
|27
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|20
|9
|5
|57 - 39
|69
|2.
|Заявка
|34
|18
|9
|7
|55 - 39
|63
|3.
|Заявка
|34
|16
|9
|9
|67 - 46
|57
|4.
|Заявка
|34
|15
|10
|9
|57 - 41
|55
|5.
|Заявка
|34
|15
|10
|9
|58 - 46
|55
|6.
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|66 - 53
|51
|7.
|Заявка
|34
|13
|10
|11
|39 - 32
|49
|8.
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|36 - 39
|43
|9.
|Заявка
|34
|10
|13
|11
|45 - 52
|43
|10.
|Заявка
|34
|12
|5
|17
|36 - 52
|41
|11.
|Заявка
|34
|9
|14
|11
|35 - 39
|41
|12.
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|45 - 49
|40
|13.
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|39 - 51
|40
|14.
|Заявка
|34
|9
|7
|18
|41 - 54
|34
|15.
|Заявка
|34
|4
|10
|20
|26 - 59
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 11
|37
|2.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|41 - 17
|35
|3.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|36 - 17
|33
|4.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|25 - 16
|31
|5.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|29 - 22
|30
|6.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|35 - 19
|30
|7.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|30 - 21
|29
|8.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|23 - 16
|28
|9.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|19 - 11
|27
|10.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 22
|25
|11.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|31 - 29
|24
|12.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|25 - 27
|22
|13.
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|24 - 20
|21
|14.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|13 - 16
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|33 - 13
|41
|2.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|41 - 14
|40
|3.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|37 - 16
|40
|4.
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|33 - 13
|36
|5.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|42 - 21
|34
|6.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|26 - 12
|33
|7.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|31 - 19
|32
|8.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 13
|31
|9.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|23 - 16
|30
|10.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 17
|26
|11.
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|24 - 21
|26
|12.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 22
|25
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|31 - 23
|24
|14.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 21
|23
|15.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 22
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|23 - 23
|28
|2.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|22 - 21
|26
|3.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|21 - 28
|21
|4.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|22 - 31
|20
|5.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|18 - 22
|19
|6.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|18 - 21
|18
|7.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 29
|18
|8.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 30
|15
|9.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|21 - 33
|14
|10.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 27
|14
|11.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|14 - 27
|13
|12.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|17 - 36
|13
|13.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|20 - 38
|12
|14.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 38
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|24 - 20
|31
|2.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|24 - 26
|28
|3.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|24 - 28
|19
|4.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|14 - 19
|18
|5.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|26 - 32
|17
|6.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|15 - 22
|17
|7.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|21 - 31
|17
|8.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|24 - 32
|17
|9.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|14 - 26
|16
|10.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|13 - 29
|15
|11.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|21 - 30
|15
|12.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|16 - 33
|11
|13.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|12 - 23
|11
|14.
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|10 - 40
|8
|15.
|Заявка
|17
|0
|4
|13
|7 - 37
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|20 (6)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|17 (10)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|17
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|16 (7)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (9)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 12
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 10
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 8
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|11
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|11