  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2023
Тур: 1. Стадион: .
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1:1
Конец матча
Остин
0'
1:0
17' Гол
Эспиноса Кристиан
22' Желтая карточка
Цакирис Нико
1:1
32' Гол
Вольфф Оуэн
66' Желтая карточка
Валенсия Йохан
72' Желтая карточка
Эспиноса Кристиан
90'+7
42
Daniel
Fusato1
29
Акапо
Карлос
26
Tonhao
4
Менса
Джонатан
21
Трауко
Мигель
14
Юилл
Джексон
30
Цакирис
Нико
10
Эспиноса
Кристиан
12
Хопп
Мэттью
44
Кауэлл
Кейд
11
Эбобисс
Жереми
1
Стувер
Брэд
17
Галлахер
Джон
18
Касканте
Хулио
15
Вяйсянен
Лео
24
Лима
Ник
8
Ринг
Александр
5
Валенсия
Йохан
13
Финлей
Итан
10
Дриусси
Себастьян
33
Вольфф
Оуэн
7
Ригони
Эмилиано
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1
Остин
4-2-3-1

История личных встреч

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Остин

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

М
2:2
М
3:3
М
2:2
М
4:0
М
3:4
М
0:0

Голы

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

3
2.25

Среднее время на гол

30
40

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

2.33
1.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

38
49

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эспиноса Кристиан 13 (4) 0.38
Эбобисс Жереми 10 (1) 0.29
Трауко Мигель 3 0.09
Акапо Карлос 2 0.06
Хопп Мэттью 2 0.06
Юилл Джексон 1 0.03
Монтейру Жамиру 1 0.03
Кауэлл Кейд 1 0.03
Tonhao 1 0.03
Марье Поль 1 0.03
Скахен Джек 1 0.03
Киканович Бенджамин 1 0.03
Ousseni Bouda 1 0.03
Груэсо Карлос 0 0
Бисон Таннер 0 0
Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дриусси Себастьян 11 (2) 0.32
Зардес Гьяси 6 0.18
Ригони Эмилиано 5 0.15
Галлахер Джон 5 0.15
Финлей Итан 5 0.15
Брюин Уилл 3 0.09
Касканте Хулио 2 0.06
Ринг Александр 2 0.06
Фагундес Диего 2 0.06
Лима Ник 1 0.03
Гэвин Вулфф 1 0.03
Вяйсянен Лео 1 0.03
Редес Родни 1 0.03
Хеджес Мэтт 1 0.03
Урути Максимилиано 1 0.03
Вольфф Оуэн 1 0.03
Даниэль Перейра 0 0
Лундквист Адам 0 0
Валенсия Йохан 0 0

Карточки

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Груэсо Карлос 9 0
Марье Поль 8 0
Жудсон 5 1
Эспиноса Кристиан 6 0
Tonhao 6 0
Юилл Джексон 6 0
Монтейру Жамиру 4 1
Цакирис Нико 4 0
Менса Джонатан 3 0
Акапо Карлос 3 0
Эбобисс Жереми 3 0
Daniel Fusato1 1 1
Бисон Таннер 1 1
Трауко Мигель 2 0
Кауэлл Кейд 2 0
Киканович Бенджамин 2 0
Ousseni Bouda 2 0
Томпсон Томми 1 0
Марцинковски Джеймс 1 0
Бальдисимо Майкл 1 0
Скахен Джек 1 0
Daniel Munie 1 0
Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даниэль Перейра 8 1
Касканте Хулио 5 0
Лима Ник 5 0
Вяйсянен Лео 4 0
Валенсия Йохан 4 0
Галлахер Джон 4 0
Редес Родни 2 1
Ринг Александр 3 0
Урути Максимилиано 3 0
Зардес Гьяси 3 0
Ригони Эмилиано 3 0
Брюин Уилл 2 0
Финлей Итан 2 0
Лундквист Адам 2 0
Вольфф Оуэн 2 0
Фагундес Диего 1 0
Дриусси Себастьян 1 0
Гэвин Вулфф 1 0
Sofiane Djeffal 1 0

Результаты матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
24% (4)
65% (11)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
53% (9)
6% (1)
Остин
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

8
14
Сан-Хосе Эрткуэйкс
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
53% (9)
6% (1)
Остин
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

21
15

Упущенные победы

8
21
Сан-Хосе Эрткуэйкс
80%
20%
16 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (10)
56% (19)
15% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
53% (18)
6% (2)
Остин
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
18% (6)
47% (16)
35% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
41% (14)
38% (13)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
10

Волевые победы

26
18

Упущенные победы

16
35

Голы по времени матча

Забито

24
22
12 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 6
19 Не забивали 22
6
25%
2
9%
1-15
3
13%
2
9%
16-30
3
13%
6
27%
31-45
3
13%
5
23%
46-60
5
21%
2
9%
61-75
4
17%
5
23%
76-90

Пропущено

17
32
11 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 16
1
6%
1
3%
1-15
5
29%
29%
5
16%
16-30
5
29%
29%
5
16%
31-45
4
24%
7
22%
46-60
1
6%
6
19%
61-75
1
6%
8
25%
76-90

Забито

14
27
6 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
21 Не забивали 19
2
14%
3
11%
1-15
2
14%
6
22%
16-30
2
14%
5
19%
31-45
4
29%
2
7%
46-60
1
7%
6
22%
61-75
3
21%
5
19%
76-90

Пропущено

27
23
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
4
15%
2
9%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
7
26%
4
17%
31-45
5
19%
2
9%
46-60
2
7%
3
13%
61-75
9
33%
9
39%
76-90

Забито

38
49
18 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 25
16 Забивали первыми 15
6 Не забивали 7
8
21%
5
10%
1-15
5
13%
8
16%
16-30
5
13%
11
22%
31-45
7
18%
7
14%
46-60
6
16%
8
16%
61-75
7
18%
10
20%
76-90

Пропущено

44
55
22 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 35
14 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 27
5
11%
3
5%
1-15
5
11%
8
15%
16-30
12
27%
9
16%
31-45
9
20%
9
16%
46-60
3
7%
9
16%
61-75
10
23%
17
31%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 1:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:1 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Тигрес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сент-Луис Сити 1:2 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Филадельфия Юнион 2:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0
Остин
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Остин - Лос-Анджелес 2:4 Остин - Ди Си Юнайтед 3:0 Колорадо Рэпидс - Остин 1:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3
Нью-Йорк Ред Буллз - Остин 1:1 Остин - Портленд Тимберс 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Остин 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Остин 1:0 Сент-Луис Сити - Остин 6:3 Остин - Хуарес 1:3 Остин - Мазатлан 1:3 Остин - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Миннесота Юнайтед - Остин 1:4 Интер Майами - Остин 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 3:0 Остин - Даллас 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Остин 4:1 Остин - Реал Солт-Лейк 1:2

Результаты матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Остин

Точный счет

2:1
5 раз 29%
1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 47%
1
6 раз 35%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
3
4 раза 24%
0
2 раза 12%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
2:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
12 раз 71%
0
4 раза 24%
2
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
9 раз 26%
1:1
8 раз 24%
0:0
4 раза 12%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:2
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
18 раз 53%
2
9 раз 26%
0
6 раз 18%
3
1 раз 3%
1
12 раз 35%
2
9 раз 26%
0
7 раз 21%
3
5 раз 15%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Остин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
15
2
9
8
1.5
9
8
1
16
2.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
12
5
1
16
1.5
6
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
6
0.5
Больше Меньше
27
7
10
24
1.5
15
19
1
33
2.5
6
28

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 34 17 5 12 62 - 45 56
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 34 14 11 9 41 - 32 53
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 34 14 10 10 54 - 39 52
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 34 14 9 11 51 - 38 51
5.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 34 14 8 12 48 - 50 50
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 34 12 12 10 55 - 48 48
7.
Даллас
 Заявка 34 11 13 10 41 - 37 46
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 34 12 8 14 48 - 51 44
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 34 10 14 10 39 - 43 44
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 34 11 10 13 46 - 58 43
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 34 10 11 13 46 - 51 41
12.
Остин
 Заявка 34 10 9 15 49 - 55 39
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 34 8 12 14 51 - 67 36
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 34 5 12 17 26 - 54 27

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 34 20 9 5 57 - 39 69
2.
Орландо Сити
 Заявка 34 18 9 7 55 - 39 63
3.
Коламбус Крю
 Заявка 34 16 9 9 67 - 46 57
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 34 15 10 9 57 - 41 55
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 34 15 10 9 58 - 46 55
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 34 13 12 9 66 - 53 51
7.
Нэшвилл
 Заявка 34 13 10 11 39 - 32 49
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 34 11 10 13 36 - 39 43
9.
Шарлотт
 Заявка 34 10 13 11 45 - 52 43
10.
ФК Монреаль
 Заявка 34 12 5 17 36 - 52 41
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 34 9 14 11 35 - 39 41
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 34 10 10 14 45 - 49 40
13.
Чикаго Файр
 Заявка 34 10 10 14 39 - 51 40
14.
Интер Майами
 Заявка 34 9 7 18 41 - 54 34
15.
Торонто
 Заявка 34 4 10 20 26 - 59 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 17 11 4 2 36 - 11 37
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 17 11 2 4 41 - 17 35
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 17 10 3 4 36 - 17 33
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 17 8 7 2 25 - 16 31
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 17 9 3 5 29 - 22 30
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 8 6 3 35 - 19 30
7.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 17 9 2 6 30 - 21 29
8.
Даллас
 Заявка 17 7 7 3 23 - 16 28
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 17 7 6 4 19 - 11 27
10.
Остин
 Заявка 17 7 4 6 28 - 22 25
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 17 6 6 5 31 - 29 24
12.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 17 6 4 7 25 - 27 22
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 4 9 4 24 - 20 21
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 17 3 8 6 13 - 16 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 17 13 2 2 33 - 13 41
2.
Коламбус Крю
 Заявка 17 12 4 1 41 - 14 40
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 12 4 1 37 - 16 40
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 10 6 1 33 - 13 36
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 17 10 4 3 42 - 21 34
6.
ФК Монреаль
 Заявка 17 10 3 4 26 - 12 33
7.
Орландо Сити
 Заявка 17 9 5 3 31 - 19 32
8.
Нэшвилл
 Заявка 17 9 4 4 25 - 13 31
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 8 6 3 23 - 16 30
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 7 5 5 21 - 17 26
11.
Шарлотт
 Заявка 17 6 8 3 24 - 21 26
12.
Чикаго Файр
 Заявка 17 6 7 4 26 - 22 25
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 6 6 5 31 - 23 24
14.
Интер Майами
 Заявка 17 6 5 6 25 - 21 23
15.
Торонто
 Заявка 17 4 6 7 19 - 22 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 17 8 4 5 23 - 23 28
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 17 7 5 5 22 - 21 26
3.
Сент-Луис Сити
 Заявка 17 6 3 8 21 - 28 21
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 6 2 9 22 - 31 20
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 17 4 7 6 18 - 22 19
6.
Даллас
 Заявка 17 4 6 7 18 - 21 18
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 4 6 7 20 - 29 18
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 17 3 6 8 18 - 30 15
9.
Остин
 Заявка 17 3 5 9 21 - 33 14
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 17 3 5 9 15 - 27 14
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 17 2 7 8 14 - 27 13
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 17 2 7 8 17 - 36 13
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 17 2 6 9 20 - 38 12
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 17 2 4 11 13 - 38 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 17 9 4 4 24 - 20 31
2.
Цинциннати
 Заявка 17 7 7 3 24 - 26 28
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 5 4 8 24 - 28 19
4.
Нэшвилл
 Заявка 17 4 6 7 14 - 19 18
5.
Коламбус Крю
 Заявка 17 4 5 8 26 - 32 17
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 4 5 8 15 - 22 17
7.
Шарлотт
 Заявка 17 4 5 8 21 - 31 17
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 17 3 8 6 24 - 32 17
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 4 4 9 14 - 26 16
10.
Чикаго Файр
 Заявка 17 4 3 10 13 - 29 15
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 3 6 8 21 - 30 15
12.
Интер Майами
 Заявка 17 3 2 12 16 - 33 11
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 1 8 8 12 - 23 11
14.
ФК Монреаль
 Заявка 17 2 2 13 10 - 40 8
15.
Торонто
 Заявка 17 0 4 13 7 - 37 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 20 (6)
Цинциннати Акоста Лусиано 17 (10)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 17
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 16 (7)
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 12
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 10
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 8
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 11
Сент-Луис Сити Паркер Тим 11
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Где смотреть матч Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Остин онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     