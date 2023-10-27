Тур: 10. Стадион: Габриэль Монтпье. Главный судья: Пиньяр Жереми
0'
0:0
37' Не забитый пенальтиЛаборд Гаэтан
61' Желтая карточкаПерро Ромен
64' Желтая карточкаСансон Морган
0:1
74' ГолБудауи Хишем
90'+5
Ход матча
37'
0:0
61'
64'
74'
0:1
88'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
442 Количество передач 553
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
99
Диао
Мори
17
Пельмар
Анди
36
Сейду
Алиду
15
Конате
Шейк
25
Гастьен
Йоан
10
Чам
Мухаммед
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
29
Гессан
Эванн
- Основной состав
-
99 Диао МориВратарь
-
17 Пельмар АндиЗащитник
-
36 Сейду АлидуЗащитник
- Защитник
-
15 Конате ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Чам МухаммедНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
95 Киэ ГрежонНападающий
-
24 Stan Berkani
-
Главный тренер: Гастьен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Гессан ЭваннНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Менди АнтуанЗащитник
-
15 Перро РоменЗащитник
-
32 Лоше ТомПолузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
-
27 Бальде АлиуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фариоли Франческо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Клермон
Ницца
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1
1.2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
Среднее время на гол
90
75
Бомбардиры внутри турнира
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чам Мухаммед
|2
|0.22
|Маньен Йоанн
|2
|0.22
|Конате Шейк
|2
|0.22
|Ожье Флоран
|1
|0.11
|Ветеска Матеуш
|1
|0.11
|Киэ Грежон
|1 (1)
|0.11
|Николсон Шамар
|0
|0
|Кофрие Максимилиано
|0
|0
|Сейду Алиду
|0
|0
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|3
|0.3
|Лаборд Гаэтан
|2
|0.2
|Будауи Хишем
|2
|0.2
|Гессан Эванн
|2
|0.2
|Бога Жереми
|1
|0.1
|Аталь Юсеф
|1
|0.1
|Бар Мельвен
|0
|0
|Данте Бонфим
|0
|0
|Тодибо Жан-Клер
|0
|0
Карточки
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сейду Алиду
|3
|0
|Гоналон Максим
|2
|0
|Гастьен Йоан
|2
|0
|Диао Мори
|2
|0
|Кофрие Максимилиано
|2
|0
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|0
|1
|Рашани Эльбасан
|1
|0
|Ожье Флоран
|1
|0
|Бутубба Биляль
|1
|0
|Николсон Шамар
|1
|0
|Чам Мухаммед
|1
|0
|Кейта Хабиб
|1
|0
|Pascal Gastien
|1
|0
|Конате Шейк
|1
|0
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тюрам Кефрен
|3
|0
|Данте Бонфим
|2
|0
|Сансон Морган
|2
|0
|Аталь Юсеф
|2
|0
|Будауи Хишем
|2
|0
|Моффи Теремас
|2
|0
|Ндайишимийе Юссуф
|2
|0
|Бога Жереми
|1
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Лотомба Жордан
|1
|0
|Перро Ромен
|1
|0
|Булка Марцин
|1
|0
|Бар Мельвен
|1
|0
Результаты матчей
Клермон
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Ницца
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
1
Клермон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ницца
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
5
4
Клермон
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Ницца
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
7
5
Голы по времени матча
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
1
50%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
2
67%
76-90
Забито
6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
50%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Пропущено
6
1
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
4
67%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90
Забито
8
11
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 8
5 Не забивали 2
2
25%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
38%
1
9%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
1
13%
2
18%
76-90
Пропущено
13
4
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 3
4
31%
0
0%
1-15
2
15%
1
25%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
3
75%
76-90
Результаты последних матчей
Клермон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лион - Клермон 1:2 Клермон - Родез 0:0 Клермон - ПСЖ 0:0 Гавр - Клермон 2:1
Клермон - Нант 0:1 Тулуза - Клермон 2:2 Клермон - Мец 0:1 Реймс - Клермон 2:0 Клермон - Монако 2:4 Клермон - Гавр 1:0 Клермон - Труа 1:0 Клермон - Монпелье 1:1 Сент-Этьен - Клермон 2:0 Клермон - Орлеан 1:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Клермон - Лорьян 2:0 Брест - Клермон 2:1 Клермон - Лион 2:1 Осер - Клермон 1:1 Клермон - Реймс 1:0
Ницца
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ницца - Марсель 1:0 Мец - Ницца 0:1 Ницца - Брест 0:0 Монако - Ницца 0:1
ПСЖ - Ницца 2:3 Ницца - Страсбург 2:0 Ницца - Лион 0:0 Лорьян - Ницца 1:1 Ницца - Лилль 1:1 Ницца - Фиорентина 1:2 Ницца - Вильярреал 1:1 Брага - Ницца 2:0 Ницца - Монпелье 1:0 Лозанна - Ницца 3:1 Ницца - Лион 3:1 Монпелье - Ницца 2:3 Ницца - Тулуза 0:0 Страсбург - Ницца 2:0 Ницца - Ренн 2:1 Труа - Ницца 0:1
Результаты матчей
Клермон
Ницца
Точный счет
0:1
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
4 раза 80%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
0:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Клермон
Ницца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
32
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
82
36
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|11 - 4
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|23 - 12
|20
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 7
|18
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|5.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|9 - 8
|15
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 12
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 15
|14
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|9.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|15 - 12
|11
|10.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 10
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|12.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 19
|10
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|16 - 13
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 16
|8
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 18
|5
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 4
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|13 - 9
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 9
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 4
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|7 - 7
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 13
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|12 - 8
|8
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 10
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 11
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 8
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|6 - 11
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|8 (1)
|Монпелье
|Аль-Тамари Мусса
|5 (1)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|5
|Монпелье
|Адамс Акор
|5
|Нант
|Мохамед Мостафа
|5
|Ланс
|Медина Факундо
|5
|Ланс
|Гради Жонатан
|4
|Брест
|Камара Махди
|4
|Лион
|Кумбеди Саэль
|4
|Монпелье
|Эстев Максим
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Клермон 0:1 Ницца
Исход игры
Клермон
6.4% (8)
Ничья
17.6% (22)
Ницца
76% (95)
Тотал 2.5
Больше
36.21% (42)
Меньше
63.79% (74)
Обе команды забьют
Да
50.86% (59)
Нет
49.14% (57)
Популярный счёт
0:1 Ницца
33.6% (42)
1:2 Ницца
26.4% (33)
1:1 Ничья
13.6% (17)
0:2 Ницца
8.8% (11)
2:1 Клермон
3.2% (4)
1:0 Клермон
2.4% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
1:3 Ницца
1.6% (2)
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