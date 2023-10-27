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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Пиньяр Жереми
Клермон
0:1
Конец матча
Ницца
0'
0:0
37' Не забитый пенальти
Лаборд Гаэтан
61' Желтая карточка
Перро Ромен
64' Желтая карточка
Сансон Морган
0:1
74' Гол
Будауи Хишем
90'+5

Ход матча

37'
0:0
Лаборд Гаэтан
46'
 
Перро Ромен
Бар Мельвен
58'
 
Моффи Теремас
Лаборд Гаэтан
61'
 
Перро Ромен
64'
 
Сансон Морган
71'
 
Бальде Алиу
Гессан Эванн
71'
 
Тюрам Кефрен
Сансон Морган
74'
0:1
Будауи Хишем
75'
Рашани Эльбасан
Чам Мухаммед
 
76'
Кейта Хабиб
Гоналон Максим
 
82'
Бутубба Биляль
Гастьен Йоан
 
88'
Киэ Грежон
Николсон Шамар
 
88'
Зеффан Мехди
Конате Шейк
 
88'
 
Лоше Том
Бога Жереми

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 442 Количество передач 553
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогнозы 125
Клермон 6.4% (8)
X 17.6% (22)
Ницца 76% (95)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Диао
Мори
17
Пельмар
Анди
36
Сейду
Алиду
5
Кофрие
Максимилиано
15
Конате
Шейк
7
Маньен
Йоанн
12
Гоналон
Максим
25
Гастьен
Йоан
11
Аллевина
Джим
10
Чам
Мухаммед
23
Николсон
Шамар
1
Булка
Марцин
8
Росарио
Пабло
6
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
55
Ндайишимийе
Юссуф
11
Сансон
Морган
24
Лаборд
Гаэтан
29
Гессан
Эванн
7
Бога
Жереми
Клермон
3-5-2
Ницца
4-3-3

История личных встреч

Клермон
Ницца

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
1:2
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1
1.2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2

Среднее время на гол

90
75

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чам Мухаммед 2 0.22
Маньен Йоанн 2 0.22
Конате Шейк 2 0.22
Ожье Флоран 1 0.11
Ветеска Матеуш 1 0.11
Киэ Грежон 1 (1) 0.11
Николсон Шамар 0 0
Кофрие Максимилиано 0 0
Сейду Алиду 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 3 0.3
Лаборд Гаэтан 2 0.2
Будауи Хишем 2 0.2
Гессан Эванн 2 0.2
Бога Жереми 1 0.1
Аталь Юсеф 1 0.1
Бар Мельвен 0 0
Данте Бонфим 0 0
Тодибо Жан-Клер 0 0

Карточки

Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сейду Алиду 3 0
Гоналон Максим 2 0
Гастьен Йоан 2 0
Диао Мори 2 0
Кофрие Максимилиано 2 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 0 1
Рашани Эльбасан 1 0
Ожье Флоран 1 0
Бутубба Биляль 1 0
Николсон Шамар 1 0
Чам Мухаммед 1 0
Кейта Хабиб 1 0
Pascal Gastien 1 0
Конате Шейк 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тюрам Кефрен 3 0
Данте Бонфим 2 0
Сансон Морган 2 0
Аталь Юсеф 2 0
Будауи Хишем 2 0
Моффи Теремас 2 0
Ндайишимийе Юссуф 2 0
Бога Жереми 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Лотомба Жордан 1 0
Перро Ромен 1 0
Булка Марцин 1 0
Бар Мельвен 1 0

Результаты матчей

Клермон
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Ницца
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
1
Клермон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ницца
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

5
4
Клермон
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Ницца
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

7
5

Голы по времени матча

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
1
50%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
2
67%
76-90

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
50%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Пропущено

6
1
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
4
67%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90

Забито

8
11
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 8
5 Не забивали 2
2
25%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
38%
1
9%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
1
13%
2
18%
76-90

Пропущено

13
4
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 3
4
31%
0
0%
1-15
2
15%
1
25%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
3
75%
76-90

Результаты последних матчей

Клермон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лион - Клермон 1:2 Клермон - Родез 0:0 Клермон - ПСЖ 0:0 Гавр - Клермон 2:1
Клермон - Нант 0:1 Тулуза - Клермон 2:2 Клермон - Мец 0:1 Реймс - Клермон 2:0 Клермон - Монако 2:4 Клермон - Гавр 1:0 Клермон - Труа 1:0 Клермон - Монпелье 1:1 Сент-Этьен - Клермон 2:0 Клермон - Орлеан 1:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Клермон - Лорьян 2:0 Брест - Клермон 2:1 Клермон - Лион 2:1 Осер - Клермон 1:1 Клермон - Реймс 1:0
Ницца
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ницца - Марсель 1:0 Мец - Ницца 0:1 Ницца - Брест 0:0 Монако - Ницца 0:1
ПСЖ - Ницца 2:3 Ницца - Страсбург 2:0 Ницца - Лион 0:0 Лорьян - Ницца 1:1 Ницца - Лилль 1:1 Ницца - Фиорентина 1:2 Ницца - Вильярреал 1:1 Брага - Ницца 2:0 Ницца - Монпелье 1:0 Лозанна - Ницца 3:1 Ницца - Лион 3:1 Монпелье - Ницца 2:3 Ницца - Тулуза 0:0 Страсбург - Ницца 2:0 Ницца - Ренн 2:1 Труа - Ницца 0:1

Результаты матчей

Клермон
Ницца

Точный счет

0:1
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
4 раза 80%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
0:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Клермон
Ницца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
8
2
3
6
1.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 10 6 4 0 11 - 4 22
2.
Монако
 Заявка 9 6 2 1 23 - 12 20
3.
ПСЖ
 Заявка 9 5 3 1 20 - 7 18
4.
Лилль
 Заявка 9 4 3 2 12 - 10 15
5.
Брест
 Заявка 9 4 3 2 9 - 8 15
6.
Реймс
 Заявка 9 4 2 3 15 - 12 14
7.
Нант
 Заявка 9 4 2 3 16 - 15 14
8.
Марсель
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
9.
Ренн
 Заявка 9 2 5 2 15 - 12 11
10.
Тулуза
 Заявка 9 2 5 2 11 - 10 11
11.
Страсбург
 Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
12.
Гавр
 Заявка 9 2 4 3 10 - 12 10
13.
Лорьян
 Заявка 9 2 4 3 15 - 19 10
14.
Монпелье
 Заявка 8 2 3 3 16 - 13 9
15.
Ланс
 Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
16.
Мец
 Заявка 9 2 2 5 8 - 16 8
17.
Клермон
 Заявка 9 1 2 6 9 - 18 5
18.
Лион
 Заявка 9 0 3 6 7 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
2.
Марсель
 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
ПСЖ
 Заявка 5 3 1 1 12 - 4 10
4.
Лилль
 Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
5.
Ницца
 Заявка 5 2 3 0 4 - 1 9
6.
Брест
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
7.
Ренн
 Заявка 5 2 2 1 13 - 9 8
8.
Нант
 Заявка 5 2 2 1 12 - 9 8
9.
Лорьян
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
10.
Гавр
 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
11.
Страсбург
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
12.
Реймс
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
13.
Тулуза
 Заявка 4 1 3 0 7 - 4 6
14.
Ланс
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
15.
Монпелье
 Заявка 3 0 2 1 7 - 7 2
16.
Мец
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17.
Лион
 Заявка 5 0 2 3 6 - 13 2
18.
Клермон
 Заявка 5 0 1 4 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 5 4 1 0 7 - 3 13
2.
ПСЖ
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
3.
Монако
 Заявка 4 2 2 0 12 - 8 8
4.
Реймс
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
5.
Монпелье
 Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
6.
Брест
 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
7.
Нант
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
8.
Мец
 Заявка 5 2 0 3 4 - 10 6
9.
Лилль
 Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
10.
Тулуза
 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
11.
Клермон
 Заявка 4 1 1 2 7 - 11 4
12.
Ланс
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
13.
Страсбург
 Заявка 4 1 0 3 1 - 8 3
14.
Ренн
 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
15.
Гавр
 Заявка 4 0 3 1 4 - 7 3
16.
Лорьян
 Заявка 4 0 2 2 6 - 11 2
17.
Марсель
 Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
18.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 8 (1)
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Монпелье Адамс Акор 5
Нант Мохамед Мостафа 5
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Медина Факундо 5
Ланс Гради Жонатан 4
Брест Камара Махди 4
Лион Кумбеди Саэль 4
Монпелье Эстев Максим 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Ницца вырывает победу
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Клермон: 44%, Ницца: 56%.
  • 95'
    Youssouf Ndayishimiye из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Тодибо Жан-Клер ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Клермон пытается что-то создать.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Клермон
  • 94'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 93'
    Сейду Алиду не смог попасть в створ ударом издали
  • 93'
    Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Росарио Пабло из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Диао Мори взял и забрал мяч на выходе
  • 92'
    Киэ Грежон наказан за толчок Росарио Пабло
  • 91'
    Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Gabriel Montpied. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Клермон 6.4% (8)
    X 17.6% (22)
    Ницца 76% (95)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Клермон 0:1 Ницца

    Исход игры
    Клермон
    6.4% (8)
    Ничья
    17.6% (22)
    Ницца
    76% (95)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.21% (42)
    Меньше
    63.79% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    50.86% (59)
    Нет
    49.14% (57)
    Популярный счёт
    0:1 Ницца
    33.6% (42)
    1:2 Ницца
    26.4% (33)
    1:1 Ничья
    13.6% (17)
    0:2 Ницца
    8.8% (11)
    2:1 Клермон
    3.2% (4)
    1:0 Клермон
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    1:3 Ницца
    1.6% (2)
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