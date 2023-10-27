Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Хорошую попытку сделал Алиу Бальде. Удар в створ, но вратарь начеку

Первый тайм

47' Команда Ницца играла лучше в этом тайме.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Гастьен Йоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Удар от ворот произведет Ницца

44' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Бар Мельвен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Бар Мельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Игрок из команды Клермон делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

40' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Гастьен Йоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Удар от ворот произведет Клермон

37' Удар от ворот произведет Клермон

37' ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Лаборд Гаэтан бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот

36' После проверки VAR судья не изменил решения - Ницца пробьет пенальти!

36' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Ницца

35' Росарио Пабло создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Матч возобновлен

34' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

34' Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Удар от ворот произведет Клермон

33' Тодибо Жан-Клер не смог попасть в створ ударом издали

32' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Клермон

31' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Бога Жереми не смог попасть в створ ударом издали

27' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Удар от ворот произведет Клермон

24' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Матч возобновлен

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Гессан Эванн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Конате Шейк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

20' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе

18' Сейду Алиду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Гоналон Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Клермон

13' Удар от ворот произведет Клермон

11' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

10' ШТАНГА! Так было близко к голу - Лаборд Гаэтан нанес удар в каркас ворот!

10' Бога Жереми из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

8' Хорошую попытку сделал Гессан Эванн . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Клермон

3' Матч возобновлен

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Ницца начинает с центра поля