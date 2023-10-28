Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Игрок из команды Лорьян делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

89' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Удар от ворот произведет Лорьян

88' Бузи Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Г О О О О Л - Уилсон-Эсбранд Джош забивает с правой ноги!

84' Дарами Мохаммед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Менди Формоз III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

82' Ле Бри Тео создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Кари Айман создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Судье надоело, что Мвого Ивон тянет время и он наказал его горчичником

81' УДАЛЕНИЕ! - Уильям Стилл получает вторую желтую за споры

81' Рефери не любит споров - именно за это Уильям Стилл сейчас получил желтую

80' Йонгва Дарлин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Уилсон-Эсбранд Джош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Удар от ворот произведет Лорьян

75' Менди Формоз III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Удар от ворот произведет Реймс

73' Удар от ворот произведет Лорьян

73' Матч возобновлен

72' Тосин Айегун на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Ито Дзюня не смог попасть в створ ударом издали

72' Салама Амин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Туре Сулейман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Хорошую попытку сделал Теума Тедди . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Ито Дзюня создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Окуму Джозеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

68' Удар от ворот произведет Лорьян

67' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Матч возобновлен

66' Теума Тедди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Бакайоко Тьемуэ получил желтую карточку от судьи

64' Туре Сулейман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Теума Тедди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

63' Туре Сулейман создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Матч возобновлен

61' Йонгва Дарлин получил желтую карточку от судьи

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Удар от ворот произведет Реймс

56' Бакайоко Тьемуэ не смог попасть в створ ударом издали

55' Абергель Лоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Йонгва Дарлин пробует нанести удар издали, но Йеванн Диуф держит все под контролем

55' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Удар от ворот произведет Реймс

54' Ле Бри Тео создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Удар от ворот произведет Лорьян

51' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Бакайоко Тьемуэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Ито Дзюня выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

47' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Туре Сулейман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника