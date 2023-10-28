Тур: 10. Стадион: Стад Огюст Делон. Главный судья: Бастьен Бенуа
0'
37' Желтая карточкаТеума Тедди
61' Желтая карточкаЙонгва Дарлин
65' Желтая карточкаБакайоко Тьемуэ
81' Желтая карточкаУильям Стилл
81' Вторая желтая карточкаУильям Стилл
81' Желтая карточкаМвого Ивон
1:0
84' ГолУилсон-Эсбранд Джош
90'+6
Ход матча
37'
61'
65'
78'
81'
81'
81'
84'
87'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 1
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
558 Количество передач 436
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
25
Де
Смет
Тибо
10
Теума
Тедди
38
Мвого
Ивон
37
Ле
Бри
Тео
10
Февр
Ромен
27
Тосин
Айегун
- Основной состав
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Фоке ТомасЗащитник
-
25 Де Смет ТибоЗащитник
- Полузащитник
-
10 Теума ТеддиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Хадра РедаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Салама АминНападающий
-
22 Дьяките УмарНападающий
-
27 Боянг АдамаНападающий
-
72 Amadou Kone
-
Главный тренер: Стилл Уильям
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Ле Бри ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Февр РоменНападающий
- Нападающий
-
27 Тосин АйегунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Понсо ЖульенПолузащитник
-
44 Кари АйманПолузащитник
-
26 Пабло ПажисПолузащитник
-
-
Главный тренер: Регис Ле Брис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Реймс
Лорьян
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
18 матчей
27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
27.8%
55.6%
16.6%
5 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.44
0.67
Среднее время на гол
62
135
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
0.89
1.33
Среднее время на гол
101
67
Всего голов
21
18
Голов в среднем за матч
1.17
1
Тотал матчей
2.5
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
77
90
Бомбардиры внутри турнира
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теума Тедди
|4 (1)
|0.4
|Манетси Маршал
|2
|0.2
|Дарами Мохаммед
|2
|0.2
|Ричардсон Амир
|2
|0.2
|Абдельамид Юнис
|2
|0.2
|Ито Дзюня
|1
|0.1
|Накамура Кейто
|1
|0.1
|Дьяките Умар
|1
|0.1
|Уилсон-Эсбранд Джош
|1
|0.1
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крупи Эли Джуниор
|3
|0.3
|Февр Ромен
|3
|0.3
|Тосин Айегун
|2
|0.2
|Дукуре Сирине
|1
|0.1
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.1
|Абергель Лоран
|1
|0.1
|Понсо Жульен
|1
|0.1
|Йонгва Дарлин
|1
|0.1
|Туре Сулейман
|1
|0.1
Карточки
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фоке Томас
|3
|0
|Теума Тедди
|3
|0
|Уильям Стилл
|1
|1
|Ричардсон Амир
|2
|0
|Дьяките Умар
|1
|0
|Абдельамид Юнис
|1
|0
|Де Смет Тибо
|1
|0
|Манетси Маршал
|1
|0
|Матусива Азор
|1
|0
|Накамура Кейто
|1
|0
|Уилсон-Эсбранд Джош
|1
|0
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мвого Ивон
|1
|0
|Абергель Лоран
|1
|0
|Бакайоко Тьемуэ
|1
|0
|Лапорт Жульен
|1
|0
|Силва Игор
|1
|0
|Тальби Монтассар
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Понсо Жульен
|1
|0
|Йонгва Дарлин
|1
|0
|Дукуре Сирине
|1
|0
|Пабло Пажис
|1
|0
Результаты матчей
Реймс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Лорьян
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
6
Реймс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Лорьян
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
8
8
Реймс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Лорьян
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
10
14
Голы по времени матча
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
2
33%
76-90
Пропущено
5
12
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
20%
2
17%
31-45
4
80%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Забито
9
8
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
3
33%
3
38%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
3
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
2
29%
3
33%
61-75
1
14%
1
11%
76-90
Забито
16
14
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
0 Не забивали 4
3
19%
4
29%
1-15
4
25%
1
7%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
4
25%
1
7%
46-60
1
6%
3
21%
61-75
2
13%
4
29%
76-90
Пропущено
12
21
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
8%
1
5%
1-15
1
8%
5
24%
16-30
2
17%
2
10%
31-45
5
42%
4
19%
46-60
2
17%
4
19%
61-75
1
8%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Реймс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Тулуза - Реймс 1:1 Реймс - Монако 1:3 Реймс - Лион 2:0 Лилль - Реймс 1:2
Реймс - Брест 1:2 Мец - Реймс 2:2 Монпелье - Реймс 1:3 Реймс - Клермон 2:0 Марсель - Реймс 2:1 Реймс - Торино 2:1 Сарагоса - Реймс 1:2 Хетафе - Реймс 0:1 Реймс - Амьен 3:2 Реймс - Шарлеруа 3:1 Реймс - Эйпен 2:3 Реймс - Монпелье 1:3 Лион - Реймс 3:0 Реймс - Анже 2:2 Ланс - Реймс 2:1 Реймс - Лилль 1:0
Лорьян
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Лорьян - Ренн 2:1 Лион - Лорьян 3:3 Лорьян - Монпелье 0:3 Нант - Лорьян 5:3
Лорьян - Монако 2:2 Гавр - Лорьян 3:0 Лорьян - Лилль 4:1 Лорьян - Ницца 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Борнмут - Лорьян 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Гавр - Лорьян 0:2 Генгам - Лорьян 2:2 Конкарно - Лорьян 3:3 Лорьян - Страсбург 2:1 Клермон - Лорьян 2:0 Лорьян - Ланс 1:3 Монпелье - Лорьян 1:1 Лорьян - Брест 2:1 ПСЖ - Лорьян 1:3
Результаты матчей
Реймс
Лорьян
Точный счет
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
3
2 раза 40%
Точный счет
1:2
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
3
1 раз 10%
0
4 раза 40%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Реймс
Лорьян
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
55
19
37
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|11 - 4
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|23 - 12
|20
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 7
|18
|4.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 12
|17
|5.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|9 - 8
|15
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 15
|14
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|9.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|15 - 12
|11
|10.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 10
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|12.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|13.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|15 - 20
|10
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|16 - 13
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 16
|8
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 18
|5
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 4
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|13 - 9
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 9
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|13.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 4
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|7 - 7
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 13
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|12 - 8
|8
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 10
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 11
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 8
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
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|Мохамед Мостафа
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|Ланс
|Медина Факундо
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|Ланс
|Гради Жонатан
|4
|Брест
|Камара Махди
|4
|Лион
|Кумбеди Саэль
|4
|Монпелье
|Эстев Максим
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реймс 1:0 Лорьян
Исход игры
Реймс
87.2% (102)
Ничья
12% (14)
Лорьян
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
64.04% (73)
Меньше
35.96% (41)
Обе команды забьют
Да
74.56% (85)
Нет
25.44% (29)
Популярный счёт
2:1 Реймс
56.4% (66)
1:0 Реймс
18.8% (22)
1:1 Ничья
10.3% (12)
2:0 Реймс
6% (7)
3:1 Реймс
3.4% (4)
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