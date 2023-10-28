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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Бастьен Бенуа
Реймс
1:0
Конец матча
Лорьян
0'
37' Желтая карточка
Теума Тедди
61' Желтая карточка
Йонгва Дарлин
65' Желтая карточка
Бакайоко Тьемуэ
81' Желтая карточка
Уильям Стилл
81' Вторая желтая карточка
Уильям Стилл
81' Желтая карточка
Мвого Ивон
1:0
84' Гол
Уилсон-Эсбранд Джош
90'+6

Ход матча

37'
Теума Тедди
 
58'
 
Bassirou Ndiaye
Крупи Эли Джуниор
61'
 
Йонгва Дарлин
65'
 
Бакайоко Тьемуэ
66'
Салама Амин
Манетси Маршал
 
66'
Уилсон-Эсбранд Джош
Де Смет Тибо
 
73'
 
Кари Айман
Тосин Айегун
78'
Хадра Реда
Фоке Томас
 
81'
Уильям Стилл
 
81'
Уильям Стилл
 
81'
 
Мвого Ивон
84'
Уилсон-Эсбранд Джош
(Дарами Мохаммед)
1:0
87'
Бузи Максим
Ито Дзюня
 
87'
Amadou Kone
Ричардсон Амир
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 558 Количество передач 436
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Реймс 87.2% (102)
X 12% (14)
Лорьян 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Диуф
Йеванн
24
Агбаду
Эммануэль
2
Окуму
Джозеф
5
Абдельамид
Юнис
32
Фоке
Томас
25
Де
Смет
Тибо
8
Ричардсон
Амир
10
Теума
Тедди
15
Манетси
Маршал
7
Ито
Дзюня
9
Дарами
Мохаммед
38
Мвого
Ивон
13
Менди
Формоз
III
3
Тальби
Монтассар
95
Туре
Сулейман
37
Ле
Бри
Тео
19
Абергель
Лоран
14
Бакайоко
Тьемуэ
12
Йонгва
Дарлин
10
Февр
Ромен
22
Крупи
Эли
Джуниор
27
Тосин
Айегун
Реймс
3-4-1-2
Лорьян
3-4-3

История личных встреч

Реймс
Лорьян

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

18 матчей

27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

27.8%
55.6%
16.6%
5 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
4:2
Л1
0:0
Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
1:3
Л2
0:1
Л2
2:1
Л1
2:0
Л1
4:1
ТМК
0:0
Л1
1:3
Л1
0:1
ТМС
1:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
2:2

Голы

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.44
0.67

Среднее время на гол

62
135

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

0.89
1.33

Среднее время на гол

101
67

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

1.17
1

Тотал матчей

2.5
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

77
90

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теума Тедди 4 (1) 0.4
Манетси Маршал 2 0.2
Дарами Мохаммед 2 0.2
Ричардсон Амир 2 0.2
Абдельамид Юнис 2 0.2
Ито Дзюня 1 0.1
Накамура Кейто 1 0.1
Дьяките Умар 1 0.1
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0.1
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крупи Эли Джуниор 3 0.3
Февр Ромен 3 0.3
Тосин Айегун 2 0.2
Дукуре Сирине 1 0.1
Ле Гофф Венсан 1 0.1
Абергель Лоран 1 0.1
Понсо Жульен 1 0.1
Йонгва Дарлин 1 0.1
Туре Сулейман 1 0.1

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фоке Томас 3 0
Теума Тедди 3 0
Уильям Стилл 1 1
Ричардсон Амир 2 0
Дьяките Умар 1 0
Абдельамид Юнис 1 0
Де Смет Тибо 1 0
Манетси Маршал 1 0
Матусива Азор 1 0
Накамура Кейто 1 0
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мвого Ивон 1 0
Абергель Лоран 1 0
Бакайоко Тьемуэ 1 0
Лапорт Жульен 1 0
Силва Игор 1 0
Тальби Монтассар 1 0
Февр Ромен 1 0
Понсо Жульен 1 0
Йонгва Дарлин 1 0
Дукуре Сирине 1 0
Пабло Пажис 1 0

Результаты матчей

Реймс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Лорьян
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
6
Реймс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Лорьян
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

8
8
Реймс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Лорьян
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

10
14

Голы по времени матча

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Пропущено

5
12
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
20%
2
17%
31-45
4
80%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Забито

9
8
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
3
33%
3
38%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
3
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
2
29%
3
33%
61-75
1
14%
1
11%
76-90

Забито

16
14
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
0 Не забивали 4
3
19%
4
29%
1-15
4
25%
1
7%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
4
25%
1
7%
46-60
1
6%
3
21%
61-75
2
13%
4
29%
76-90

Пропущено

12
21
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
8%
1
5%
1-15
1
8%
5
24%
16-30
2
17%
2
10%
31-45
5
42%
4
19%
46-60
2
17%
4
19%
61-75
1
8%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Тулуза - Реймс 1:1 Реймс - Монако 1:3 Реймс - Лион 2:0 Лилль - Реймс 1:2
Реймс - Брест 1:2 Мец - Реймс 2:2 Монпелье - Реймс 1:3 Реймс - Клермон 2:0 Марсель - Реймс 2:1 Реймс - Торино 2:1 Сарагоса - Реймс 1:2 Хетафе - Реймс 0:1 Реймс - Амьен 3:2 Реймс - Шарлеруа 3:1 Реймс - Эйпен 2:3 Реймс - Монпелье 1:3 Лион - Реймс 3:0 Реймс - Анже 2:2 Ланс - Реймс 2:1 Реймс - Лилль 1:0
Лорьян
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Лорьян - Ренн 2:1 Лион - Лорьян 3:3 Лорьян - Монпелье 0:3 Нант - Лорьян 5:3
Лорьян - Монако 2:2 Гавр - Лорьян 3:0 Лорьян - Лилль 4:1 Лорьян - Ницца 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Борнмут - Лорьян 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Гавр - Лорьян 0:2 Генгам - Лорьян 2:2 Конкарно - Лорьян 3:3 Лорьян - Страсбург 2:1 Клермон - Лорьян 2:0 Лорьян - Ланс 1:3 Монпелье - Лорьян 1:1 Лорьян - Брест 2:1 ПСЖ - Лорьян 1:3

Результаты матчей

Реймс
Лорьян

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
3
2 раза 40%

Точный счет

1:2
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
3
1 раз 10%
0
4 раза 40%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Реймс
Лорьян

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
3
1
4
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
1.5
Больше Меньше
5
5
1
9
2.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 10 6 4 0 11 - 4 22
2.
Монако
 Заявка 9 6 2 1 23 - 12 20
3.
ПСЖ
 Заявка 9 5 3 1 20 - 7 18
4.
Реймс
 Заявка 10 5 2 3 16 - 12 17
5.
Лилль
 Заявка 9 4 3 2 12 - 10 15
6.
Брест
 Заявка 9 4 3 2 9 - 8 15
7.
Нант
 Заявка 9 4 2 3 16 - 15 14
8.
Марсель
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
9.
Ренн
 Заявка 9 2 5 2 15 - 12 11
10.
Тулуза
 Заявка 9 2 5 2 11 - 10 11
11.
Страсбург
 Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
12.
Гавр
 Заявка 9 2 4 3 10 - 12 10
13.
Лорьян
 Заявка 10 2 4 4 15 - 20 10
14.
Монпелье
 Заявка 8 2 3 3 16 - 13 9
15.
Ланс
 Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
16.
Мец
 Заявка 9 2 2 5 8 - 16 8
17.
Клермон
 Заявка 9 1 2 6 9 - 18 5
18.
Лион
 Заявка 9 0 3 6 7 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
2.
Марсель
 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
ПСЖ
 Заявка 5 3 1 1 12 - 4 10
4.
Лилль
 Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
5.
Реймс
 Заявка 5 3 0 2 7 - 5 9
6.
Ницца
 Заявка 5 2 3 0 4 - 1 9
7.
Брест
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
8.
Ренн
 Заявка 5 2 2 1 13 - 9 8
9.
Нант
 Заявка 5 2 2 1 12 - 9 8
10.
Лорьян
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
11.
Гавр
 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
12.
Страсбург
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
13.
Тулуза
 Заявка 4 1 3 0 7 - 4 6
14.
Ланс
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
15.
Монпелье
 Заявка 3 0 2 1 7 - 7 2
16.
Мец
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17.
Лион
 Заявка 5 0 2 3 6 - 13 2
18.
Клермон
 Заявка 5 0 1 4 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 5 4 1 0 7 - 3 13
2.
ПСЖ
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
3.
Монако
 Заявка 4 2 2 0 12 - 8 8
4.
Реймс
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
5.
Монпелье
 Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
6.
Брест
 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
7.
Нант
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
8.
Мец
 Заявка 5 2 0 3 4 - 10 6
9.
Лилль
 Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
10.
Тулуза
 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
11.
Клермон
 Заявка 4 1 1 2 7 - 11 4
12.
Ланс
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
13.
Страсбург
 Заявка 4 1 0 3 1 - 8 3
14.
Ренн
 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
15.
Гавр
 Заявка 4 0 3 1 4 - 7 3
16.
Марсель
 Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
17.
Лорьян
 Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
18.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 8 (1)
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Монпелье Адамс Акор 5
Нант Мохамед Мостафа 5
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Топ нарушителей
Ланс Медина Факундо 5
Ланс Гради Жонатан 4
Брест Камара Махди 4
Лион Кумбеди Саэль 4
Монпелье Эстев Максим 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 92'
      Реймс начинает контратаку
    • 92'
      Тальби Монтассар из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Бузи Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Контроль мяча: Реймс: 57%, Лорьян: 43%.
    • 90'
      Кари Айман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 90'
      Реймс начинает контратаку
    • 90'
      Теума Тедди успешно блокирует удар.
    • 90'
      Тальби Монтассар нанес удар, но тот был заблокирован.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Реймс 87.2% (102)
    X 12% (14)
    Лорьян 0.9% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реймс 1:0 Лорьян

    Исход игры
    Реймс
    87.2% (102)
    Ничья
    12% (14)
    Лорьян
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.04% (73)
    Меньше
    35.96% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    74.56% (85)
    Нет
    25.44% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Реймс
    56.4% (66)
    1:0 Реймс
    18.8% (22)
    1:1 Ничья
    10.3% (12)
    2:0 Реймс
    6% (7)
    3:1 Реймс
    3.4% (4)
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