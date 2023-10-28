Тур: 10. Стадион: Боллар-Делелис. Главный судья: Гайуст Пьер
Ход матча
27'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
271 Количество передач 234
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Самба
Брис
18
Диуф
Энди
9
Вахи
Элю
24
Кёмерт
Эрай
11
Коко
Маркус
25
Молле
Флоран
39
Аблин
Маттис
27
Саймон
Мозес
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Диуф ЭндиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Вахи ЭлюНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Кортес ОскарНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эз Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Кёмерт ЭрайЗащитник
- Защитник
-
11 Коко МаркусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Молле ФлоранНападающий
-
39 Аблин МаттисНападающий
-
27 Саймон МозесНападающий
- Запасные игроки
-
16 Дескамп РемиВратарь
- Защитник
-
26 Хаджам ЖауэнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 АдсонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пьер Аристуи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ланс
Нант
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
14 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
23
14
Голов в среднем за матч
1.64
1
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мачадо Дейвер
|3
|0.3
|Сотока Флориан
|2 (1)
|0.2
|Гилавоги Морган
|2
|0.2
|Вахи Элю
|1
|0.1
|Саид Уэсли
|1
|0.1
|Франковски Пшемыслав
|0
|0
|Фюльжени Анжело
|0
|0
|Медина Факундо
|0
|0
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мохамед Мостафа
|5 (2)
|0.5
|Саймон Мозес
|2 (1)
|0.2
|Молле Флоран
|2
|0.2
|Бамба Абдул-Кадер
|1
|0.1
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0.1
|Коко Маркус
|1
|0.1
|Чиривелья Педро
|1
|0.1
|Кёмерт Эрай
|1
|0.1
|Мутуссами Самуэль
|1
|0.1
|Аблин Маттис
|1
|0.1
|Мерлин Квентин
|0
|0
Карточки
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Медина Факундо
|5
|0
|Гради Жонатан
|4
|0
|Вахи Элю
|3
|0
|Спирингс Стейн
|2
|0
|Сотока Флориан
|2
|0
|Франк Эз
|2
|0
|Томассон Адриен
|0
|1
|Менди Нампали
|1
|0
|Самба Брис
|1
|0
|Франковски Пшемыслав
|1
|0
|Мачадо Дейвер
|1
|0
|Дансо Кевин
|1
|0
|Абдул-Самед Салис
|1
|0
|Диуф Энди
|1
|0
|Эль Айнауи Нейл
|1
|0
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастеллетто Жан-Шарль
|3
|0
|Молле Флоран
|3
|0
|Мохамед Мостафа
|1
|1
|Паллуа Николя
|2
|0
|Мутуссами Самуэль
|2
|0
|Мепийу Бастьен
|0
|1
|Коко Маркус
|1
|0
|Чиривелья Педро
|1
|0
|Дуглас Гомес
|1
|0
|Кёмерт Эрай
|1
|0
|Дескамп Реми
|1
|0
|Бамба Абдул-Кадер
|1
|0
|Пьер Аристуи
|1
|0
Результаты матчей
Ланс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Нант
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
1
Ланс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Нант
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
1
11
Ланс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Нант
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
3
12
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
4
12
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
1
25%
3
25%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
25%
2
17%
76-90
Пропущено
9
9
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
3
33%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
22%
3
33%
76-90
Забито
8
16
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
2
25%
3
19%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
4
25%
31-45
0
0%
6
38%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
2
25%
2
13%
76-90
Пропущено
13
15
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
3
20%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
6
46%
0
0%
31-45
4
31%
1
7%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
2
15%
6
40%
76-90
Результаты последних матчей
Ланс
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Ланс - ПСВ 1:1 Гавр - Ланс 0:0 Ланс - Лилль 1:1 Ланс - Арсенал 2:1
Страсбург - Ланс 0:1 Ланс - Тулуза 2:1 Севилья - Ланс 1:1 Ланс - Мец 0:1 Монако - Ланс 3:0 ПСЖ - Ланс 3:1 Ланс - Ренн 1:1 Брест - Ланс 3:2 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Ланс - Торино 0:0 Вольфсбург - Ланс 1:1 Ланс - Дижон 2:0 Ланс - Сошо 3:0 Ланс - Амьен 2:2 Ланс - Дюнкерк 4:4 Осер - Ланс 1:3
Нант
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Нант - Монпелье 2:0 Страсбург - Нант 1:2 Ренн - Нант 3:1 Нант - Лорьян 5:3
Клермон - Нант 0:1 Нант - Марсель 1:1 Нант - Монако 3:3 Лилль - Нант 2:0 Нант - Тулуза 1:2 Кёльн - Нант 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Халл Сити - Нант 1:1 Анже - Нант 0:1 Нант - Лаваль 0:3 Нант - Анже 1:0 Лилль - Нант 2:1 Нант - Монпелье 0:3 Тулуза - Нант 0:0 Нант - Страсбург 0:2 Брест - Нант 2:0
Результаты матчей
Ланс
Нант
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Ланс
Нант
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
81
27
45
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|11 - 4
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|23 - 12
|20
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 7
|18
|4.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 12
|17
|5.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|9 - 8
|15
|7.
|0:1 Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 16
|14
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|9.
|1:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 13
|12
|10.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|15 - 12
|11
|11.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 10
|11
|12.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|15 - 20
|10
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|16 - 13
|9
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 16
|8
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 18
|5
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 4
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|13 - 9
|8
|9.
|0:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 9
|8
|10.
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|14.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 4
|6
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|7 - 7
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 13
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|12 - 8
|8
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|7.
|0:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 10
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 11
|4
|12.
|1:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 8
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|8 (1)
|Монпелье
|Аль-Тамари Мусса
|5 (1)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|5
|Монпелье
|Адамс Акор
|5
|Нант
|Мохамед Мостафа
|5
|Ланс
|Медина Факундо
|5
|Ланс
|Гради Жонатан
|4
|Брест
|Камара Махди
|4
|Лион
|Кумбеди Саэль
|4
|Монпелье
|Эстев Максим
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ланс 1:0 Нант
Исход игры
Ланс
59.7% (71)
Ничья
28.6% (34)
Нант
11.8% (14)
Тотал 2.5
Больше
41.74% (48)
Меньше
58.26% (67)
Обе команды забьют
Да
69.57% (80)
Нет
30.43% (35)
Популярный счёт
2:1 Ланс
32.8% (39)
1:1 Ничья
26.9% (32)
1:0 Ланс
20.2% (24)
2:0 Ланс
6.7% (8)
1:2 Нант
6.7% (8)
0:1 Нант
2.5% (3)
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