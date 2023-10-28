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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Гайуст Пьер
Ланс
1:0
Перерыв
Нант
0'
1:0
27' Пенальти
Сотока Флориан

Ход матча

27'
Сотока Флориан
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 271 Количество передач 234
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 118
Ланс 60.2% (71)
X 28% (33)
Нант 11.9% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ланс
Ничья
Нант
1.63
5.40
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5.55
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
2
Агилар
Рубен
6
Абдул-Самед
Салис
18
Диуф
Энди
3
Мачадо
Дейвер
7
Сотока
Флориан
9
Вахи
Элю
28
Томассон
Адриен
1
Лафон
Альбан
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
24
Кёмерт
Эрай
2
Дюверн
Жан-Кевин
11
Коко
Маркус
5
Чиривелья
Педро
8
Мутуссами
Самуэль
29
Мерлин
Квентин
25
Молле
Флоран
39
Аблин
Маттис
27
Саймон
Мозес
Ланс
3-4-3
Нант
3-4-3

История личных встреч

Ланс
Нант

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

14 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

История матчей

К
2:1
Л1
3:1
Л1
0:0
Л1
2:2
Л1
3:2
К
2:4
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:0
Л2
1:2
Л2
4:0
Л2
1:0
Л2
1:0

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

1.64
1

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мачадо Дейвер 3 0.3
Сотока Флориан 2 (1) 0.2
Гилавоги Морган 2 0.2
Вахи Элю 1 0.1
Саид Уэсли 1 0.1
Франковски Пшемыслав 0 0
Фюльжени Анжело 0 0
Медина Факундо 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 5 (2) 0.5
Саймон Мозес 2 (1) 0.2
Молле Флоран 2 0.2
Бамба Абдул-Кадер 1 0.1
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.1
Коко Маркус 1 0.1
Чиривелья Педро 1 0.1
Кёмерт Эрай 1 0.1
Мутуссами Самуэль 1 0.1
Аблин Маттис 1 0.1
Мерлин Квентин 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медина Факундо 5 0
Гради Жонатан 4 0
Вахи Элю 3 0
Спирингс Стейн 2 0
Сотока Флориан 2 0
Франк Эз 2 0
Томассон Адриен 0 1
Менди Нампали 1 0
Самба Брис 1 0
Франковски Пшемыслав 1 0
Мачадо Дейвер 1 0
Дансо Кевин 1 0
Абдул-Самед Салис 1 0
Диуф Энди 1 0
Эль Айнауи Нейл 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастеллетто Жан-Шарль 3 0
Молле Флоран 3 0
Мохамед Мостафа 1 1
Паллуа Николя 2 0
Мутуссами Самуэль 2 0
Мепийу Бастьен 0 1
Коко Маркус 1 0
Чиривелья Педро 1 0
Дуглас Гомес 1 0
Кёмерт Эрай 1 0
Дескамп Реми 1 0
Бамба Абдул-Кадер 1 0
Пьер Аристуи 1 0

Результаты матчей

Ланс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Нант
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
1
Ланс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Нант
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

1
11
Ланс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Нант
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

3
12

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

4
12
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
1
25%
3
25%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
25%
2
17%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
3
33%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
22%
3
33%
76-90

Забито

8
16
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
2
25%
3
19%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
4
25%
31-45
0
0%
6
38%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
2
25%
2
13%
76-90

Пропущено

13
15
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
3
20%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
6
46%
0
0%
31-45
4
31%
1
7%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
2
15%
6
40%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Ланс - ПСВ 1:1 Гавр - Ланс 0:0 Ланс - Лилль 1:1 Ланс - Арсенал 2:1
Страсбург - Ланс 0:1 Ланс - Тулуза 2:1 Севилья - Ланс 1:1 Ланс - Мец 0:1 Монако - Ланс 3:0 ПСЖ - Ланс 3:1 Ланс - Ренн 1:1 Брест - Ланс 3:2 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Ланс - Торино 0:0 Вольфсбург - Ланс 1:1 Ланс - Дижон 2:0 Ланс - Сошо 3:0 Ланс - Амьен 2:2 Ланс - Дюнкерк 4:4 Осер - Ланс 1:3
Нант
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Нант - Монпелье 2:0 Страсбург - Нант 1:2 Ренн - Нант 3:1 Нант - Лорьян 5:3
Клермон - Нант 0:1 Нант - Марсель 1:1 Нант - Монако 3:3 Лилль - Нант 2:0 Нант - Тулуза 1:2 Кёльн - Нант 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Халл Сити - Нант 1:1 Анже - Нант 0:1 Нант - Лаваль 0:3 Нант - Анже 1:0 Лилль - Нант 2:1 Нант - Монпелье 0:3 Тулуза - Нант 0:0 Нант - Страсбург 0:2 Брест - Нант 2:0

Результаты матчей

Ланс
Нант

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Ланс
Нант

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
1
2
7
1.5
4
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 10 6 4 0 11 - 4 22
2.
Монако
 Заявка 9 6 2 1 23 - 12 20
3.
ПСЖ
 Заявка 9 5 3 1 20 - 7 18
4.
Реймс
 Заявка 10 5 2 3 16 - 12 17
5.
Лилль
 Заявка 9 4 3 2 12 - 10 15
6.
Брест
 Заявка 9 4 3 2 9 - 8 15
7.
Нант
 0:1 Заявка 10 4 2 4 16 - 16 14
8.
Марсель
 Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
9.
Ланс
 1:0 Заявка 10 3 3 4 9 - 13 12
10.
Ренн
 Заявка 9 2 5 2 15 - 12 11
11.
Тулуза
 Заявка 9 2 5 2 11 - 10 11
12.
Страсбург
 Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
13.
Гавр
 Заявка 9 2 4 3 10 - 12 10
14.
Лорьян
 Заявка 10 2 4 4 15 - 20 10
15.
Монпелье
 Заявка 8 2 3 3 16 - 13 9
16.
Мец
 Заявка 9 2 2 5 8 - 16 8
17.
Клермон
 Заявка 9 1 2 6 9 - 18 5
18.
Лион
 Заявка 9 0 3 6 7 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
2.
Марсель
 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
ПСЖ
 Заявка 5 3 1 1 12 - 4 10
4.
Лилль
 Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
5.
Реймс
 Заявка 5 3 0 2 7 - 5 9
6.
Ницца
 Заявка 5 2 3 0 4 - 1 9
7.
Брест
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
8.
Ренн
 Заявка 5 2 2 1 13 - 9 8
9.
Нант
 0:1 Заявка 5 2 2 1 12 - 9 8
10.
Ланс
 1:0 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
11.
Лорьян
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
12.
Страсбург
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
13.
Гавр
 Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
14.
Тулуза
 Заявка 4 1 3 0 7 - 4 6
15.
Монпелье
 Заявка 3 0 2 1 7 - 7 2
16.
Мец
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17.
Лион
 Заявка 5 0 2 3 6 - 13 2
18.
Клермон
 Заявка 5 0 1 4 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 5 4 1 0 7 - 3 13
2.
ПСЖ
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
3.
Монако
 Заявка 4 2 2 0 12 - 8 8
4.
Реймс
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
5.
Монпелье
 Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
6.
Брест
 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
7.
Нант
 0:1 Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
8.
Мец
 Заявка 5 2 0 3 4 - 10 6
9.
Лилль
 Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
10.
Тулуза
 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
11.
Клермон
 Заявка 4 1 1 2 7 - 11 4
12.
Ланс
 1:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
13.
Страсбург
 Заявка 4 1 0 3 1 - 8 3
14.
Ренн
 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
15.
Гавр
 Заявка 4 0 3 1 4 - 7 3
16.
Лорьян
 Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
17.
Марсель
 Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
18.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 8 (1)
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Монпелье Адамс Акор 5
Нант Мохамед Мостафа 5
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Медина Факундо 5
Ланс Гради Жонатан 4
Брест Камара Махди 4
Лион Кумбеди Саэль 4
Монпелье Эстев Максим 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: Ланс: 54%, Нант: 46%.
  • 47'
    Медина Факундо из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 47'
    Мачадо Дейвер наказан за толчок Коко Маркус
  • 47'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 46'
    Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 42'
      Нант пытается что-то создать.
    • 42'
      Нант пытается что-то создать.
    • 41'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 41'
      Матч остановлен
    • 41'
      Нант пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Ланс: 56%, Нант: 44%.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 40'
      Оооо... вот это был удар! Вахи Элю должен был забить с этой позиции.
    • 40'
      Вахи Элю оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 40'
      Сотока Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 67 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 118
    Ланс 60.2% (71)
    X 28% (33)
    Нант 11.9% (14)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ланс
    Ничья
    Нант
    1.63
    5.40
    Реклама, pari.ru
    5.55
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ланс 1:0 Нант

    Исход игры
    Ланс
    59.7% (71)
    Ничья
    28.6% (34)
    Нант
    11.8% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.74% (48)
    Меньше
    58.26% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    69.57% (80)
    Нет
    30.43% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Ланс
    32.8% (39)
    1:1 Ничья
    26.9% (32)
    1:0 Ланс
    20.2% (24)
    2:0 Ланс
    6.7% (8)
    1:2 Нант
    6.7% (8)
    0:1 Нант
    2.5% (3)
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