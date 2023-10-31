Тур: 4. Стадион: One Call Stadium. Зрители: 7432
0:1
Конец матча
0'
0:1
50' ГолДевайн Алфи
66' Желтая карточкаNathan Smith II
70' Желтая карточкаФлинт Эден
87' Желтая карточкаJoshua Thomas
90'+10
Ход матча
50'
0:1
59'
63'
66'
70'
87'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 11
-
2 Удары в створ 6
-
5 Угловые 13
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
14
Флинт
Эден
24
Брант
Льюис
15
Aaron
Lewis
25
Рид
Люис
10
George
Maris
26
Will
Swan
16
Джейсон
Лоу
27
Jesse
Debrah
21
James
Plant
14
Ойо
Фунсо
11
Девайн
Алфи
12
Икпеазу
Уче
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Флинт ЭденЗащитник
-
24 Брант ЛьюисЗащитник
- Защитник
-
15 Aaron LewisПолузащитник
-
25 Рид ЛюисПолузащитник
- Полузащитник
-
10 George MarisПолузащитник
- Нападающий
-
26 Will SwanНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Rhys OatesНападающий
-
-
12 James Gale
-
Главный тренер: Клаф Найджел
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Джейсон ЛоуЗащитник
-
27 Jesse DebrahЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 James PlantЗащитник
-
14 Ойо ФунсоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Девайн АлфиПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Икпеазу УчеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Мэсси ГэвинЗащитник
- Защитник
-
20 Конлон ТомПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
24 Rhys Walters
-
-
Главный тренер: Andy Crosby
История личных встреч
Мансфилд Таун
Порт Вейл
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
13 матчей
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
14
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.29
1.17
Среднее время на гол
70
77
Всего голов
18
21
Голов в среднем за матч
1.38
1.62
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
Среднее время на гол
65
55
Бомбардиры внутри турнира
Мансфилд Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rhys Oates
|2
|0.5
|Акинс Лукас
|2 (2)
|0.5
|Will Swan
|1 (1)
|0.25
Порт Вейл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ethan Chislett
|2
|0.5
|Joshua Thomas
|2
|0.5
|Девайн Алфи
|1
|0.25
|Ойо Фунсо
|1
|0.25
|Rhys Walters
|0
|0
Карточки
Мансфилд Таун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Флинт Эден
|2
|0
|Рид Люис
|1
|0
Порт Вейл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan Smith II
|1
|0
|Ethan Chislett
|1
|0
|Joshua Thomas
|1
|0
Результаты матчей
Мансфилд Таун
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Порт Вейл
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Мансфилд Таун
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Порт Вейл
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
5
Мансфилд Таун
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Порт Вейл
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
5
Голы по времени матча
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
1
20%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
1
17%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мансфилд Таун
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 поражений
Мансфилд Таун - Уолсолл 2:1 Харрогейт - Мансфилд Таун 1:4 Ноттс Каунти - Мансфилд Таун 1:4 Мансфилд Таун - Донкастер 3:2
Мансфилд Таун - Уимблдон 0:0 Мансфилд Таун - Рексхэм 0:0 Джиллингем - Мансфилд Таун 1:1 Мансфилд Таун - Питерборо Юнайтед 2:2 Мансфилд Таун - Барроу 1:0 Колчестер - Мансфилд Таун 1:1 Аккрингтон - Мансфилд Таун 0:3 Мансфилд Таун - Брэдфорд Сити 0:0 Шеффилд Уэнсдей - Мансфилд Таун 1:1 Мансфилд Таун - Стокпорт 3:2 Гримсби - Мансфилд Таун 1:1 Донкастер - Мансфилд Таун 2:2 Мансфилд Таун - Моркам 3:0 Мансфилд Таун - Гримсби 2:0 Крю Александра - Мансфилд Таун 2:2 Мэтлок Таун - Мансфилд Таун 2:4
Порт Вейл
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Порт Вейл - Челтенем 1:2 Порт Вейл - Питерборо Юнайтед 0:1 Стивенэйдж - Порт Вейл 0:0 Порт Вейл - Ньюкасл Академия 1:1
Портсмут - Порт Вейл 2:0 Бристоль Роверс - Порт Вейл 3:0 Порт Вейл - Болтон 0:1 Порт Вейл - Саттон 2:1 Кембридж Юнайтед - Порт Вейл 1:1 Порт Вейл - Бёртон 2:3 Порт Вейл - Нортгемптон 1:0 Порт Вейл - Крю Александра 1:0 Оксфорд Юнайтед - Порт Вейл 1:2 Порт Вейл - Крю Александра 0:0 Порт Вейл - Карлайл 1:0 Чарльтон - Порт Вейл 2:3 Блэкпул - Порт Вейл 0:0 Порт Вейл - Рединг 1:0 Порт Вейл - Флит Таун 3:2 Барнсли - Порт Вейл 7:0
Результаты матчей
Мансфилд Таун
Порт Вейл
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Мансфилд Таун
Порт Вейл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
22
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Блэкберн
|Гарретт Джейк
|3 (1)
|Блэкберн
|Бакли Джон
|3 (1)
|Кристал Пэлас
|Матета Жан-Филипп
|3
|Кардифф Сити
|Этете Кион
|3
|Мидлсбро
|Роджерс Морган
|3
|Эксетер Сити
|Митчелл Деметри
|1 1
|Мансфилд Таун
|Флинт Эден
|2
|Бирмингем
|Юткевич Лукаш
|1
|Ноттс Каунти
|Aden Baldwin
|1
|Колчестер
|Samson Tovide
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мансфилд Таун 0:1 Порт Вейл
Исход игры
Мансфилд Таун
78.8% (93)
Ничья
11.9% (14)
Порт Вейл
9.3% (11)
Тотал 2.5
Больше
45.87% (50)
Меньше
54.13% (59)
Обе команды забьют
Да
56.88% (62)
Нет
43.12% (47)
Популярный счёт
2:1 Мансфилд Таун
30.5% (36)
1:0 Мансфилд Таун
29.7% (35)
1:1 Ничья
10.2% (12)
2:0 Мансфилд Таун
6.8% (8)
1:2 Порт Вейл
4.2% (5)
3:1 Мансфилд Таун
3.4% (4)
3:2 Мансфилд Таун
2.5% (3)
0:1 Порт Вейл
2.5% (3)
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