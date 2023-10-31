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  4. Кубок лиги 2023-2024
Тур: 4. Стадион: . Зрители: 7432
Мансфилд Таун
0:1
Конец матча
Порт Вейл
0'
0:1
50' Гол
Девайн Алфи
66' Желтая карточка
Nathan Smith II
70' Желтая карточка
Флинт Эден
87' Желтая карточка
Joshua Thomas
90'+10

Ход матча

50'
0:1
Девайн Алфи
59'
Rhys Oates
Кларк Олли
 
59'
James Gale
George Maris
 
59'
Боатенг Хайрэм
Will Swan
 
63'
 
Ryan Loft
Икпеазу Уче
66'
 
Nathan Smith II
70'
Флинт Эден
 
83'
Маклафлин Стивен
Calum MacDonald2
 
87'
 
Joshua Thomas
90'
Карджилл Бэйли
Рид Люис
 
90'
 
Кэсс Льюис
Jesse Debrah

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 11
  • 2 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 13
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогнозы 118
Мансфилд Таун 78.8% (93)
X 11.9% (14)
Порт Вейл 9.3% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пим
Кристи
9
Бауэри
Джордан
14
Флинт
Эден
24
Брант
Льюис
11
Calum
MacDonald2
15
Aaron
Lewis
25
Рид
Люис
8
Кларк
Олли
10
George
Maris
40
Кейллор-Данн
Дэвис
26
Will
Swan
1
Рипли
Коннор
16
Джейсон
Лоу
27
Jesse
Debrah
6
Nathan
Smith
II
4
Сэнг
Томас
21
James
Plant
14
Ойо
Фунсо
18
Арбластер
Олли
11
Девайн
Алфи
8
Ben
Garrity
12
Икпеазу
Уче
Мансфилд Таун
4-3-1-2
Порт Вейл
3-4-2-1

История личных встреч

Мансфилд Таун
Порт Вейл

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

13 матчей

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

ВЛ
0:3
ВЛ
3:1
ВЛ
1:1
ВЛ
0:3
ВЛ
4:0
ВЛ
2:2
ТА
2:2
ВЛ
2:2
ВЛ
2:1
ВЛ
1:0
ВЛ
1:1
ВЛ
0:4
ТФЛС
0:1

Голы

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.29
1.17

Среднее время на гол

70
77

Всего голов

18
21

Голов в среднем за матч

1.38
1.62

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7

Среднее время на гол

65
55

Бомбардиры внутри турнира

Мансфилд Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rhys Oates 2 0.5
Акинс Лукас 2 (2) 0.5
Will Swan 1 (1) 0.25
Порт Вейл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ethan Chislett 2 0.5
Joshua Thomas 2 0.5
Девайн Алфи 1 0.25
Ойо Фунсо 1 0.25
Rhys Walters 0 0

Карточки

Мансфилд Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Флинт Эден 2 0
Рид Люис 1 0
Порт Вейл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan Smith II 1 0
Ethan Chislett 1 0
Joshua Thomas 1 0

Результаты матчей

Мансфилд Таун
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Порт Вейл
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Мансфилд Таун
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Порт Вейл
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
5
Мансфилд Таун
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Порт Вейл
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мансфилд Таун
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 поражений
Мансфилд Таун - Уолсолл 2:1 Харрогейт - Мансфилд Таун 1:4 Ноттс Каунти - Мансфилд Таун 1:4 Мансфилд Таун - Донкастер 3:2
Мансфилд Таун - Уимблдон 0:0 Мансфилд Таун - Рексхэм 0:0 Джиллингем - Мансфилд Таун 1:1 Мансфилд Таун - Питерборо Юнайтед 2:2 Мансфилд Таун - Барроу 1:0 Колчестер - Мансфилд Таун 1:1 Аккрингтон - Мансфилд Таун 0:3 Мансфилд Таун - Брэдфорд Сити 0:0 Шеффилд Уэнсдей - Мансфилд Таун 1:1 Мансфилд Таун - Стокпорт 3:2 Гримсби - Мансфилд Таун 1:1 Донкастер - Мансфилд Таун 2:2 Мансфилд Таун - Моркам 3:0 Мансфилд Таун - Гримсби 2:0 Крю Александра - Мансфилд Таун 2:2 Мэтлок Таун - Мансфилд Таун 2:4
Порт Вейл
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Порт Вейл - Челтенем 1:2 Порт Вейл - Питерборо Юнайтед 0:1 Стивенэйдж - Порт Вейл 0:0 Порт Вейл - Ньюкасл Академия 1:1
Портсмут - Порт Вейл 2:0 Бристоль Роверс - Порт Вейл 3:0 Порт Вейл - Болтон 0:1 Порт Вейл - Саттон 2:1 Кембридж Юнайтед - Порт Вейл 1:1 Порт Вейл - Бёртон 2:3 Порт Вейл - Нортгемптон 1:0 Порт Вейл - Крю Александра 1:0 Оксфорд Юнайтед - Порт Вейл 1:2 Порт Вейл - Крю Александра 0:0 Порт Вейл - Карлайл 1:0 Чарльтон - Порт Вейл 2:3 Блэкпул - Порт Вейл 0:0 Порт Вейл - Рединг 1:0 Порт Вейл - Флит Таун 3:2 Барнсли - Порт Вейл 7:0

Результаты матчей

Мансфилд Таун
Порт Вейл

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Мансфилд Таун
Порт Вейл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
2
2
1/8 финала
0 Мансфилд Таун
1 Порт Вейл
2 Эксетер Сити
3 Мидлсбро
Вест Хэм
Арсенал
Борнмут
Ливерпуль
Ипсвич
Фулхэм
Челси
Блэкберн
Эвертон
Бёрнли
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Блэкберн Гарретт Джейк 3 (1)
Блэкберн Бакли Джон 3 (1)
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 3
Кардифф Сити Этете Кион 3
Мидлсбро Роджерс Морган 3
Весь список

Топ нарушителей
Эксетер Сити Митчелл Деметри 1 1
Мансфилд Таун Флинт Эден 2
Бирмингем Юткевич Лукаш 1
Ноттс Каунти Aden Baldwin 1
Колчестер Samson Tovide 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
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    Прогнозы 118
    Мансфилд Таун 78.8% (93)
    X 11.9% (14)
    Порт Вейл 9.3% (11)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мансфилд Таун 0:1 Порт Вейл

    Исход игры
    Мансфилд Таун
    78.8% (93)
    Ничья
    11.9% (14)
    Порт Вейл
    9.3% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.87% (50)
    Меньше
    54.13% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    56.88% (62)
    Нет
    43.12% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Мансфилд Таун
    30.5% (36)
    1:0 Мансфилд Таун
    29.7% (35)
    1:1 Ничья
    10.2% (12)
    2:0 Мансфилд Таун
    6.8% (8)
    1:2 Порт Вейл
    4.2% (5)
    3:1 Мансфилд Таун
    3.4% (4)
    3:2 Мансфилд Таун
    2.5% (3)
    0:1 Порт Вейл
    2.5% (3)
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