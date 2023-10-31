Тур: 4. Стадион: Сент-Джеймс Парк Брекли. Зрители: 7601
2:3
Конец матча
0'
1:0
13' ГолТревитт Райан
37' Желтая карточкаТревитт Райан
44' Желтая карточкаСилвера Самуэл
1:1
49' ГолРоджерс Морган
1:2
59' ГолСилвера Самуэл
2:2
66' ГолТревитт Райан
68' Желтая карточкаДиабате Шейк
75' Желтая карточкаHarry Kite
75' Желтая карточкаРоджерс Морган
2:3
82' ПенальтиЛатте Лат Эммануэль
83' Желтая карточкаЛатте Лат Эммануэль
90'+10
Ход матча
13'
1:0
37'
44'
49'
1:1
59'
1:2
66'
2:2
68'
75'
75'
82'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 11
-
2 Удары в створ 8
-
0 Угловые 9
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
16
Harry
Kite
23
Тэйлор
Кайл
11
James
Scott3
23
Гловер
Том
11
Джонс
Исайя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Harry KiteПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Тэйлор КайлПолузащитник
- Полузащитник
-
11 James Scott3Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
39 Диабате ШейкЗащитник
- Нападающий
-
-
-
-
42 Tom Dean
-
Главный тренер: Колдуэлл Гари
- Основной состав
-
23 Гловер ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Джонс ИсайяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Джонс ДжеймиВратарь
-
27 Энгель ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Крукс МэттПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Кобурн ДжошНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Каррик Майкл
Бомбардиры внутри турнира
Эксетер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тревитт Райан
|2
|0.5
|Тэйлор Кайл
|1
|0.25
|Митчелл Деметри
|1
|0.25
|Alex Hartridge
|1
|0.25
|James Scott3
|1
|0.25
|Harry Kite
|0
|0
Мидлсбро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роджерс Морган
|3
|0.75
|Макгри Райли
|2
|0.5
|Силвера Самуэл
|2
|0.5
|Латте Лат Эммануэль
|2 (1)
|0.5
|Крукс Мэтт
|1
|0.25
|Джонс Исайя
|1
|0.25
|Бангура Алекс
|0
|0
|Хакни Хэйден
|0
|0
Карточки
Эксетер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Митчелл Деметри
|1
|1
|Диабате Шейк
|1
|0
|Кэрролл Том
|1
|0
|Суини Пирс
|1
|0
|Харпер Винсент
|1
|0
|Harry Kite
|1
|0
|Синисало Вильями
|1
|0
|Тревитт Райан
|1
|0
Мидлсбро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смит Томми II
|1
|0
|Латте Лат Эммануэль
|1
|0
|Роджерс Морган
|1
|0
|Силвера Самуэл
|1
|0
Результаты матчей
Эксетер Сити
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Мидлсбро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
2
0
Эксетер Сити
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Мидлсбро
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
6
11
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
33%
1
9%
61-75
2
33%
4
36%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Забито
6
11
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
33%
1
9%
61-75
2
33%
4
36%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Эксетер Сити
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Эксетер Сити - Линкольн Сити 1:1 Дерби - Эксетер Сити 2:0 Эксетер Сити - Уиган 0:2 Эксетер Сити - Арсенал Академия 0:5
Эксетер Сити - Барнсли 0:1 Чарльтон - Эксетер Сити 4:1 Эксетер Сити - Нортгемптон 0:2 Эксетер Сити - Лутон Таун 1:0 Оксфорд Юнайтед - Эксетер Сити 3:0 Эксетер Сити - Рединг 0:9 Эксетер Сити - Челтенем 1:0 Эксетер Сити - Лейтон Ориент 1:2 Бёртон - Эксетер Сити 0:1 Эксетер Сити - Стивенэйдж 1:1 Эксетер Сити - Рединг 2:1 Карлайл - Эксетер Сити 0:2 Портсмут - Эксетер Сити 1:0 Эксетер Сити - Блэкпул 0:0 Эксетер Сити - Кроули Таун 2:1 Уиком - Эксетер Сити 0:3
Мидлсбро
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мидлсбро - Сток Сити 0:2 Норвич - Мидлсбро 1:2 Мидлсбро - Бирмингем 1:0 Сандерленд - Мидлсбро 0:4
Мидлсбро - Кардифф Сити 2:0 Уотфорд - Мидлсбро 2:3 Брэдфорд Сити - Мидлсбро 0:2 Мидлсбро - Саутгемптон 2:1 Шеффилд Уэнсдей - Мидлсбро 1:1 Блэкберн - Мидлсбро 2:1 Мидлсбро - КПР 0:2 Болтон - Мидлсбро 1:3 Вест Бромвич - Мидлсбро 4:2 Мидлсбро - Хаддерсфилд Таун 1:1 Ковентри - Мидлсбро 3:0 Хаддерсфилд Таун - Мидлсбро 2:3 Мидлсбро - Миллуолл 0:1 Мидлсбро - Осер 2:2 Брэдфорд Сити - Мидлсбро 3:3 Мидлсбро - Бетис 0:1
Результаты матчей
Эксетер Сити
Мидлсбро
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:3
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
3
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Эксетер Сити
Мидлсбро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Блэкберн
|Гарретт Джейк
|3 (1)
|Блэкберн
|Бакли Джон
|3 (1)
|Кристал Пэлас
|Матета Жан-Филипп
|3
|Кардифф Сити
|Этете Кион
|3
|Мидлсбро
|Роджерс Морган
|3
|Эксетер Сити
|Митчелл Деметри
|1 1
|Мансфилд Таун
|Флинт Эден
|2
|Бирмингем
|Юткевич Лукаш
|1
|Ноттс Каунти
|Aden Baldwin
|1
|Колчестер
|Samson Tovide
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эксетер Сити 2:3 Мидлсбро
Исход игры
Эксетер Сити
5.2% (6)
Ничья
5.2% (6)
Мидлсбро
89.7% (104)
Тотал 2.5
Больше
50.91% (56)
Меньше
49.09% (54)
Обе команды забьют
Да
52.73% (58)
Нет
47.27% (52)
Популярный счёт
1:2 Мидлсбро
38.8% (45)
0:1 Мидлсбро
26.7% (31)
0:2 Мидлсбро
12.9% (15)
1:1 Ничья
5.2% (6)
1:3 Мидлсбро
2.6% (3)
0:3 Мидлсбро
2.6% (3)
1:0 Эксетер Сити
1.7% (2)
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