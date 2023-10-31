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Тур: 4. Стадион: . Зрители: 7601
Эксетер Сити
2:3
Конец матча
Мидлсбро
0'
1:0
13' Гол
Тревитт Райан
37' Желтая карточка
Тревитт Райан
44' Желтая карточка
Силвера Самуэл
1:1
49' Гол
Роджерс Морган
1:2
59' Гол
Силвера Самуэл
2:2
66' Гол
Тревитт Райан
68' Желтая карточка
Диабате Шейк
75' Желтая карточка
Harry Kite
75' Желтая карточка
Роджерс Морган
2:3
82' Пенальти
Латте Лат Эммануэль
83' Желтая карточка
Латте Лат Эммануэль
90'+10

Ход матча

13'
Тревитт Райан
(Тэйлор Кайл)
1:0
34'
Харпер Винсент
Митчелл Деметри
 
37'
Тревитт Райан
 
44'
 
Силвера Самуэл
49'
1:1
Роджерс Морган
(Бангура Алекс)
59'
1:2
Силвера Самуэл
(Бангура Алекс)
60'
Диабате Шейк
Фитцуотер Джек
 
60'
Вилдсхут Янник
Мускве Адмирал
 
66'
Тревитт Райан
(Harry Kite)
2:2
68'
Диабате Шейк
 
75'
Harry Kite
 
75'
 
Роджерс Морган
79'
Jake Richards
Тэйлор Кайл
 
82'
2:3
Латте Лат Эммануэль
83'
 
Латте Лат Эммануэль
83'
 
Энгель Лукас
Бангура Алекс
87'
 
Ван Ден Берг Рав
Дейкстел Анферни
87'
 
Крукс Мэтт
Силвера Самуэл
90'
 
Кобурн Джош
Латте Лат Эммануэль

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 11
  • 2 Удары в створ 8
  • 0 Угловые 9
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
Прогнозы 116
Эксетер Сити 5.2% (6)
X 5.2% (6)
Мидлсбро 89.7% (104)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Синисало
Вильями
4
Will
Aimson
24
Фитцуотер
Джек
5
Alex
Hartridge
7
Митчелл
Деметри
16
Harry
Kite
8
Тревитт
Райан
23
Тэйлор
Кайл
3
Zak
Jules
11
James
Scott3
10
Мускве
Адмирал
23
Гловер
Том
15
Дейкстел
Анферни
6
Фрай
Даэл
17
Макнейр
Пэдди
24
Бангура
Алекс
7
Хакни
Хэйден
4
Барласер
Даниел
11
Джонс
Исайя
10
Роджерс
Морган
18
Силвера
Самуэл
9
Латте
Лат
Эммануэль
Эксетер Сити
3-5-2
Мидлсбро
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Эксетер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тревитт Райан 2 0.5
Тэйлор Кайл 1 0.25
Митчелл Деметри 1 0.25
Alex Hartridge 1 0.25
James Scott3 1 0.25
Harry Kite 0 0
Мидлсбро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роджерс Морган 3 0.75
Макгри Райли 2 0.5
Силвера Самуэл 2 0.5
Латте Лат Эммануэль 2 (1) 0.5
Крукс Мэтт 1 0.25
Джонс Исайя 1 0.25
Бангура Алекс 0 0
Хакни Хэйден 0 0

Карточки

Эксетер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Митчелл Деметри 1 1
Диабате Шейк 1 0
Кэрролл Том 1 0
Суини Пирс 1 0
Харпер Винсент 1 0
Harry Kite 1 0
Синисало Вильями 1 0
Тревитт Райан 1 0
Мидлсбро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смит Томми II 1 0
Латте Лат Эммануэль 1 0
Роджерс Морган 1 0
Силвера Самуэл 1 0

Результаты матчей

Эксетер Сити
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Мидлсбро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

2
0
Эксетер Сити
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Мидлсбро
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

6
11
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
33%
1
9%
61-75
2
33%
4
36%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

6
11
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
33%
1
9%
61-75
2
33%
4
36%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Эксетер Сити
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Эксетер Сити - Линкольн Сити 1:1 Дерби - Эксетер Сити 2:0 Эксетер Сити - Уиган 0:2 Эксетер Сити - Арсенал Академия 0:5
Эксетер Сити - Барнсли 0:1 Чарльтон - Эксетер Сити 4:1 Эксетер Сити - Нортгемптон 0:2 Эксетер Сити - Лутон Таун 1:0 Оксфорд Юнайтед - Эксетер Сити 3:0 Эксетер Сити - Рединг 0:9 Эксетер Сити - Челтенем 1:0 Эксетер Сити - Лейтон Ориент 1:2 Бёртон - Эксетер Сити 0:1 Эксетер Сити - Стивенэйдж 1:1 Эксетер Сити - Рединг 2:1 Карлайл - Эксетер Сити 0:2 Портсмут - Эксетер Сити 1:0 Эксетер Сити - Блэкпул 0:0 Эксетер Сити - Кроули Таун 2:1 Уиком - Эксетер Сити 0:3
Мидлсбро
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мидлсбро - Сток Сити 0:2 Норвич - Мидлсбро 1:2 Мидлсбро - Бирмингем 1:0 Сандерленд - Мидлсбро 0:4
Мидлсбро - Кардифф Сити 2:0 Уотфорд - Мидлсбро 2:3 Брэдфорд Сити - Мидлсбро 0:2 Мидлсбро - Саутгемптон 2:1 Шеффилд Уэнсдей - Мидлсбро 1:1 Блэкберн - Мидлсбро 2:1 Мидлсбро - КПР 0:2 Болтон - Мидлсбро 1:3 Вест Бромвич - Мидлсбро 4:2 Мидлсбро - Хаддерсфилд Таун 1:1 Ковентри - Мидлсбро 3:0 Хаддерсфилд Таун - Мидлсбро 2:3 Мидлсбро - Миллуолл 0:1 Мидлсбро - Осер 2:2 Брэдфорд Сити - Мидлсбро 3:3 Мидлсбро - Бетис 0:1

Результаты матчей

Эксетер Сити
Мидлсбро

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:3
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
3
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Эксетер Сити
Мидлсбро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1/8 финала
0 Мансфилд Таун
1 Порт Вейл
2 Эксетер Сити
3 Мидлсбро
Вест Хэм
Арсенал
Борнмут
Ливерпуль
Ипсвич
Фулхэм
Челси
Блэкберн
Эвертон
Бёрнли
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Блэкберн Гарретт Джейк 3 (1)
Блэкберн Бакли Джон 3 (1)
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 3
Кардифф Сити Этете Кион 3
Мидлсбро Роджерс Морган 3
Весь список

Топ нарушителей
Эксетер Сити Митчелл Деметри 1 1
Мансфилд Таун Флинт Эден 2
Бирмингем Юткевич Лукаш 1
Ноттс Каунти Aden Baldwin 1
Колчестер Samson Tovide 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Силвера Самуэл получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Тревитт Райан получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Митчелл Деметри уходит с поля. Vincent Harper выходит вместо него
    • 13'
      Тэйлор Кайл сделал результативную передачу.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. James Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Эксетер Сити 5.2% (6)
    X 5.2% (6)
    Мидлсбро 89.7% (104)
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    Где смотреть матч Эксетер Сити 2:3 Мидлсбро онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эксетер Сити 2:3 Мидлсбро

    Исход игры
    Эксетер Сити
    5.2% (6)
    Ничья
    5.2% (6)
    Мидлсбро
    89.7% (104)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.91% (56)
    Меньше
    49.09% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    52.73% (58)
    Нет
    47.27% (52)
    Популярный счёт
    1:2 Мидлсбро
    38.8% (45)
    0:1 Мидлсбро
    26.7% (31)
    0:2 Мидлсбро
    12.9% (15)
    1:1 Ничья
    5.2% (6)
    1:3 Мидлсбро
    2.6% (3)
    0:3 Мидлсбро
    2.6% (3)
    1:0 Эксетер Сити
    1.7% (2)
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