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  4. Кубок лиги 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Вест Хэм
3:0
Второй тайм: 85'
Арсенал
0'
1:0
16' Гол в свои ворота
Уайт Бен
2:0
50' Гол
Кудус Мохаммед
3:0
60' Гол
Боуэн Джаррод

Ход матча

16'
Уайт Бен
1:0
50'
Кудус Мохаммед
(Агер Наиф)
2:0
57'
 
Райс Деклан
Жоржиньо
57'
 
Томиясу Такэхиро
Зинченко Александр
60'
Боуэн Джаррод
3:0
66'
 
Мартинелли Габриэл
Троссар Леандро
66'
 
Сака Букайо
Нелсон Райс
80'
 
Эдегор Мартин
Нкетиа Эдди
81'
Уорд-Праус Джеймс
Бенрахма Саид
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 31 Владение мячом, % 69
Прогнозы 135
Вест Хэм 5.9% (8)
X 8.1% (11)
Арсенал 85.9% (116)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Вест Хэм
Ничья
Арсенал
3.35
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Фабьянски
Лукаш
5
Цоуфал
Владимир
15
Мавропанос
Константинос
27
Агер
Наиф
33
Эмерсон
Палмиери
28
Соучек
Томаш
19
Альварес
Эдсон
14
Кудус
Мохаммед
22
Бенрахма
Саид
10
Пакета
Лукас
20
Боуэн
Джаррод
1
Ремсдейл
Аарон
4
Уайт
Бен
15
Кивёр
Якуб
6
Габриэль
дос
Сантос
35
Зинченко
Александр
21
Виейра
Фабиу
20
Жоржиньо
II
29
Хаверц
Кай
24
Нелсон
Райс
14
Нкетиа
Эдди
19
Троссар
Леандро
Вест Хэм
4-2-3-1
Арсенал
4-3-3

История личных встреч

Вест Хэм
Арсенал

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
100%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

24 матча

4.2%
95.8%
0 побед 1 ничья 23 победы

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа

31 матч

6.5%
19.4%
74.1%
2 победы 6 ничьих 23 победы

Первый тайм

16.1%
54.8%
29.1%
5 побед 17 ничьих 9 побед

Второй тайм

16.1%
16.1%
67.8%
5 побед 5 ничьих 21 победа

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
4:1
КЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:5
ПЛ
3:3
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
5:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
К
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

18
8

Голов в среднем за матч

1.2
0.5

Среднее время на гол

75
180

Всего голов

35
35

Голов в среднем за матч

2.19
2.33

Среднее время на гол

41
38

Всего голов

53
43

Голов в среднем за матч

1.71
1.39

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
4
Больше 13%
Меньше 87%
27

Среднее время на гол

52
64

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соучек Томаш 1 0.5
Боуэн Джаррод 1 0.5
Кудус Мохаммед 1 0.5
Агер Наиф 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нелсон Райс 1 0.5
Нкетиа Эдди 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соучек Томаш 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уайт Бен 1 0
Нкетиа Эдди 1 0

Результаты матчей

Вест Хэм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Арсенал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Вест Хэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Арсенал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Вест Хэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Арсенал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вест Хэм - Эвертон 0:1 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2
Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Линкольн Сити - Вест Хэм 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Бачка-Топола 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вест Хэм - Челси 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1 Байер Л - Вест Хэм 4:0 Ренн - Вест Хэм 3:1 Дагенем энд Редбридж - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2 Вест Хэм - Перт Глори 6:2 Борэм Вуд - Вест Хэм 1:4
Арсенал
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Севилья - Арсенал 1:2 Челси - Арсенал 2:2 Арсенал - Манчестер Сити 1:0
Ланс - Арсенал 2:1 Борнмут - Арсенал 0:4 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Арсенал - ПСВ 4:0 Эвертон - Арсенал 0:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Арсенал - Монако 1:1 Арсенал - Барселона 5:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 Все звёзды МЛС - Арсенал 0:5 Нюрнберг - Арсенал 1:1

Результаты матчей

Вест Хэм
Арсенал

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Вест Хэм
Арсенал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/8 финала
0 Мансфилд Таун
1 Порт Вейл
2 Эксетер Сити
3 Мидлсбро
Вест Хэм
Арсенал
Борнмут
Ливерпуль
Ипсвич
Фулхэм
Челси
Блэкберн
Эвертон
Бёрнли
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Блэкберн Гарретт Джейк 3 (1)
Блэкберн Бакли Джон 3 (1)
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 3
Кардифф Сити Этете Кион 3
Мидлсбро Роджерс Морган 3
Весь список

Топ нарушителей
Эксетер Сити Митчелл Деметри 1 1
Мансфилд Таун Флинт Эден 2
Манчестер Юнайтед Межбри Ханнибал 2
Бирмингем Юткевич Лукаш 1
Ноттс Каунти Aden Baldwin 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 85'
    Диагональ исполнял Райс в штрафную, куда забегал Мартинелли, но его опередил Цоуфал и вынес сферу головой в аут.
  • 84'
    Мягко забрасывал Райс в штрафную, куда забегал Сака на скорости, но мяч полетел сильно и оказался в руках вратаря.
  • Замена
    83'
    Замена теперь уже в составе "молотобойцев" случилась. Вместо Саида Бенрахма шанс проявить себя получил Джеймс Уорд-Праус.
  • 82'
    Протащил мяч в контратаку по флангу Эмерсон и покатил в центр на Кудуса, который пробил с дальней дистанции, но немного неточно.
  • Замена
    81'
    Замена очередная в составе "канониров" произошла. Вместо Эдди Нкетиа игру продолжать будет Мартин Эдегор.
  • 80'
    Сместился с правого фланга в центр Сака и с дальней дистанции пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.
  • 79'
    В центре поля Бенрахма грубо наступил на ногу Томиясу. Штрафной удар в пользу гостей назначил арбитр.
  • 78'
    Отдавал Томиясу в штрафную тонкий пас на ход Сака, но перехватил мяч в последний момент Агер.
  • 77'
    Зацепился за мяч перед штрафной соперника Нкетиа и сбросил на ход Сака, но тот не понял задумки партнера и не пошел на этот пас.
  • 76'
    Диагональ исполнял Райс в штрафную на ход Мартинелли, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Цоуфалу.
  • 75'
    Разыграли штрафной удар хозяева, после чего Боуэн попытался издали закрутить в дальнюю девятку, но мяч полетел выше перекладины.
  • 74'
    На фланге получил по ногам Цоуфал в борьбе против Мартинелли. Перспективный стандарт будет в распоряжении гостей.
  • 73'
    Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Соучек на ход Боуэну, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Габриэлю.
  • 72'
    В центре поля Боуэна на газон уложил в верховой борьбе Кивёр. Судья был рядом и назначил штрафной удар в пользу хозяев.
  • 71'
    Зацепился за мяч на чужой половине поля Хаверц и скинул поперек на Мартинелли, но тому пробить не позволил в подкате Кудус.
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    • 70'
      Вырезал с центра поля Виейра в штрафную, куда забегал Хаверц, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
    • 69'
      Отдавал пас по флангу Уайт на ход Сака, но того опередил Эмерсон и вынес мяч в чистом подкате за пределы поля.
    • 68'
      Теперь уже Виейра с угла поля навесил на ближнюю штангу, но здесь Эмерсону удалось вынести мяч головой на фланг.
    • Замена
      67'
      Замена двойная в составе гостей произошла. Вместо Троссара и Нелсона свое игровое время получили Сака и Мартинелли.
    • 66'
      С угла поля навесил Нелсон на дальнюю штангу, но вышел из ворот грамотно Фабьянски и вынес сферу кулаком от ворот подальше.
    • Угловой
      65'
      Догнал мяч на фланге Хаверц и прострелил в центр штрафной, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
    • 64'
      Пауза в матче. Обнаружил арбитр кровь на лице Боуэна. Медиками пришлось выходить на поле, чтобы оказать помощь футболисту.
    • 63'
      Диагональный пас исполнял Агер на правый фланг, куда забегал Боуэн, но не смог он сохранить сферу в пределах поля.
    • 62'
      Ушел финтом от соперника Нелсон по флангу и навесил на дальнюю штангу, но до удара по воротам здесь дело так и не дошло.
    • Описание гола
      61'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3-0! Джаррод Боуэн! Довели счет до крупного хозяева. Выиграл подбор у штрафной соперника Боуэн и тут же пробил под перекладину. Пытался Ремсдейл отбить, но от его руки сфера предательски закатилась в сетку.
    • 60'
      Тонко отдавал Райс в штрафную, куда на всех парах мчался Нкетиа, но не смог он догнать сферу до лицевой линии.
    • 59'
      Мог убегать на ворота соперника Бенрахма после заброса от Пакета, но вовремя вернулся в оборону Кивёр и перехватил сферу.
    • Замена
      58'
      Замена двойная в составе "Арсенала" произошла. Вместо Жоржиньо и Зинченко на поле появились Томиясу и Райс.
    • 57'
      С левого фланга Троссар отдавал в штрафную на ход Хаверцу, но тому в силовой борьбе помешал пробить по воротам Агер.
    • 56'
      В центре поля оказался на газоне Пакета в борьбе против Уайта. Штрафной удар в пользу хозяев назначил арбитр.
    • 55'
      Продавил соперника по флангу Виейра и прострелил в центр штрафной, но до удара по воротам дело так и не дошло.
    • 54'
      Ушел от соперника по флангу Эмерсон и отдал пас низом в штрафную, но мяч здесь перехватил Габриэль.
    • 53'
      Мягко отдавал в штрафную Нелсон на ход Нкетиа, но того от мяча грамотно корпусом оттеснил Мавропанос.
    • 52'
      Диагональный пас исполнял Бенрахма на ход Кудусу, но тому не удалось оторваться от защитника. Момент был упущен.
    • Описание гола
      51'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-0! Мохаммед Кудус! Удвоили свое преимущество "молотобойцы"! Мягко забросил в штрафную соперника Пакета, который финтом шатнул защитника и вторым касанием пробил точно в дальний нижний угол ворот.
    • 50'
      Тонко отдавал с фланга Троссар в штрафную на Зинченко, но вовремя вернулся в оборону Кудус и перехватил сферу.
    • 49'
      В центре поля отмахнулся от Зинченко в силовой борьбе Пакета. Штрафной удар в пользу гостей назначил арбитр.
    • 48'
      Забрасывал в штрафную соперника Зинченко на ход Нелсону, но тот проиграл борьбу за мяч Мавропаносу и не смог пробить по воротам.
    • Опасный момент
      47'
      Ворвался в штрафную соперника Боуэн после раса от Пакета и пробил в ближний угол. Отбил Ремсдейл, но мяч от его руки покатился в ворота, где его уже на линии остановил Уайт.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм стартовал. Смогут ли отыграться футболисты "Арсенала"!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Своим свистком отправил команды на перерыв арбитр. Минимальный перевес на стороне хозяев!
    • 44'
      Мог убегать на ворота соперника Кудус после заброса от Соучека, но его на газон уложил Зинченко. Хозяева исполнят штрафной.
    • 43'
      Наступил на чужой половине поля на ногу Жоржиньо в силовой борьбе Боуэн. Штрафной удар исполнят игроки "Арсенала".
    • 42'
      Диагональный пас исполнял в штрафную соперника Хаверц на ход Нкетиа, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Мавропаносу.
    • 41'
      В центре поля Кивёр руками уложил на газон Боуэна. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.
    • 40'
      Прорывался Троссар по левой бровке и низом покатил в центр на Жоржиньо, но мяч перехватил в последний момент защитник.
    • 39'
      Ушел от соперника по флангу Бенрахма и навесил в центр штрафной. Здесь никого из партнеров так и не оказалось.
    • 38'
      Пробивал с лету в касание Нкетиа после прострела с фланга  от Зинченко, но точности ему немного не хватило.
    • 37'
      Сместился с правого фланга Нелсон в центр штрафной и пробил по воротам, но на пути мяча на этот раз оказался Агер.
    • 36'
      С левого фланга Зинченко подал в центр штрафной, но здесь не смог пробить по воротам Нелсон в борьбе против вышедшего из ворот Фабьянски.
    • 35'
      В центре поля получил по ногам Зинченко в борьбе против Бенрахма. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Арсенала".
    • 34'
      Мягко забросил в штрафную соперника Вийера. Здесь Нелсон нарушил правила в борьбе против Мавропаноса.
    • 33'
      Прорывался по центру к штрафной соперника Виейра и отдал поперек на Троссара, но тому пробить по воротам в борьбе с защитником не удалось.
    • 32'
      С угла поля подавал Жожиньо в центр штрафной, где головой пробил Хаверц, но мяч полетел в сантиметрах от штанги.
    • 31'
      Диагональный пас исполнял Боуэн в штрафную на ход Бенрахма, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.
    • 30'
      Пауза в матче. Устроили небольшую потасовку Ремсдейл и Соучек. Судья разнял футболистов, обошлось без желтой карточки.
    • 29'
      С углового подавал на дальнюю штангу Берахма, но здесь Соучек нарушил правила в борьбе против Ремсдейла.
    • 28'
      Проникающий пас исполнял Мавропанос в штрафную, куда забегал Бенрахма, но его опередил Уайт и вынес сферу за пределы поля.
    • 27'
      Катают мяч на чужой половине поля "канониры", но пока пройти массированную оборону соперника им не удается.
    • 26'
      После подачи с угла поля от Троссара пробил головой Нкетиа на ближней штанге, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.
    • 25'
      После навеса со штрафного от Жоржино пробил головой по воротам Уайт, но спокойно перевел кулаком на угловой Фабьянски.
    • 24'
      По ногам получил перед чужой штрафной Виейра. Опасный стандарт будет в расположении игроков "Арсенала".
    • 23'
      Диагональ исполнял Хаверц на ход Троссару, но тот выпустил мяч за пределы поля в борьбе с защитником.
    • 22'
      В центре поля Жоржиньо получил по ногам в борьбе против Альвареса. Штрафной удар исполнять будут игроки "Арсенала".
    • 21'
      Протащил мяч к штрафной соперника Хаверц и отдал поперек на Троссара, но перехватил мяч в последний момент Агер.
    • 20'
      Диагональ исполнял в штрафную Альварес на ход Боуэну, но тот не смог добраться до мяча в борьбе против Кивёра.
    • 19'
      Ворвался в штрафную Нелсон после паса от Хаверца и пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.
    • 18'
      Мягко забросил Хаверц в штрафную, куда ворвался Троссар и пробил в касание, но точно в руки голкиперу.
    • Гол в свои ворота
      17'
      АВТОГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Бен Уайт! Удалось открыть счет в матче хозяевам. С угла поля навесил Боуэн на ближнюю штангу. Здесь пытался Уайт вынести сферу головой, но лишь срезал его в свои ворота.
    • 16'
      Эмерсон с левого фланга покатил в центр на Альвареса, который забросил на ход Кудусу, но тот пробил головой немного неточно.
    • 15'
      С правого фланга Цоуфал навесил в центр штрафной, но здесь проиграл Боуэн верховую борьбу за мяч Кивёру.
    • 14'
      С центра поля забрасывал Жоржиньо на ход Нелсону, но тому добраться до мяча не позволили защитники.
    • 13'
      Забросил Эмерсон по флангу на ход Пакета, но того опередил Уайт и вынес мяч головой за боковую линию.
    • 12'
      Сместился с фланга Троссар на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.
    • 11'
      В центре поля Зинченко получил по ногам в борьбе против Бенрахма. Штрафной удар исполнят вновь игроки "Арсенала".
    • Угловой
      10'
      Со штрафного навесил Нелсон на ближнюю штангу, где головой пробил в касание Нкетиа, но мяч в падении Фадбьянски перевел на угловой.
    • 9'
      Теперь уже сам Альварес уложил на газон в верховой борьбе Троссара. Опасный стандарт исполнять будут "канониры".
    • 8'
      Ушел от соперника Зинченко по флангу и отдал вперед на Хаверца, но тот нарушил правила в борьбе против Альсареса.
    • 7'
      В центре поля получил по голове Жоржиньо в борьбе против Бенрахма. Штрафной удар исполнять будут игроки "Арсенала".
    • 6'
      Прорывался по флангу Нелсон вновь и от лицевой линии прострелил во вратарскую, но здесь Мавропанос вынес сферу за пределы поля.
    • 5'
      Тонко отдавал Нелсон в штрафную на ход Нкетиа, но тому пробить по воротам в подкате не позволил Агер.
    • 4'
      Отдавал тонкий пас Пакета в штрафную на ход Кудусу, но тот не смог оторваться от защитника и потерял сферу.
    • 3'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя бордовых цветах, гости выбрали себе зелено-синий комплект формы.
    • 2'
      По флангу прорывался Уайт и подал в центр штрафной, но до удара по воротам дело так и не дошло.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, поехали!
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 16'
      Г О О О О Л - Уайт Бен уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 90 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вест Хэм 3:0 Арсенал

    Исход игры
    Вест Хэм
    5.9% (8)
    Ничья
    8.1% (11)
    Арсенал
    85.9% (116)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.65% (90)
    Меньше
    20.35% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    85.84% (97)
    Нет
    14.16% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    53.3% (72)
    0:1 Арсенал
    6.7% (9)
    1:1 Ничья
    5.9% (8)
    1:3 Арсенал
    3.7% (5)
    0:2 Арсенал
    3.7% (5)
    2:1 Вест Хэм
    3% (4)
    2:3 Арсенал
    3% (4)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
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