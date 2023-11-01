В центре поля Бенрахма грубо наступил на ногу Томиясу. Штрафной удар в пользу гостей назначил арбитр.

Сместился с правого фланга в центр Сака и с дальней дистанции пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.

Замена очередная в составе "канониров" произошла. Вместо Эдди Нкетиа игру продолжать будет Мартин Эдегор.

Протащил мяч в контратаку по флангу Эмерсон и покатил в центр на Кудуса, который пробил с дальней дистанции, но немного неточно.

Замена теперь уже в составе "молотобойцев" случилась. Вместо Саида Бенрахма шанс проявить себя получил Джеймс Уорд-Праус.

Мягко забрасывал Райс в штрафную, куда забегал Сака на скорости, но мяч полетел сильно и оказался в руках вратаря.

Диагональ исполнял Райс в штрафную, куда забегал Мартинелли, но его опередил Цоуфал и вынес сферу головой в аут.

Зацепился за мяч на чужой половине поля Хаверц и скинул поперек на Мартинелли, но тому пробить не позволил в подкате Кудус.

В центре поля Боуэна на газон уложил в верховой борьбе Кивёр. Судья был рядом и назначил штрафной удар в пользу хозяев.

Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Соучек на ход Боуэну, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Габриэлю.

На фланге получил по ногам Цоуфал в борьбе против Мартинелли. Перспективный стандарт будет в распоряжении гостей.

Разыграли штрафной удар хозяева, после чего Боуэн попытался издали закрутить в дальнюю девятку, но мяч полетел выше перекладины.

Диагональ исполнял Райс в штрафную на ход Мартинелли, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Цоуфалу.

Зацепился за мяч перед штрафной соперника Нкетиа и сбросил на ход Сака, но тот не понял задумки партнера и не пошел на этот пас.

Отдавал Томиясу в штрафную тонкий пас на ход Сака, но перехватил мяч в последний момент Агер.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3-0! Джаррод Боуэн! Довели счет до крупного хозяева. Выиграл подбор у штрафной соперника Боуэн и тут же пробил под перекладину. Пытался Ремсдейл отбить, но от его руки сфера предательски закатилась в сетку.

Ушел финтом от соперника Нелсон по флангу и навесил на дальнюю штангу, но до удара по воротам здесь дело так и не дошло.

Диагональный пас исполнял Агер на правый фланг, куда забегал Боуэн, но не смог он сохранить сферу в пределах поля.

Пауза в матче. Обнаружил арбитр кровь на лице Боуэна. Медиками пришлось выходить на поле, чтобы оказать помощь футболисту.

Догнал мяч на фланге Хаверц и прострелил в центр штрафной, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

С угла поля навесил Нелсон на дальнюю штангу, но вышел из ворот грамотно Фабьянски и вынес сферу кулаком от ворот подальше.

Замена двойная в составе гостей произошла. Вместо Троссара и Нелсона свое игровое время получили Сака и Мартинелли.

Теперь уже Виейра с угла поля навесил на ближнюю штангу, но здесь Эмерсону удалось вынести мяч головой на фланг.

Отдавал пас по флангу Уайт на ход Сака, но того опередил Эмерсон и вынес мяч в чистом подкате за пределы поля.

Вырезал с центра поля Виейра в штрафную, куда забегал Хаверц, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

Второй тайм стартовал. Смогут ли отыграться футболисты "Арсенала"!

Ворвался в штрафную соперника Боуэн после раса от Пакета и пробил в ближний угол. Отбил Ремсдейл, но мяч от его руки покатился в ворота, где его уже на линии остановил Уайт.

Забрасывал в штрафную соперника Зинченко на ход Нелсону, но тот проиграл борьбу за мяч Мавропаносу и не смог пробить по воротам.

В центре поля отмахнулся от Зинченко в силовой борьбе Пакета. Штрафной удар в пользу гостей назначил арбитр.

Тонко отдавал с фланга Троссар в штрафную на Зинченко, но вовремя вернулся в оборону Кудус и перехватил сферу.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-0! Мохаммед Кудус! Удвоили свое преимущество "молотобойцы"! Мягко забросил в штрафную соперника Пакета, который финтом шатнул защитника и вторым касанием пробил точно в дальний нижний угол ворот.

Диагональный пас исполнял Бенрахма на ход Кудусу, но тому не удалось оторваться от защитника. Момент был упущен.

Мягко отдавал в штрафную Нелсон на ход Нкетиа, но того от мяча грамотно корпусом оттеснил Мавропанос.

Ушел от соперника по флангу Эмерсон и отдал пас низом в штрафную, но мяч здесь перехватил Габриэль.

Продавил соперника по флангу Виейра и прострелил в центр штрафной, но до удара по воротам дело так и не дошло.

В центре поля оказался на газоне Пакета в борьбе против Уайта. Штрафной удар в пользу хозяев назначил арбитр.

С левого фланга Троссар отдавал в штрафную на ход Хаверцу, но тому в силовой борьбе помешал пробить по воротам Агер.

Замена двойная в составе "Арсенала" произошла. Вместо Жоржиньо и Зинченко на поле появились Томиясу и Райс.

Мог убегать на ворота соперника Бенрахма после заброса от Пакета, но вовремя вернулся в оборону Кивёр и перехватил сферу.

Тонко отдавал Райс в штрафную, куда на всех парах мчался Нкетиа, но не смог он догнать сферу до лицевой линии.

Первый тайм

— Своим свистком отправил команды на перерыв арбитр. Минимальный перевес на стороне хозяев!

44' Мог убегать на ворота соперника Кудус после заброса от Соучека, но его на газон уложил Зинченко. Хозяева исполнят штрафной.

43' Наступил на чужой половине поля на ногу Жоржиньо в силовой борьбе Боуэн. Штрафной удар исполнят игроки "Арсенала".

42' Диагональный пас исполнял в штрафную соперника Хаверц на ход Нкетиа, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Мавропаносу.

41' В центре поля Кивёр руками уложил на газон Боуэна. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.

40' Прорывался Троссар по левой бровке и низом покатил в центр на Жоржиньо, но мяч перехватил в последний момент защитник.

39' Ушел от соперника по флангу Бенрахма и навесил в центр штрафной. Здесь никого из партнеров так и не оказалось.

38' Пробивал с лету в касание Нкетиа после прострела с фланга от Зинченко, но точности ему немного не хватило.

37' Сместился с правого фланга Нелсон в центр штрафной и пробил по воротам, но на пути мяча на этот раз оказался Агер.

36' С левого фланга Зинченко подал в центр штрафной, но здесь не смог пробить по воротам Нелсон в борьбе против вышедшего из ворот Фабьянски.

35' В центре поля получил по ногам Зинченко в борьбе против Бенрахма. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Арсенала".

34' Мягко забросил в штрафную соперника Вийера. Здесь Нелсон нарушил правила в борьбе против Мавропаноса.

33' Прорывался по центру к штрафной соперника Виейра и отдал поперек на Троссара, но тому пробить по воротам в борьбе с защитником не удалось.

32' С угла поля подавал Жожиньо в центр штрафной, где головой пробил Хаверц, но мяч полетел в сантиметрах от штанги.

31' Диагональный пас исполнял Боуэн в штрафную на ход Бенрахма, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.

30' Пауза в матче. Устроили небольшую потасовку Ремсдейл и Соучек. Судья разнял футболистов, обошлось без желтой карточки.

29' С углового подавал на дальнюю штангу Берахма, но здесь Соучек нарушил правила в борьбе против Ремсдейла.

28' Проникающий пас исполнял Мавропанос в штрафную, куда забегал Бенрахма, но его опередил Уайт и вынес сферу за пределы поля.

27' Катают мяч на чужой половине поля "канониры", но пока пройти массированную оборону соперника им не удается.

26' После подачи с угла поля от Троссара пробил головой Нкетиа на ближней штанге, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.

25' После навеса со штрафного от Жоржино пробил головой по воротам Уайт, но спокойно перевел кулаком на угловой Фабьянски.

24' По ногам получил перед чужой штрафной Виейра. Опасный стандарт будет в расположении игроков "Арсенала".

23' Диагональ исполнял Хаверц на ход Троссару, но тот выпустил мяч за пределы поля в борьбе с защитником.

22' В центре поля Жоржиньо получил по ногам в борьбе против Альвареса. Штрафной удар исполнять будут игроки "Арсенала".

21' Протащил мяч к штрафной соперника Хаверц и отдал поперек на Троссара, но перехватил мяч в последний момент Агер.

20' Диагональ исполнял в штрафную Альварес на ход Боуэну, но тот не смог добраться до мяча в борьбе против Кивёра.

19' Ворвался в штрафную Нелсон после паса от Хаверца и пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.

18' Мягко забросил Хаверц в штрафную, куда ворвался Троссар и пробил в касание, но точно в руки голкиперу.

17' АВТОГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Бен Уайт! Удалось открыть счет в матче хозяевам. С угла поля навесил Боуэн на ближнюю штангу. Здесь пытался Уайт вынести сферу головой, но лишь срезал его в свои ворота.

16' Эмерсон с левого фланга покатил в центр на Альвареса, который забросил на ход Кудусу, но тот пробил головой немного неточно.

15' С правого фланга Цоуфал навесил в центр штрафной, но здесь проиграл Боуэн верховую борьбу за мяч Кивёру.

14' С центра поля забрасывал Жоржиньо на ход Нелсону, но тому добраться до мяча не позволили защитники.

13' Забросил Эмерсон по флангу на ход Пакета, но того опередил Уайт и вынес мяч головой за боковую линию.

12' Сместился с фланга Троссар на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.

11' В центре поля Зинченко получил по ногам в борьбе против Бенрахма. Штрафной удар исполнят вновь игроки "Арсенала".

10' Со штрафного навесил Нелсон на ближнюю штангу, где головой пробил в касание Нкетиа, но мяч в падении Фадбьянски перевел на угловой.

9' Теперь уже сам Альварес уложил на газон в верховой борьбе Троссара. Опасный стандарт исполнять будут "канониры".

8' Ушел от соперника Зинченко по флангу и отдал вперед на Хаверца, но тот нарушил правила в борьбе против Альсареса.

7' В центре поля получил по голове Жоржиньо в борьбе против Бенрахма. Штрафной удар исполнять будут игроки "Арсенала".

6' Прорывался по флангу Нелсон вновь и от лицевой линии прострелил во вратарскую, но здесь Мавропанос вынес сферу за пределы поля.

5' Тонко отдавал Нелсон в штрафную на ход Нкетиа, но тому пробить по воротам в подкате не позволил Агер.

4' Отдавал тонкий пас Пакета в штрафную на ход Кудусу, но тот не смог оторваться от защитника и потерял сферу.

3' Хозяева будут играть в традиционных для себя бордовых цветах, гости выбрали себе зелено-синий комплект формы.

2' По флангу прорывался Уайт и подал в центр штрафной, но до удара по воротам дело так и не дошло.