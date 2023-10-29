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  4. Кубок лиги 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Вест Хэм
 
Позже
Арсенал
Прогнозы 45
Вест Хэм 2.2% (1)
X 11.1% (5)
Арсенал 86.7% (39)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Вест Хэм
Ничья
Арсенал
3.35
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3.60
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3.10
Все Коэффициенты

История личных встреч

Вест Хэм
Арсенал

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
100%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

24 матча

4.2%
95.8%
0 побед 1 ничья 23 победы

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа

31 матч

6.5%
19.4%
74.1%
2 победы 6 ничьих 23 победы

Первый тайм

16.1%
54.8%
29.1%
5 побед 17 ничьих 9 побед

Второй тайм

16.1%
16.1%
67.8%
5 побед 5 ничьих 21 победа

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
4:1
КЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:5
ПЛ
3:3
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
5:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
К
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

18
8

Голов в среднем за матч

1.2
0.5

Среднее время на гол

75
180

Всего голов

35
35

Голов в среднем за матч

2.19
2.33

Среднее время на гол

41
38

Всего голов

53
43

Голов в среднем за матч

1.71
1.39

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
4
Больше 13%
Меньше 87%
27

Среднее время на гол

52
64

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соучек Томаш 1 1
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нелсон Райс 1 1
Нкетиа Эдди 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соучек Томаш 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уайт Бен 1 0
Нкетиа Эдди 1 0

Результаты матчей

Вест Хэм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Арсенал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Вест Хэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Арсенал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Вест Хэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Арсенал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вест Хэм - Эвертон 0:1 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2
Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Линкольн Сити - Вест Хэм 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Бачка-Топола 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вест Хэм - Челси 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1 Байер Л - Вест Хэм 4:0 Ренн - Вест Хэм 3:1 Дагенем энд Редбридж - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2 Вест Хэм - Перт Глори 6:2 Борэм Вуд - Вест Хэм 1:4
Арсенал
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Севилья - Арсенал 1:2 Челси - Арсенал 2:2 Арсенал - Манчестер Сити 1:0
Ланс - Арсенал 2:1 Борнмут - Арсенал 0:4 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Арсенал - ПСВ 4:0 Эвертон - Арсенал 0:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Арсенал - Монако 1:1 Арсенал - Барселона 5:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 Все звёзды МЛС - Арсенал 0:5 Нюрнберг - Арсенал 1:1

Результаты матчей

Вест Хэм
Арсенал

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Вест Хэм
Арсенал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/8 финала
Мансфилд Таун
Порт Вейл
Эксетер Сити
Мидлсбро
Вест Хэм
Арсенал
Борнмут
Ливерпуль
Ипсвич
Фулхэм
Челси
Блэкберн
Эвертон
Бёрнли
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Блэкберн Гарретт Джейк 3 (1)
Блэкберн Бакли Джон 3 (1)
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 3
Кардифф Сити Этете Кион 3
Плимут Уэйн Бен 3
Весь список

Топ нарушителей
Эксетер Сити Митчелл Деметри 1 1
Бирмингем Юткевич Лукаш 1
Ноттс Каунти Aden Baldwin 1
Колчестер Samson Tovide 1
Хаддерсфилд Таун Хидли Джахим 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 ноября 2023, осталось 2 дня 14 часов 25 минут.



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    • Прогнозы 45
    Вест Хэм 2.2% (1)
    X 11.1% (5)
    Арсенал 86.7% (39)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Арсенал
    3.35
    Реклама, pari.ru
    3.60
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    3.10
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    Прогнозы на матч Вест Хэм - Арсенал

    Исход игры
    Вест Хэм
    2.3% (1)
    Ничья
    11.4% (5)
    Арсенал
    86.4% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    83.33% (35)
    Меньше
    16.67% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    90.48% (38)
    Нет
    9.52% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    61.4% (27)
    1:1 Ничья
    9.1% (4)
    1:3 Арсенал
    4.5% (2)
    0:1 Арсенал
    4.5% (2)
    2:3 Арсенал
    4.5% (2)
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    Вест Хэм
    Арсенал
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