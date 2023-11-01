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  4. Кубок лиги 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Борнмут
1:2
Второй тайм: 73'
Ливерпуль
0'
0:1
31' Гол
Гакпо Коди
53' Желтая карточка
Керкез Милош
55' Желтая карточка
Гакпо Коди
56' Желтая карточка
Скотт Алекс
1:1
64' Гол
Клюйверт Джастин
66' Желтая карточка
Ираола Андони
1:2
70' Гол
Нуньес Дарвин

Ход матча

31'
0:1
Гакпо Коди
53'
Керкез Милош
 
55'
 
Гакпо Коди
56'
Скотт Алекс
 
61'
 
Нуньес Дарвин
Эллиотт Харви
61'
 
Макаллистер Алексис
Джонс Кёртис
61'
 
Александер-Арнольд Трент
Эндо Ватару
61'
Тавернер Маркус
Биллинг Филип
 
64'
Клюйверт Джастин
(Скотт Алекс)
1:1
66'
Ираола Андони
 
70'
1:2
Нуньес Дарвин
(Александер-Арнольд Трент)

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 6
  • 3 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 29 Владение мячом, % 71
Прогнозы 138
Борнмут 5.1% (7)
X 3.6% (5)
Ливерпуль 91.3% (126)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Борнмут
Ничья
Ливерпуль
5.60
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6.10
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7.30
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
20
Ионуц
Андрей
Раду
15
Смит
Адам
6
Мефам
Крис
27
Забарный
Илья
3
Керкез
Милош
14
Скотт
Алекс
29
Биллинг
Филип
24
Семеньо
Антуан
10
Кристи
Райан
19
Клюйверт
Джастин
9
Соланке
Доминик
62
Келлехер
Каомхин
2
Гомес
Джо
32
Матип
Жоэль
78
Куанса
Джарелл
21
Цимикас
Костас
19
Эллиотт
Харви
3
Эндо
Ватару
17
Джонс
Кёртис
11
Салах
Мохамед
18
Гакпо
Коди
8
Собослаи
Доминик
Борнмут
4-2-3-1
Ливерпуль
4-3-3

История личных встреч

Борнмут
Ливерпуль

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 14 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед

16 матчей

12.5%
6.3%
81.2%
2 победы 1 ничья 13 побед

Первый тайм

6.3%
6.3%
87.4%
1 победа 1 ничья 14 побед

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
2 победы 6 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
9:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
0:4
ПЛ
3:0
ПЛ
0:4
ПЛ
2:2
ПЛ
4:3
ПЛ
1:2
КЛ
1:0
ПЛ
1:0
КЛ
1:3
К
0:2

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

0.88
0.5

Среднее время на гол

102
180

Всего голов

24
21

Голов в среднем за матч

3
2.63

Среднее время на гол

30
34

Всего голов

31
25

Голов в среднем за матч

1.94
1.56

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

46
57

Бомбардиры внутри турнира

Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брукс Дэвид 1 0.33
Кристи Райан 1 0.33
Ротуэлл Джо 1 0.33
Соланке Доминик 1 0.33
Траоре Хамед 1 0.33
Смит Адам 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 2 1
Жота Диогу 1 0.5
Собослаи Доминик 1 0.5
Эндо Ватару 0 0
Гравенберх Райан 0 0
Куанса Джарелл 0 0

Карточки

Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Керкез Милош 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эндо Ватару 1 0
Гакпо Коди 1 0

Результаты матчей

Борнмут
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ливерпуль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Борнмут
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ливерпуль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Борнмут
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ливерпуль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
3
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Борнмут
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Борнмут - Бёрнли 2:1 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Эвертон - Борнмут 3:0 Борнмут - Арсенал 0:4
Борнмут - Сток Сити 2:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Борнмут - Челси 0:0 Брентфорд - Борнмут 2:2 Суонси - Борнмут 2:3 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1 Борнмут - Лорьян 2:0 Борнмут - Аталанта 1:3 Саутгемптон - Борнмут 2:3 Борнмут - Маккаби Тель-Авив 0:1 Борнмут - Хиберниан 4:0 Эвертон - Борнмут 1:0 Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1 Кристал Пэлас - Борнмут 2:0
Ливерпуль
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Брайтон - Ливерпуль 2:2
Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Лестер 3:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1 ЛАСК - Ливерпуль 1:3 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1 Челси - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Дармштадт 3:1 Ливерпуль - Бавария 3:4 Ливерпуль - Лестер 4:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4 Карлсруэ - Ливерпуль 2:4 Саутгемптон - Ливерпуль 4:4

Результаты матчей

Борнмут
Ливерпуль

Точный счет

2:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Борнмут
Ливерпуль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1/8 финала
0 Мансфилд Таун
1 Порт Вейл
2 Эксетер Сити
3 Мидлсбро
Вест Хэм
Арсенал
Борнмут
Ливерпуль
Ипсвич
Фулхэм
Челси
Блэкберн
Эвертон
Бёрнли
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Блэкберн Гарретт Джейк 3 (1)
Блэкберн Бакли Джон 3 (1)
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 3
Кардифф Сити Этете Кион 3
Мидлсбро Роджерс Морган 3
Весь список

Топ нарушителей
Эксетер Сити Митчелл Деметри 1 1
Мансфилд Таун Флинт Эден 2
Манчестер Юнайтед Межбри Ханнибал 2
Бирмингем Юткевич Лукаш 1
Ноттс Каунти Aden Baldwin 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 71'
    Да, класс есть класс, при минимуме моментов у чужих ворот "Ливерпуль" снова выходит вперед.
  • Описание гола
    70'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2! ДАРВИН НУНЬЕС!
    Трент исполнил не самый удачный перевод на левый фланг, Нуньес достал мяч у бровки, вошел в штрафную и нанес потрясающий обводящий удар в дальнюю "девятку"!
  • Фол, нарушение
    68'
    Совсем ничего не клеится впереди у "Ливерпуля", сейчас Нуньес нарушает правила на чужой половине поля.
  • 67'
    Продолжает "Борнмут" обстреливать ворота соперника при любом удобном случае, теперь Кристи не попадает в створ с линии штрафной.
  • Желтая карточка
    66'
    Чем-то недоволен в своей технической зоне Андони Ираола, наставник "Борнмута" также удостоен желтой карточки.
  • 65'
    Следует признать, что "Борнмут" закономерно сравнивает счёт, лучше во втором тайме были хозяева.
  • Описание гола
    64'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! ДЖАСТИН КЛЮЙВЕРТ!
    Скотт с углового исполняет подачу на дальнюю штангу, Келлехер вновь до мяча не добирается, а Клюйверт головой переправляет его в сетку!
  • Опасный момент
    63'
    Тавернер отмечается мощным ударом с дальней дистанции - Келлехер не без труда выуживает мяч из-под перекладины!
  • Опасный момент
    62'
    Семеньо получает мяч на правом краю штрафной и пробивает в направлении ближнего угла, однако точность подводит 24-го номера хозяев
  • Замена
    61'
    Дарвин Нуньес, Алексис Макаллистер и Трент Александер-Арнольд выходят на поле вместо Кёртиса Джонса, Харви Эллиотта и Ватару Эндо. У хозяев Маркус Тавернер сменил Филипа Биллинга.
  • 60'
    Подачу с правого фланга исполняет Эллиотт, Салах переиграл в воздухе защитника, но пробил головой рядом со штангой.
  • 58'
    9:11 у нас по ударам, 4:4 по попаданиям в створ. Добротный матч проводит "Борнмут", за исключением завершающей стадии атак.
  • Желтая карточка
    57'
    Еще в одном из моментов желтую карточку за споры с арбитром получил Скотт.
  • Офсайд
    56'
    Керкез исполняет заброс по левому флангу на Соланке, который оказывается в положении "вне игры".
  • Желтая карточка
    55'
    Еще одна желтая карточка у нас, Гакпо грубовато оттолкнул соперника у чужого углового флага.
  • Бонусы букмекеров
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    • Желтая карточка
      54'
      Быстро сравнялся у нас счёт по предупреждениям, карточку за срыв атаки получил Керкез.
    • Опасный момент
      53'
      Скотт с углового закрутил мяч в створ, Келлехер до мяча не добрался, но Гомес выбил снаряд с ленточки, не дав состояться "сухому листу"!
    • Желтая карточка
      52'
      Первая желтая карточка в нашем матче, Эндо получает её за срыв перспективной атаки соперника.
    • Угловой
      51'
      "Ливерпуль" разыграл угловой на левом фланге, Собослаи полез в центр, но на дриблинге потерял мяч.
    • 50'
      Соланке входит в штрафную с правого края и пробивает из-под Куансы в ближний угол - мяч попадает в сетку лишь с внешней стороны.
    • 49'
      Еще одна атака "Борнмута" завершается обводящим ударом Соланке с левого края штрафной - мяч снова минует створ ворот.
    • 48'
      Скотт прошел по центральной зоне и зарядил с 22 метров - мяч прошел немного выше перекладины.
    • 47'
      Клюйверт попробовал свои силы ударом из-за пределов штрафной площади, однако мяч прошел мимо створа.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • Дополнительное время
      45'
      Всего одну минуту накинул Джон Брукс.
    • Офсайд
      44'
      Атака хозяев через правый фланг завершается отмашкой лайнсмена - Семеньо оказался в положении "вне игры".
    • 43'
      Приближается у нас перерыв, остановок в первом тайме было совсем немного, так что Джон Брукс не должен добавить больше двух минут.
    • 41'
      Да, Собослаи со штрафного попытался пробить по воротам, однако мяч угодил в "стенку", удачно выстроенную Раду.
    • Фол, нарушение
      40'
      Проход Джонса с нарушением правил останавливает Семеньо, перспективный штрафной зарабатывает "Ливерпуль". Собослаи может и по воротам двинуть.
    • 39'
      Чуть упали у нас скорости после гола "Ливерпуля", хотя в целом неплохой первый тайм получается на "Виталити".
    • 38'
      Хорошую атаку по центру разогнали хозяева поля, однако Соланке и Клюйверту взаимопонимания перед штрафной "Ливерпуля" не хватило.
    • 36'
      Семеньо получает мяч на правом краю штрафной и пробивает с левой в ближний нижний угол - Келлехер на месте.
    • Опасный момент
      35'
      Собослаи получает мяч на линии штрафной от Джонса и пробивает низом в левый от себя угол - снаряд прокатывается в сантиметрах от штанги!
    • 33'
      Салах с правого угла штрафной наносит удар из-под защитника, однако мяч летит по центру и достается Раду.
    • 32'
      Кристи со штрафного с левого фланга подает на дальнюю штангу, где Собослам без помех скидывает мяч в руки Келлехеру.
    • Описание гола
      31'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! КОДИ ГАКПО!
      Не удалось хозяевам вынести мяч далеко после углового, Эллиотт с подбора пробил по воротам, мяч отскочил от Гакпо, Раду отразил снаряд перед собой, но сам же голландец был первым на добивании!
    • Опасный момент
      30'
      Гомес катит на Салаха в штрафную, тот отдает еще левее на Собослаи, который пробивает с десяти метров, однако мяч после касания Смита проходит выше ворот!
    • 29'
      Керкез поддержал атаку хозяев, получил мяч от Клюйверта и пробил низом с 15 метров - Келлехер накрыл игровой снаряд.
    • 28'
      Новая атака "Ливерпуля" завершается ударом Собослаи с линии штрафной после передачи Салаха - мяч проходит левее створа.
    • Опасный момент
      27'
      Собослаи после передачи Гомеса остро простреливает в центр штрафной, Эллиотт пробивает в касание с 12 метров, однако Раду ловит мяч на ленточке!
    • Угловой
      26'
      Цимикас подает угловой с левого фланга, однако Забарный выбивает мяч головой, со вторым темпом уже справляется Соланке.
    • 25'
      А ведь поострее выглядят хозяева в первой половине первого тайма. "Ливерпуль" пока никак не перейдет на повышенную передачу.
    • Опасный момент
      24'
      Кристи получает мяч на правом краю штрафной после скидки Семеньо, однако пробивает в касание мимо дальнего угла ворот Келлехера!
    • 23'
      На поле в эти минуты не происходит ничего интересного, за исключением того, что дождь на "Виталити" серьезно усиливается.
    • 22'
      Напомним, что из Кубка лиги уже вылетели "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм", сегодня турнир лишится проигравшего в паре "МЮ" - "Ньюкасл", что является повторением финала позапрошлого розыгрыша.
    • 21'
      Любопытно, что тот матч в марте 2023 года судил Джон Брукс, который обслуживает и эту встречу дождливым ноябрьским вечером.
    • 20'
      В прошлом сезоне "Ливерпуль" повторил рекорд АПЛ, разгромив "Борнмут" дома со счётом 9:0. А вот на "Виталити" гол Биллинга принес неожиданную победу хозяевам.
    • Офсайд
      19'
      Салах получает мяч на входе в штрафную и пробивает мимо створа, плюс у египтянина зафиксирован офсайд.
    • 18'
      Отметим, что первую победу в АПЛ "Борнмут" одержал лишь в десятом туре, обыграв конкурентов из "Бёрнли" - 2:1. Этот успех позволил команде Андони Ираолы покинуть зону вылета.
    • Угловой
      16'
      Теперь угловой с правого фланга исполнил Собослаи, однако в куче-мале в штрафной "Борнмута" удачливее были хозяева поля.
    • Угловой
      15'
      Угловой с правого фланга подает Цимикас, закручивая мяч во вратарскую, однако Раду кулаками выбивает снаряд.
    • 14'
      Еще один неприятный момент создают хозяева поля, Клюйверт пробивает низом с левого края, Келлехер отбивает мяч перед собой, а со второй попытки его накрывает.
    • 13'
      Отметим, что "Ливерпуль" в этом сезоне при ошибке судей проиграл "Тоттенхэму", в остальных матчах АПЛ были победы и две ничьи, в Лиге Европы команда Юргена Клоппа идет без потерь.
    • 12'
      Клюйверт после заброса с правого фланга пробивает в касание, положив корпус - Келлехер спасает свои ворота.
    • Фол, нарушение
      11'
      Семеньо обокрал на своей половине поля Цимикаса, грек не выключился из борьбы и быстро сфолил против соперника.
    • 10'
      Джонс получил мяч в штрафной и попытался пробить с левой, однако угодил в одного из защитников "Борнмута".
    • 9'
      В августе команды встречались на "Энфилде" во втором туре АПЛ, уже на третьей минуте гостей вывел вперед Семеньо, но голы Диаса, Салаха и Жоты позволили "Ливерпулю" взять три очка.
    • 8'
      "Борнмут" в Кубке лиги прошел уже две стадии, сначала обыграв на выезде "Суонси" 3:2, а потом дома обыграв "Сток Сити" 2:0. Все пять мячей забили разные футболисты.
    • Угловой
      7'
      Справились хозяева с угловым у своих ворот и развернули контратаку, которую спокойно прервал Эллиотт.
    • 6'
      Собослаи остро простреливает с правого фланга, мяч после двойного рикошета от защитников уходит на угловой.
    • 4'
      Эндо забрасывает мяч в штрафную хозяев, однако Салаху в окружении нескольких соперников довести момент до удара не удается.
    • 3'
      Клюйверт с левого фланга направляет мяч в штрафную, после небольшого рикошета снаряд приходит к Келлехеру.
    • 2'
      "Ливерпуль" стартовал в Кубке лиги с победы над "Лестером" со счётом 3:1, хотя "красные" пропустили первыми и проиграли первый тайм. После перерыва забили Гакпо, Собослаи и Жота.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 31'
      Г О О О О Л - Гакпо Коди бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vitality Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Борнмут 1:2 Ливерпуль

    Исход игры
    Борнмут
    5.1% (7)
    Ничья
    3.6% (5)
    Ливерпуль
    91.3% (126)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.86% (76)
    Меньше
    32.14% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    64.29% (72)
    Нет
    35.71% (40)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    33.3% (46)
    0:2 Ливерпуль
    17.4% (24)
    1:3 Ливерпуль
    10.9% (15)
    0:1 Ливерпуль
    7.2% (10)
    0:3 Ливерпуль
    3.6% (5)
    1:4 Ливерпуль
    2.2% (3)
    2:2 Ничья
    1.4% (2)
    2:1 Борнмут
    1.4% (2)
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