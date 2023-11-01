Тур: 4. Стадион: Виталити.
0'
0:1
31' ГолГакпо Коди
53' Желтая карточкаКеркез Милош
55' Желтая карточкаГакпо Коди
56' Желтая карточкаСкотт Алекс
1:1
64' ГолКлюйверт Джастин
66' Желтая карточкаИраола Андони
1:2
70' ГолНуньес Дарвин
Ход матча
31'
0:1
53'
55'
56'
64'
1:1
66'
70'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 5
-
3 Угловые 6
-
3 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
29 Владение мячом, % 71
Прогноз на матч от Liveresult
15
Смит
Адам
14
Скотт
Алекс
10
Кристи
Райан
32
Матип
Жоэль
17
Джонс
Кёртис
18
Гакпо
Коди
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Смит АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Скотт АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кристи РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Ааронс МаксЗащитник
-
11 Уттара ДангоПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Траоре ХамедПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Мур КифферНападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Матип ЖоэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
- Нападающий
-
18 Гакпо КодиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Жота ДиогуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
История личных встреч
Борнмут
Ливерпуль
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 14 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед
16 матчей
12.5%
6.3%
81.2%
2 победы 1 ничья 13 побед
Первый тайм
6.3%
6.3%
87.4%
1 победа 1 ничья 14 побед
Второй тайм
12.5%
37.5%
50%
2 победы 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
0.88
0.5
Среднее время на гол
102
180
Всего голов
24
21
Голов в среднем за матч
3
2.63
Среднее время на гол
30
34
Всего голов
31
25
Голов в среднем за матч
1.94
1.56
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
46
57
Бомбардиры внутри турнира
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брукс Дэвид
|1
|0.33
|Кристи Райан
|1
|0.33
|Ротуэлл Джо
|1
|0.33
|Соланке Доминик
|1
|0.33
|Траоре Хамед
|1
|0.33
|Смит Адам
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гакпо Коди
|2
|1
|Жота Диогу
|1
|0.5
|Собослаи Доминик
|1
|0.5
|Эндо Ватару
|0
|0
|Гравенберх Райан
|0
|0
|Куанса Джарелл
|0
|0
Карточки
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Керкез Милош
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эндо Ватару
|1
|0
|Гакпо Коди
|1
|0
Результаты матчей
Борнмут
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ливерпуль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Борнмут
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ливерпуль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
3
Борнмут
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ливерпуль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
3
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
5
3
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Борнмут
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Борнмут - Бёрнли 2:1 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Эвертон - Борнмут 3:0 Борнмут - Арсенал 0:4
Борнмут - Сток Сити 2:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Борнмут - Челси 0:0 Брентфорд - Борнмут 2:2 Суонси - Борнмут 2:3 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1 Борнмут - Лорьян 2:0 Борнмут - Аталанта 1:3 Саутгемптон - Борнмут 2:3 Борнмут - Маккаби Тель-Авив 0:1 Борнмут - Хиберниан 4:0 Эвертон - Борнмут 1:0 Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1 Кристал Пэлас - Борнмут 2:0
Ливерпуль
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Брайтон - Ливерпуль 2:2
Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Лестер 3:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1 ЛАСК - Ливерпуль 1:3 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1 Челси - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Дармштадт 3:1 Ливерпуль - Бавария 3:4 Ливерпуль - Лестер 4:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4 Карлсруэ - Ливерпуль 2:4 Саутгемптон - Ливерпуль 4:4
Результаты матчей
Борнмут
Ливерпуль
Точный счет
2:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Борнмут
Ливерпуль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Блэкберн
|Гарретт Джейк
|3 (1)
|Блэкберн
|Бакли Джон
|3 (1)
|Кристал Пэлас
|Матета Жан-Филипп
|3
|Кардифф Сити
|Этете Кион
|3
|Мидлсбро
|Роджерс Морган
|3
|Эксетер Сити
|Митчелл Деметри
|1 1
|Мансфилд Таун
|Флинт Эден
|2
|Манчестер Юнайтед
|Межбри Ханнибал
|2
|Бирмингем
|Юткевич Лукаш
|1
|Ноттс Каунти
|Aden Baldwin
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Борнмут 1:2 Ливерпуль
Исход игры
Борнмут
5.1% (7)
Ничья
3.6% (5)
Ливерпуль
91.3% (126)
Тотал 2.5
Больше
67.86% (76)
Меньше
32.14% (36)
Обе команды забьют
Да
64.29% (72)
Нет
35.71% (40)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
33.3% (46)
0:2 Ливерпуль
17.4% (24)
1:3 Ливерпуль
10.9% (15)
0:1 Ливерпуль
7.2% (10)
0:3 Ливерпуль
3.6% (5)
1:4 Ливерпуль
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
2:1 Борнмут
1.4% (2)
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