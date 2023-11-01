ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! ДЖАСТИН КЛЮЙВЕРТ! Скотт с углового исполняет подачу на дальнюю штангу, Келлехер вновь до мяча не добирается, а Клюйверт головой переправляет его в сетку!

Следует признать, что "Борнмут" закономерно сравнивает счёт, лучше во втором тайме были хозяева.

Чем-то недоволен в своей технической зоне Андони Ираола, наставник "Борнмута" также удостоен желтой карточки.

Продолжает "Борнмут" обстреливать ворота соперника при любом удобном случае, теперь Кристи не попадает в створ с линии штрафной.

Совсем ничего не клеится впереди у "Ливерпуля", сейчас Нуньес нарушает правила на чужой половине поля.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2! ДАРВИН НУНЬЕС! Трент исполнил не самый удачный перевод на левый фланг, Нуньес достал мяч у бровки, вошел в штрафную и нанес потрясающий обводящий удар в дальнюю "девятку"!

Да, класс есть класс, при минимуме моментов у чужих ворот "Ливерпуль" снова выходит вперед.

Еще одна желтая карточка у нас, Гакпо грубовато оттолкнул соперника у чужого углового флага.

Керкез исполняет заброс по левому флангу на Соланке, который оказывается в положении "вне игры".

Еще в одном из моментов желтую карточку за споры с арбитром получил Скотт.

9:11 у нас по ударам, 4:4 по попаданиям в створ. Добротный матч проводит "Борнмут", за исключением завершающей стадии атак.

Подачу с правого фланга исполняет Эллиотт, Салах переиграл в воздухе защитника, но пробил головой рядом со штангой.

Дарвин Нуньес, Алексис Макаллистер и Трент Александер-Арнольд выходят на поле вместо Кёртиса Джонса, Харви Эллиотта и Ватару Эндо. У хозяев Маркус Тавернер сменил Филипа Биллинга.

Семеньо получает мяч на правом краю штрафной и пробивает в направлении ближнего угла, однако точность подводит 24-го номера хозяев

Тавернер отмечается мощным ударом с дальней дистанции - Келлехер не без труда выуживает мяч из-под перекладины!

Клюйверт попробовал свои силы ударом из-за пределов штрафной площади, однако мяч прошел мимо створа.

Скотт прошел по центральной зоне и зарядил с 22 метров - мяч прошел немного выше перекладины.

Еще одна атака "Борнмута" завершается обводящим ударом Соланке с левого края штрафной - мяч снова минует створ ворот.

Соланке входит в штрафную с правого края и пробивает из-под Куансы в ближний угол - мяч попадает в сетку лишь с внешней стороны.

"Ливерпуль" разыграл угловой на левом фланге, Собослаи полез в центр, но на дриблинге потерял мяч.

Первая желтая карточка в нашем матче, Эндо получает её за срыв перспективной атаки соперника.

Скотт с углового закрутил мяч в створ, Келлехер до мяча не добрался, но Гомес выбил снаряд с ленточки, не дав состояться "сухому листу"!

Быстро сравнялся у нас счёт по предупреждениям, карточку за срыв атаки получил Керкез.

45' Всего одну минуту накинул Джон Брукс.

44' Атака хозяев через правый фланг завершается отмашкой лайнсмена - Семеньо оказался в положении "вне игры".

43' Приближается у нас перерыв, остановок в первом тайме было совсем немного, так что Джон Брукс не должен добавить больше двух минут.

41' Да, Собослаи со штрафного попытался пробить по воротам, однако мяч угодил в "стенку", удачно выстроенную Раду.

40' Проход Джонса с нарушением правил останавливает Семеньо, перспективный штрафной зарабатывает "Ливерпуль". Собослаи может и по воротам двинуть.

39' Чуть упали у нас скорости после гола "Ливерпуля", хотя в целом неплохой первый тайм получается на "Виталити".

38' Хорошую атаку по центру разогнали хозяева поля, однако Соланке и Клюйверту взаимопонимания перед штрафной "Ливерпуля" не хватило.

36' Семеньо получает мяч на правом краю штрафной и пробивает с левой в ближний нижний угол - Келлехер на месте.

35' Собослаи получает мяч на линии штрафной от Джонса и пробивает низом в левый от себя угол - снаряд прокатывается в сантиметрах от штанги!

33' Салах с правого угла штрафной наносит удар из-под защитника, однако мяч летит по центру и достается Раду.

32' Кристи со штрафного с левого фланга подает на дальнюю штангу, где Собослам без помех скидывает мяч в руки Келлехеру.

31' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! КОДИ ГАКПО!

Не удалось хозяевам вынести мяч далеко после углового, Эллиотт с подбора пробил по воротам, мяч отскочил от Гакпо, Раду отразил снаряд перед собой, но сам же голландец был первым на добивании!

30' Гомес катит на Салаха в штрафную, тот отдает еще левее на Собослаи, который пробивает с десяти метров, однако мяч после касания Смита проходит выше ворот!

29' Керкез поддержал атаку хозяев, получил мяч от Клюйверта и пробил низом с 15 метров - Келлехер накрыл игровой снаряд.

28' Новая атака "Ливерпуля" завершается ударом Собослаи с линии штрафной после передачи Салаха - мяч проходит левее створа.

27' Собослаи после передачи Гомеса остро простреливает в центр штрафной, Эллиотт пробивает в касание с 12 метров, однако Раду ловит мяч на ленточке!

26' Цимикас подает угловой с левого фланга, однако Забарный выбивает мяч головой, со вторым темпом уже справляется Соланке.

25' А ведь поострее выглядят хозяева в первой половине первого тайма. "Ливерпуль" пока никак не перейдет на повышенную передачу.

24' Кристи получает мяч на правом краю штрафной после скидки Семеньо, однако пробивает в касание мимо дальнего угла ворот Келлехера!

23' На поле в эти минуты не происходит ничего интересного, за исключением того, что дождь на "Виталити" серьезно усиливается.

22' Напомним, что из Кубка лиги уже вылетели "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм", сегодня турнир лишится проигравшего в паре "МЮ" - "Ньюкасл", что является повторением финала позапрошлого розыгрыша.

21' Любопытно, что тот матч в марте 2023 года судил Джон Брукс, который обслуживает и эту встречу дождливым ноябрьским вечером.

20' В прошлом сезоне "Ливерпуль" повторил рекорд АПЛ, разгромив "Борнмут" дома со счётом 9:0. А вот на "Виталити" гол Биллинга принес неожиданную победу хозяевам.

19' Салах получает мяч на входе в штрафную и пробивает мимо створа, плюс у египтянина зафиксирован офсайд.

18' Отметим, что первую победу в АПЛ "Борнмут" одержал лишь в десятом туре, обыграв конкурентов из "Бёрнли" - 2:1. Этот успех позволил команде Андони Ираолы покинуть зону вылета.

16' Теперь угловой с правого фланга исполнил Собослаи, однако в куче-мале в штрафной "Борнмута" удачливее были хозяева поля.

15' Угловой с правого фланга подает Цимикас, закручивая мяч во вратарскую, однако Раду кулаками выбивает снаряд.

14' Еще один неприятный момент создают хозяева поля, Клюйверт пробивает низом с левого края, Келлехер отбивает мяч перед собой, а со второй попытки его накрывает.

13' Отметим, что "Ливерпуль" в этом сезоне при ошибке судей проиграл "Тоттенхэму", в остальных матчах АПЛ были победы и две ничьи, в Лиге Европы команда Юргена Клоппа идет без потерь.

12' Клюйверт после заброса с правого фланга пробивает в касание, положив корпус - Келлехер спасает свои ворота.

11' Семеньо обокрал на своей половине поля Цимикаса, грек не выключился из борьбы и быстро сфолил против соперника.

10' Джонс получил мяч в штрафной и попытался пробить с левой, однако угодил в одного из защитников "Борнмута".

9' В августе команды встречались на "Энфилде" во втором туре АПЛ, уже на третьей минуте гостей вывел вперед Семеньо, но голы Диаса, Салаха и Жоты позволили "Ливерпулю" взять три очка.

8' "Борнмут" в Кубке лиги прошел уже две стадии, сначала обыграв на выезде "Суонси" 3:2, а потом дома обыграв "Сток Сити" 2:0. Все пять мячей забили разные футболисты.

7' Справились хозяева с угловым у своих ворот и развернули контратаку, которую спокойно прервал Эллиотт.

6' Собослаи остро простреливает с правого фланга, мяч после двойного рикошета от защитников уходит на угловой.

4' Эндо забрасывает мяч в штрафную хозяев, однако Салаху в окружении нескольких соперников довести момент до удара не удается.

3' Клюйверт с левого фланга направляет мяч в штрафную, после небольшого рикошета снаряд приходит к Келлехеру.

2' "Ливерпуль" стартовал в Кубке лиги с победы над "Лестером" со счётом 3:1, хотя "красные" пропустили первыми и проиграли первый тайм. После перерыва забили Гакпо, Собослаи и Жота.