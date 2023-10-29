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  4. Кубок лиги 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Борнмут
 
Позже
Ливерпуль
Прогнозы 44
Борнмут 0% (0)
X 4.5% (2)
Ливерпуль 95.5% (42)
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Лучшие коэффициенты
Борнмут
Ничья
Ливерпуль
6.20
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4.70
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6.00
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История личных встреч

Борнмут
Ливерпуль

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 14 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед

16 матчей

12.5%
6.3%
81.2%
2 победы 1 ничья 13 побед

Первый тайм

6.3%
6.3%
87.4%
1 победа 1 ничья 14 побед

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
2 победы 6 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
9:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
0:4
ПЛ
3:0
ПЛ
0:4
ПЛ
2:2
ПЛ
4:3
ПЛ
1:2
КЛ
1:0
ПЛ
1:0
КЛ
1:3
К
0:2

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

0.88
0.5

Среднее время на гол

102
180

Всего голов

24
21

Голов в среднем за матч

3
2.63

Среднее время на гол

30
34

Всего голов

31
25

Голов в среднем за матч

1.94
1.56

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

46
57

Бомбардиры внутри турнира

Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брукс Дэвид 1 0.5
Кристи Райан 1 0.5
Ротуэлл Джо 1 0.5
Соланке Доминик 1 0.5
Траоре Хамед 1 0.5
Смит Адам 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жота Диогу 1 1
Гакпо Коди 1 1
Собослаи Доминик 1 1
Эндо Ватару 0 0
Гравенберх Райан 0 0
Куанса Джарелл 0 0

Карточки

Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эндо Ватару 1 0

Результаты матчей

Борнмут
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ливерпуль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Борнмут
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ливерпуль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Борнмут
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ливерпуль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
3
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Борнмут
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Борнмут - Бёрнли 2:1 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Эвертон - Борнмут 3:0 Борнмут - Арсенал 0:4
Борнмут - Сток Сити 2:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Борнмут - Челси 0:0 Брентфорд - Борнмут 2:2 Суонси - Борнмут 2:3 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1 Борнмут - Лорьян 2:0 Борнмут - Аталанта 1:3 Саутгемптон - Борнмут 2:3 Борнмут - Маккаби Тель-Авив 0:1 Борнмут - Хиберниан 4:0 Эвертон - Борнмут 1:0 Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1 Кристал Пэлас - Борнмут 2:0
Ливерпуль
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Брайтон - Ливерпуль 2:2
Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Лестер 3:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1 ЛАСК - Ливерпуль 1:3 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1 Челси - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Дармштадт 3:1 Ливерпуль - Бавария 3:4 Ливерпуль - Лестер 4:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4 Карлсруэ - Ливерпуль 2:4 Саутгемптон - Ливерпуль 4:4

Результаты матчей

Борнмут
Ливерпуль

Точный счет

2:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Борнмут
Ливерпуль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1/8 финала
Мансфилд Таун
Порт Вейл
Эксетер Сити
Мидлсбро
Вест Хэм
Арсенал
Борнмут
Ливерпуль
Ипсвич
Фулхэм
Челси
Блэкберн
Эвертон
Бёрнли
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Блэкберн Гарретт Джейк 3 (1)
Блэкберн Бакли Джон 3 (1)
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 3
Кардифф Сити Этете Кион 3
Плимут Уэйн Бен 3
Весь список

Топ нарушителей
Эксетер Сити Митчелл Деметри 1 1
Бирмингем Юткевич Лукаш 1
Ноттс Каунти Aden Baldwin 1
Колчестер Samson Tovide 1
Хаддерсфилд Таун Хидли Джахим 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Борнмут - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 ноября 2023, осталось 2 дня 14 часов 40 минут.



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    • Прогнозы 44
    Борнмут 0% (0)
    X 4.5% (2)
    Ливерпуль 95.5% (42)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Борнмут
    Ничья
    Ливерпуль
    6.20
    Реклама, ligastavok.ru
    4.70
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    Прогнозы на матч Борнмут - Ливерпуль

    Исход игры
    Борнмут
    0% (0)
    Ничья
    4.3% (2)
    Ливерпуль
    95.7% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.91% (29)
    Меньше
    34.09% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    63.64% (28)
    Нет
    36.36% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    37% (17)
    0:2 Ливерпуль
    21.7% (10)
    1:3 Ливерпуль
    15.2% (7)
    0:1 Ливерпуль
    10.9% (5)
    2:3 Ливерпуль
    4.3% (2)
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    Борнмут
    Ливерпуль
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